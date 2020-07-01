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Новости
Сергей Звезда
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Прямая трансляция: Основной день голосования по поправкам в Конституцию Материал редакции

Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.

27 комментариев
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Избирательный участок в Твери, который находится в автобусе @teamnavalnytver

Выразить отношение к поправкам в Конституцию можно с 25 июня, но главный день голосования — это 1 июля. Главные из них касаются «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, отмены приоритета международного права над Конституцией, указания брака как союза мужчины и женщины, а также вписывания веры в бога.

Редакторы TJ ведут прямую трансляцию того, что происходит в соцсетях на фоне происходящего. У вас есть что-то, что может быть полезным для нашей трансляции? Напишите в личные сообщения на TJ одному из редакторов — Евгению Кузьмину, Сергею Звезде, Анне Бегиашвили или Екатерине Кузнецовой.

Если вы не видите трансляцию, обновите пост.

#конституция #политика #прямаятрансляция

Сергей Звезда PLUS
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27 комментариев
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Freon

12

Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.

Сочувствую

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Долгий парфюмер

Freon
4

Порвутся, увидишь.

Ответить

Печальный Филипп

Долгий
2

Жаль

Ответить

Серьёзный Валера

Долгий
2

Уже. Комментарий про говноедов удалил омежка(((

Ответить

Комментарий удален

Известный калькулятор

9

Редакторы TJ следят за превращением страны в дикую дремучую диктатуру, где их потом посадят за гейропейскую внешность и недостаточный патриотизм. И так спокойно пишут об этом...

Ответить

alexferman

Известный
2

И так спокойно пишут об этом

Им просто ещё расти и расти до тутошних истеричек.

Ответить

Freon

Известный
0

дикую дремучую диктатуру

Доброе утро

Ответить

Серьёзный Валера

Freon
5

 Доброе утро

Ответить

Долгий парфюмер

Freon
Нейротекст
1

Доброе утро, как то очень грубо получилось!

Ответить

Известный калькулятор

Freon
0

Ну да. Авторитарный режим в этом плане более вегетарианский, без сжигания книг и массовых репрессий.

Ответить

Макс Зеленский

7

В тёмной теме шрифты не очень

Ответить

Ваня Погост

6

Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.

Ответить

Корпоративный бокал

1
Ответить

Андрей Рядькин

0

Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас все поставим «нет» и они же все отменят, да?

Ответить

Александр Веденев

Андрей
0

Мне жаль тебя расстраивать)

Ответить

Андрей Рядькин

Александр
0

Это что ж получается, это мы им явку обеспечиваем, а считают они как им надо!?

Ответить

Acup Tea

Андрей
–3

Да ну ты шо, Кац же всем лапши навешал что явку не считают )
На самом деле им только это и нужно

Ответить

Валера Дубровский

Acup
0

Точно! У нас же не отменили минимальный порог явки, если мы все не приде...
Погодите - ка...

Ответить

Антон Курилов

0

Надо кнопку «Сообщать о важном». Раньше же вроде была, нет? И на Медузе исчезла 🤔

Ответить

Женя Кузьмин

Антон
0

У нас личка есть! Или в смысле анонимное сообщение оставить?

Ответить

Vladislav Donets

0

Символизм.

Ответить

Корпоративный цвет

0

Рамзан госсимвом?!

Ответить

Pavel Reich

0

Какой коэффициент на ставку ЗА 80%?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Зачем? Ничего, что все голосуют всю ещё с той недели?

Ответить

Mikhail Kuropatkin

0

Надо накурится, порадоваться за россиян

Ответить

Андрей Тодоровский

0

Что с заголовком в трансляции? Он исчезает

Ответить

Имя Фамилия

0

"Нет" наберёт хотя б 20-25% ? Какая ставОчка?

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