Комментарии
что происходит в интернете
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Выразить отношение к поправкам в Конституцию можно с 25 июня, но главный день голосования — это 1 июля. Главные из них касаются «обнуления» президентских сроков Владимира Путина, отмены приоритета международного права над Конституцией, указания брака как союза мужчины и женщины, а также вписывания веры в бога.
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Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.
Сочувствую
Порвутся, увидишь.
Комментарий удален
И так спокойно пишут об этом
Им просто ещё расти и расти до тутошних истеричек.
Известный калькулятор
Ну да. Авторитарный режим в этом плане более вегетарианский, без сжигания книг и массовых репрессий.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас все поставим «нет» и они же все отменят, да?
Мне жаль тебя расстраивать)
Это что ж получается, это мы им явку обеспечиваем, а считают они как им надо!?
Точно! У нас же не отменили минимальный порог явки, если мы все не приде...
Погодите - ка...
Надо кнопку «Сообщать о важном». Раньше же вроде была, нет? И на Медузе исчезла 🤔