Комментарии
СК уже начал проверку из-за нападения на Давида Френкеля на избирательном участке. Журналисту «Медиазоны» понадобилась операция.
Председатель петербургской избирательной комиссии № 2191 Валентина Ландышко заявила, что корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля полицейские не толкали. Об этом она сообщила 78.ru.
Ландышко уточнила, что Френкеля полицейские пытались «отодвинуть» от столов, где он «мешал» избирателям, после чего журналист «упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую».
Председатель избирательной комиссии сообщила, что Френкель «агрессивно отреагировал» на просьбу записаться в журнале присутствующих, а полицейские пытались «усмирить» журналиста.
Полицейские напали на Френкеля 30 июня. На опубликованных журналистами слышно, как корреспондент «Медиазоны» кричит после падения. Врачи диагностировали у него перелом руки, ему понадобилась операция. В МВД опровергли сообщения о нападении полицейских. Ведомство сообщило, что сотрудники полиции лишь «приняли меры по удалению данного гражданина с территории участка». СК по Петербургу начал проверку после сообщений о нападении на журналиста.
Родился — пострадал — исчез.
А ее за такие заявления можно подтянуть ? Она так то должностное лицо
При этом говорить такое , при том что есть съемка 🤷🏻♂️🤦🏻♂️
Ну йобобо же
Можно, но не в странах снг.
Ты слышал что бы хоть кого-то посадили за косяки на выборах, даже когда целые уики аннулируют? Вот и я нет.
Видеозапись вроде как не доказательство в суде, НООООО
Как можно так откровенно лгать, когда есть видео?
Ну так привыкайте к новым взглядам на вещи - недавно главврач Коммунарки при наличии фотографий медкарт уверял, что никаких карт на самом деле нет
Все абсолютно верно. Гнуснейшая провокация. И руку этот иуда, наверняка, сломал загодя!!
Просто напоминаю, что быть ментом в России сегодня - стыдно.
#хужеговна