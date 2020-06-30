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Новости
Артём Мазанов
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Председатель избирательной комиссии: корреспондент «Медиазоны» Френкель «упал и начал кричать», его не толкали Материал редакции

СК уже начал проверку из-за нападения на Давида Френкеля на избирательном участке. Журналисту «Медиазоны» понадобилась операция.

15 комментариев
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Видео «Дождя»

Председатель петербургской избирательной комиссии № 2191 Валентина Ландышко заявила, что корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля полицейские не толкали. Об этом она сообщила 78.ru.

Ландышко уточнила, что Френкеля полицейские пытались «отодвинуть» от столов, где он «мешал» избирателям, после чего журналист «упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую».

Он пытался фотографировать лица полицейских, чему те сопротивлялись. Он также препятствовал избирателям, которые пытались получить бюллетени. Я попросила полицию вывести этого человека, так как он оскорблял присутствующих и неадекватно себя вёл.

Валентина Ландышко
председатель петербургской избирательной комиссии № 2191

Председатель избирательной комиссии сообщила, что Френкель «агрессивно отреагировал» на просьбу записаться в журнале присутствующих, а полицейские пытались «усмирить» журналиста.

Полицейские напали на Френкеля 30 июня. На опубликованных журналистами слышно, как корреспондент «Медиазоны» кричит после падения. Врачи диагностировали у него перелом руки, ему понадобилась операция. В МВД опровергли сообщения о нападении полицейских. Ведомство сообщило, что сотрудники полиции лишь «приняли меры по удалению данного гражданина с территории участка». СК по Петербургу начал проверку после сообщений о нападении на журналиста.

#новости #конституция #петербург

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15 комментариев
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Пожилой Мурод

11

Страна чудес.

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Ваня Погост

Пожилой
19

Родился — пострадал — исчез.

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Пожилой Мурод

Ваня
0

Просто лучшее!

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Dc Maniac

7

А ее за такие заявления можно подтянуть ? Она так то должностное лицо
При этом говорить такое , при том что есть съемка 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ну йобобо же

Ответить

Пожилой Мурод

Dc
7

Йобобо и бутылка рома!

Ответить

Gennady Verzakov

Dc
1

Можно, но не в странах снг.
Ты слышал что бы хоть кого-то посадили за косяки на выборах, даже когда целые уики аннулируют? Вот и я нет.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dc
1

Такое было бы возможно в правовом государстве

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still better than you

1

Видеозапись вроде как не доказательство в суде, НООООО
Как можно так откровенно лгать, когда есть видео?

Ответить

Убедительная Геосфера

still
6

Ну так привыкайте к новым взглядам на вещи - недавно главврач Коммунарки при наличии фотографий медкарт уверял, что никаких карт на самом деле нет

Ответить

Yt

2

Интересно, сколько ему люди из ЦРУ заплатили за эту провокацию? 

Ответить

Руслан Турченко

2

Все абсолютно верно. Гнуснейшая провокация. И руку этот иуда, наверняка, сломал загодя!!

Ответить

Мобильный шмель

1

Просто напоминаю, что быть ментом в России сегодня - стыдно. 
#хужеговна

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FOX

Мобильный
0

и новая квартира

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Убедительная Геосфера

Мобильный
0

Стыдно - это когда внутри тебя есть совесть

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Василий Алёхин

0

3.14зда мусорам

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