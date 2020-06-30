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Нину Масляву приговорили к двум годам и трём месяцам колонии, освободив от наказания из-за отбытия этого срока на стадии следствия.
Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву приговорили к двум годам и трём месяцам колонии. Её освободили от наказания, зачтя срок, проведённый в СИЗО и под домашним арестом. Об этом пишет РИА «Новости».
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Масляеву признали виновной в хищении денежных средств, выделенных Минкультом на реализацию театрального проекта «Платформа».
Масляева — единственная из всех фигурантов дела призналась в мошенничестве в особо крупном размере. На суде она заявила, что в «Седьмой студии» были «чёрная» и «белая» кассы. Масляева также рассказала, что по поручению Серебренникова занималась обналичиванием субсидий Минкульта.
26 июня Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Алексею Малобродскому назначили условные сроки и штрафы. Еще одного фигуранта дела, бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта Софью Апфельбаум, освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Почему? Там реально все не так чисто было, как в это хотят многие верить, лол
Гордый супер_стар
Посмотрел бы я как ты запоёшь, когда тебя менты прессовать начнут.
Загадочный спрей
Почитай, что про нее Серебренников говорил еще в начале расследования
Можно вкратце? Он говорил, что там бардак в принципе с бухгалтерией
Загадочный спрей
Не могу найти эту статью на тж, но если вкратце, то Масляева обналичивала бабки через фирмы-однодневки, пиздила мимо кассы, пристроила свою дочь задним числом, которая вообще там не работала, и оставила полнейший хаос в доках — забивала хер на составление отчетной документации, ставила разные печати и подписи, и пр. похуизм
Да и чего стоит её признание
«Я полностью признаю себя виновной. С 2011 по 2014 год работала в "Седьмой студии", выполняла все указания других обвиняемых, обналичивала в огромных количествах деньги. Как и планировалось обвиняемыми, часть денег были похищены. Я принимала участие в хищении с остальными и получала вознаграждение, выполняя указания», — зачитывает Масляева.
В сфере культуры невозможно работать в "белую" кассу, потому что из-за налогов не хватит денег на сам проект. Поэтому там все обналичивают деньги через ИП (чтоб не платить 30% налогов и пенсионных и потом еще 13% ндфл не вычитать). Собсно, это незаконно, за это сажают, но так там работают вообще все. Совсем все. Прям 100% всех.
А еще там надо давать откаты. Под 40% сметы надо отдать чиновнику, который "выбил" деньги на проект в конкурсе. Видимо, Серебренников не захотел откатывать, вот его и прижали.
UPD: на почти любого продюсера/директора/бухгалтеров в сфере кино/театра можно такое же дело сшить
Как там у классика:
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он недоступен звону злата,