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Новости
Артём Мазанов
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Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» освободили от наказания. Она признала вину и заключила сделку со следствием Материал редакции

Нину Масляву приговорили к двум годам и трём месяцам колонии, освободив от наказания из-за отбытия этого срока на стадии следствия.

13 комментариев
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Нина Масляева Фото «Коммерсантъ»

Бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву приговорили к двум годам и трём месяцам колонии. Её освободили от наказания, зачтя срок, проведённый в СИЗО и под домашним арестом. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Масляеву признали виновной в хищении денежных средств, выделенных Минкультом на реализацию театрального проекта «Платформа».

Масляева — единственная из всех фигурантов дела призналась в мошенничестве в особо крупном размере. На суде она заявила, что в «Седьмой студии» были «чёрная» и «белая» кассы. Масляева также рассказала, что по поручению Серебренникова занималась обналичиванием субсидий Минкульта.

26 июня Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кириллу Серебренникову, Юрию Итину, Алексею Малобродскому назначили условные сроки и штрафы. Еще одного фигуранта дела, бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта Софью Апфельбаум, освободили от наказания из-за истечения срока давности.

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13 комментариев
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Загадочный спрей

1

Старая шлюха

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Alex Macher

Загадочный
3

Почему? Там реально все не так чисто было, как в это хотят многие верить, лол

Ответить

Гордый супер_стар

Загадочный
0

Посмотрел бы я как ты запоёшь, когда тебя менты прессовать начнут.

Ответить

Загадочный спрей

Гордый
0

Почитай, что про нее Серебренников говорил еще в начале расследования

Ответить

George Weiler

Загадочный
0

Можно вкратце? Он говорил, что там бардак в принципе с бухгалтерией

Ответить

Загадочный спрей

George
1

Не могу найти эту статью на тж, но если вкратце, то Масляева обналичивала бабки через фирмы-однодневки, пиздила мимо кассы, пристроила свою дочь задним числом, которая вообще там не работала, и оставила полнейший хаос в доках — забивала хер на составление отчетной документации, ставила разные печати и подписи, и пр. похуизм

Да и чего стоит её признание
«Я полностью признаю себя виновной. С 2011 по 2014 год работала в "Седьмой студии", выполняла все указания других обвиняемых, обналичивала в огромных количествах деньги. Как и планировалось обвиняемыми, часть денег были похищены. Я принимала участие в хищении с остальными и получала вознаграждение, выполняя указания», — зачитывает Масляева.

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Чехол от очков

George
1

В сфере культуры невозможно работать в "белую" кассу, потому что из-за налогов не хватит денег на сам проект. Поэтому там все обналичивают деньги через ИП (чтоб не платить 30% налогов и пенсионных и потом еще 13% ндфл не вычитать). Собсно, это незаконно, за это сажают, но так там работают вообще все. Совсем все. Прям 100% всех.

А еще там надо давать откаты. Под 40% сметы надо отдать чиновнику, который "выбил" деньги на проект в конкурсе. Видимо, Серебренников не захотел откатывать, вот его и прижали.

UPD: на почти любого продюсера/директора/бухгалтеров в сфере кино/театра можно такое же дело сшить

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Vitaly Yudintsev

3

Вот это булочка под прикрытием

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Litnikov Danil

1

Как там у классика:
Но есть и божий суд, наперсники разврата!

‎Есть грозный суд: он ждёт;

Он недоступен звону злата,

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Блаженный браслет

0
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Интеллектуальный Петя

0

как будто она на сделку только щас пошла

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Andre Macareno

0

Вот поэтому, дети, в наших школах и не преподают дилемму заключенного!

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Tim Moore

Нейротекст
0

Пошла на сделку со следствием - небесплатно, не?

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