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Он скончался на 69-м году жизни.
На 69 году жизни умер советский и российский актёр Виктор Проскурин, заслуженный артист России. Об этом в Фейсбуке сообщила его жена Ирина Хонда.
О причинах смерти артиста Хонда не сообщила. «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.
Широкую известность Проскурин получил по роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», он также сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», Тадеуша Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса» и Александра Блинова в «Выйти замуж за капитана». Среди других его картин — «12 стульев» Марка Захарова и «Однажды двадцать лет спустя» Юрия Егорова.