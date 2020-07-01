Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
574

Умер актёр Виктор Проскурин. Он играл в «Жестоком романсе», «Большой перемене» и «Однажды двадцать лет спустя» Материал редакции

Он скончался на 69-м году жизни.

2 комментария
В закладки
Виктор Проскурин

На 69 году жизни умер советский и российский актёр Виктор Проскурин, заслуженный артист России. Об этом в Фейсбуке сообщила его жена Ирина Хонда.

О причинах смерти артиста Хонда не сообщила. «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — написала она.

Широкую известность Проскурин получил по роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», он также сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», Тадеуша Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса» и Александра Блинова в «Выйти замуж за капитана». Среди других его картин — «12 стульев» Марка Захарова и «Однажды двадцать лет спустя» Юрия Егорова.

#новости #происшествия

Артём Мазанов PLUS
+116 910
Ну привет
1
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183558, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Jul 2020 08:41:23 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Положенный теркин30см

0

Что-то как-то рано помер.

Ответить

alexferman

Положенный
1

Нормально, 4 года на пенсии пожил и хватит

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
NYT объявила об уходе из сервиса Apple News. Это первое крупное издание, покинувшее платформу
Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.
174
Новости
«Меня спасли тремя химиями»: Олег Тиньков рассказал о лечении лейкемии и намерении сделать пересадку костного мозга
Во время лечения предприниматель перенёс коронавирус.
243
Интернет
Что известно о «Бонни и Клайде из Сент-Луиса», направивших оружие на протестующих — пара вызвала споры и шутки в сети
Посмотрели на инцидент с обеих сторон дискуссии — а заодно узнали побольше о супругах, ставшими героями мемов, и особняке, который те защищали.
254
Популярное за три дня
Интернет
Что известно о «Бонни и Клайде из Сент-Луиса», направивших оружие на протестующих — пара вызвала споры и шутки в сети
Посмотрели на инцидент с обеих сторон дискуссии — а заодно узнали побольше о супругах, ставшими героями мемов, и особняке, который те защищали.
254
Новости
«Новая газета» заявила о сливе «Норникелем» производственных отходов в тундру. Прокуратура и СК начали проверку
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
114
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
217
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Серьёзный Валера

«Мужское Государство…

Владимир Земсков

Как вместо меня проголосовали

Freon

«Мужское Государство…

alexferman

«Мужское Государство…

Freon

«Мужское Государство…

Ni Ck

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Умер актёр Виктор Проскурин. Он…

Mikhail Lukup

Умер актёр Виктор Проскурин. Он…

Konstantin Koremin

В США в возрасте 91 года…

Владимир Земсков

Как вместо меня проголосовали

Mikhail Lukup

Новая форма с эмблемой ВЭБ.РФ и…

Artem Gruzdev

Как вместо меня проголосовали

alexferman

«Мужское Государство…

Litnikov Danil

Новая форма с эмблемой ВЭБ.РФ и…

Sergey Pal

Либерахи сломали руку журналисту

Artem Gruzdev

Как вместо меня проголосовали

alexferman

«Мужское Государство…

Sergey Klimin

Новая форма с эмблемой ВЭБ.РФ и…

ＫＩＢØＵＮＥ

«Мужское Государство…

Владислав Аглямов

В США в возрасте 91 года…