Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
552

СК возбудил уголовное дело из-за слива производственных отходов «Норникеля» в тундру Материал редакции

Статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

7 комментариев
В закладки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса производственных отходов дочернего предприятия «Норникеля» в тундру. Об этом пишет «Новая газета».

Дело возбудили по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. СК запросил у «Новой газеты» материалы расследования и допросил корреспондента издания Елену Костюченко в качестве свидетеля.

28 июня «Новая газета» рассказала, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро. СК и прокуратура начали проверку. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время.

Новая Газета @novaya_gazeta
Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июня

http://amp.gs/2q2G https://t.co/L1PiG2dr4w

#новости #норильск

Артём Мазанов PLUS
+116 987
Ну привет
0
3
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0440\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183560, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Jul 2020 08:56:42 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Officer Bubenbosh

3

Интересно, на кого это дело завели 
На охранника или грузчика, а может даже и на водителя трактора 🤔

Ответить

Антон Сциталов

Officer
1

Расследование же будет. Пока дело именно завели, а лица будут установлены. 

Ответить

Officer Bubenbosh

Антон
0

Логично, но всё же не думаю что в фигурировать в нем будет руководство

Ответить

Антон Сциталов

Officer
0

Говори уж точнее: Потанину ничего не будет, финансово максимум просядет, зато сможет избавиться от неугодных лиц, подписав их как виноватых и посадить на минималочку для острастки, пока бригадиры и трактористы на максимум присядут.

Ответить

Евгений Клочков

Антон
0

А вот не факт
Не просто так все инциденты, связанные с экологией, резко стали достоянием СМИ, хотя до того - тишь да гладь

Возможно черти решили пожрать друг друга и начали готовить для того медийную почву

Ответить

Евгений Клочков

0

Пизда стрелочнику 

Ответить

Антон Сциталов

Евгений
0

Природе пизда. Посадят людей, а исправлять ничего не станут. Лучше бы вместо лишения свободы в стенах, заставили убирать то, что натворили. Мне лично без разницы, сколько отсидят и будут ли сидеть какие-то люди, если ущерб растянется на десятки лет и затронет множество жизней. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
NYT объявила об уходе из сервиса Apple News. Это первое крупное издание, покинувшее платформу
Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.
174
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
226
Интернет
Пара из Сент-Луиса направила оружие на протестующих, оказавшихся возле их дома. И стала героями фотожаб
В соцсетях одни осудили пару, поскольку демонстранты шли не к ним, а к дому мэра, а другие поддержали право защищать частную собственность. В любом случае, супруги стали популярны в сети.
262
Популярное за три дня
Новости
«Новая газета» заявила о сливе «Норникелем» производственных отходов в тундру. Прокуратура и СК начали проверку
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
114
Интернет
BMW добавила к логотипу в соцсетях ЛГБТ-флаг. В рунете принялись критиковать компанию и обвинять её в «предательстве»
Вроде бы уже стандартная акция в «месяц Прайда» вызвала огромную волну недовольства: в России повлиял ещё и «пацанский» образ «бэх» и «бумеров» из поп-культуры.
212
Новости
Красноярский журналист «Вестей» назвал поправки в Конституцию «историческим преступлением» и уволился
«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».
124
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Имя Фамилия

Прямая трансляция: Основной…

Просто Тимуррр

Умер актёр Виктор Проскурин. Он…

Евгений Клочков

СК возбудил уголовное дело…

Антон Сциталов

СК возбудил уголовное дело…

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

Mikhail Lukup

США объявили Huawei и ZTE…

Michael Rychagov

Наблюдение за голосованием…

Вольдемаръ…

США объявили Huawei и ZTE…

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

German Times

SSL-сертификаты на понятном…

Антон Сциталов

СК возбудил уголовное дело…

Aman Medetbekov

США объявили Huawei и ZTE…

CiZerin

Запись в подсайте Twitter

Michael Smith

BMW добавила к логотипу в…

Taras Buria

США объявили Huawei и ZTE…

Skoi Skoi

Как вместо меня проголосовали

Alexandr Strijov

«Меня спасли тремя химиями…

Mikhail Lukup

Архитектура: Район без…

Михаил Иванов

США объявили Huawei и ZTE…