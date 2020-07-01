Статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса производственных отходов дочернего предприятия «Норникеля» в тундру. Об этом пишет «Новая газета».

Дело возбудили по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. СК запросил у «Новой газеты» материалы расследования и допросил корреспондента издания Елену Костюченко в качестве свидетеля.

28 июня «Новая газета» рассказала, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро. СК и прокуратура начали проверку. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время.