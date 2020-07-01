Комментарии
Статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса производственных отходов дочернего предприятия «Норникеля» в тундру. Об этом пишет «Новая газета».
Дело возбудили по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. СК запросил у «Новой газеты» материалы расследования и допросил корреспондента издания Елену Костюченко в качестве свидетеля.
28 июня «Новая газета» рассказала, что дочернее предприятие «Норникеля» в Норильске сбрасывает производственные отходы в тундру, откуда те попадают в речку и озеро. СК и прокуратура начали проверку. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время.
Интересно, на кого это дело завели
На охранника или грузчика, а может даже и на водителя трактора 🤔
Расследование же будет. Пока дело именно завели, а лица будут установлены.
Логично, но всё же не думаю что в фигурировать в нем будет руководство
Говори уж точнее: Потанину ничего не будет, финансово максимум просядет, зато сможет избавиться от неугодных лиц, подписав их как виноватых и посадить на минималочку для острастки, пока бригадиры и трактористы на максимум присядут.
А вот не факт
Не просто так все инциденты, связанные с экологией, резко стали достоянием СМИ, хотя до того - тишь да гладь
Возможно черти решили пожрать друг друга и начали готовить для того медийную почву
Пизда стрелочнику
Природе пизда. Посадят людей, а исправлять ничего не станут. Лучше бы вместо лишения свободы в стенах, заставили убирать то, что натворили. Мне лично без разницы, сколько отсидят и будут ли сидеть какие-то люди, если ущерб растянется на десятки лет и затронет множество жизней.