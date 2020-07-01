Комментарии
Власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года.
Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Это решение запрещает американскому бизнесу закупать продукцию Huawei и ZTE за счёт средств федерального фонда. «Средства из фонда FCC более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или иной поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых Huawei или ZTE», — говорится в сообщении FCC.
Глава комиссии Аджит Пай в Твиттере написал, что обе компании имеют «тесные связи» с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом этой страны. «Huawei и ZTE в целом подчиняются китайскому законодательству, которое обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны», — добавил Пай. Оборудование Huawei и ZTE активно использовали региональные американские компании, работающие в сельской местности.
Власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года. Тогда компанию внесли в «чёрный список» Минторга США: из-за этого американский бизнес больше не мог работать с Huawei за исключением отдельных случаев. В июне Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование Huawei, если сделки не угрожают национальной безопасности.
13 мая 2020 года Трамп продлил действие запрета на телекомунникационное оборудование Huawei и ZTE в Америке до 2021 года. 16 мая стало известно, что США ужесточат блокаду Huawei: с компанией не сможет работать бизнес, использующий американское ПО и технологии.
Практически единственные нормальные смартфоны на андроид были (Хуавей)
Важный утюг
Камера однозначно лучшая, но их прошивка - тихий ужас. Я не смог и полдня пользоваться ею.
Был хуавей за $80 из 2014, на фоне тогдашних трубок по софту всё было более чем
Важный утюг
Лол, ну так я о текущей ситуации говорю. Вот у меня в 2008 была N73 на Symbian, вот там по софту вообще была вышка.
Да что там поменялось-то, по скринам наоборот ближе к стоковому андроиду. Без маркета печально канеш, но тут рыночек порешает
В России они вроде нормально продаются.
кстати только вчера думал, как же Китаю сейчас повезло, что все забыли к нему все претензии по ковиду из-за протестов
эти протесты усугубляют ситуацию по ковиду, протесты закончатся гораздо раньше чем эпидемия
Щас бы пендосам про че то вякать, сейчас срочно Европе, Австралии и Канаде надо отдаляться от этой недостраны, и начать союзничать с японцами и корейцами создав свою коалицию, и близко не подпускать туда этих америкосов.
TJ вроде либеральный сайт, а про либералов я и слово плохого не сказал
Тут много людей с множественными личностями, все зависит от того, какая личность доминирует сегодня