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Новости
Артём Мазанов
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США объявили Huawei и ZTE угрозами нацбезопасности из-за их «тесной связи» с компартией и военными Китая Материал редакции

Власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года.

20 комментариев
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Фото AP

Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это решение запрещает американскому бизнесу закупать продукцию Huawei и ZTE за счёт средств федерального фонда. «Средства из фонда FCC более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или иной поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых Huawei или ZTE», — говорится в сообщении FCC.

Глава комиссии Аджит Пай в Твиттере написал, что обе компании имеют «тесные связи» с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом этой страны. «Huawei и ZTE в целом подчиняются китайскому законодательству, которое обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны», — добавил Пай. Оборудование Huawei и ZTE активно использовали региональные американские компании, работающие в сельской местности.

Власти США начали блокаду Huawei в мае 2019 года. Тогда компанию внесли в «чёрный список» Минторга США: из-за этого американский бизнес больше не мог работать с Huawei за исключением отдельных случаев. В июне Трамп разрешил американским компаниям продавать оборудование Huawei, если сделки не угрожают национальной безопасности.

13 мая 2020 года Трамп продлил действие запрета на телекомунникационное оборудование Huawei и ZTE в Америке до 2021 года. 16 мая стало известно, что США ужесточат блокаду Huawei: с компанией не сможет работать бизнес, использующий американское ПО и технологии.

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#новости #сша #huawei #zte #блокадаhuawei

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20 комментариев
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Freon

2

Надеюсь китай распадётся и си отправят гнить в тюрьму

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Важный утюг

1

Интересно, что в ответ прилетит.

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Alexandr Strijov

0

Практически единственные нормальные смартфоны на андроид были (Хуавей)

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Важный утюг

Alexandr
0

Камера однозначно лучшая, но их прошивка - тихий ужас. Я не смог и полдня пользоваться ею.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Важный
0

Был хуавей за $80 из 2014, на фоне тогдашних трубок по софту всё было более чем

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Важный утюг

Вольдемаръ
0

Лол, ну так я о текущей ситуации говорю. Вот у меня в 2008 была N73 на Symbian, вот там по софту вообще была вышка.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Важный
0

Да что там поменялось-то, по скринам наоборот ближе к стоковому андроиду. Без маркета печально канеш, но тут рыночек порешает

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Vladislav Donets

Alexandr
0

В России они вроде нормально продаются.

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Sancobot

Vladislav
0

Но тут разговор не совсем про телефоны, но оборудование тоже у нас хорошо распродаются/

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Роман Александров

0

Red alert

Ответить

Sancobot

0

Так ZTE это же по сути и есть Huawei/

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Миша Сергеев

0

Души их Трумпиль!!!

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Михаил Иванов

0

кстати только вчера думал, как же Китаю сейчас повезло, что все забыли к нему все претензии по ковиду из-за протестов

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Aman Medetbekov

Михаил
0

эти протесты усугубляют ситуацию по ковиду, протесты закончатся гораздо раньше чем эпидемия

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Aman Medetbekov

–1

Щас бы пендосам про че то вякать, сейчас срочно Европе, Австралии и Канаде надо отдаляться от этой недостраны, и начать союзничать с японцами и корейцами создав свою коалицию, и близко не подпускать туда этих америкосов. 

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Skoi Skoi

Aman
0

Сейчас бы писать это на tj , или сегодня день амнистии психзаключенных?

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Aman Medetbekov

Skoi
0

TJ вроде либеральный сайт, а про либералов я и слово плохого не сказал

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Роман Александров

Aman
1

Тут много людей с множественными личностями, все зависит от того, какая личность доминирует сегодня

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Евгений Клочков

Роман
0

шуе шпш санитару по ебалу власть шизам

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Роман Александров

Skoi
0

crazy lives matters

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