Комментарии
Источники Bloomberg сообщили, что ни одна из 120 игр Apple Arcade не стала «настоящим хитом».
Apple отменила несколько контрактов на эксклюзивные игры для своего сервиса Apple Arcade. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Как заявили собеседники журналистов, в середине апреля креативный продюсер сервиса уведомил разработчиков, что у их предстоящих проектов слишком «низкий уровень вовлечённости». Компания оплатила студиям все условленные этапы разработки и рассказала о возможном сотрудничестве, если будущие игры будут соответствовать новым требованиям.
В Apple объяснили, что их интересуют проекты, которые смогут удержать подписчиков после бесплатного пробного периода. Компания привела конкретный пример игры, которая соответствует обновлённым требованиям: экшен-головоломка с множеством уровней Grindstone.
По словам разработчиков, которые попросили сохранить анонимность, ни одна из 120 игр Apple Arcade не стала «настоящим хитом». Они предположили, что смена стратегии компании обусловлена слабым интересов игроков к сервису.
Сервис подписки на игры Apple Arcade для пользователей Apple TV, iPhone, iPad и Mac компания представила в марте 2019 года. Стоимость ежемесячной подписки — 199 рублей.
Я сначала загорелся Arcade и даже купил Dualshock к своему iPad pro 11. Но интересных игр уровня консолей нет даже близко. Через 3 месяца отменил подписку, купил Switch.
Ну они типо хотели сделать другие игры в своём сервисе, типо всякое инди, без доната и игровых автоматов, тольковот оказалось что это никому особо не нужно.
Ну а схеме, что мобилные игры это тупо развод на деньги, скорее лет 10-12
Важный утюг
Печаль в том, что народ сидит в основном как раз на играх, где надо донатить, покупать сизон пасы и кичиться перед одноклассниками своими эксклюзивными скинами.
Ну не скажи, я года три наверное шарики ab pop! ебашу ежедневно. Вот это хит
Как по мне - пустой сервис, как и Apple TV +.
Слишком мало интересного контента.
Таможенный корабль
Ну, это только по тебе так. На tv+ достаточно крутого контента для старта.
Видимо только мне.
Не нашёл в составе подписки:
-интересных мультиков
-ситкомов, которые буду пересматривать
-голливудских фильмов
Только то, что выпустила Apple. Но мне их сериалы не особенно интересны.
А зачем одну и ту же новость делать и на дтф и на тж?
Бумажный танк88
Я это уже третий год спрашиваю.
сейчас приползет звезда и будет распедаливать, что разная аудитория и бла бла бла.
GPU в айфон xs и 11 раза в два мощнее чем в том же Свитче. Если бы на айфонах были те же игры, что и на свитче и эппл бы выпустили удобный контроллер, который крепится к айфону, то это могло бы взлететь
Таможенный корабль
Можно же использовать контроллеры с айфоном сторонние
Можно, но такую связку практически невозможно использовать в дороге, а дома можно и в нормальную консоль поиграть
не знаю хит не хит, но вот игрушка What The golf была отличной, а еще классная игра про девушку, которая чинила все подряд, очень классная и милая история