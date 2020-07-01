Комментарии
что происходит в интернете
Участников антиправительственного движения обвинили в убийстве полицейских во время протестов в США и хранении оружия.
Facebook объявила о блокировке 220 групп в своей соцсети и 95 аккаунтов в Инстаграме, которые связаны с антиправительственной группировкой «Бугалу».
Компания утверждает, что движение попадает под критерии «опасных лиц и организаций», потому его присутствие на платформах запрещено. Facebook считает, что ячейки «Бугалу» базируются в разных частях США и взаимодействуют через соцсеть: «Группировка активно пропагандирует насилие в отношении гражданских лиц, сотрудников правоохранительных и правительственных органов и учреждений».
NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение», которое выступает за насильственное восстание. Движение связано с военными и с января 2020 года выросло до десятков тысяч подписчиков в группах в Фейсбуке, пишет NBC. Би-би-си отмечает при этом, что последователей движения отличает «пестрота взглядов»: для кого-то участие в «бугалу» — это развлечение, но некоторых можно описать как «противников государственного регулирования, которые мечтают о свержении власти путем вооружённого мятежа».
Facebook во время протестов в США неоднократно критиковали из-за расистских постов и призывов к ненависти в соцсети. Крупные компании, такие как The North Face, Coca Cola, Patagonia, отказались размещать рекламу в соцсети, призывая её усилить модерацию расистских и ксенофобных публикаций, а также постов с ложной информацией о протестующих.
NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение»
В Лас-Вегасе троих мужчин обвинили в заговоре с намерением «уничтожить частную и государственную собственность»
¯\_(ツ)_/¯
NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение»
В Лас-Вегасе троих мужчин обвинили в заговоре с намерением «уничтожить частную и государственную собственность»
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Ещё один доходчивый пример - почему не стоит верить СМИ.
#blm попирают, ироды
blm пидоры, ты хотел сказать?
Ну справедливости ради, люди причисляющее себя к boogaloo — опасные долбоебы, по уровню токсичности это что-то около АУЕ, очень даже неплохо что их выпиливают
Те, кто на тж всегда топили за свободу слова сейчас такие
Все еще продолжаю, ебал в рот Фейсбук и лично жену еврея, который его основал