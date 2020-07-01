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Новости
Алексей Боржонов
1076

Facebook и Instagram заблокировали десятки сообществ и аккаунтов, связанных с американской группировкой «Бугалу» Материал редакции

Участников антиправительственного движения обвинили в убийстве полицейских во время протестов в США и хранении оружия.

12 комментариев
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Facebook объявила о блокировке 220 групп в своей соцсети и 95 аккаунтов в Инстаграме, которые связаны с антиправительственной группировкой «Бугалу».

Компания утверждает, что движение попадает под критерии «опасных лиц и организаций», потому его присутствие на платформах запрещено. Facebook считает, что ячейки «Бугалу» базируются в разных частях США и взаимодействуют через соцсеть: «Группировка активно пропагандирует насилие в отношении гражданских лиц, сотрудников правоохранительных и правительственных органов и учреждений».

NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение», которое выступает за насильственное восстание. Движение связано с военными и с января 2020 года выросло до десятков тысяч подписчиков в группах в Фейсбуке, пишет NBC. Би-би-си отмечает при этом, что последователей движения отличает «пестрота взглядов»: для кого-то участие в «бугалу» — это развлечение, но некоторых можно описать как «противников государственного регулирования, которые мечтают о свержении власти путем вооружённого мятежа».

  • Во время протестов из-за смерти Джорджа Флойда в США арестовали нескольких связанных с движением людей — так называемых «Бугалу бойз». Например, членом группировки считают Стивена Карильо, которого обвиняют в убийстве двух полицейских. Перед арестом он написал на своей кровью на машине «Boog»;
  • В Лас-Вегасе троих мужчин обвинили в заговоре с намерением «уничтожить частную и государственную собственность» во время акций BlackLivesMatter. Кроме того, они якобы хранили коктейли Молотова.

Facebook во время протестов в США неоднократно критиковали из-за расистских постов и призывов к ненависти в соцсети. Крупные компании, такие как The North Face, Coca Cola, Patagonia, отказались размещать рекламу в соцсети, призывая её усилить модерацию расистских и ксенофобных публикаций, а также постов с ложной информацией о протестующих.

Компании в США бойкотируют Facebook. Они…
Очередная реакция крупных компаний на протесты из-за гибели Джорджа Флойда.
tjournal.ru

#новости #facebook #icantbreathe #blacklivesmatter

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12 комментариев
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Danil Morozov

4

 NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение»

 В Лас-Вегасе троих мужчин обвинили в заговоре с намерением «уничтожить частную и государственную собственность»

¯\_(ツ)_/¯

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Pelifosoff

Danil
4

Ну это же NBC и TJ  - они не видят здесь противоречия

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Алексей Акулов

Danil
0

Там просто все подряд тусуются.  Примерно как желтые жилеты.

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Pelifosoff

4

NBC определяет «Бугалу» как хорошо вооружённую группировку, «консервативное либертарианское ополчение»

В Лас-Вегасе троих мужчин обвинили в заговоре с намерением «уничтожить частную и государственную собственность»

—--

Ещё один доходчивый пример - почему не стоит верить СМИ.

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Соколов Андрей

0

#blm попирают, ироды

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Ебаный Кошмар

Соколов
1

blm пидоры, ты хотел сказать?

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Соколов Андрей

Ебаный
0

Точно

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Противный стесняшка

0

Ну справедливости ради, люди причисляющее себя к boogaloo — опасные долбоебы, по уровню токсичности это что-то около АУЕ, очень даже неплохо что их выпиливают

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Евгений Клочков

0

Нашли стрелочников на которых можно спихнуть все погромы джоггеров?

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Степан Анейчик

0

Те, кто на тж всегда топили за свободу слова сейчас такие

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Daniil Minashkin

Степан
0

Все еще продолжаю, ебал в рот Фейсбук и лично жену еврея, который его основал 

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