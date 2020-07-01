Комментарии
Комиссия оценит действия власти для сдерживания коронавируса, сравнивая их с тем, что было сделано в других государствах.
Правительство Швеции создало комиссию для расследования своего подхода к пандемии Covid-19, сообщает Bloomberg. В отличие от многих европейских стран, власти Швеции выбрали более лояльную стратегию борьбы с коронавирусом, ограничившись рекомендациями соблюдать социальную дистанцию и добровольную самоизоляцию. По данным Университета Джонса Хопкинса, это привело к повышенному уровню смертности в стране.
Комиссия оценит шаги, предпринятые органами власти для ограничения распространения коронавируса, сравнивая их с тем, что было сделано в других государствах. Полный доклад комиссия представит в 2022 году. В нём эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования. Главой комиссии назначили Матса Мелина, бывшего председателя Высшего административного суда Швеции.
25 июня ВОЗ включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся обстановкой, угрожающей системе здравоохранения стран Европы. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что это ошибочное суждение, так как оно не включает все нюансы предпринятых мер.
По состоянию на 1 июля в Швеции зафиксировано более 68 тысяч заражённых Covid-19. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заражённых скончались. Общее число смертей — 5 333 человека.
Что теперь говорят?
И че
Хуй через плечо
Понимаю, но зачем ты порвался?
Почему все комменты с минусами? О.о
Помните как ущерб нанесли либералы в 90е? Сколько миллионов русских детей не родились из-за капитализма? В данном случае то же самое. Мы либо закрываем страну и медленно убиваем народ, либо ничего не трогаем, а общество избавляется от самых слабых.
и какой же ущерб?))) Может этот ущерб от СССР?
Купился на толстоту как дешевка
Нелогично. Ибо тогда получается, что Ельцин тиран уровня Сталина
да, не это ты купился на мою толстоту!!!
Так было задумано (нет)
Я впервые вижу, чтоб все комменты под постом собирали минусы. Это новый флешмоб?
Если петух, поставь минус
Лигу авторов заставляют писать новости, или у редакции новый член?
Обколются на своей Аляске, а потом красные треды устраивают
Минус к этому комменту - минус один швед.
informburo.kz