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Новости
Ekaterina Timofeeva
1744

Швеция начала расследование государственных мер против коронавируса — страна не вводила карантин Материал редакции

Комиссия оценит действия власти для сдерживания коронавируса, сравнивая их с тем, что было сделано в других государствах.

33 комментария
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Правительство Швеции создало комиссию для расследования своего подхода к пандемии Covid-19, сообщает Bloomberg. В отличие от многих европейских стран, власти Швеции выбрали более лояльную стратегию борьбы с коронавирусом, ограничившись рекомендациями соблюдать социальную дистанцию и добровольную самоизоляцию. По данным Университета Джонса Хопкинса, это привело к повышенному уровню смертности в стране.

Комиссия оценит шаги, предпринятые органами власти для ограничения распространения коронавируса, сравнивая их с тем, что было сделано в других государствах. Полный доклад комиссия представит в 2022 году. В нём эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования. Главой комиссии назначили Матса Мелина, бывшего председателя Высшего административного суда Швеции.

25 июня ВОЗ включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся обстановкой, угрожающей системе здравоохранения стран Европы. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что это ошибочное суждение, так как оно не включает все нюансы предпринятых мер.

У нас увеличилось количество случаев, так как мы начали масштабное тестирование в Швеции на прошлой неделе. Но мы можем посмотреть на другие показатели, которые мы изучаем, а именно сколько у нас есть серьёзных случаев; они уменьшаются.

Андерс Тегнелл
Государственный эпидемиолог

По состоянию на 1 июля в Швеции зафиксировано более 68 тысяч заражённых Covid-19. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заражённых скончались. Общее число смертей — 5 333 человека.

#covid19 #швеция #новости

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33 комментария
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Важный утюг

–2

Слушаю один подкаст двух гражданок Швеции. Помню как они спокойно говорили, мол меры в их стране правильные, все хорошо и все спокойно ходят по кафешкам. 

Больше они так не говорят...

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Евгений Клочков

Важный
–5

Что теперь говорят? 

Ответить

Ваня Погост

Евгений
–3

Может, подразумевается, что они больше никогда не заговорят?

Ответить

Загадочный мангал

–5

Три статьи на сайте, а уже редактор?

Ответить

Freon

Загадочный
–6

И че

Ответить

Загадочный мангал

Freon
–5

Хуй через плечо

Ответить

Freon

Загадочный
–8

Понимаю, но зачем ты порвался?

Ответить

Ваня Погост

Freon
–6

Сук, не гнобите девчонку красным тредом!

Ответить

Fire K

–2

Почему все комменты с минусами? О.о

Ответить

Sergey Volkov

Fire
–1

Когда вырастишь поймешь.

Ответить

Вячеслав Парамонов

Fire
–1
Ответить

Freon

–12

Помните как ущерб нанесли либералы в 90е? Сколько миллионов русских детей не родились из-за капитализма? В данном случае то же самое. Мы либо закрываем страну и медленно убиваем народ, либо ничего не трогаем, а общество избавляется от самых слабых.

Ответить

Валентин Жетонофф

Freon
–4

и какой же ущерб?))) Может этот ущерб от СССР? 

Ответить

Alexei Kuksin

Валентин
–6

Купился на толстоту как дешевка

Ответить

Freon

Alexei
–5

Но ведь некоторые реально говорят о демографическом эхе и сравнивают потери при сталине с потерями при Ельцине...

Ответить

Alexei Kuksin

Freon
–4

Нелогично. Ибо тогда получается, что Ельцин тиран уровня Сталина

Ответить

Freon

Alexei
–4

Ну так это и хотят доказать!!

Ответить

Валентин Жетонофф

Alexei
–5

да, не это ты купился на мою толстоту!!! 
 Так было задумано (нет)

Ответить

Alexei Kuksin

Валентин
–4

Нет, ты!

Ответить

Вячеслав Парамонов

0

Я впервые вижу, чтоб все комменты под постом собирали минусы. Это новый флешмоб? 

Ответить

Степан Анейчик

–1

Если петух, поставь минус

Ответить

Юрий Истомин

Степан
0
Ответить

Freon

–10

Лигу авторов заставляют писать новости, или у редакции новый член?

Ответить

Загадочный мангал

Freon
–4

И че?

Ответить

Загадочный мангал

–7

@Настя Иванова 🚒

Ответить

Mmmax

Загадочный
–6

Обколются на своей Аляске, а потом красные треды устраивают

Ответить

Ваня Погост

Mmmax
–6
Ответить

Freon

Ваня
–3

Джордж флойд перед задержанием?

Ответить

Ваня Погост

Freon
–3

Нет, ты.

Ответить

Alex

–6

Отличный способ освоить бюджет. )

Ответить

Anton Gostev

–7

Минус к этому комменту - минус один швед.

Ответить

Ваня Погост

Anton
–3

Пидора ответ!

Ответить

Грядущий кофе

–10
Ответить
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