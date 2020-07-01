Комментарии
Акция пройдёт на Пушкинской площади в 18:00.
Движение «Нет!», выступающее против изменения Конституции, анонсировало «обсуждение результатов голосования» на Пушкинской площади в Москве 1 июля в 18:00. Об этом заявил активист движения Андрей Пивоваров.
Фактически заявление Пивоварова означает анонс митинга. Массовые мероприятия в Москве запрещены из-за пандемии коронавируса, по этой причине власти города уже отказывали в проведении акций — например, «Левому фронту» и КПРФ.
По словам Собянина, решение об отмене оставшихся ограничений, среди которых и запрет на массовые мероприятия, организованные гражданами, примут не раньше июля.
В твиттере прочитал: что-то типо трагедия не когда диктатор во власти, а когда народ согласен быть рабом, так вот эти обсуждения уже ни к чему не приведут, пару человек задержат, изобьют, толпа покричит позор и все, и так будет пока большая часть населения согласна с происходящим, потому что боятся 90-х и чтоб не как на Украине
Чаушеска тоже так думал.
Торжественный парфюмер
Но у чаушески под началом были свободныелюди, а у пыни - многонациональный советский народ.
Ой, не обольщайтесь, большинство людей везде стадо, значение имеет только пассионарное меньшинство. Все революции совершали 10-15% активного городского класса, остальным всегда и во все времена посрать.
государствообразующий, попрошу
Ееее, июлисты воспользовались междуцарствием, выходят на сенатскую и строятся в каре)
«Будет битва,будет мясо,
Толстые тела в экстазе...»
Перестал понимать, что происходит на этом сайте.
Да ладно, что уж там про то что люди пытаются заработать на этом.
Жажда денег - это случайность, когда ты сам себе злобный буратин, кроме того, что тебе не хватило денег на еду и хлеб.
Любопытно. В конце 2020 будет более актуальная тема: - Роботизация прибыли. - Роботизация прибыли. Технологии, которые могут принести прибыль, могут оказаться в топах.
Обсудить можно и на кухнях. Дальше что ?
Лодку с кухни качать неудобно.
Больше времени на это нет. Ну и что, что не надо делать! Я так понимаю, у них не хватает ресурсов проставить себе черед, чтобы в следующем году сходить в МСК?
фигня все эти мирные митинги, трата времени. собрались, поорали, разошлись.
Без Навального у них ничего не получится
А Навальный когда-нибудь пиарил и присоединялся к движухам, которые были организованы не им?
Миллион раз. Навскидку: Белый круг, Химкинский лес, Марши Немцова, Альянс врачей.
Ну первые три, это когда он еще не считался главным лидером несиситемной опппозиции, так-то он и на русские марши ходил, это было необходимо. А Альянс врачей - это же его подведомственная организация.
"Альянс врачей - это подведомственная организация Навального"
Что означает это утверждение, можете пояснить?
Что это один из проектов ФБК
я по-быстрому так изучил и это так себе утверждение. То что Алёшка их поддерживает и освещает не означает, что это его или ФБКшный проект.
Не скажу, что меня бы напрягло обратное, но тем не менее - я не нашёл фактов, подтверждающих, что Альянс врачей - проект ФБК.
Во-первых, Альянс врачей вполне себе отдельная организация, я не вижу, чтобы Навальный ими управлял. Во-вторых, много ли событий и движух случилось после того, как он утвердился лидером? В принципе с тех пор была только одна подобная история, когда чуть второй тур мэрских выборов не случился. Во всех остальных случаях его полностью выключили из большой политической жизни и он везде, где остались возможности, вписывается сам или со своими людьми, зачем же ему непременно поддерживать кого-то, если есть свои проекты и стратегии. В-третьих, внутривидовая конкуренция всегда намного яростнее, чем межвидовая. Почему бы ему свою игру не вести среди политиков своего фланга, если может. Вообще странная претензия, он же не Иисус, а политик. В конце концов "прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться".
Просто межеваться можно очень долго, особенно в сложившихся условиях.
Индивидуальный клуб
Если он призовёт людей, то это сочтут митингом сразу. Вообще судя по всему, если Навальный куда-то идёт и рядом с ним больше 1 человека, то это митинг
В Петербурге случайно не планируется обсуждение? А то у гостинки уже слёт автозаков
В этот день нельзя оставаться дома, нужно пойти и легитимизоровать этот цирк, показав высокую явку. Не забываем про "самоизоляционный" фарс, устроенный властями, надеваем масочку и в шеренгу по одному через 1.5 метра. Так победим!