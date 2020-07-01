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Алексей Боржонов
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Движение «Нет!» призвало «обсудить результат голосования» в центре Москвы 1 июля Материал редакции

Акция пройдёт на Пушкинской площади в 18:00.

43 комментария
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Движение «Нет!», выступающее против изменения Конституции, анонсировало «обсуждение результатов голосования» на Пушкинской площади в Москве 1 июля в 18:00. Об этом заявил активист движения Андрей Пивоваров.

Сегодня — последний и самый главный день голосования. В этот день нельзя оставаться дома, нужно пойти и проголосовать против вечного Путина. А в конце дня, в шесть вечера, я хочу обсудить результат голосования с другими свободными людьми — такими, как вы. Удобнее всего будет поговорить в центре города. Я в это время буду в Москве, на Пушкинской площади. Не забывайте про социальную дистанцию.

Андрей Пивоваров
активист движения «Нет!»

Фактически заявление Пивоварова означает анонс митинга. Массовые мероприятия в Москве запрещены из-за пандемии коронавируса, по этой причине власти города уже отказывали в проведении акций — например, «Левому фронту» и КПРФ.

По словам Собянина, решение об отмене оставшихся ограничений, среди которых и запрет на массовые мероприятия, организованные гражданами, примут не раньше июля.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
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#новости #конституция

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43 комментария
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Vladimir

11

В твиттере прочитал: что-то типо трагедия не когда диктатор во власти, а когда народ согласен быть рабом, так вот эти обсуждения уже ни к чему не приведут, пару человек задержат, изобьют, толпа покричит позор и все, и так будет пока большая часть населения согласна с происходящим, потому что боятся 90-х и чтоб не как на Украине 

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Василий Лебедев

Vladimir
3

Чаушеска тоже так думал.

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Торжественный парфюмер

Василий
3

Но у чаушески под началом были свободныелюди, а у пыни - многонациональный советский народ.

Ответить

Василий Лебедев

Торжественный
11

Ой, не обольщайтесь, большинство людей везде стадо, значение имеет только пассионарное меньшинство. Все революции совершали 10-15% активного городского класса, остальным всегда и во все времена посрать. 

Ответить

Максим Абрамчик

Василий
0

Могу предположить что вы уважаете Шульман? 

Ответить

Александр Федорович

Торжественный
0

государствообразующий, попрошу

Ответить

alex twit

Александр
0

Глубинный

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Торжественный
0

Да, эти известные свободомыслящие румыны

Ответить

Василий Лебедев

8

Ееее, июлисты воспользовались междуцарствием, выходят на сенатскую и строятся в каре)

Ответить

Евгений Клочков

Василий
9

Они заряжают пушку
Зачем?
А!
Они будут стрелять!

Ответить

Торжественный парфюмер

9

Какого митинга? Человек позвал других людей пообщаться на свежем воздухе.

Ответить

Морс Вишневый

Торжественный
2

С соблюдением социальной дистанции ☝️

Ответить

Андрей Шефер

7

«Будет битва,будет мясо,
Толстые тела в экстазе...» 

Ответить

Lee

Андрей
0
Ответить

Сертификат безучастия

Нейротекст
5

Перестал понимать, что происходит на этом сайте.

Ответить

# realfiddy

Сертификат
Нейротекст
2

Да ладно, что уж там про то что люди пытаются заработать на этом.

Ответить

Сертификат безучастия

#
Нейротекст
1

Жажда денег - это случайность, когда ты сам себе злобный буратин, кроме того, что тебе не хватило денег на еду и хлеб.

Ответить

Miku Hatsune

Сертификат
Нейротекст
0

Любопытно. В конце 2020 будет более актуальная тема: - Роботизация прибыли. - Роботизация прибыли. Технологии, которые могут принести прибыль, могут оказаться в топах.

Ответить

Alex

1

Обсудить можно и на кухнях. Дальше что ? 

Ответить

Василий Лебедев

Alex
8

Лодку с кухни качать неудобно.

Ответить

Alex

Василий
0

Т.е. конечная цель раскачка ? 

Ответить

Матвей Токин

Alex
Нейротекст
0

Больше времени на это нет. Ну и что, что не надо делать! Я так понимаю, у них не хватает ресурсов проставить себе черед, чтобы в следующем году сходить в МСК?

Ответить

Василий Лебедев

Alex
0

Одна из целей, разумеется.

Ответить

Владимир Комаров

Alex
0

фигня все эти мирные митинги, трата времени. собрались, поорали, разошлись. 

Ответить

Alex

Владимир
0

Если нет запроса на смену власти от кассиров пятерочки до членов кооператива Озеро - полная.
Но послушать о домике для уточки завсегда интересно. )

Ответить

Freon

0

Без Навального у них ничего не получится

Ответить

Evgeniy Smirnov

Freon
0

А Навальный когда-нибудь пиарил и присоединялся к движухам, которые были организованы не им?

Ответить

Василий Лебедев

Evgeniy
11

Миллион раз. Навскидку: Белый круг, Химкинский лес, Марши Немцова, Альянс врачей.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Василий
0

Ну первые три, это когда он еще не считался главным лидером несиситемной опппозиции, так-то он и на русские марши ходил, это было необходимо. А Альянс врачей - это же его подведомственная организация.

Ответить

Владимир Комаров

Evgeniy
1

"Альянс врачей - это подведомственная организация Навального"

Что означает это утверждение, можете пояснить?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Владимир
1

Что это один из проектов ФБК

Ответить

Владимир Комаров

Evgeniy
0

я по-быстрому так изучил и это так себе утверждение. То что Алёшка их поддерживает и освещает не означает, что это его или ФБКшный проект.

Не скажу, что меня бы напрягло обратное, но тем не менее - я не нашёл фактов, подтверждающих, что Альянс врачей - проект ФБК. 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Владимир
0

Но влияние-то серьезное оказывает. 

Ответить

Василий Лебедев

Evgeniy
1

Во-первых, Альянс врачей вполне себе отдельная организация, я не вижу, чтобы Навальный ими управлял. Во-вторых, много ли событий и движух случилось после того, как он утвердился лидером? В принципе с тех пор была только одна подобная история, когда чуть второй тур мэрских выборов не случился. Во всех остальных случаях его полностью выключили из большой политической жизни и он везде, где остались возможности, вписывается сам или со своими людьми, зачем же ему непременно поддерживать кого-то, если есть свои проекты и стратегии. В-третьих, внутривидовая конкуренция всегда намного яростнее, чем межвидовая. Почему бы ему свою игру не вести среди политиков своего фланга, если может. Вообще странная претензия, он же не Иисус, а политик. В конце концов "прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться".

Ответить

Evgeniy Smirnov

Василий
0

Просто межеваться можно очень долго, особенно в сложившихся условиях.

Ответить

Индивидуальный клуб

Freon
3

Если он призовёт людей, то это сочтут митингом сразу. Вообще судя по всему, если Навальный куда-то идёт и рядом с ним больше 1 человека, то это митинг

Ответить

Благополучный ГОСТ

2

Надо идти, однозначно, и как следует всё обсудить

Ответить

Индивидуальный клуб

2

Пока вместо «я» и «они» люди не скажут «мы» — все будем продолжать жрать говно, сегодня только в этом мы едины

Ответить

Александр Федорович

2

Винтилово-тайм!

Ответить

Благополучный ГОСТ

2

Чувак в любом случае красавчик, у нас такие слова - это реальная смелость, которой, к сожалению, не всем политикам хватает

Ответить

alex twit

0

Путина ответ

Ответить

Морс Вишневый

0

В Петербурге случайно не планируется обсуждение? А то у гостинки уже слёт автозаков

Ответить

Евгений Мартынов

–4

 В этот день нельзя оставаться дома, нужно пойти и легитимизоровать этот цирк, показав высокую явку. Не забываем про "самоизоляционный" фарс, устроенный властями, надеваем масочку и в шеренгу по одному через 1.5 метра. Так победим!

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