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Новости
Артём Мазанов
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У Кремля задержали активистов, которые телами выложили число 2036 — до этого года Путин сможет занимать пост президента Материал редакции

Если поправки одобрят на голосовании.

47 комментариев
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На Красной площади задержали активистов, которые своими телами выложили число 2036 — именно до этого года Владимир Путин сможет занимать пост президента, если поправки к Конституции одобрят на голосовании. Об этом сообщил «Дождь».

В акции приняли участие восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Их увезли в отделение.

«2036» — отсылка к акции российской арт-группы Э.Т.И., участники которой в 1991 году своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем слово «*У*».

Акция 1991 года Фото Анатолия Осмоловского

Обновлено в 13:50: задержанный на Красной площади Виктор Которов рассказал, что полицейские применили к нему силу: «[сотрудник полиции] надавил локтем, второй заламывал руки, потом меня повалили и отобрали наручники. Мы приковали себя наручниками друг к другу, я отказался отдавать моё имущество».

штейн @shteyni
https://t.co/w4Z2UBSS2G

Обновлено в 14:04: всех задержанных отпустили из отдела полиции без протокола.

#новости #конституция

Спасибо за наводку FOX
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Ну привет
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47 комментариев
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Илья Михалков

28

Уже и лежать нельзя? 

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Valeriy Avdeyev

Илья
14

А потанцевать - можно? 

Ответить

Редкий будильник

Valeriy
12

Если только лезгинку 

Ответить

Valeriy Avdeyev

Редкий
1

Это что это тут у нас? Хейтспич в адрес меньшинств?!

Ответить

Редкий будильник

Valeriy
0

Но им же разрешают

Ответить

Sergey Volkov

Редкий
0

Но им же, но ему же   

У нас тут не детский сад, бан

Ответить

Андрей Гришин

Илья
1

На улице в принципе лежать нельзя =)

Ответить

Корпоративный кофе

Андрей
3

В смысле

Ответить

Андрей Гришин

Корпоративный
0

В прямом. Попробуй лечь во дворе. В лучшем случае пинками погонят, в худшем - дурку на тебя вызовут. Так где-то на газоне под деревьями летом - это понятно

Ответить

Корпоративный кофе

Андрей
24

У Курского вокзала. Люди лежат отдыхают, ни кто не трогает

Ответить

Близкий фитиль

Корпора…
2

курьеры яндекс еда, сняли спецодежду

Ответить

Дмитрий

Близкий
7

Наелись бургеров и спят

Ответить

Андрей Гришин

Корпора…
4

Я подобного уставшего от подъезда своего недавно гнал.
p.s. наличие мента на этой фотке прям придает ей  какой-то окрас, прям ух 

Ответить

tosheg

Корпора…
0

это суперчарджеры для чипированных

Ответить

Индивидуальный клуб

Андрей
0

Русские не лежат?

Ответить

Spectr

Андрей
1

А что плохого в том, что люди лежат у Кремля? Это что-то противозаконное?

Ответить

Darya Timofeeva

Spectr
3

а то есть сидеть на площади можно и фоткаться, а лежать нет? 

Ответить

Spectr

Darya
2

Вот и я о том же

Ответить

Андрей Гришин

Spectr
0

Ну вроде у нас есть в административном кодексе что-то о пристойном поведении в общественных местах. а Кремль хз как позиционируется, наверное не просто как обычное общественное место 

Ответить

Spectr

Андрей
1

Нашел только КоАП РФ 20.2 и 20.20, но там идёт речь о митингах/пикетировании и алкогольное распитие в общественных местах

Ответить

красивый комбинатор

14

зря крепеж не использовали

Ответить

Эмиль Рубанов

9

участники которой в 1991 году своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем слово «*У*».

фото акции:

Ответить

Индивидуальный клуб

5

Слышите? Режим дрожит

Ответить

NightmareZ

Индивидуальный
1

Это кокаиновая ломка.

Ответить

Особенный Кирилл

Индивидуальный
0

Где?

Ответить

Danil Morozov

4

 Если поправки одобрят на голосовании.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

NightmareZ

3

 слово «*У*»

Что это за слово, интересно. Может быть, ЖУК?

Ответить

Морс Вишневый

NightmareZ
0

Лук?

Ответить

Anatoliy Zinger

1

Непонятно, почему они их вообще хватают

Ответить

Alexey Veselov

Anatoliy
6

рефлекс

Ответить

Станислав Козак

1

"Не лежи на холодном": вся правда об "отмороженных" почках и придатках

Один из самых устойчивых мифов, который сохранился и до наших дней, гласит: женщине нельзя лежать на холодном – она может «отморозить» почки, заработать цистит или застудить придатки, и тогда не сможет иметь детей. В этот миф верили наши бабушки и мамы, верят в него женщины и сегодня. А что на самом деле?

Можно ли застудить почки?
Совершим краткий экскурс в анатомию. Почки располагаются в брюшной полости и прилегают к брюшной стенке. То есть они находятся достаточно глубоко в теле и не соприкасаются с окружающей средой. А как известно, температура тела поддерживается постоянной, в норме – 36,6 градуса. Когда же она опускается даже на два-три градуса, наступает общее переохлаждение организма, проявляющееся дрожью, замедлением обмена веществ, заторможенностью, потерей сознания.

Переохладиться почки могут, если вы провели раздетым на сильном морозе несколько часов. Но тогда спасать надо не только почки. Сильная гипотермия (понижение температуры тела) грозит коматозным состоянием и смертью.

Кстати, тот факт, что почкам очень трудно навредить воздействием низких температур, подтвержден опытами.

Правда, почки были крысиными, а исследования проводили на изолированных органах. Их охлаждали до 30 градусов и нагревали до 41. Повреждались почки при высоких температурах, а охлаждение почти не оказывало действия ни на них, ни на их функции.

Если переохлаждение не виновато, то что же вызывает пиелонефрит?

Чаще всего воспалительные процессы в почках бывают связаны с бактериальной инфекцией. Она попадает в почки либо с током крови при гнойных процессах, либо (что чаще) через мочеточники из мочевого пузыря при цистите или из мочеиспускательного канала при уретрите.

Ответить

Alex

Станислав
4

"Застудить" почки действительно нельзя, а вот ослабить иммунитет с обострением хронических и скрытых инфекций, в т.ч. урогенитальных, запросто. 

Ответить

Морс Вишневый

Станислав
2

Ого, спасибо) очень полезная информация (я серьёзно)

Ответить

Андрей Гришин

Станислав
0

Если мужик - на холодном не сиди главное

Ответить

Evgeny Nyagu

Андрей
1

100%, ведь яйки не находятся глубоко в орагнизме и соприкасаются с холодной поверхностью

Ответить

aliftin

0

Не совсем понятно что ему мешает продолжить править после 2036 года, за 15 лет что нибудь да придумают. 

Ответить

Сергей Сайганов

aliftin
4

Возможно, возраст

Ответить

aliftin

Сергей
2

Путин это не человек, Путин это идея. Это как с бэтманом - любой сможет носить маску и бороться с преступностью. Так и тут - нужно просто найти приемника, посадить его на трон, который будет создан завтра, и править до скончания времен. 

Ответить

Евгений Шухов

aliftin
0

Как раз наоборот. Путин - незаменим |>— это не просто так, это точно.

Ответить

Структура Хаоса

Нейротекст
1

Раньше был нормальный, а сейчас сижу и думаю, как же это было. Честно говоря, не знаю насколько это круто. Существует ли в России такая группа?

Ответить

Yt

–3

Все эти "акции" существуют только для того чтобы западные журналисты подхватили пару фоточек с мероприятия и на следующий день выложили с описанием того как кровавый Путин лично уничтожает оппозицию.
Ну а после еще пару новых санкций за щеку навалят.

Ответить

FOX

Yt
1

как будто это что то плохое

Ответить

Yt

FOX
0

С точки зрения русофоба - безусловно.

Ответить

Евгений Клочков

Yt
0

самые большие русофобы во всей этой ситуации - это менты и стоящие за ними власти (которые в поправках даже зассали назвать русских русскими, кек) 

Ответить

alex twit

0

Прикольно

Ответить

Freon

0

«*У*»

А где уточнение: половой член?

Ответить

Бензино

0

Неповторимый оригинал.
Ребята выложили слово "ХУЙ" телами на красной площади в 1991 году

Акции «Хуй на Красной площади» — 25 лет! | Артгид
Анатолий Осмоловский об эпохальной акции движения «Э.Т.И.».
artguide.com
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