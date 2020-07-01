Комментарии
что происходит в интернете
Если поправки одобрят на голосовании.
На Красной площади задержали активистов, которые своими телами выложили цифру 2036 — именно до этого года Владимир Путин сможет занимать пост президента, если поправки к Конституции одобрят на голосовании. Об этом сообщил «Дождь».
В акции приняли участие восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Их увезли в отделение.
«2036» — отсылка к акции российской арт-группы Э.Т.И., участники которой в 1991 году своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем слово «*У*».
Уже и лежать нельзя?
А потанцевать - можно?
Редкий будильник
Если только лезгинку
На улице в принципе лежать нельзя =)
В смысле
В прямом. Попробуй лечь во дворе. В лучшем случае пинками погонят, в худшем - дурку на тебя вызовут. Так где-то на газоне под деревьями летом - это понятно
У Курского вокзала. Люди лежат отдыхают, ни кто не трогает
Я подобного уставшего от подъезда своего недавно гнал.
p.s. наличие мента на этой фотке прям придает ей какой-то окрас, прям ух
Ну вроде у нас есть в административном кодексе что-то о пристойном поведении в общественных местах. а Кремль хз как позиционируется, наверное не просто как обычное общественное место
а то есть сидеть на площади можно и фоткаться, а лежать нет?
"Не лежи на холодном": вся правда об "отмороженных" почках и придатках
Один из самых устойчивых мифов, который сохранился и до наших дней, гласит: женщине нельзя лежать на холодном – она может «отморозить» почки, заработать цистит или застудить придатки, и тогда не сможет иметь детей. В этот миф верили наши бабушки и мамы, верят в него женщины и сегодня. А что на самом деле?
Можно ли застудить почки?
Совершим краткий экскурс в анатомию. Почки располагаются в брюшной полости и прилегают к брюшной стенке. То есть они находятся достаточно глубоко в теле и не соприкасаются с окружающей средой. А как известно, температура тела поддерживается постоянной, в норме – 36,6 градуса. Когда же она опускается даже на два-три градуса, наступает общее переохлаждение организма, проявляющееся дрожью, замедлением обмена веществ, заторможенностью, потерей сознания.
Переохладиться почки могут, если вы провели раздетым на сильном морозе несколько часов. Но тогда спасать надо не только почки. Сильная гипотермия (понижение температуры тела) грозит коматозным состоянием и смертью.
Кстати, тот факт, что почкам очень трудно навредить воздействием низких температур, подтвержден опытами.
Правда, почки были крысиными, а исследования проводили на изолированных органах. Их охлаждали до 30 градусов и нагревали до 41. Повреждались почки при высоких температурах, а охлаждение почти не оказывало действия ни на них, ни на их функции.
Если переохлаждение не виновато, то что же вызывает пиелонефрит?
Чаще всего воспалительные процессы в почках бывают связаны с бактериальной инфекцией. Она попадает в почки либо с током крови при гнойных процессах, либо (что чаще) через мочеточники из мочевого пузыря при цистите или из мочеиспускательного канала при уретрите.
Непонятно, почему они их вообще хватают