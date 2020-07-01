Комментарии
Местные жители были недовольны тем, как поступают с умершими, и потребовали объяснений.
Власти Индии извинились за ролик, на котором люди, одетые в защитные костюмы, сбрасывают мешки с телами погибших от коронавируса в яму.
Внимание: видео может быть неприятным или шокирующим.
Видео из города Беллари, штат Карнатака, разошлось в сети 30 июня. Пользователи были недовольны тем, как умерших людей бросают в яму, и потребовали от властей объяснений.
Местные власти объяснили Би-би-си, что в курсе резонанса. Они извинились перед семьями погибших и добавили, что работникам, занимавшимся захоронением, следовало вести себя «более гуманно»: «Они следовали всем протоколам — если они и ошиблись, то не в протоколе, а в том, что к мёртвым нужно относиться с уважением».
Команду, которая занималась захоронением, заменили. Власти пообещали, что новые сотрудники будут относиться к телам «чувствительно».
Индия находится на четвёртом месте в мире по числу случаев заболевания Covid-19. За время распространения инфекции в ней зафиксировано 585 тысяч заболевших, из которых 17 тысяч умерли, 347 тысяч выздоровели.
Как будто в индустане как-то по-другому можно
И зубы почистить
Ничего шокирующего в этом не вижу - братские могилы и ускоренная процедуры захоронения, ставящая во главу угла безопасность могильщиков, а не соблюдение мракобесных ритуалов и бессмысленных традиций, нормальная практика для эпидемии. А вот, что реально должно шокировать, так это люди, которые во время эпидемии без маски заходят в общественное место, но реально недопустимое поведение, людей почему-то не шокирует
informburo.kz