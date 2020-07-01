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Новости
Алексей Боржонов
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Власти Индии извинились перед семьями погибших от Covid-19 за видео, на котором тела жертв инфекции сбрасывают в яму Материал редакции

Местные жители были недовольны тем, как поступают с умершими, и потребовали объяснений.

9 комментариев
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Власти Индии извинились за ролик, на котором люди, одетые в защитные костюмы, сбрасывают мешки с телами погибших от коронавируса в яму.

Внимание: видео может быть неприятным или шокирующим.

Rakesh Prakash @rakeshprakash1
#Karnataka Govt orders probe after videos of bodies of dead #Covid patients being thrown into pits go viral. #Ballari DC says veracity of videos being checked. #India

@TOIBengaluru @WFRising @NammaBengaluroo @surnell @Karthik1423 @Namma_ORRCA @ShyamSPrasad @tinucherian https://t.co/ePxW2BpcaP

Видео из города Беллари, штат Карнатака, разошлось в сети 30 июня. Пользователи были недовольны тем, как умерших людей бросают в яму, и потребовали от властей объяснений.

Местные власти объяснили Би-би-си, что в курсе резонанса. Они извинились перед семьями погибших и добавили, что работникам, занимавшимся захоронением, следовало вести себя «более гуманно»: «Они следовали всем протоколам — если они и ошиблись, то не в протоколе, а в том, что к мёртвым нужно относиться с уважением».

Команду, которая занималась захоронением, заменили. Власти пообещали, что новые сотрудники будут относиться к телам «чувствительно».

Индия находится на четвёртом месте в мире по числу случаев заболевания Covid-19. За время распространения инфекции в ней зафиксировано 585 тысяч заболевших, из которых 17 тысяч умерли, 347 тысяч выздоровели.

#новости #индия

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9 комментариев
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Freon

7

Как будто в индустане как-то по-другому можно

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Лаванда

Freon
12

Можно в реку, у них же так принято

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Лаванда

Лаванда
18

и помыться потом в ней же

Ответить

Freon

Лаванда
7

И посрать

Ответить

Сергей Яковенко

Freon
3

И зубы почистить

Ответить

Aleksey Vasiliev

Сергей
Нейротекст
2

срать, мыться и пить в одной воде это — говно.

Ответить

Фома Платонов

Лаванда
0

Хотите как в Тибете?

Ответить

Василий Лебедев

3

Индусы шоке.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

2

Ничего шокирующего в этом не вижу - братские могилы и ускоренная процедуры захоронения, ставящая во главу угла безопасность могильщиков, а не соблюдение мракобесных ритуалов и бессмысленных традиций, нормальная практика для эпидемии. А вот, что реально должно шокировать, так это люди, которые во время эпидемии без маски заходят в общественное место, но реально недопустимое поведение, людей почему-то не шокирует

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