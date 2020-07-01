Комментарии
В публикации также говорится, что некоторые интернет-пользователи отметили схожесть президента России с Волан-де-Мортом.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на соответствие закону публикацию «Медузы» об обращении Владимира Путина к россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва.
Депутат добавил, что по инициативе комиссии правоохранительные органы также проверяют более ранние публикации «Медузы» о распространении в России коронавируса.
Владимир Путин 30 июня обратился к жителям России, призвав их принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Выступление президента было записано на фоне памятника Советскому солдату в Ржеве. После этого «Медуза» выпустила материал с заголовком «Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом».
В феврале комиссия Думы уже обвиняла издание в пропаганде наркотиков. Депутаты посчитали, что «Медуза» наряду с «Радио Свобода» и Би-би-си формируют «терпимое отношение к употреблению запрещенных веществ в России, вмешиваясь в государственную политику в этой области».
Ой, Василий Пискарёв депутат Госдумы — пососи мою жопу, а
Смертельное комбо - посмеяться над самим и над дедами. А не смеяться уже невозможно
Ответ Медузы:
"Ну во-первых хули ты мне сделаешь, я в другом городе..."
Можно еще раз подбросить наркотики Голунову.
Давно медуза украла формат материалов с TJ? В их публикации идет бесполезная новость, а потом подборка несмешных шуток из твиттера.
Тут все просто - не хочешь, не читаешь. Всегда работает.
Так я вроде не писал, что мне не нравится. Я просто открыл ссылку на медузу, чего я обычно не делаю, и увидел, что там материал 1 в 1 как на TJ бывает, этому и удивился.
Они ведь так хотели бороться с организованной преступностью, по-настоящему, с опасностью для жизни.
А незаконная вырубка лесов на Дальнем Востоке значит не иностранное вмешательство? Не удивлюсь, если эти территории захватят китайцы и построят там вторую Уйгурию, эти чиновники будут умалять американцев помочь им, но будет уже поздно
Комиссия госдумы, кншн, хуйня из под коня, но и медуза - та ещё пездуза
Никто не смеет сравнивать Императора Палпатина с каким-то безносым Волдемортом! Аб-со-лютна-я-влааааасть111
Следуя этой логике, теперь комиссия должна проверить TJ, который пишет про ИТАР-ТАСС, который написал про Медузу, которая писала про пользователей, которые писали про Дементоров.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России
Тут понадобится другая комиссия, TJ еще не успел сбежать за границу.
А ещё они должны взято предсказывать действия пользователей, а не давать возможность пользователям ставить рекламу. Это правда, поэтому я бы хотел видеть в действиях редакции TJournal.
Памятник кстати ничего бы был, если бы проект не испортили гранитными глыбами с цитатами мастера Йобы.
Памятник - красивый (особенно с фасада)
Пискарев - пидарас
Жалобы - говно
Ракурс съемки вчерашнего видео деда - всрат
Пиво - вкусное
Смерть - неизбежна
Позиция журналиста медузы по данному вопросу
А потом он в телеге у себя ноет, что "этим можно (кивая на госпропагандонов), а нам нельзя"
informburo.kz