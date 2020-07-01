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Новости
Ольга Щербинина
2969

Комиссия Думы проверит законность публикации «Медузы». В ней памятник Советскому солдату назвали похожим на дементора Материал редакции

В публикации также говорится, что некоторые интернет-пользователи отметили схожесть президента России с Волан-де-Мортом.

28 комментариев
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на соответствие закону публикацию «Медузы» об обращении Владимира Путина к россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва.

Публикации «Медузы» неоднократно попадали в поле зрения комиссии. В частности, данное издание предоставляло на своих страницах в интернете прямой доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики. Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования.

Василий Пискарёв
депутат Госдумы

Депутат добавил, что по инициативе комиссии правоохранительные органы также проверяют более ранние публикации «Медузы» о распространении в России коронавируса.

Владимир Путин 30 июня обратился к жителям России, призвав их принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Выступление президента было записано на фоне памятника Советскому солдату в Ржеве. После этого «Медуза» выпустила материал с заголовком «Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом».

Путин выступил с самым коротким обращением…
Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.
tjournal.ru

В феврале комиссия Думы уже обвиняла издание в пропаганде наркотиков. Депутаты посчитали, что «Медуза» наряду с «Радио Свобода» и Би-би-си формируют «терпимое отношение к употреблению запрещенных веществ в России, вмешиваясь в государственную политику в этой области».

#новости #медиа

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28 комментариев
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Илья Ишутин

20

Ой, Василий Пискарёв депутат Госдумы — пососи мою жопу, а

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Dead Horse

Илья
0
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Крепкий стоячок

18

Смертельное комбо - посмеяться над самим и над дедами. А не смеяться уже невозможно

Ответить

1 2

10

Ответ Медузы:
"Ну во-первых хули ты мне сделаешь, я в другом городе..."

Ответить

Artem Gruzdev

1
17

Можно еще раз подбросить наркотики Голунову.

Ответить

1 2

Artem
1

А можно подбросить Путина в воздух?

Ответить

Сергей Казарбин

4

Давно медуза украла формат материалов с TJ? В их публикации идет бесполезная новость, а потом подборка несмешных шуток из твиттера.

Ответить

Pavel Zamyatin

Сергей
0

Тут все просто - не хочешь, не читаешь. Всегда работает.

Ответить

Сергей Казарбин

Pavel
3

Так я вроде не писал, что мне не нравится. Я просто открыл ссылку на медузу, чего я обычно не делаю, и увидел, что там материал 1 в 1 как на TJ бывает, этому и удивился.

Ответить

Сухой парфюмер

–2

Боюсь, в следственном комитете уже задолбались постоянно открывать дела по какому-то не такому отношению к политикам России. Сложно представить тяжесть вздоха, когда прокурору или следователю докладывают о том, что им этим снова заниматься.

Ответить

Artem Gruzdev

Сухой
7

Они ведь так хотели бороться с организованной преступностью, по-настоящему, с опасностью для жизни.

Ответить

Сухой парфюмер

Artem
0

А зачем тогда следствие существует?

Ответить

Ударный крюк

Сухой
2

Работать не надо, пенсия рано, деточки устроены.

Ответить

Сухой парфюмер

Ударный
0

Я спрашиваю о первопричине существования следствия.

Ответить

Петр К.

2

Делать нехуй, а памятник ничего так

Ответить

Dias001 Rrn

2

А незаконная вырубка лесов на Дальнем Востоке значит не иностранное вмешательство? Не удивлюсь, если эти территории захватят китайцы и построят там вторую Уйгурию, эти чиновники будут умалять американцев помочь им, но будет уже поздно

Ответить

Константин Курасов

–7

Комиссия госдумы, кншн, хуйня из под коня, но и медуза - та ещё пездуза

Ответить

Andre Macareno

1

Никто не смеет сравнивать Императора Палпатина с каким-то безносым Волдемортом! Аб-со-лютна-я-влааааасть111

Ответить

Дмитрий Городских

1

Почему госдума этим занимается? Их дело - принимать законы

Ответить

Pavel Zamyatin

0

Следуя этой логике, теперь комиссия должна проверить TJ, который пишет про ИТАР-ТАСС, который написал про Медузу, которая писала про пользователей, которые писали про Дементоров.

Ответить

Сергей Казарбин

Pavel
2

 Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России

Тут понадобится другая комиссия, TJ еще не успел сбежать за границу.

Ответить

Илья Пономарев

Pavel
Нейротекст
0

А ещё они должны взято предсказывать действия пользователей, а не давать возможность пользователям ставить рекламу. Это правда, поэтому я бы хотел видеть в действиях редакции TJournal.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Памятник кстати ничего бы был, если бы проект не испортили гранитными глыбами с цитатами мастера Йобы.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

прямой доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики

Ответить

Евгений Клочков

0

Памятник - красивый (особенно с фасада)
Пискарев - пидарас
Жалобы - говно
Ракурс съемки вчерашнего видео деда - всрат
Пиво - вкусное
Смерть - неизбежна

Ответить

Марк Варламов

0

Позиция журналиста медузы по данному вопросу

Ответить

Евгений Клочков

Марк
0

А потом он в телеге у себя ноет, что "этим можно (кивая на госпропагандонов), а нам нельзя" 

Ответить

Сергей Казарбин

Марк
0

Вы не понимаете, это другое. Они же не плохие люди, они хорошие.

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