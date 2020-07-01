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Новости
Ольга Щербинина
4708

«Яндекс.Лавка» перейдёт с бумажных пакетов на пластиковые — исследование сервиса показало, что это экологичнее Материал редакции

Сервис провёл сравнительное исследование на основе оценки жизненного цикла материалов — от производства до утилизации.

61 комментарий
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Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно перейдёт с бумажных пакетов для заказов на упаковку, сделанную из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Фейсбуке рассказала экотренер Надежда Васякина.

Она отметила, что сервис вместе с компанией «Экотехнологии» сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

Результаты исследования показали, что бумажный пакет действительно разлагается быстрее, чем пластиковый, но только по этому нельзя заключить, что он безопаснее для планеты. В компании отметили, что специально для производства бумажных пакетов срубают деревья, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, так как они пачкаются и рвутся.

В «Лавке» пояснили, что не используют эко- и биопакеты, которые распадаются на микропластик, а также отказались от «настоящих» биоразлагаемых пакетов, так как их нужно компостировать. В итоге сервис остановился на пластиковых пакетах, которые можно использовать повторно. Он также начал тестировать небольшие пакеты из переработанной макулатуры для разделения разных товаров — например, стирального порошка и детского питания внутри одного заказа.

#новости #яндекс #экология

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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61 комментарий
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Yt

29

Вы только не говорите зеленым шизикам сколько токсинов выделяется при производстве батареек и солнечных батарей.

Ответить

Igor Antarov

Yt
0

Сколько?

Ответить

Kekovski

Igor
32

8

Ответить

Yt

Igor
0

Капиталисты нашли новую дойку и сейчас вы будете покупать корыта, которые стоят дороже, расчет стоимости потребления на электричество/топливо выше, а государство будет вводить новый налог на ваш анус чтобы вы не расслаблялись 
https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/battery-electric-vehicles-vs-internal-combustion-engine-vehicles

Battery Electric Vehicles vs. Internal…
Battery electric vehicles (BEVs) do not consume gasoline or produce tailpipe carbon emissions…
www.adlittle.com
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Ze Katze

Igor
0

ДЕСЯЯЯЯЯЯТЬ!! 

Ответить

Temp Acc

Ze
0

9?

Ответить

Петр Шебанин

Temp
0

Баба стара, нэ чуе

Ответить

Гладкий файл

Igor
–2

Он не знает. Но это не мешает ему ставить себя выше «зелёных шизиков».

Ответить

Евгений Клочков

2

И тут экоактивисты такие: 

А вообще кто шарит, поясните, насколько это соответствует правде? А что насчет сравнение бумажно-картонной упаковки продуктов с пластиковой? 

Ответить

Anastasia Lyubimova

Евгений
29

Это правда. Большая экологичность заключается пластика именно в повторном использовании и правильной утилизации. На этапе производства бумага требует больше ресурсов и оставляет больше всякой гадости после себя. Поэтому лучше купить один раз пластиковый пакет и использовать пока он не порвётся, а затем сдать его на переработку, чем покупать каждый раз бумажный. К тому же бумага, как вторсырьё стоит дешевле, и собирать, и перерабатывать ее не очень выгодно.

Ответить

Евгений Клочков

Anastasia
1

А что насчет не только пакетов, но и упаковки от продуктов? Переход от пластика к стеклу, бумаге и картону ничего решительно не поменяет? Или сделает еще только хуже? 

Ответить

Anastasia Lyubimova

Евгений
12

Да тут так же как и с пакетами. Стекло в природе распадается очень много лет, перерабатывать можно, но сложно, а вот пластиковые бутылки сейчас в цене: из них можно получить изделия по качеству не отличающиеся от первичной упаковки. Много зависит от самого вида пластика, пвх не перерабатывают( из него делают упаковки для таблеток), полистирол тоже не очень экологичная упаковка (вспененные упаковки, обычно курицу кладут в него, колбасу в нарезке) и тонкие пленки, в которые оборачивают как раз ту же курицу и колбасу, не собираются. Вот от этих видов пластика как раз стоит отказываться. А пакеты и бутылки хорошая упаковка и при правильном использовании будет приносить пользу и выгоду.

Ответить

Svargr

Anastasia
0

Стекло перерабатывать сложно?
Оно в огне распадется — на безвредные вещества.

Понимаю, что не все так просто, в т.ч вред осколков.
Но если я верно понимаю:
1) при переработке ничего не выделяется
2) в теории можно перерабывать бесконечно много раз

Ответить

Anastasia

Svargr
0

Я если честно не специалист по стеклу, мой профиль - пластик. Возможно переработка стекла дороже, просто знаю, что самих предприятий пластик выгоднее покупать и перерабатывать.

Ответить

AZP

Anastasia
0

Хз, у нас бомжи собирают и и бумагу тоже.
Правда,  из бумаги - в основном гофрокартон, он тяжёлый.

Ответить

Роман Величкин

Anastasia
0

Пластик же вроде только на 30% перерабатывается?

Ответить

Anastasia Lyubimova

Роман
0

Что подразумевается под словом пластик? Каждая упаковка имеет своё химическое и физическое строение, в зависимости от этого разные способы переработки и разные проценты. Бутылки и пакеты можно перерабатывать чуть ли не полностью, причём не однократно.

Ответить

Роман Величкин

Anastasia
0

Пишут, что десятки сортов пластика и их смесей затрудняет переработку.
Из пластикового продукта в большинстве случаев невозможно получить такой же продукт, потому что при переработке его качество снижается. Поэтому после переработки из пластика делают другую продукцию. Т.е. из бутылки не сделаешь новую бутылку.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.alexandriava.gov/uploadedFiles/tes/solidwaste/info/RecyclingPlasticComplications.pdf&ved=2ahUKEwiv-vCPkqzqAhWQs4sKHTakAM0QFjABegQIDRAG&usg=AOvVaw10MeMmuPpobM47ip4XC2ns

Ответить

German Times

Роман
0

Да, но делают другие пластиковые вещи, например, скамейки или совки, полки для обуви или ложки для обуви. Они почти все сейчас делаются из бутылок.

Ответить

Anastasia

Роман
0

Это неправда. Зависит от качества вторсырья. Если помыть бутылку, снять этикетку и крышку, можно получить из неё новую бутылку.
Загрязнения относятся скорее к пленкам пищевым, вот их трудно мыть и тд, но это все равно возможно.

Ответить

Легендарный кран

Евгений
2

@Ded Pihto

Ответить

убер павукан

Евгений
0

Это соответствует правде если юзать повторно и перерабатывать, не в россиюшке короч

Ответить

Anastasia Lyubimova

убер
1

В России это будет работать, если люди будут собирать вторсырьё и сдавать его. У нас есть возможность перерабатывать больше, просто никто не собирает пластик. Хз почему этого не делают, хотя в Москве уже повсеместно поставили контейнеры, а в некоторых магазинах фандоматы по сбору бутылок.

Ответить

AZP

Anastasia
0

У нас реально всё, что можно сдать, выгребают.
Не успел выбросить - приходят, сортируют, сминают потом сдают. Пластик, стекло, банки жестяные, плёнку крепкую. Может, ещё что-то.
Пункт на соседней улице, там очереди бомжей вечно.
Пытались раньше раздельные контейнеры ставить, их взламывают, бессмысленно.

Ответить

Андрей Беликов

AZP
3

так а что плохого в том, что  люди копаются в мусоре, чтобы отправить потом его на переработку? Да, бомжи, ну а много ли можно собрать людей, которые будут это делать за те же копейки, что и нищие, или даже за бесплатно, я думаю ответ очевиден. Кстати в европе ( как рефенс более развитого мира) много какую переработку автоматизировали, а также поставили приличный ценник за сдачу, там даже школьники бутылки собирают

Ответить

AZP

Андрей
0

Я нигде не написал, что это плохо.
Я только за. Люди деньги зарабатывают, не воруют, мусора на свалку меньше едет, а государство ничего для этого не сделало.
Всё само отрегулировалось.

Ответить

убер павукан

Anastasia
0

Я об этом и написал

Ответить

Евгений Клочков

убер
0

надо вернуть пакеты из 90-х, из толстого материала, вот где повторное использование 

Ответить

убер павукан

Евгений
0

Это называется шопперы

Ответить

Медленный ящик

4

Экология здорового человека

Ответить

CHEERS, RASA!

3

почему нельзя изготавливать пакеты из вторсырья, как туалетку или картонные коробки?

Ответить

Alex Sharp

CHEERS,
2

Это УЖЕ делают, и это УЖЕ менее экологично чем пластик.

Ответить

CHEERS, RASA!

Alex
3

"В компании отметили, что специально для производства бумажных пакетов срубают деревья, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета."

верни апвоут. в статье об этом не слова!

Ответить

Alex Sharp

CHEERS,
0

Справедливо.

Ответить

Павел Белов

3

Пихто ликует

Ответить

Max Leskov

3

дык это уже в прошлом году обсуждали везде, ради бумажных пакетов для сша и канады вырубается миллионы акров джунглей в бразилии, ибо количество макулатуры не обеспечивает и 15% потребностей.... кстати, такая же хня с электромобилями, по всему миру ставят зарядные заправки работающие на дизеле, т.е. заряжают теслу от агрегата, который выплевывает миллионы кубов черной гари и всяких там двуокисей

Ответить

Торжественный парфюмер

–2

Как обычно, крупная корпорация не может не пиздеть.

Деревья? Да, но деревья ВЫРАСТАЮТ НОВЫЕ.
Вода? Да, но вода ОЧИЩАЕТСЯ.
Энергия? Да, но энергия вырабатывается не только ископаемым топливом, но и "зелёной" "бесконечной" энергией типа гидро и ветровых станций. Ископаемое топливо тоже можно заменить энергией, нужно только сменить техпроцесс.

Смысл не в том, что много тратится, а в том, что это ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.

Но эти пидоры ради своей сиюминутной прибыли продолжают загаживать планету сверхпрочным неразлагающимся пластиком.

Это как с доходами: важно не сколько ты экономишь, а сколько ты зарабатываешь.

Если у тебя есть плантации деревьев, специально выращиваемых для бумажных пакетов, система зелёной энергетики, системы водоочистных сооружений - то ты можешь делать дохуя бумажных пакетов, потому что экологические затраты на них восполнятся уже через год-два.

Но корпоративным пидарасам выгоднее клепать куски пластика, потому что это тупо дешевле, ну и пиздеть в интернетах про то, что ВЕДЬ ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТ, ОЙ ОЙ. На перемолотых бумажных пакетах, превратившихся в компост, можно выращивать новые деревья. Интересно, а на сплошном слое "полиэтилена высокого давления" много ли деревьев вырастет?

Ответить

Верующий Абдужаббор

Торжественный
1

Про вырастающие деревья это ты "хорошо" сказанул. Сколько лет понадобится, чтоб они вымахали до нужных размеров? Десятилетия.

Ответить

Евгений Клочков

Верующий
1

Ну вообще лесовосстановление - это не рокет-сайенс, при грамотном подходе к вырубке и лесному хозяйству можно компенсировать срубленное

Просто скостить все под корешок и оставить пустое ничего - дешевле

Ответить

Благодарный супер_стар

Евгений
2

При грамотном подходе и заводы мусороперерабатывающие строятся, и жители дома сами сортирует мусор. Но веди это всё не про Россию 2020. Вот и про лес всё примерно так же.

Ответить

Верующий Абдужаббор

Евгений
0

Я, если честно, не в курсе где такое работает. Все равно, вроде как, покупают ворованную древесину из тех стран, где не следят за процедурой вырубки лесов.

Ответить

Евгений Клочков

Верующий
0

У финнов, у них лесовосстановление даже превосходит показатели вырубки (и это в условиях экспорта древесины) 

Хотя тут еще надо посмотреть, не идет ли к ним древесина из Карелии 

Ответить

Посторонний

Торжественный
1

Тем более в России, где вместо переработки мусора его тупо сваливают, авось само что-то разложиться, на плесень, липовый мёд и подавление протестов от соседней с населённым пунктом свалки.

Ответить

Торжественный парфюмер

Посторонний
1

Ну так-то да, в России, как и прочих диких африко-азиях  вообще нужно запрещать пластик как таковой. Когда где-нибудь в Словении 95% мусора уходит на сортировку и переработку - там можно ещё себе позволить пластик делать, т.к. знаешь, что он точно попадёт не в природу, а на завод переработки. А в России этот пакет точно будет валяться в лесу 10 тысяч лет. По-хорошему конечно никакого пластика не надо, а запустить производство обёрточной бумаги. Маленьких и больших бумажных пакетов, вместо пластиковой посуды посуда из бумаги, прессованной целлюлозы и мела и так далее. Но, конечно же, это в идеале - страна третьего мира именно потому и страна третьего мира, что производит тонны убогого грязного говна и тут же его выбрасывает наружу, загаживая планету.

Ответить

Arthur N

1

«Кухня на районе» тоже перешла, так что звучит вполне логично, что пластик экологичнее.

Ответить

Артур Мухаметдинов

1

Было б круто, если б курьеры ещё и сами пакеты на переработку забирали.
Сбермаркет, например, чуть ли не каждый вид продуктов в отдельный пакет упаковывает. За время карантина у меня этих пакетов появилось столько, что я уже не знаю куда их девать и как от них избавиться.

Ответить

AZP

Артур
0

В Ашане всё пакую в пакеты-майки (многое и в два пакета) и потом в них мусор выбрасываю. 

Ответить

Anastasia Lyubimova

AZP
0

Зачем сразу в два?

Ответить

AZP

Anastasia
0

В два то, что вонючее (рыба) или сыпучее (чтоб, если порвётся, второй спас).
Или еду типа капусты по-корейски - там в коробочке с ней много жидкости, вытечь может.

Ответить

Oleg Galochkin

Артур
0

Перекресток забирает пакеты по запросу.

Ответить

Kekovski

1

Эко активисты:

Ответить

Атомный Мурод

1

Ещё одни всё поняли

Ответить

Верующий Абдужаббор

0

Почему они не топят за многоразовые авоськи и сумки? 

Ответить

Благодарный супер_стар

Верующий
1

Всё равно под мусор пакеты покупать( 

Ответить

Верующий Абдужаббор

Благодарный
0

Ну так тут же не мусор продают)

Ответить

common sense

0
Микрочастицы пластика нашли в водопроводной воде…
Микрочастицы пластика нашли в водопроводной воде по всему миру
nplus1.ru
Ответить

Илья Синица

common
2

Ну так нужно выкидывать пластик не в воду. Проблема не в пластике же.
Или уж выбирать, вода без пластика, или земля без деревьев.

Ответить

Сухой парфюмер

0

Всем лавки, пупсики!

Ответить

Олег Ивахнов

0

использовать повторно не получается

Много месяцев юзал

Ответить

AZP

0

Экотренер.
Очередная бесполезная профессия.

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Так и засрали все подворотни пластиком.
Раньше:бутылки имели оборот,масло с колбасой заворачивали в бумагу,яйца/молочка
Потом,в какой-то момент нам сказали что это не выгодно

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