Комментарии
Сервис провёл сравнительное исследование на основе оценки жизненного цикла материалов — от производства до утилизации.
Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно перейдёт с бумажных пакетов для заказов на упаковку, сделанную из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Фейсбуке рассказала экотренер Надежда Васякина.
Она отметила, что сервис вместе с компанией «Экотехнологии» сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.
Результаты исследования показали, что бумажный пакет действительно разлагается быстрее, чем пластиковый, но только по этому нельзя заключить, что он безопаснее для планеты. В компании отметили, что специально для производства бумажных пакетов срубают деревья, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета. При этом бумажные пакеты редко используют повторно, так как они пачкаются и рвутся.
В «Лавке» пояснили, что не используют эко- и биопакеты, которые распадаются на микропластик, а также отказались от «настоящих» биоразлагаемых пакетов, так как их нужно компостировать. В итоге сервис остановился на пластиковых пакетах, которые можно использовать повторно. Он также начал тестировать небольшие пакеты из переработанной макулатуры для разделения разных товаров — например, стирального порошка и детского питания внутри одного заказа.
Вы только не говорите зеленым шизикам сколько токсинов выделяется при производстве батареек и солнечных батарей.
Сколько?
Капиталисты нашли новую дойку и сейчас вы будете покупать корыта, которые стоят дороже, расчет стоимости потребления на электричество/топливо выше, а государство будет вводить новый налог на ваш анус чтобы вы не расслаблялись
https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/battery-electric-vehicles-vs-internal-combustion-engine-vehicles
Гладкий файл
Он не знает. Но это не мешает ему ставить себя выше «зелёных шизиков».
И тут экоактивисты такие:
А вообще кто шарит, поясните, насколько это соответствует правде? А что насчет сравнение бумажно-картонной упаковки продуктов с пластиковой?
Это правда. Большая экологичность заключается пластика именно в повторном использовании и правильной утилизации. На этапе производства бумага требует больше ресурсов и оставляет больше всякой гадости после себя. Поэтому лучше купить один раз пластиковый пакет и использовать пока он не порвётся, а затем сдать его на переработку, чем покупать каждый раз бумажный. К тому же бумага, как вторсырьё стоит дешевле, и собирать, и перерабатывать ее не очень выгодно.
А что насчет не только пакетов, но и упаковки от продуктов? Переход от пластика к стеклу, бумаге и картону ничего решительно не поменяет? Или сделает еще только хуже?
Да тут так же как и с пакетами. Стекло в природе распадается очень много лет, перерабатывать можно, но сложно, а вот пластиковые бутылки сейчас в цене: из них можно получить изделия по качеству не отличающиеся от первичной упаковки. Много зависит от самого вида пластика, пвх не перерабатывают( из него делают упаковки для таблеток), полистирол тоже не очень экологичная упаковка (вспененные упаковки, обычно курицу кладут в него, колбасу в нарезке) и тонкие пленки, в которые оборачивают как раз ту же курицу и колбасу, не собираются. Вот от этих видов пластика как раз стоит отказываться. А пакеты и бутылки хорошая упаковка и при правильном использовании будет приносить пользу и выгоду.
Пластик же вроде только на 30% перерабатывается?
Что подразумевается под словом пластик? Каждая упаковка имеет своё химическое и физическое строение, в зависимости от этого разные способы переработки и разные проценты. Бутылки и пакеты можно перерабатывать чуть ли не полностью, причём не однократно.
Пишут, что десятки сортов пластика и их смесей затрудняет переработку.
Из пластикового продукта в большинстве случаев невозможно получить такой же продукт, потому что при переработке его качество снижается. Поэтому после переработки из пластика делают другую продукцию. Т.е. из бутылки не сделаешь новую бутылку.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.alexandriava.gov/uploadedFiles/tes/solidwaste/info/RecyclingPlasticComplications.pdf&ved=2ahUKEwiv-vCPkqzqAhWQs4sKHTakAM0QFjABegQIDRAG&usg=AOvVaw10MeMmuPpobM47ip4XC2ns
Да, но делают другие пластиковые вещи, например, скамейки или совки, полки для обуви или ложки для обуви. Они почти все сейчас делаются из бутылок.
Это соответствует правде если юзать повторно и перерабатывать, не в россиюшке короч
В России это будет работать, если люди будут собирать вторсырьё и сдавать его. У нас есть возможность перерабатывать больше, просто никто не собирает пластик. Хз почему этого не делают, хотя в Москве уже повсеместно поставили контейнеры, а в некоторых магазинах фандоматы по сбору бутылок.
У нас реально всё, что можно сдать, выгребают.
Не успел выбросить - приходят, сортируют, сминают потом сдают. Пластик, стекло, банки жестяные, плёнку крепкую. Может, ещё что-то.
Пункт на соседней улице, там очереди бомжей вечно.
Пытались раньше раздельные контейнеры ставить, их взламывают, бессмысленно.
так а что плохого в том, что люди копаются в мусоре, чтобы отправить потом его на переработку? Да, бомжи, ну а много ли можно собрать людей, которые будут это делать за те же копейки, что и нищие, или даже за бесплатно, я думаю ответ очевиден. Кстати в европе ( как рефенс более развитого мира) много какую переработку автоматизировали, а также поставили приличный ценник за сдачу, там даже школьники бутылки собирают
надо вернуть пакеты из 90-х, из толстого материала, вот где повторное использование
почему нельзя изготавливать пакеты из вторсырья, как туалетку или картонные коробки?
Это УЖЕ делают, и это УЖЕ менее экологично чем пластик.
"В компании отметили, что специально для производства бумажных пакетов срубают деревья, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива, чем для пластикового пакета."
верни апвоут. в статье об этом не слова!
дык это уже в прошлом году обсуждали везде, ради бумажных пакетов для сша и канады вырубается миллионы акров джунглей в бразилии, ибо количество макулатуры не обеспечивает и 15% потребностей.... кстати, такая же хня с электромобилями, по всему миру ставят зарядные заправки работающие на дизеле, т.е. заряжают теслу от агрегата, который выплевывает миллионы кубов черной гари и всяких там двуокисей
Как обычно, крупная корпорация не может не пиздеть.
Деревья? Да, но деревья ВЫРАСТАЮТ НОВЫЕ.
Вода? Да, но вода ОЧИЩАЕТСЯ.
Энергия? Да, но энергия вырабатывается не только ископаемым топливом, но и "зелёной" "бесконечной" энергией типа гидро и ветровых станций. Ископаемое топливо тоже можно заменить энергией, нужно только сменить техпроцесс.
Смысл не в том, что много тратится, а в том, что это ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.
Но эти пидоры ради своей сиюминутной прибыли продолжают загаживать планету сверхпрочным неразлагающимся пластиком.
Это как с доходами: важно не сколько ты экономишь, а сколько ты зарабатываешь.
Если у тебя есть плантации деревьев, специально выращиваемых для бумажных пакетов, система зелёной энергетики, системы водоочистных сооружений - то ты можешь делать дохуя бумажных пакетов, потому что экологические затраты на них восполнятся уже через год-два.
Но корпоративным пидарасам выгоднее клепать куски пластика, потому что это тупо дешевле, ну и пиздеть в интернетах про то, что ВЕДЬ ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТ, ОЙ ОЙ. На перемолотых бумажных пакетах, превратившихся в компост, можно выращивать новые деревья. Интересно, а на сплошном слое "полиэтилена высокого давления" много ли деревьев вырастет?
Верующий Абдужаббор
Про вырастающие деревья это ты "хорошо" сказанул. Сколько лет понадобится, чтоб они вымахали до нужных размеров? Десятилетия.
Ну вообще лесовосстановление - это не рокет-сайенс, при грамотном подходе к вырубке и лесному хозяйству можно компенсировать срубленное
Просто скостить все под корешок и оставить пустое ничего - дешевле
Благодарный супер_стар
При грамотном подходе и заводы мусороперерабатывающие строятся, и жители дома сами сортирует мусор. Но веди это всё не про Россию 2020. Вот и про лес всё примерно так же.
Верующий Абдужаббор
Я, если честно, не в курсе где такое работает. Все равно, вроде как, покупают ворованную древесину из тех стран, где не следят за процедурой вырубки лесов.
У финнов, у них лесовосстановление даже превосходит показатели вырубки (и это в условиях экспорта древесины)
Хотя тут еще надо посмотреть, не идет ли к ним древесина из Карелии
Тем более в России, где вместо переработки мусора его тупо сваливают, авось само что-то разложиться, на плесень, липовый мёд и подавление протестов от соседней с населённым пунктом свалки.
Торжественный парфюмер
Ну так-то да, в России, как и прочих диких африко-азиях вообще нужно запрещать пластик как таковой. Когда где-нибудь в Словении 95% мусора уходит на сортировку и переработку - там можно ещё себе позволить пластик делать, т.к. знаешь, что он точно попадёт не в природу, а на завод переработки. А в России этот пакет точно будет валяться в лесу 10 тысяч лет. По-хорошему конечно никакого пластика не надо, а запустить производство обёрточной бумаги. Маленьких и больших бумажных пакетов, вместо пластиковой посуды посуда из бумаги, прессованной целлюлозы и мела и так далее. Но, конечно же, это в идеале - страна третьего мира именно потому и страна третьего мира, что производит тонны убогого грязного говна и тут же его выбрасывает наружу, загаживая планету.
«Кухня на районе» тоже перешла, так что звучит вполне логично, что пластик экологичнее.
Было б круто, если б курьеры ещё и сами пакеты на переработку забирали.
Сбермаркет, например, чуть ли не каждый вид продуктов в отдельный пакет упаковывает. За время карантина у меня этих пакетов появилось столько, что я уже не знаю куда их девать и как от них избавиться.
Зачем сразу в два?
Благодарный супер_стар
Всё равно под мусор пакеты покупать(
Ну так нужно выкидывать пластик не в воду. Проблема не в пластике же.
Или уж выбирать, вода без пластика, или земля без деревьев.
Так и засрали все подворотни пластиком.
Раньше:бутылки имели оборот,масло с колбасой заворачивали в бумагу,яйца/молочка
Потом,в какой-то момент нам сказали что это не выгодно