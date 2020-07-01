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Новости
Артём Мазанов
10 898

ЦИК опубликовал первые результаты голосования по Конституции — «за» проголосовали 72,92% Материал редакции

Комиссия обработала менее процента бюллетеней.

184 комментария
В закладки

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала первые результаты голосования к Конституции — на 15:00 по Москве «за» проголосовали 72,92% избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Против внесения поправок проголосовали 25,84%. Комиссия обработала 0,79% бюллетеней.

Результаты голосования начали публиковать и отдельные субъекты РФ:

  • Сахалинская область: «за» 74,02% жителей, «против» 24,66%;

  • Чукотка: «за» 83,09% жителей, «против» 15,75%;

  • Приморье: «за» 73,7% жителей, «против» 25,25%;

  • Хабаровский край: «за» 71,87%, «против» 26,78%;

  • Забайкалье: «за» 70,49%, «против» 28,22%;

  • Якутия: «за» 65,35%, «против» 33,04%.

За ходом голосования по поправкам к Конституции можно следить в трансляции TJ.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.
tjournal.ru

#новости #конституция

Артём Мазанов PLUS
+117 199
Ну привет
10
23
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184 комментария
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Географический Петя

131
Ответить

Иван Иванов

Географический
15

Это продолжение фильма Человек Путин: враг в отражении?

Ответить

alex twit

Иван
3

Враг в обнулении

Ответить

Долгий парфюмер

Географический
Нейротекст
5

Обнуление – это государство. в данном случае, для государства.

Ответить

Nadya Whatever

46

То есть абсолютное большинство моих знакомых в интернете, которые выкладывали фото с бюллетенями и голос на «нет» — это 17%. Ясно, понятно

Ответить

Сергей Звезда

Nadya
121

Ну, во-первых, это менее процента бюллетеней. А во-вторых, у каждого из нас есть свой манямирок, сформированный благодаря соцсетям. У меня в ленте тоже подряд дофига фоток с бюллетенями «Нет», но это не значит ничего

Ответить

Загадочный мангал

Сергей
10

Ясно... Звезде занесли...

Ответить

Сергей Звезда

Загадочный
7

ЧЕМОДАНЫ

Ответить

Sancobot

Сергей
1

Не тот портал, лови твинка/

Ответить

Nadya Whatever

Сергей
1

два манямирка ничего не значат =(

Ответить

Kult Morkovki

Nadya
3

Кажется, если объединить все манямирки читателей TJ, то, во-первых, получится много пересечений, а во-вторых абсолютное количество человек получится весьма скромным :(
Кажется, бабок всё ещё слишком много и они активнее

Ответить

Nadya Whatever

Kult
1

поэтому и грущу

Ответить

Kult Morkovki

Nadya
1

Обнимемся :(

Ответить

Литературный

Kult
1

Чувствую смрад слабости и пораженчества.

Ответить

Убедительная Геосфера

Kult
1

К бабкам домой урну приносят, вместе с продуктовым набором - ну и как же, интересно, она проголосует? Неужели это будет "Нет", "и гречу свою заберите!"?

Ответить

Андрей Гришин

Kult
0

 Кажется, бабок всё ещё слишком много и они активнее

Самое печальное, что нынешнее поколение молодых будет точно такими же бабками. Мы навсегда застряли в этом замкнутом круге 

Ответить

Mmmax

Сергей
0

Дел

Ответить

Сергей Звезда

Mmmax
0

Его не удаляли https://tjournal.ru/alaska/183515-nochnoe

Ответить

Mmmax

Сергей
1

*Вы тогда на Аляску впустите. 
Перенести-перенесли, а сам свой пост посмотреть не могу.

Ответить

Сергей Звезда

Mmmax
–1

@Авдеев тебе решать

Ответить

Mmmax

Сергей
0

*Жуткие звуки сообщений.
Спасибо. Вопрос снимается. 

Ответить

Даниил Баздырев

Nadya
24

У нас 40 миллионов пенсионеров. Плюс примерно столько же бюджетников. Достаточно пригнать эту ораву на выборы, большинство из них поддерживают власть и голосуют за, даже не прочитав поправки.

Я периодически общаюсь со своими родственниками 45+ из глубинки. Они в большинстве своём поддерживают поправки и для них само собой разумеется пойти проголосовать за.

Ответить

Пограничный яд

Даниил
22

Я бюджетник, и проголосовал против. Из-за ебучего навального, те, кто против, просто не пошли на голосование. И не только из-за него. Дохуя людей, которые против, просто не идут. А те кто реально за - идут практически всегда

Ответить

Даниил Баздырев

Пограничный
–8

Ну вот да. Навальный лично для меня умер как политик после его призывов не участвовать в голосовании.

Ответить

Активный инструмент

Даниил
34

Вы ебанулись, братья?) Вот откинем Навального, и подумаем - все что происходило целую неделю, все эти УИКи во дворах у пивнух, женщины которые по домам с коробками ходят (все это я видел собственными глазами) - вот вся эта абсолютнейшая выборная вакханалия, неужели она не говорит вам о том что мы можем хоть обголосоваться против? Тут уже сама процедура настолько гнилая, что даже наши обычные фэйк выборы по сравнению с ней это просто эталон честности и прозрачности. Люди, посмотрите вокруг, снимите розовые очки, нас наебывают уже просто в открытую....

Ответить

Даниил Баздырев

Активный
12

Лучше сходить и проголосовать против, чем вообще ничего не делать и просто возмущаться на кухне

Ответить

Активный

Даниил
7

Так сходи, кто тебе запрещает? Просто не надо думать что этот голос куда-то зачтется. 

Ответить

Даниил Баздырев

Активный
3

Так я сходил вместе с женой. Но большинство людей, которые не одобряют поправки, остались дома

Ответить

Активный

Даниил
11

Вы молодцы что проявляете свою гражданскую позицию, это без иронии я говорю сейчас. Вы сделали свое дело, а теперь просто чуть чуть отвлекитесь и посмотрите на все что происходило до сегодняшнего дня - все это просто полнейший незаконный фэйковый пиздец, и вы - ничего, от слова нихуя, сделать с этим не можете. Это уже игра в карты не просто с шулером, а с шулером который прямо тебе в глаза говорит что у него крапленые карты и что он собирается тебя наебать. Тут дело уже не просто в том что надо сходить проголосовать "против", а в том что процедура гнилая, с гигантскими дырами, фэйковая - я это знаю, ты это знаешь, все это знают, все это видят и наблюдали всю неделю - вот с этим теперь надо будет как то жить, а не с Путинскими процентами. Эти "выборы" прям ну идеально показали что такое "выборы" сейчас в нашей стране. Это цирк.

Ответить

Даниил Баздырев

Активный
10

У меня нет иллюзий по поводу выборов, при желании они могут нарисовать нужные цифры. Но в данном случае я уверен, что даже рисовать толком ничего не пришлось — большинство обычных россиян поддерживают Путина и им пофиг, за что голосовать. Даже если бы в Конституцию вписали приношение детей в жертву на 9 мая, они бы поддержали это, потому что Путин попросил проголосовать.

Здесь больше история про аполитичность россиян. Нам неинтересно разбираться, куда идут налоги, почему правительство принимает те или иные законы. Большинство людей устраивает информация с телека.

Однако в последнее время я вижу в своём манямирке, что все больше моих знакомых в возрасте 20-30 лет начинают интересоваться политикой. И в целом они готовы ходить на голосование. Согласен с предыдущим комментарием — нужно воспитывать в молодёжи привычку ходить на все голосования и участвовать в политической жизни страны.

Призыв к бездействию — это очень хреновое решение, на мой взгляд.

Ответить

Редкий будильник

Даниил
8

Поэтому Кац и Шульман правы, надо ходить голосовать, пусть это и гибридное голосование 

Ответить

Активный

Даниил
3

 Но в данном случае я уверен, что даже рисовать толком ничего не пришлось

Ну посмотри на всю процедуру в целом, на все эти 5-6 или сколько там дней? Это уже самое яркое подтверждение что "нарисовали они будь здоров". 

Я не спорю с тобой вообще по поводу "аполитичности" и прочего, напротив, я так же считаю что аполитичность это днище днищное, и от этого нужно избавлять нашу страну всеми способами! НО! Пожалуйста, не подменяйте понятия - рефлекторное участие в цирковых фэйк выборах НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. (Прастити за капс) Просто прийти, поставить галочку "против" в этих заранее гнилых "выборах" - НЕ ЗНАЧИТ ЧТО вы сделали все что могли. Не нужно так думать. Нужно бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы, а не за галочку "против" в заранее нечестных выборах.

Ответить

Иван Иванов

Даниил
–1

Я не одобряю поправки и остался дома. Таким, как вы, миллион раз объясняли, почему, но попробую ещё раз. Представьте, что вы живёте по колено в говне (даже напрягаться особо не надо, правда ведь?). И вот вам предлагают проголосовать ЗА говно или ПРОТИВ говна. Как изменится ваша жизнь после голосования?

Ответить

Корпоративный

Даниил
0

чтоб пар ушел в гудок

Ответить

amd

Активный
10

Российская оппозиция (вся) живет в какой-то своей вселенной местячковых протестов. Ройзман пишет о том, что в ЕКБ низкая явка и чтобы люди ни в коем случае не шли голосовать. Ух, вот это достижение! Какой удар! В целом ЕКБ будет низкая явка. У оппозиции вечно борьба за какие-то дешевые показатели. Кто-то помнит, какие задачи ставились на выборах в 14, 16, 18 годах? Там была такая же хрень. Сейчас всем насрать.

А если смотреть на вещи реально, нужно понимать, что никакой смены вектора не стоит ожидать в ближайшие 5-15 лет. И все что нужно делать оппозиции - воспитывать культуру гражданской сознательности в людях. Обязательно ходить на выборы. Это должен быть рефлекс. И это должны делать все, как выбрасывать мусор.

Да, долгие годы люди будут участвовать в фарсе, но когда сформируется должный процент протестной аудитории, будут серьезные изменения. Не ходить на выборы, объясняя это нежеланием участвовать в фарсе - дебилизм. Если бы вывод был сделан хотя бы 10 лет назад, сейчас бы сложился совершенно иной расклад и никаких поправок просто не существовало бы в природе.

Ответить

Активный

amd
3

Так нужно не просто ходить на выборы, вырабатывая рефлекс, потому что рефлекс будет как в СССР когда все ходили на выборы и голосовали за одно и то же. Ты этого хочешь? Этого хочет наша власть, она действительно хочет сделать эти вещи рефлекторными, чтобы люди даже не думали. А нужно не в выборах рефлекторно участвовать, а бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы. Вот это сейчас главное, вот это реально важно!

Ответить

amd

Активный
1

Ты сам в это веришь? Молодежь никогда не будет голосовать за Путина. Она, в значительной мере либеральная. Категория 18-22 вообще даже леваковская в крупных городах. Они просто не ходят на выборы. Их нужно приучить к этому. Сегмент 18-35 однозначно протестный, но люди тупо не идут голосовать.

Ответить

Активный

amd
0

Моя главная мысль состоит в том что:
1) не участие в "фэйк выборах" никак не повлияет на их результат, это ничто.
2) протестное голосование в "фэйк выборах" никак не повлияет на их результат, это ничто
3) не стоит бороться друг с другом за первые два пункта, они не наша цель
4) стоит бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы - за присутствие независимых наблюдателей, за общественное давление на мутных людей которые сидят в этих УИКАХ, за контроль над подсчетом, за всякие статистические/аналитические методы которые показывают что были вбросы и вмешательства в выборы - короче за все что давит на власть и на людей которые играют нечестно. Нужно распространять и рассказывать и показывать всем людям истинную суть "выборов" в нашей стране. Чтобы у людей не возникали ложные ожидания. Чтобы все люди - и ты, и я, и ватники - поняли что максимально прозрачные выборы это единственное что нам действительно нужно и что нам действительно важно. Только на более-менее честных и подконтрольных общественности выборах можно что-то сделать! На фэйк выборах нельзя сделать ничего! 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Пограничный
4

Ты доволен, Нэвэльны?

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
0

Все было так хорошо, пока ебучий Навальный не пришел( Впрочем, ничего нового.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Пограничный
3

Ну да, ну да. Навальный назначил псевдовыборы. Ведь референдум россиянам не положен.

Ответить

Разный паук например

Пограничный
0

Из-за ебучего навального, те, кто против, просто не пошли на голосование

Хочу уточнить: ебучий навальный имеет поддержку аж в половину голосующих на выборах в РФ? Так?

Ответить

Роман Величкин

Даниил
0

Я бюджетник (относительно). Мои родственники, знакомые и коллеги - также чистые бюджетники, либо околобютжетные работники. Среди них мало "за". Конечно, это ничего не значит, но 73% - это внушительная цифра. Получается, что большинство "за"? Но где тогда все эти люди?

Ответить

Литературный Кирилл

Роман
0

Получается, что большинство "за"

Не получается. "Внушительная цифра" с потолка взята.

Ответить

Yt

Nadya
–8

Вы удивлены тем, что ваш твиттер аккаунт не отражает реальность? Либералы сидят в своих эхо-камерах, а потом удивляются демократическим выборам.

Ответить

Vladimir

Yt
19

От тебя говном воняет, при чем тут либералы, по твоему надо быть либералом, чтобы быть против Путина ? Так твой Путин тоже либерал, поищи он сам об этом говорил 

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Yt
2

Вообще не пользуюсь Твиттером и Фейсбуком, почти не пользуюсь ВК, зато участвовал в сквозных - по всей стране - телефонных опросах ВЦИОМа по голосованию, как оператор. "Не пойду" или "проголосую против" - два стандартных ответа, которые я слышал каждый день, на них приходилось человека три, которые "конечно за, я за Путина!". Менее процента биллютеней, конечно, ещё ничего не показывают, но если и дальше будут такие цифры, то я вас поздравляю - бойкот удался.

Ответить

Анонимный Махарадж

Yt
1

Нодеюсь ты трольник

Ответить

Evgeniy Smirnov

Nadya
6

Я так-то тоже в инстаграме у себя опрос проводил, там было 96% против и 4% за, некоторые мои друзья, с которыми у нас подписчикская база практически никак не пересекается тоже проводили, и такие же результаты. Но таков наш круг общения, поэтому такой результат нерепрезентативен ни разу. А вот моя тетя проголосовала за, например. У нее мама еще спросила, мол а ты в курсе, что сроки Путина таким образом обнуляются? А ответ был такой "Ой, а что ты мне раньше-то не сказала?" Вот такие вот результаты агитации.

Ответить

Евгений Клочков

Evgeniy
1

Кстати да. Такой высокий процент "За" - еще и следствие недостаточной агитации против. Вот вроде уже сколько лет наблюдаем, а до сих пор оппозиция не может объяснить для основной части народа простым языком то, почему им невыгодно голосовать за деда и едро

И даже не пытается зачастую, отмахиваясь в духе "это глупые бабки и васяны" (что, конечно, частично верно)

Ответить

A big purple banana 🍆

Nadya
5

Надо же, реальность не соответствует удобному мнению кружка друзей в Фейсбуке. История с Клинтон повторяется снова

Ответить

Dmitri Ov

A
1

sad but true

Ответить

Dmitry Shiryaev

Nadya
5

Так 1% бюллетеней, но и так все понятно

Ответить

Спортивный Кирилл

Nadya
2

Твои знакомые — это даже близко не репрезентативная выборка.

Ответить

Евгений Клочков

Nadya
2

При всем уважении, это ни разу не репрезентативная выборка

Как ни крути, люди все же разбиваются по кругам общения, в том числе и по политическим предпочтениям (пусть и неявно)

Потому да, у вас, у меня, у кого-либо еще (особенно на ТЖ) круг общения может быть сплошь "нет"

И где-то параллельно от вас и незаметно от вас живет круг людей, которые лоялисты, и у которых "да". 

Ответить

Miguel

Nadya
2

Просто они не входят в 0,79% обработанных бюллетеней.

Ответить

Vladimir

Nadya
2

Такая же ситуация, лично против голосовал, семья против, знакомые и друзья против, не за что не поверю в такую статистику 

Ответить

Пограничный яд

Vladimir
0

Ну у меня есть знакомые, голосовавшие за. Я не в курсе, но вроде как из-за каких-то выплат на детей

Ответить

Vladimir

Пограничный
0

Я не говорю, что «против» должны превышать, я говорю, что не верю в такой маленький процент

Ответить

PK

Nadya
2

17%

голос на «нет»

Хоп новиоп

Ответить

Евгений Клочков

PK
0

Кря

Ответить

Легендарный кран

Nadya
1

Смотря кто твои знакомые

Пивоваров
Экзитполы кампании «НЕТ». 14:30

Москва:
51% — ЗА
49% — ПРОТИВ

Санкт-Петербург:
44% — ЗА
56% — ПРОТИВ

За первые 6 часов голосования в Москве 51% респондентов сообщили, что выступили ЗА поправки, 49% — ПРОТИВ. Всего на выходах с участков опрошены (включая отказы от ответа) 4015 человек...
Экзитполы кампании «НЕТ». 14:30

Москва:
51% — ЗА
49% — ПРОТИВ

Санкт-Петербург:
44% — ЗА
56% — ПРОТИВ

За первые 6 часов голосования в Москве 51% респондентов сообщили, что выступили ЗА поправки, 49% — ПРОТИВ. Всего на выходах с участков опрошены (включая отказы от ответа) 4015 человек, доля отказов — 42%.
Ответить

Alex Sharp

Nadya
1

Попробуй закрыть твиттер

Ответить

Tural M

Nadya
1

всех, кого я знаю, тоже против голосовали, и их знакомы и близкие

Ответить

Павел Сидоров

Nadya
0

А сколько не пошло голосовать, в абсолютном значение это количество становится потенциально "за". Уже куча видео есть,где люди приходят на участках,а они уже "проголосовали" и понятно какой там пункт указан. И опять же,сколько людей не вникал о в суть поправок, я уверен что тут на tj многие не читали полностью все документы.

Ответить

Wlad Richter

40
Ответить

Пермский хичхакер

15
Ответить

Юлия Данилова

11

Не удивительно. К концу подсчета будет 95% за

Ответить

Tural M

Юлия
7

математику плохо учила, 146

Ответить

Максим Ковалев

10

я на Сахалине голосовал. На моем участке экзитпол был. Девушка спрашивает за или против, говорю против конечно. Решил спросить у нее, а что вообще народ отвечает? она показывает мне планшет , а там из тех кто ответил 50/50. Но это инфа только за вторую половину дня сегодня. Я голосовал примерно в 18:40

Ответить

Dmitri Ov

Максим
2

интересно

Ответить

Редкий будильник

10

“Комиссия обработала 0,79% бюллетеней.”

Или о том как ловко жонглировать словами.

Ответить

Редкий будильник

Редкий
0

@Артём Мазанов поменяй нормально заголовок 

Ответить

bor_vn

Редкий
1

@Артём Мазанов верни назад! Не прогибайся, будь мужиком!

Ответить

Вячеслав Парамонов

bor_vn
0

Ахахах.

Ответить

Артём Мазанов

Редкий
0

на какой? немного не понимаю

Ответить

Редкий будильник

Артём
0

Он желтушный 

Ответить

Sergey Volkov

7

Ну побухтим и забудем как обычно)

Ответить

iFlow Games

Sergey
3

Никто ничего не забудет. Настанет время, еще и посадим всю эту мразь.

Ответить

Oleg Shirochenkov

iFlow
0

Не факт. В некоторых африканских странах бывает, что ничего не меняется сотнями лет.

Ответить

iFlow Games

Oleg
–2

Это не наш случай. Русский народ как пружина. Пока ужимаемся, но всему есть свой предел.

Ответить

Yt

iFlow
0

@ФСБ

Ответить

iFlow Games

Yt
0

@кгб

Ответить

Алексей Скляр

iFlow
0

@цру

Ответить

Sergey Volkov

Алексей
0

Вот они кремлеботы слева направо

Ответить

Skoi Skoi

Sergey
0

Я надеюсь , будет не приятно если -это окажется черным днём для России

Ответить

Артур Логвинов

6

Кул стори. Экзит поллы говорят немного другие цифры.

Yaroslav Conway @YaroslavConway
#РоссияБезПутина

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗИТПОЛОВ НА 15:00:
Москва
49,91% - за
49,87% - против
0,22% - испортили бюллетень

Санкт-Петербург
42,02% - за
57,70% - против
0,28% - испортили бюллетень

Вариант нет отныне побеждает в обоих городах по данным экзитполов https://t.co/NFLZtbn5vo
Ответить

iFlow Games

Артур
4

Уже ближе к правде. Москва и Питер голосуют против в основном. А вся глубинка (которая дуб дубом) - голосует за.

Гоу минусуйте деревенские плебеи. Это ваши соседки и соседи - голосуют ЗА! Это ваши бабушки и мамы топят нашу и без того бедную страну. Мне по хуй что вы там о себе думаете. Вспомните мои слова, когда в очередной раз приедете искать лучшую жизнь в Москве.

Ответить

Dmitri Ov

Артур
4

глупо смотреть по самым протестным регионами (мск-спб)  -  голосовалку обеспечит Глубинный народ (как житель провинции гарантирую, что большинство голосующих искренне ЗА, к сожалению)

Ответить

iFlow Games

Dmitri
1

Именно друг. Спасибо что ты понял о чем я.

Ответить

Евгений Клочков

Артур
0

Бюллетени с этих экзитполов еще долго не будут обработаны, те что сейчас идут - скорее всего с предыдущих дней, когда надомники и собранные со всех углов бюджетники

Ответить

Yt

–7

Либералы в шоке
Патриоты ликуют

Ответить

Алексей Черных

Yt
18

Почему в шоке? С самого начала было ясно, что именно такой процент нарисуют. 

Ответить

Skoi Skoi

Yt
11

Патриоты чего? Не как не могу понять почему моя Родина , у меня должна ассоциироваться с хуйлом ? Сегодня реально день реабилитации больных на голову , и экспансии их на тж

Ответить

Yt

Skoi
0

А с кем должна?

Ответить

Artem 88

Yt
2

Патриоты это кто?

Ответить

Yt

Artem
0

73% страны очевидно же

Ответить

Dmitri Ov

Yt
0

*146%

Ответить

Artem 88

Yt
0

В процентах то мне понятно. Но кто они такие?

Ответить

Kult Morkovki

Yt
1

В группу патриотов внезапно входят и либералы. Вхождение в неё вообще, кажется, совсем не про политические взгляды.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Yt
0

Толсто

Ответить

Serg Bootlegger

Yt
–2

Гордые либералы переходят с методички « зачем учавствовать в бессмысленных процедурах» на « народ не тот». Впрочем ничего нового

Ответить

Freon

6

Комиссия обработала менее процента бюллетеней.

Надеюсь с каждым новым процентном будет новый пост, пуш и молния

Ответить

Морс Вишневый

Freon
1

Сто молний, уфф) целая гроза)

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Напоминаю, все голосовавшие за - предатели.

Ответить

Dmitri Ov

Stanley
1

тут смотря как смотреть  -  по ИХ мнению предатели те, кто голосует "нет"  😐
классика раскола страны 

Ответить

Литературный Кирилл

Dmitri
–1

У них нет мнения.

Ответить

Dmitri Ov

Литературный
0

видимо вы не особо часто общаетесь с путинским электоратом...

Ответить

Dias001 Rrn

Stanley
0

Да, ведь патриот не должен смотреть передачу итальянского налогоплательщика

Ответить

Аналитический кавалер

5

Числа, которые сегодня-завтра объявит ЦИК давно объявлены ВЦИОМом: 76% за, 55% явка. Все должны понимать, что к реальному распределению голосов это отношения не имеет.

Ответить

Dmitri Ov

Аналитический
0

явка УЖЕ больше 60% заявлена, так что будет 65

Ответить

Василий Лебедев

3

Начинается веселуха. Кто из центральной России и еще не проголосовал, бегом на участки, будем Пыню свергать.

Ответить

Редкий будильник

Василий
3

Пошла жаришка 

Ответить

Василий Лебедев

Редкий
1

Возможно, это отдельные проблески. Но начало подсчета и экзитполы обнадеживают.

Ответить

Редкий будильник

Василий
1

Скрестим пальцы!

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Не понял, голосование же ещё идёт, разве можно до его окончания публиковать результаты? Или ЦИК решил деморализовать противников поправок, чтобы те не попёрлись на избирательные участки?

Ответить

Ленинский хичхакер

Романелло
2

Если так, то это работает

Ответить

Олег Мельник

Романелло
2

Это не выборы же, уверен, тут такую норму не сделали.

Ответить

Dmitri Ov

Олег
0

именно, они даже ставили акцент на этом

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Корпоративный цвет

1

За то теперь понятно реальное количество дерьма в стране

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Аналитический кавалер

Корпоративный
9

Нет, не понятно. Это голосование — полный фейк, эта цифра отражает лишь желание начальства, а не мнение граждан.

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Василий Лебедев

Корпоративный
0

А то раньше было непонятно, лол)

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АлександрЦ (© Мозг±)

–16

Разбавлю ваше мини "большинство". Я осознанно, прочитавши, вместе с супругой проголосовал за. Тем более карма все-равно в красном, а так хоть эксперимент.

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Евгений Клочков

АлександрЦ
6

Зря, не стоят эти необязательные к исполнению декларации "за все хорошее против всего плохого" деда на вечное царство

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АлександрЦ (© Мозг±)

Евгений
–7

Так кроме как к обнулению есть претензии? 

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Евгений Клочков

АлександрЦ
5

Поправка про "государствообразующий язык" - унизительна в своей формулировке, власть не может нормально в конституции обозначить национальную принадлежность 80% населения 

Поправки, касающиеся конституционного суда - по факту передают его во власть президента, что явно лишнее, такая структура должна быть независимой 

Поправки про социалочку - ни к чему не обязывают (кроме символического повышения выплат на 10 рублей в год), и их наличие-отсутствие никак не мешает строить (или не строить) нормальную социалку

Поправка про приоритет внешнего права над внутренним - может закрыть возможность оспаривать косяки "басманного правосудия" в том же европейском суде 

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Kult Morkovki

АлександрЦ
1

Мутная процедура.
Слишком большой разрозненный пакет, местами написанный очень странным языком. Непонятные замены слов.
Будто бы появление противоречий между первыми двумя статьями и тем, что привносят поправки.

В идеальном мире, поправки принимали бы по одной или хотя бы несколькими пакетами, связанными по смыслу.
Ещё в идеальном мире эти пакеты шли бы с пояснениями о том, как это будет работать, и зачем это нужно.
То есть гражданам на пальцах объясняют, что нам нужно убрать слово «подряд», вот за этим, и этим. И граждане одобряют это или нет.

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Аналитический кавалер

Kult
1

 В идеальном мире, поправки принимали бы по одной или хотя бы несколькими пакетами, связанными по смыслу.

Не в идеальном мире, а просто не нарушая закон. Текущий закон прямым текстом запрещает объединять в пакет поправок не связанные между собой. Вся эта затея их с самого начала незаконная

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АлександрЦ

Аналити…
–1

Поправка одна. Исправлений множество. Опять не подкопаешься...

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Аналитический

Алексан…
1

Поправка одна — и это незаконно, закон прямым текстом это запрещает)

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АлександрЦ

Аналити…
0

Если есть обоснованное нарушение закона, то и поправка становится нелегитимной. 

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Аналитический

Алексан…
0

Да, но не «нелегитимной» а «незаконной». Это разные понятия. Легитимность — это про согласие народа, а не про соответствие закону.

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АлександрЦ

Аналити…
0

Равно как и по правомерности. К тому что есть закон, есть соответствующий орган. Нужна инициатива)

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Аналитический

Алексан…
0

Извините, я не понял вас. Если не сложно, переформулируйте

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АлександрЦ (© Мозг±)

Kult
0

Плюсанул бы, но тут быстро за инакомыслие карму выжирают. А так да, в идеальном мире должно быть все по другому. Но мы живем не в идеальном мире и никогда жить в таком не будем, и выводы должны делаться исходя из этого. А как хорошо было в школе, когда объекты находились в вакууме...

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# realfiddy

АлександрЦ
1

Да. Всё что там расписано и так должно было работать в современной России.

А так, прочитав липовые поправки, между строк там написано следующее:
«Голосуй, государство тебя не бросит умирать, мы обещаем»

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АлександрЦ (© Мозг±)

#
0

"Работать" или "не работать" - это процессы, которые не должны противоречить конституции. То есть если процесс "не работать" не противоречит ей, то он имеет место быть. Теперь же такой процесс сам по себе становится не легитимным. Другое дело исполнение закона. Но, тут наверное, смысл говорить о здравом смысле...

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Дмитрий Алексеевич

АлександрЦ
1

Пожизненные сенаторы тебе тоже нравятся? Все эти поправки (слово то какое, не изменения, а поправки, мол раньше не правильная была конституция) носят декларативный характер и ни к чему не обязывают. Некоторые изменения вообще никакого отношения не имеет к конституции и уже и так были записаны в УК. Полному идиоту понятно что этот ебучий цирк только ради обнуления. После Путина придёт другой и так же изменит конституцию под себя.

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Морс Вишневый

АлександрЦ
0

Сколько из 206 поправок прочитал ты и сколько твоя жена? Похвались

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АлександрЦ (© Мозг±)

Морс
0

Вот тут можешь посмотреть http://duma.gov.ru/news/48045/
И что-то мне подсказывает,  что среди 7406598 просмотров, вашего там нет, хотя в данном случае был бы рад ошибиться.

Полный текст поправок в Конституцию: за что мы…
Новости. Полный текст поправок в Конституцию: за что мы голосуем?.
duma.gov.ru
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Морс Вишневый

АлександрЦ
0

То есть на вопрос ты не ответишь?)

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АлександрЦ (© Мозг±)

Морс
0

46

Ответить

Морс Вишневый

Алексан…
0

Это на двоих или на человека?)
И как ощущения, когда голосуешь за то, чего даже не читал?)

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АлександрЦ

Морс
0

Не знакомая цифра, правда? Дальше вас "кормить" желания нет. Останемся каждый при своем, это же свободная площадка?..

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Морс Вишневый

Алексан…
0

Конечно каждый при своём) человек голосующий «за» не в состоянии ответить прямо на простой вопрос-банальная история. Доброго вечерочка

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Alex Fielding

2

А вы что думали. Российские власти совершенно четко отображают собой основной электорат. А кому не нравится - это проблема в нем 😅

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adw

2

Опа 73% умственно отсталых 

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Алексей Крот

2

Цирк

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Анатолий Черняк

Алексей
0

ЦИК

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iFlow Games

2

Кто бы сука сомневался. Сука блять.

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Egor K

0

клево, можно никуда не ходить

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Евгений Клочков

Egor
0

Скорее наоборот, сегодня должны пойти все те, кто настроен отрицательно к поправкам и колебался с "ходить-не ходить"

Да, понятно что шансы изменить что-то околонулевые, ибо и фальсифицируют и лоялисткое ядро большое, но сходить все еще стоит - это не требует больших усилий. 

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Аналитический кавалер

1

КМБУ

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Юрий Куликов