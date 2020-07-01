Комментарии
что происходит в интернете
Комиссия обработала менее процента бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала первые результаты голосования к Конституции — на 15:00 по Москве «за» проголосовали 72,92% избирателей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Против внесения поправок проголосовали 25,84%. Комиссия обработала 0,79% бюллетеней.
Результаты голосования начали публиковать и отдельные субъекты РФ:
Сахалинская область: «за» 74,02% жителей, «против» 24,66%;
Приморье: «за» 73,7% жителей, «против» 25,25%;
Забайкалье: «за» 70,49%, «против» 28,22%;
За ходом голосования по поправкам к Конституции можно следить в трансляции TJ.
Это продолжение фильма Человек Путин: враг в отражении?
Долгий парфюмер
Обнуление – это государство. в данном случае, для государства.
То есть абсолютное большинство моих знакомых в интернете, которые выкладывали фото с бюллетенями и голос на «нет» — это 17%. Ясно, понятно
Ну, во-первых, это менее процента бюллетеней. А во-вторых, у каждого из нас есть свой манямирок, сформированный благодаря соцсетям. У меня в ленте тоже подряд дофига фоток с бюллетенями «Нет», но это не значит ничего
Загадочный мангал
Ясно... Звезде занесли...
два манямирка ничего не значат =(
Кажется, если объединить все манямирки читателей TJ, то, во-первых, получится много пересечений, а во-вторых абсолютное количество человек получится весьма скромным :(
Кажется, бабок всё ещё слишком много и они активнее
поэтому и грущу
Обнимемся :(
К бабкам домой урну приносят, вместе с продуктовым набором - ну и как же, интересно, она проголосует? Неужели это будет "Нет", "и гречу свою заберите!"?
Кажется, бабок всё ещё слишком много и они активнее
Самое печальное, что нынешнее поколение молодых будет точно такими же бабками. Мы навсегда застряли в этом замкнутом круге
Его не удаляли https://tjournal.ru/alaska/183515-nochnoe
У нас 40 миллионов пенсионеров. Плюс примерно столько же бюджетников. Достаточно пригнать эту ораву на выборы, большинство из них поддерживают власть и голосуют за, даже не прочитав поправки.
Я периодически общаюсь со своими родственниками 45+ из глубинки. Они в большинстве своём поддерживают поправки и для них само собой разумеется пойти проголосовать за.
Пограничный яд
Я бюджетник, и проголосовал против. Из-за ебучего навального, те, кто против, просто не пошли на голосование. И не только из-за него. Дохуя людей, которые против, просто не идут. А те кто реально за - идут практически всегда
Ну вот да. Навальный лично для меня умер как политик после его призывов не участвовать в голосовании.
Активный инструмент
Вы ебанулись, братья?) Вот откинем Навального, и подумаем - все что происходило целую неделю, все эти УИКи во дворах у пивнух, женщины которые по домам с коробками ходят (все это я видел собственными глазами) - вот вся эта абсолютнейшая выборная вакханалия, неужели она не говорит вам о том что мы можем хоть обголосоваться против? Тут уже сама процедура настолько гнилая, что даже наши обычные фэйк выборы по сравнению с ней это просто эталон честности и прозрачности. Люди, посмотрите вокруг, снимите розовые очки, нас наебывают уже просто в открытую....
Лучше сходить и проголосовать против, чем вообще ничего не делать и просто возмущаться на кухне
Так сходи, кто тебе запрещает? Просто не надо думать что этот голос куда-то зачтется.
Так я сходил вместе с женой. Но большинство людей, которые не одобряют поправки, остались дома
Вы молодцы что проявляете свою гражданскую позицию, это без иронии я говорю сейчас. Вы сделали свое дело, а теперь просто чуть чуть отвлекитесь и посмотрите на все что происходило до сегодняшнего дня - все это просто полнейший незаконный фэйковый пиздец, и вы - ничего, от слова нихуя, сделать с этим не можете. Это уже игра в карты не просто с шулером, а с шулером который прямо тебе в глаза говорит что у него крапленые карты и что он собирается тебя наебать. Тут дело уже не просто в том что надо сходить проголосовать "против", а в том что процедура гнилая, с гигантскими дырами, фэйковая - я это знаю, ты это знаешь, все это знают, все это видят и наблюдали всю неделю - вот с этим теперь надо будет как то жить, а не с Путинскими процентами. Эти "выборы" прям ну идеально показали что такое "выборы" сейчас в нашей стране. Это цирк.
У меня нет иллюзий по поводу выборов, при желании они могут нарисовать нужные цифры. Но в данном случае я уверен, что даже рисовать толком ничего не пришлось — большинство обычных россиян поддерживают Путина и им пофиг, за что голосовать. Даже если бы в Конституцию вписали приношение детей в жертву на 9 мая, они бы поддержали это, потому что Путин попросил проголосовать.
Здесь больше история про аполитичность россиян. Нам неинтересно разбираться, куда идут налоги, почему правительство принимает те или иные законы. Большинство людей устраивает информация с телека.
Однако в последнее время я вижу в своём манямирке, что все больше моих знакомых в возрасте 20-30 лет начинают интересоваться политикой. И в целом они готовы ходить на голосование. Согласен с предыдущим комментарием — нужно воспитывать в молодёжи привычку ходить на все голосования и участвовать в политической жизни страны.
Призыв к бездействию — это очень хреновое решение, на мой взгляд.
Редкий будильник
Поэтому Кац и Шульман правы, надо ходить голосовать, пусть это и гибридное голосование
Но в данном случае я уверен, что даже рисовать толком ничего не пришлось
Ну посмотри на всю процедуру в целом, на все эти 5-6 или сколько там дней? Это уже самое яркое подтверждение что "нарисовали они будь здоров".
Я не спорю с тобой вообще по поводу "аполитичности" и прочего, напротив, я так же считаю что аполитичность это днище днищное, и от этого нужно избавлять нашу страну всеми способами! НО! Пожалуйста, не подменяйте понятия - рефлекторное участие в цирковых фэйк выборах НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ВЫ ПРОЯВЛЯЕТЕ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. (Прастити за капс) Просто прийти, поставить галочку "против" в этих заранее гнилых "выборах" - НЕ ЗНАЧИТ ЧТО вы сделали все что могли. Не нужно так думать. Нужно бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы, а не за галочку "против" в заранее нечестных выборах.
Я не одобряю поправки и остался дома. Таким, как вы, миллион раз объясняли, почему, но попробую ещё раз. Представьте, что вы живёте по колено в говне (даже напрягаться особо не надо, правда ведь?). И вот вам предлагают проголосовать ЗА говно или ПРОТИВ говна. Как изменится ваша жизнь после голосования?
Российская оппозиция (вся) живет в какой-то своей вселенной местячковых протестов. Ройзман пишет о том, что в ЕКБ низкая явка и чтобы люди ни в коем случае не шли голосовать. Ух, вот это достижение! Какой удар! В целом ЕКБ будет низкая явка. У оппозиции вечно борьба за какие-то дешевые показатели. Кто-то помнит, какие задачи ставились на выборах в 14, 16, 18 годах? Там была такая же хрень. Сейчас всем насрать.
А если смотреть на вещи реально, нужно понимать, что никакой смены вектора не стоит ожидать в ближайшие 5-15 лет. И все что нужно делать оппозиции - воспитывать культуру гражданской сознательности в людях. Обязательно ходить на выборы. Это должен быть рефлекс. И это должны делать все, как выбрасывать мусор.
Да, долгие годы люди будут участвовать в фарсе, но когда сформируется должный процент протестной аудитории, будут серьезные изменения. Не ходить на выборы, объясняя это нежеланием участвовать в фарсе - дебилизм. Если бы вывод был сделан хотя бы 10 лет назад, сейчас бы сложился совершенно иной расклад и никаких поправок просто не существовало бы в природе.
Так нужно не просто ходить на выборы, вырабатывая рефлекс, потому что рефлекс будет как в СССР когда все ходили на выборы и голосовали за одно и то же. Ты этого хочешь? Этого хочет наша власть, она действительно хочет сделать эти вещи рефлекторными, чтобы люди даже не думали. А нужно не в выборах рефлекторно участвовать, а бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы. Вот это сейчас главное, вот это реально важно!
Ты сам в это веришь? Молодежь никогда не будет голосовать за Путина. Она, в значительной мере либеральная. Категория 18-22 вообще даже леваковская в крупных городах. Они просто не ходят на выборы. Их нужно приучить к этому. Сегмент 18-35 однозначно протестный, но люди тупо не идут голосовать.
Моя главная мысль состоит в том что:
1) не участие в "фэйк выборах" никак не повлияет на их результат, это ничто.
2) протестное голосование в "фэйк выборах" никак не повлияет на их результат, это ничто
3) не стоит бороться друг с другом за первые два пункта, они не наша цель
4) стоит бороться за ЧЕСТНЫЕ выборы - за присутствие независимых наблюдателей, за общественное давление на мутных людей которые сидят в этих УИКАХ, за контроль над подсчетом, за всякие статистические/аналитические методы которые показывают что были вбросы и вмешательства в выборы - короче за все что давит на власть и на людей которые играют нечестно. Нужно распространять и рассказывать и показывать всем людям истинную суть "выборов" в нашей стране. Чтобы у людей не возникали ложные ожидания. Чтобы все люди - и ты, и я, и ватники - поняли что максимально прозрачные выборы это единственное что нам действительно нужно и что нам действительно важно. Только на более-менее честных и подконтрольных общественности выборах можно что-то сделать! На фэйк выборах нельзя сделать ничего!
Ты доволен, Нэвэльны?
Все было так хорошо, пока ебучий Навальный не пришел( Впрочем, ничего нового.
Ну да, ну да. Навальный назначил псевдовыборы. Ведь референдум россиянам не положен.
Разный паук например
Из-за ебучего навального, те, кто против, просто не пошли на голосование
Хочу уточнить: ебучий навальный имеет поддержку аж в половину голосующих на выборах в РФ? Так?
Я бюджетник (относительно). Мои родственники, знакомые и коллеги - также чистые бюджетники, либо околобютжетные работники. Среди них мало "за". Конечно, это ничего не значит, но 73% - это внушительная цифра. Получается, что большинство "за"? Но где тогда все эти люди?
Литературный Кирилл
Получается, что большинство "за"
Не получается. "Внушительная цифра" с потолка взята.
Вообще не пользуюсь Твиттером и Фейсбуком, почти не пользуюсь ВК, зато участвовал в сквозных - по всей стране - телефонных опросах ВЦИОМа по голосованию, как оператор. "Не пойду" или "проголосую против" - два стандартных ответа, которые я слышал каждый день, на них приходилось человека три, которые "конечно за, я за Путина!". Менее процента биллютеней, конечно, ещё ничего не показывают, но если и дальше будут такие цифры, то я вас поздравляю - бойкот удался.
Я так-то тоже в инстаграме у себя опрос проводил, там было 96% против и 4% за, некоторые мои друзья, с которыми у нас подписчикская база практически никак не пересекается тоже проводили, и такие же результаты. Но таков наш круг общения, поэтому такой результат нерепрезентативен ни разу. А вот моя тетя проголосовала за, например. У нее мама еще спросила, мол а ты в курсе, что сроки Путина таким образом обнуляются? А ответ был такой "Ой, а что ты мне раньше-то не сказала?" Вот такие вот результаты агитации.
Кстати да. Такой высокий процент "За" - еще и следствие недостаточной агитации против. Вот вроде уже сколько лет наблюдаем, а до сих пор оппозиция не может объяснить для основной части народа простым языком то, почему им невыгодно голосовать за деда и едро
И даже не пытается зачастую, отмахиваясь в духе "это глупые бабки и васяны" (что, конечно, частично верно)
Надо же, реальность не соответствует удобному мнению кружка друзей в Фейсбуке. История с Клинтон повторяется снова
При всем уважении, это ни разу не репрезентативная выборка
Как ни крути, люди все же разбиваются по кругам общения, в том числе и по политическим предпочтениям (пусть и неявно)
Потому да, у вас, у меня, у кого-либо еще (особенно на ТЖ) круг общения может быть сплошь "нет"
И где-то параллельно от вас и незаметно от вас живет круг людей, которые лоялисты, и у которых "да".
Пограничный яд
Ну у меня есть знакомые, голосовавшие за. Я не в курсе, но вроде как из-за каких-то выплат на детей
Я не говорю, что «против» должны превышать, я говорю, что не верю в такой маленький процент
Легендарный кран
Смотря кто твои знакомые
А сколько не пошло голосовать, в абсолютном значение это количество становится потенциально "за". Уже куча видео есть,где люди приходят на участках,а они уже "проголосовали" и понятно какой там пункт указан. И опять же,сколько людей не вникал о в суть поправок, я уверен что тут на tj многие не читали полностью все документы.
Не удивительно. К концу подсчета будет 95% за
я на Сахалине голосовал. На моем участке экзитпол был. Девушка спрашивает за или против, говорю против конечно. Решил спросить у нее, а что вообще народ отвечает? она показывает мне планшет , а там из тех кто ответил 50/50. Но это инфа только за вторую половину дня сегодня. Я голосовал примерно в 18:40
Редкий будильник
@Артём Мазанов поменяй нормально заголовок
@Артём Мазанов верни назад! Не прогибайся, будь мужиком!
Ну побухтим и забудем как обычно)
Никто ничего не забудет. Настанет время, еще и посадим всю эту мразь.
Не факт. В некоторых африканских странах бывает, что ничего не меняется сотнями лет.
Это не наш случай. Русский народ как пружина. Пока ужимаемся, но всему есть свой предел.
@кгб
@цру
Кул стори. Экзит поллы говорят немного другие цифры.
Уже ближе к правде. Москва и Питер голосуют против в основном. А вся глубинка (которая дуб дубом) - голосует за.
Гоу минусуйте деревенские плебеи. Это ваши соседки и соседи - голосуют ЗА! Это ваши бабушки и мамы топят нашу и без того бедную страну. Мне по хуй что вы там о себе думаете. Вспомните мои слова, когда в очередной раз приедете искать лучшую жизнь в Москве.
Бюллетени с этих экзитполов еще долго не будут обработаны, те что сейчас идут - скорее всего с предыдущих дней, когда надомники и собранные со всех углов бюджетники
Либералы в шоке
Патриоты ликуют
Почему в шоке? С самого начала было ясно, что именно такой процент нарисуют.
В группу патриотов внезапно входят и либералы. Вхождение в неё вообще, кажется, совсем не про политические взгляды.
Гордые либералы переходят с методички « зачем учавствовать в бессмысленных процедурах» на « народ не тот». Впрочем ничего нового
Комиссия обработала менее процента бюллетеней.
Надеюсь с каждым новым процентном будет новый пост, пуш и молния
Напоминаю, все голосовавшие за - предатели.
Литературный Кирилл
У них нет мнения.
Да, ведь патриот не должен смотреть передачу итальянского налогоплательщика
Начинается веселуха. Кто из центральной России и еще не проголосовал, бегом на участки, будем Пыню свергать.
Пошла жаришка
Возможно, это отдельные проблески. Но начало подсчета и экзитполы обнадеживают.
Не понял, голосование же ещё идёт, разве можно до его окончания публиковать результаты? Или ЦИК решил деморализовать противников поправок, чтобы те не попёрлись на избирательные участки?
Это не выборы же, уверен, тут такую норму не сделали.
Аналитический кавалер
Нет, не понятно. Это голосование — полный фейк, эта цифра отражает лишь желание начальства, а не мнение граждан.
Разбавлю ваше мини "большинство". Я осознанно, прочитавши, вместе с супругой проголосовал за. Тем более карма все-равно в красном, а так хоть эксперимент.
Зря, не стоят эти необязательные к исполнению декларации "за все хорошее против всего плохого" деда на вечное царство
Так кроме как к обнулению есть претензии?
Поправка про "государствообразующий язык" - унизительна в своей формулировке, власть не может нормально в конституции обозначить национальную принадлежность 80% населения
Поправки, касающиеся конституционного суда - по факту передают его во власть президента, что явно лишнее, такая структура должна быть независимой
Поправки про социалочку - ни к чему не обязывают (кроме символического повышения выплат на 10 рублей в год), и их наличие-отсутствие никак не мешает строить (или не строить) нормальную социалку
Поправка про приоритет внешнего права над внутренним - может закрыть возможность оспаривать косяки "басманного правосудия" в том же европейском суде
Мутная процедура.
Слишком большой разрозненный пакет, местами написанный очень странным языком. Непонятные замены слов.
Будто бы появление противоречий между первыми двумя статьями и тем, что привносят поправки.
В идеальном мире, поправки принимали бы по одной или хотя бы несколькими пакетами, связанными по смыслу.
Ещё в идеальном мире эти пакеты шли бы с пояснениями о том, как это будет работать, и зачем это нужно.
То есть гражданам на пальцах объясняют, что нам нужно убрать слово «подряд», вот за этим, и этим. И граждане одобряют это или нет.
Аналитический кавалер
В идеальном мире, поправки принимали бы по одной или хотя бы несколькими пакетами, связанными по смыслу.
Не в идеальном мире, а просто не нарушая закон. Текущий закон прямым текстом запрещает объединять в пакет поправок не связанные между собой. Вся эта затея их с самого начала незаконная
Поправка одна. Исправлений множество. Опять не подкопаешься...
Поправка одна — и это незаконно, закон прямым текстом это запрещает)
Если есть обоснованное нарушение закона, то и поправка становится нелегитимной.
Да, но не «нелегитимной» а «незаконной». Это разные понятия. Легитимность — это про согласие народа, а не про соответствие закону.
Равно как и по правомерности. К тому что есть закон, есть соответствующий орган. Нужна инициатива)
Плюсанул бы, но тут быстро за инакомыслие карму выжирают. А так да, в идеальном мире должно быть все по другому. Но мы живем не в идеальном мире и никогда жить в таком не будем, и выводы должны делаться исходя из этого. А как хорошо было в школе, когда объекты находились в вакууме...
Да. Всё что там расписано и так должно было работать в современной России.
А так, прочитав липовые поправки, между строк там написано следующее:
«Голосуй, государство тебя не бросит умирать, мы обещаем»
"Работать" или "не работать" - это процессы, которые не должны противоречить конституции. То есть если процесс "не работать" не противоречит ей, то он имеет место быть. Теперь же такой процесс сам по себе становится не легитимным. Другое дело исполнение закона. Но, тут наверное, смысл говорить о здравом смысле...
Пожизненные сенаторы тебе тоже нравятся? Все эти поправки (слово то какое, не изменения, а поправки, мол раньше не правильная была конституция) носят декларативный характер и ни к чему не обязывают. Некоторые изменения вообще никакого отношения не имеет к конституции и уже и так были записаны в УК. Полному идиоту понятно что этот ебучий цирк только ради обнуления. После Путина придёт другой и так же изменит конституцию под себя.
Сколько из 206 поправок прочитал ты и сколько твоя жена? Похвались
Вот тут можешь посмотреть http://duma.gov.ru/news/48045/
И что-то мне подсказывает, что среди 7406598 просмотров, вашего там нет, хотя в данном случае был бы рад ошибиться.
То есть на вопрос ты не ответишь?)
46
Это на двоих или на человека?)
И как ощущения, когда голосуешь за то, чего даже не читал?)
Не знакомая цифра, правда? Дальше вас "кормить" желания нет. Останемся каждый при своем, это же свободная площадка?..
Конечно каждый при своём) человек голосующий «за» не в состоянии ответить прямо на простой вопрос-банальная история. Доброго вечерочка
А вы что думали. Российские власти совершенно четко отображают собой основной электорат. А кому не нравится - это проблема в нем 😅
Цирк
клево, можно никуда не ходить
Скорее наоборот, сегодня должны пойти все те, кто настроен отрицательно к поправкам и колебался с "ходить-не ходить"
Да, понятно что шансы изменить что-то околонулевые, ибо и фальсифицируют и лоялисткое ядро большое, но сходить все еще стоит - это не требует больших усилий.