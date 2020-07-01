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Новости
Алексей Боржонов
5176

Консалтинговая фирма посоветовала акционерам Tesla исключить Маска из совета директоров — он вредит репутации компании Материал редакции

Причина в твитах Маска и сделке с акционерами, по которой он может получить более 55 миллиардов долларов к 2028 году.

76 комментариев
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Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), которая консультирует акционеров Tesla, предложила им исключить Илона Маска из совета директоров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на PIRC.

Причиной такого решения стало соглашение Маска с Tesla, по которому основатель компании может получить в общей сложности более 55 миллиардов долларов. Консалтинговые специалисты посчитали, что сделка «несправедливо обогащает исполнительного директора».

  • С января 2018 года Маск не получает зарплату и премии как гендиректор Tesla. Вместо этого совет директоров установил для него программу вознаграждений за выполнение определённых показателей к 2028 году — в общей сложности Маск может получить 55,8 миллиарда долларов.

PIRC напомнила, что заключённая сделка привела к судебному иску против Tesla, в котором членов совета директоров, в том числе Маска, обвиняли в обогащении за счёт компании. Маск наносит ущерб репутации компании и её акционеров, считают консалтинговые специалисты, потому нужно проголосовать против его переизбрания, а сделку аннулировать.

Также в PIRC напомнили, что твиты Маска принесли ущерб в миллионы долларов Tesla. В частности, в мае 2020 года Маск написал, что акции компании стоят на бирже слишком много. Тогда рыночная стоимость Tesla упала на 15 миллиардов за сутки.

#новости #илонмаск

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76 комментариев
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Андрей Гришин

31

Tesla без Маска будет как Apple без Джобса

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Akbarov Hasan

Андрей
5

Простите , а что с Apple стало после Джобса ? Они обанкротились или может капитализация и прибыль рухнула ? 

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Андрей Гришин

Akbarov
2

 Простите , а что с Apple стало после Джобса

Они стали делать говно вместо ноутов. Только в конце 2019 года как-то (вроде бы) реабилитировались с macbook pro 16 
 Они обанкротились или может капитализация и прибыль рухнула

Маркетологи у них умеют работать в плане презентаций и продаж. Жаль, что инженеры из них никудышные 

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Akbarov Hasan

Андрей
0

А разве Тесла не копия Apple сейчас ? У них же оверпрайсные машины , и где инновации от теслы(которые при Джобсе были )? И где эффективное управление компании , они же никак в прибыль не могут выйти и годами живут за счет инвестиций от гугла и правительства США. 

Ответить

Сердечный калькулятор

Akbarov
3

автопилот? не, хуета какая-то.

Ответить

Akbarov Hasan

Сердечн…
0

Ахах, точно такой же автопилот у Мерседеса есть) У Яндекса тоже )

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
7

Покажи хоть одно массовое авто от Яндекса. Покажи умение Мерседесса что-то более чем удерживание полосы и удержание дистанции. Хотя бы перестроение в полосу рядом.

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

Бля вы просите от меня исследования , а сами нихуя не хотите скидывать . Вы должны доказывать , что у него лучший продукт , а не я наоборот

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
2

Всмысле? Ты говоришь что Яндекс лучше, хотя я тебе задал вопрос, где у него хоть одного массовое авто? Кроме приусов с лидарами на крыше. По Мерседессу, так же, скинь видео одно которое покажет что он лучше по автопилоту, но такого же нет) Вот ты прыгаешь. Гуляй, бот.

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

Я бля не говорил , что Яндекс лучше , а лишь только то что у них есть точно такой же Автопилот

Ответить

Dmitry Shiryaev

Akbarov
5

"точно такой же" = массово используемый, который публично обкатывается и можно использовать условно рядовому юзеру. Где?

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
3

Нет у них "точно такого же" автопилота. Ибо он как минимум использует лидар в пол машины, и он не массовый, пока это просто игрушка.

Ответить

common sense

Akbarov
1

Но ...

Tesla получила прибыль третий квартал подряд…
Выручка компании достигла $5,99 млрд.
vc.ru
Ответить

Akbarov Hasan

common
–1

16 млн) . Сравни прибыль других автоканцернов. 

Ответить

common sense

Akbarov
2

Вы написали, что не может выйти в прибыль, в тоже время она в прибыли третий квартал подряд.

Ответить

Akbarov Hasan

common
–5

Опять же , 16 млн нельзя считать прибылью . Это работа в ноль 

Ответить

Andrey Dolg

Akbarov
0

Учитывая сколько они сейчас инвестируют в фабрики и новые мощности это офигенная прибыль.

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
0

Это прибыль) Ты хочешь факты и тд, но сам реальные цифры игнорируешь

Ответить

# realfiddy

Akbarov
1

Лучший автопилот, лучшие батареи, лучшая операционка с обновлениями. Сервис на уровне.

Некорректно сравнивать Эпл и Тесла, потому что Джобс фанатик только электроники, тогда как у Маска и космос и подземные скоростные туннели и ещё НеураЛинк в разработке

Ответить

Akbarov Hasan

#
–1

Можно фактами подкреплять? Исследования хоть какие то ? 

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
1

А можно фактами подкреплять что они оверпрайсные? По сравнению с чем? Покажи конкурентов которые имеют такие же характеристики и в тоже время цену ниже.

А о прибыли тебе кинули выше.

Ответить

# realfiddy

Akbarov
0

Да

Ответить

Universaw

#
0

Джобс в пиксар ещё работал

Ответить

Maxim Rebitsky

Андрей
0

Так Джобс и не был инженером же 🤔

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
–1

Илон Маск тоже). Он купил Теслу , в отличии от Джобса , который с Возником сам все создал. Илон эффективный пиар менеджер и не более ( не надо писать , что он PayPal создал , он этого нихуч не делал )

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
0

Всмысле не делал?) Всмысле тоже? В SpaceX тоже пиар менеджер?
Может в Тесле он не есть главным инженером, но думаю какие-то моменты он явно утверждает, и не со стороны маркетинга.
Купил он Теслу это да, но без него она уже была на грани вымирания.

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

А что он в Space  X  делает , может он ракету разработал ? Я же не хейчу его , он выдающийся пиар менеджер . Но никак не инженер 

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
–1

Он в SpaceX главный инженер) Да, он разрабатывает ракеты, представляешь?)

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

Фактами можно ? Где инфа и тд

Ответить

Universaw

Akbarov
0

СЕО в Спейс икс другая баба, а СТО - маск

Ответить

Maxim Rebitsky

Univers…
1

Не ломай ему его идеальную картинку, щас попросит кинуть "пруф" ибо зайти в гугл не умеет :-)

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
–1

Какого типа факты тебе подойдут? Факт того что можно зайти в гугл и это узнать подойдет?

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

Ну узнай и скинь 

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
0

Так это тебе нужно, а не мне) Я то и так знаю

Ответить

Akbarov Hasan

Maxim
0

Ахах , В твиттере Маска узнал ? Где исследования , что их продукт лучший на рынке ?

Ответить

Maxim Rebitsky

Akbarov
0

Ты чуть потерялся наверное следи миллионов споров, но тут не было слова "что он лучший на рынке". Но да ладно, вот тебе аргумент чем лучше, ракеты SpaceX многоразовые.

Ответить

thetrickster

Maxim
0

Зато он умел их пиздить и заставлять делать нормально.

Ответить

Akbarov Hasan

thetric…
0

Илон Маск тоже умеет . Не зря от него каждый год пачками топ менеджеры сваливают.

Ответить

thetrickster

Akbarov
0

Ну и отлично.

Ответить

Готовый динозавр

Андрей
0

macbook pro 16 говна кусок, к сожалению
тренашки были просто лучшие до тачбара

Ответить

Илья Гераськин

Готовый
0

Что с шестнадчиком не так-то?

Ответить

Антон Пострунин

Akbarov
1

Да, в 90-е почти разорилась.

Ответить

Готовый динозавр

Akbarov
0

а почитайте, что было с эпл, когда джобса оттуда выгнали

Ответить

Akbarov Hasan

Готовый
0

Они даже и близко не были на уровне теслы сейчас. И Apple по большоц части спасло не возвращение Джобса , а инвестиции со стороны Майкрасофт . Их как раз в тоже время и прижал к стенке антимонопольный комитет, путем инвестиций они вернули к жизни Apple и конкурента для себя . ( Никак не приуменьшаю вклад Джобса) 

Ответить

Andrey Dolg

Akbarov
1

Повторю человека ниже:
"История компании до 2005года почитайте."
Не инвестиции спасали эпл, а явный фокус Джобса(реальный псих когда речь касается его виденья), в отличии от попыток акционеров влезть во все ниши сразу, при отсутствии на то ресурсов и отнюдь не денежных. )

Ответить

badResistor

Akbarov
0

История компании до 2005года почитайте.

Ответить

Akbarov Hasan

badResistor
0

Так я ответил же на это выше.

Ответить

dmzkrsk

Андрей
0

Как Майкрософт без Гейтса

Ответить

Романелло Кивогенс

Андрей
0

Его предложили исключить из совета директоров, а не из компании.

Ответить

Bad Bear

14

Я бы на его месте послал их нахуй в Твиттере

Ответить

Danya Kondr

Bad
0

Уверен, что он так и поступит!

Ответить

Положенный теркин30см

12

Там и в обратную сторону, он может что-то ляпнуть, что цена повысится. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Положенный
1

Уже доляпался до тысячи долларов так-то

Ответить

Географический Петя

11
Ответить

Ilya Pesotskiy

7

интересно сколько эта компания за такие советы получила? 

Ответить

Andrey Frolov

6

Соглашение Маска: действует с 2018 года
Консультанты в середине 2020 года:

Ответить

Юрий Косяков

5

Обожаю такие консалтинговые фирмы. Смотрим на твит, но не обращаем внимание на тот факт, что с момента того твита стоимость акций Tesla возросла почти вдвое.

Ответить

Загадочный мангал

4

Занудам пердунам виднее

Ответить

Freon

Загадочный
–7

Разве обязательно быть долбаебом, чтобы не быть занудой пердуном?

Ответить

Загадочный мангал

Freon
2

Что?

Ответить

Yt

–12

Мошенник доигрался. 

Ответить

Открытый Никита

Yt
7

Дед, ты чтоли 

Ответить

badResistor

Открытый
2

видишь ответ не пишет, а всё почему?

Ответить

Павел Петрович

4

 в мае 2020 года Маск написал, что акции компании стоят на бирже слишком много. Тогда рыночная стоимость Tesla упала на 15 миллиардов за сутки

Написал 1 мая, тогда акции стоили $780. Сейчас акции продают по $1080.
Похоже, что эти консультанты испуганы слишком высокими результатами Маска и что вознаграждение реально придётся платить (оно привязано к результатам компании). Может, хотят добиться снижения выплат.

Ответить

Andrey Dolg

Павел
0

А им какой профит с этого?

Ответить

Украденная жизнь

2

Лучше отнять у него акции и передать Рогозину.

Ответить

Artem Gruzdev

Украденная
0

Думаете, Рогозин знает, что такое акции?

Ответить

Maxim Rebitsky

Artem
0

Думаю знает что такое акции, в МакДональдсе.

Ответить

# realfiddy

1

Британская компания разглашает британской газете что Маск вредит Тесла, тем самым сами вредят Тесла хотя у них контракт о неразглашении

Ответить

Andrey Dolg

#
0

Думаю он просто забыл заявить сколько он возьмёт ещё чёрных на работу. ;)

Ответить

Andrey Dolg

1

Что то не понимаю график акций наоборот растёт очень неплохо на фоне текущего искусственного кризиса. 
PS Думаю против него ничего не будут делать так как очень велик риск проебать куда больше 55 млрд.

Ответить

Роман Андронов

–3

Прагматично, но справедливо

Ответить

Freon

–5

Хорошая идея

Ответить

badResistor

0

А они точно консалдинговая компания?

Ответить

Невозможный Валера

–1

К тому же он не негор.

Ответить

CHEERS, RASA!

–1

"твиты Маска принесли ущерб в миллионы долларов Tesla"

и так же принесли компании миллиарды дохода.
тут ему должны предложить обнулиться, а не съебаться

Ответить
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