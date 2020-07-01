Комментарии
что происходит в интернете
Причина в твитах Маска и сделке с акционерами, по которой он может получить более 55 миллиардов долларов к 2028 году.
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), которая консультирует акционеров Tesla, предложила им исключить Илона Маска из совета директоров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на PIRC.
Причиной такого решения стало соглашение Маска с Tesla, по которому основатель компании может получить в общей сложности более 55 миллиардов долларов. Консалтинговые специалисты посчитали, что сделка «несправедливо обогащает исполнительного директора».
PIRC напомнила, что заключённая сделка привела к судебному иску против Tesla, в котором членов совета директоров, в том числе Маска, обвиняли в обогащении за счёт компании. Маск наносит ущерб репутации компании и её акционеров, считают консалтинговые специалисты, потому нужно проголосовать против его переизбрания, а сделку аннулировать.
Также в PIRC напомнили, что твиты Маска принесли ущерб в миллионы долларов Tesla. В частности, в мае 2020 года Маск написал, что акции компании стоят на бирже слишком много. Тогда рыночная стоимость Tesla упала на 15 миллиардов за сутки.
Tesla без Маска будет как Apple без Джобса
Простите , а что с Apple стало после Джобса ? Они обанкротились или может капитализация и прибыль рухнула ?
Простите , а что с Apple стало после Джобса
Они стали делать говно вместо ноутов. Только в конце 2019 года как-то (вроде бы) реабилитировались с macbook pro 16
Они обанкротились или может капитализация и прибыль рухнула
Маркетологи у них умеют работать в плане презентаций и продаж. Жаль, что инженеры из них никудышные
А разве Тесла не копия Apple сейчас ? У них же оверпрайсные машины , и где инновации от теслы(которые при Джобсе были )? И где эффективное управление компании , они же никак в прибыль не могут выйти и годами живут за счет инвестиций от гугла и правительства США.
Сердечный калькулятор
автопилот? не, хуета какая-то.
Ахах, точно такой же автопилот у Мерседеса есть) У Яндекса тоже )
Покажи хоть одно массовое авто от Яндекса. Покажи умение Мерседесса что-то более чем удерживание полосы и удержание дистанции. Хотя бы перестроение в полосу рядом.
Бля вы просите от меня исследования , а сами нихуя не хотите скидывать . Вы должны доказывать , что у него лучший продукт , а не я наоборот
Всмысле? Ты говоришь что Яндекс лучше, хотя я тебе задал вопрос, где у него хоть одного массовое авто? Кроме приусов с лидарами на крыше. По Мерседессу, так же, скинь видео одно которое покажет что он лучше по автопилоту, но такого же нет) Вот ты прыгаешь. Гуляй, бот.
Я бля не говорил , что Яндекс лучше , а лишь только то что у них есть точно такой же Автопилот
"точно такой же" = массово используемый, который публично обкатывается и можно использовать условно рядовому юзеру. Где?
Нет у них "точно такого же" автопилота. Ибо он как минимум использует лидар в пол машины, и он не массовый, пока это просто игрушка.
16 млн) . Сравни прибыль других автоканцернов.
Вы написали, что не может выйти в прибыль, в тоже время она в прибыли третий квартал подряд.
Опять же , 16 млн нельзя считать прибылью . Это работа в ноль
Учитывая сколько они сейчас инвестируют в фабрики и новые мощности это офигенная прибыль.
Это прибыль) Ты хочешь факты и тд, но сам реальные цифры игнорируешь
Лучший автопилот, лучшие батареи, лучшая операционка с обновлениями. Сервис на уровне.
Некорректно сравнивать Эпл и Тесла, потому что Джобс фанатик только электроники, тогда как у Маска и космос и подземные скоростные туннели и ещё НеураЛинк в разработке
Можно фактами подкреплять? Исследования хоть какие то ?
А можно фактами подкреплять что они оверпрайсные? По сравнению с чем? Покажи конкурентов которые имеют такие же характеристики и в тоже время цену ниже.
А о прибыли тебе кинули выше.
Так Джобс и не был инженером же 🤔
Илон Маск тоже). Он купил Теслу , в отличии от Джобса , который с Возником сам все создал. Илон эффективный пиар менеджер и не более ( не надо писать , что он PayPal создал , он этого нихуч не делал )
Всмысле не делал?) Всмысле тоже? В SpaceX тоже пиар менеджер?
Может в Тесле он не есть главным инженером, но думаю какие-то моменты он явно утверждает, и не со стороны маркетинга.
Купил он Теслу это да, но без него она уже была на грани вымирания.
А что он в Space X делает , может он ракету разработал ? Я же не хейчу его , он выдающийся пиар менеджер . Но никак не инженер
Он в SpaceX главный инженер) Да, он разрабатывает ракеты, представляешь?)
Фактами можно ? Где инфа и тд
Не ломай ему его идеальную картинку, щас попросит кинуть "пруф" ибо зайти в гугл не умеет :-)
Какого типа факты тебе подойдут? Факт того что можно зайти в гугл и это узнать подойдет?
Ну узнай и скинь
Так это тебе нужно, а не мне) Я то и так знаю
Ахах , В твиттере Маска узнал ? Где исследования , что их продукт лучший на рынке ?
Ты чуть потерялся наверное следи миллионов споров, но тут не было слова "что он лучший на рынке". Но да ладно, вот тебе аргумент чем лучше, ракеты SpaceX многоразовые.
Зато он умел их пиздить и заставлять делать нормально.
Илон Маск тоже умеет . Не зря от него каждый год пачками топ менеджеры сваливают.
Готовый динозавр
macbook pro 16 говна кусок, к сожалению
тренашки были просто лучшие до тачбара
Готовый динозавр
а почитайте, что было с эпл, когда джобса оттуда выгнали
Они даже и близко не были на уровне теслы сейчас. И Apple по большоц части спасло не возвращение Джобса , а инвестиции со стороны Майкрасофт . Их как раз в тоже время и прижал к стенке антимонопольный комитет, путем инвестиций они вернули к жизни Apple и конкурента для себя . ( Никак не приуменьшаю вклад Джобса)
Повторю человека ниже:
"История компании до 2005года почитайте."
Не инвестиции спасали эпл, а явный фокус Джобса(реальный псих когда речь касается его виденья), в отличии от попыток акционеров влезть во все ниши сразу, при отсутствии на то ресурсов и отнюдь не денежных. )
История компании до 2005года почитайте.
Его предложили исключить из совета директоров, а не из компании.
Я бы на его месте послал их нахуй в Твиттере
Обожаю такие консалтинговые фирмы. Смотрим на твит, но не обращаем внимание на тот факт, что с момента того твита стоимость акций Tesla возросла почти вдвое.
Разве обязательно быть долбаебом, чтобы не быть занудой пердуном?
Мошенник доигрался.
Открытый Никита
Дед, ты чтоли
в мае 2020 года Маск написал, что акции компании стоят на бирже слишком много. Тогда рыночная стоимость Tesla упала на 15 миллиардов за сутки
Написал 1 мая, тогда акции стоили $780. Сейчас акции продают по $1080.
Похоже, что эти консультанты испуганы слишком высокими результатами Маска и что вознаграждение реально придётся платить (оно привязано к результатам компании). Может, хотят добиться снижения выплат.
Лучше отнять у него акции и передать Рогозину.
Думаете, Рогозин знает, что такое акции?
Британская компания разглашает британской газете что Маск вредит Тесла, тем самым сами вредят Тесла хотя у них контракт о неразглашении
Что то не понимаю график акций наоборот растёт очень неплохо на фоне текущего искусственного кризиса.
PS Думаю против него ничего не будут делать так как очень велик риск проебать куда больше 55 млрд.
"твиты Маска принесли ущерб в миллионы долларов Tesla"
и так же принесли компании миллиарды дохода.
тут ему должны предложить обнулиться, а не съебаться