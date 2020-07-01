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Новости
Алексей Боржонов
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В Петербурге на Дворцовой площади устроили акцию против поправок в Конституцию Материал редакции

Туда вышли около 100 человек.

62 комментария
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В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.

Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.

После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.

Когда на площадь приехали автозаки, люди выстроились в очередь к одному из них. Вскоре после этого автозак уехал.

1 июля в России проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли и растянули на неделю с 25 июня по 1 июля.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
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#новости #конституция

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62 комментария
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Zero-zero-one

6

Почему Лёшка молчит?

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Alex

Zero-zero-one
27

Видосы редактирует. )

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Zero-zero-one

Alex
26

И Каца разоблачает)

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Александр Бугаев

Zero-zero-one
5

Меня разоблачили как бота, из-за того что ответил на такое

Ответить

Zakhar Zakharov

Александр
3

скринь тоже, пожалуйста, свой ответ, и то, что они назвали тебя ботов. интересно же

Ответить

Александр Бугаев

Zakhar
1
Ответить

Александр Бугаев

Zakhar
1
Ответить

Индивидуальный клуб

Zero-zero-one
0

Будто Кац не молчит

Ответить

Zero-zero-one

Индивидуальный
0

Ну так Навальный главный лидер оппозиции

Ответить

Индивидуальный

Zero-ze…
2

Если Навальный сольёт сейчас точку кипения, то хуила он, а не лидер

Ответить

Евгений Клочков

Индивид…
3

просто напомню, что в момент начала муток с обнулением он занимался не им, а войной с боброедкой и ее бомжами

Ответить

Индивидуальный

Евгений
0

А чем по твоему он должен был заниматься?

Ответить

Убедительная

Индивид…
3

Так он уже сливал не раз и не два. Нет, он, конечно, молодец, что разоблачает и открывает людям глаза на некоторых персонажей, но пора бы понять - он не тот человек, который будет командовать реальными, не мирными протестами.

Ответить

Индивидуальный

Убедите…
0

А что, кто-то тут готов к кровопролитиям? может ты первый и пойдёшь в расход, а мы уже твоему примеру последуем. Иш, умник. Или может, давай так:
Представим, есть у тебя 1000 сторонников, все разные от 18 до 40 лет. Женщины, мужчины. Кто-то посильнее, кто-то совсем слабый.
И есть ещё 5000 злодеев, где 80% или больше точно мужчины, все в защите и с оружием, а большинство из них даже уверенны, что смогут его применить.

Сторонники твои очень преданные, с мнением твоим не спорят. Призовёшь их бороться, зная, что половина легко может отправиться на тот свет?

Ответить

Zero-zero-one

Zero-ze…
0

А не Кац

Ответить

Корпоративный кофе

Zero-zero-one
5

Ладно Лешка, люди почему дома сидят?

Ответить

Zero-zero-one

Корпоративный
1

Лёшка не зовёт

Ответить

Индивидуальный клуб

Zero-zero-one
3

Возможно он надеется на стихийный сбор и просто сам на него придёт. Если он призовёт людей, то это сразу же будет объявлено митингом, всех свинтят и всё закончится как обычно

Ответить

Zero-zero-one

Индивидуальный
1

Может быть

Ответить

Zakhar Zakharov

Корпоративный
0

пастух отдыхает

Ответить

Андрей Рядькин

Zero-zero-one
1

А какой реакции ты от него ждешь? 

Ответить

Zero-zero-one

Андрей
5

Ну хотя бы в твиттере написал бы об этом,большего не жду от него

Ответить

Андрей Рядькин

Zero-zero-one
1

Разочаровал тебя?

Ответить

Zero-zero-one

Андрей
0

Ты меня разочаровал(

Ответить

Андрей Рядькин

Zero-ze…
0

Рад, чтобы было очарование

Ответить

Zasad Asdasd

Андрей
–1

Ну типа он же оппозиционер! Обязан весь движ усегда поддерживать. То что этот движ народу нужен не меньше - ну кого это волнует, народу нужен вождь

Ответить

Эстетический Женя

Zasad
3

народу нужен вождь

Ответить

Sergey Feiler

Zero-zero-one
2

Че как работать в выходной?

Ответить

Верующий Абдужаббор

Sergey
0

А чего выходной? Чтоб проголосовали?

Ответить

Zero-zero-one

Sergey
0

Вот так!

Ответить

Корпоративный кофе

12

Когда на площадь приехали автозаки, люди выстроились в очередь к одному из них

Топ кек

Ответить

Верующий Абдужаббор

Корпоративный
7

Уже рефлекс 

Ответить

Mmmax

Корпоративный
2

Шикарно.
Вангую следующий перфоманс с очередью сразу в участки.

Ответить

Индивидуальный клуб

Mmmax
3

На зону

Ответить

Mmmax

Индивидуальный
1

А вы точно не маркетолог?
Ваще круто.
АПД: Можно еще ход с портретами кое-кого под иконы.

Ответить

Антон Пострунин

Корпоративный
1

Можно сразу очередь в УВД выстраивать.

Ответить

Верующий Абдужаббор

8

На первой фото чувак, которого пакуют, небось, с какого-то филфака, любитель туризма. Очень рюкзачок любит, пристегивает все.

Ответить

Zero-zero-one

Верующий
5

А на самом деле он программист)))

Ответить

Верующий Абдужаббор

Zero-zero-one
4

Это близко!
Но по внешнему виду это студент или всеж физик или любитель ассемблера и плюсов.

Ответить

Эстетический Женя

Верующий
3

Ты чего. Сейчас месяц прайда. Там одни любители php собрались с флагами

Ответить

Верующий Абдужаббор

Эстетический
4

С каких пор геи - пхпшники, а не фронтендеры?

Ответить

Эстетический

Верующий
2

Да

Ответить

Mmmax

Эстетический
1

Взял и обидел моушн дизайнеров

Ответить

Легендарный кран

6

@Артём Мазанов как ты там?

Ответить

Легендарный кран

Легендарный
11

Или это мразь из кадетства

Ответить

Корпоративный бокал

6

Если в качестве эксперимента организовать несогласованную акцию в поддержку одобрения поправок, как будет реагировать полиция? 

Ответить

Сердечный калькулятор

4

блять, ну что можно подплести к задержанию чела с плакатом "бумага"?

Ответить

Zero-zero-one

Сердечный
3

Расхищение государственных ресурсов)

Ответить

Yt

4

Около 100 человек

На сходку инстаграм блогеров больше выходит

Ответить

Pavel Reich

–8

Такие все радостные, сразу видно, что пришли против поправок, а не чисто еблами посветить для пиара.

Ответить

Верующий Абдужаббор

Pavel
6

И что они пропиарили?

Ответить

Pavel Reich

Верующий
–10

Наверное себя? Чтоб в социальных сетях показать как они против системы, а потом в твиттере умные мысли высирать в стиле "посмотрите, какой трусливый совок, завалил мясом немцев"

Ответить

Верующий Абдужаббор

Pavel
9

И много ты о них узнал? Они там на плакатах держат ссылки на свои твиттер-акки?

Ответить

Pavel Reich

Верующий
–10

Ну слава Егоров Жуковых то им покоя не дает, а вдруг кто-то заметит. Навальный ретвитнет как жестко задержали и тд.

Ответить

Верующий

Pavel
3

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Ульяна Живолупова

Pavel
3

Шёл бы ты отсюда, клоун|>, ты такой же как тот, кто не в состоянии выносить комментарии на серьезные темы.

Ответить

ouxen

Верующий
2

просто потусовались и повеселились

Ответить

Морс Вишневый

2

Беспощадный русскай бунт

Ответить

Сертификат безучастия

Нейротекст
1

Петербург - это глава парламентаризма, который не спешит на троне.

Ответить

Медленный ящик

1

 Туда вышли около 100 человек.

Ответить

ouxen

0

ну и дерьмо, лол

Ответить

Dias001 Rrn

0

Про рай очень четко высказался пацан

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