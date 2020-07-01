Комментарии
что происходит в интернете
Туда вышли около 100 человек.
В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.
Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.
После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.
Когда на площадь приехали автозаки, люди выстроились в очередь к одному из них. Вскоре после этого автозак уехал.
1 июля в России проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли и растянули на неделю с 25 июня по 1 июля.
Почему Лёшка молчит?
Видосы редактирует. )
И Каца разоблачает)
Меня разоблачили как бота, из-за того что ответил на такое
скринь тоже, пожалуйста, свой ответ, и то, что они назвали тебя ботов. интересно же
Будто Кац не молчит
Ну так Навальный главный лидер оппозиции
Индивидуальный
Если Навальный сольёт сейчас точку кипения, то хуила он, а не лидер
просто напомню, что в момент начала муток с обнулением он занимался не им, а войной с боброедкой и ее бомжами
Так он уже сливал не раз и не два. Нет, он, конечно, молодец, что разоблачает и открывает людям глаза на некоторых персонажей, но пора бы понять - он не тот человек, который будет командовать реальными, не мирными протестами.
Индивидуальный
А что, кто-то тут готов к кровопролитиям? может ты первый и пойдёшь в расход, а мы уже твоему примеру последуем. Иш, умник. Или может, давай так:
Представим, есть у тебя 1000 сторонников, все разные от 18 до 40 лет. Женщины, мужчины. Кто-то посильнее, кто-то совсем слабый.
И есть ещё 5000 злодеев, где 80% или больше точно мужчины, все в защите и с оружием, а большинство из них даже уверенны, что смогут его применить.
Сторонники твои очень преданные, с мнением твоим не спорят. Призовёшь их бороться, зная, что половина легко может отправиться на тот свет?
Корпоративный кофе
Ладно Лешка, люди почему дома сидят?
Лёшка не зовёт
Возможно он надеется на стихийный сбор и просто сам на него придёт. Если он призовёт людей, то это сразу же будет объявлено митингом, всех свинтят и всё закончится как обычно
А какой реакции ты от него ждешь?
Ну хотя бы в твиттере написал бы об этом,большего не жду от него
Разочаровал тебя?
Ты меня разочаровал(
Ну типа он же оппозиционер! Обязан весь движ усегда поддерживать. То что этот движ народу нужен не меньше - ну кого это волнует, народу нужен вождь
Че как работать в выходной?
Шикарно.
Вангую следующий перфоманс с очередью сразу в участки.
Индивидуальный клуб
На зону
А вы точно не маркетолог?
Ваще круто.
АПД: Можно еще ход с портретами кое-кого под иконы.
А на самом деле он программист)))
Верующий Абдужаббор
Это близко!
Но по внешнему виду это студент или всеж физик или любитель ассемблера и плюсов.
Эстетический Женя
Ты чего. Сейчас месяц прайда. Там одни любители php собрались с флагами
Верующий Абдужаббор
С каких пор геи - пхпшники, а не фронтендеры?
@Артём Мазанов как ты там?
Такие все радостные, сразу видно, что пришли против поправок, а не чисто еблами посветить для пиара.
И что они пропиарили?
Наверное себя? Чтоб в социальных сетях показать как они против системы, а потом в твиттере умные мысли высирать в стиле "посмотрите, какой трусливый совок, завалил мясом немцев"
И много ты о них узнал? Они там на плакатах держат ссылки на свои твиттер-акки?
Ну слава Егоров Жуковых то им покоя не дает, а вдруг кто-то заметит. Навальный ретвитнет как жестко задержали и тд.
Шёл бы ты отсюда, клоун|>, ты такой же как тот, кто не в состоянии выносить комментарии на серьезные темы.
Петербург - это глава парламентаризма, который не спешит на троне.