Туда вышли около 100 человек.

В закладки

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u044f \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430,\u00a0\u00ab\u0411\u0443\u043c\u0430\u0433\u0430\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1a74e283-9462-ac10-e6a9-f717c4760968","width":1280,"height":720,"size":360260,"type":"jpg","color":"222c33","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"72ff4584-2642-d888-0131-52ce927a6a27","width":1280,"height":960,"size":461079,"type":"jpg","color":"737168","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"3c3fb143-4ee4-3880-2fd4-364a0067270d","width":1280,"height":960,"size":342419,"type":"jpg","color":"bec0bf","hash":"","external_service":[]}}}]

В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.

Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.

[{"title":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0421\u043b\u0435\u043f\u043e\u0432\u00a0","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u00a0\u00ab\u0411\u0443\u043c\u0430\u0433\u0438\u00bb","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ac9d11d5-932f-6d09-225f-22108215ffb0","width":1280,"height":720,"size":276954,"type":"jpg","color":"25262b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"be29fcd1-cad8-73ab-fbfa-3c7de3fd3c78","width":960,"height":1280,"size":347066,"type":"jpg","color":"494949","hash":"","external_service":[]}}}]

После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.

Когда на площадь приехали автозаки, люди выстроились в очередь к одному из них. Вскоре после этого автозак уехал.