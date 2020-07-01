Около 100 человек вышли на Дворцовую площадь.

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В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.

Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.

Владислав Слепов Фото «Бумаги»

После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.