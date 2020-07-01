Комментарии
Около 100 человек вышли на Дворцовую площадь.
В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.
Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.
После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.
1 июля в России проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли и растянули на неделю с 25 июня по 1 июля.
Почему Лёшка молчит?
Видосы редактирует. )
Че как работать в выходной?
А на самом деле он программист)))
Верующий Абдужаббор
Это близко!
Но по внешнему виду это студент или всеж физик или любитель ассемблера и плюсов.
Эстетический Женя
Ты чего. Сейчас месяц прайда. Там одни любители php собрались с флагами
Верующий Абдужаббор
С каких пор геи - пхпшники, а не фронтендеры?
@Артём Мазанов как ты там?
Петербург - это глава парламентаризма, который не спешит на троне.