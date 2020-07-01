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Новости
Алексей Боржонов
542

В Петербурге устроили стихийную акцию против поправок в Конституцию Материал редакции

Около 100 человек вышли на Дворцовую площадь.

20 комментариев
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В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок в Конституцию. По данным «Бумаги», в ней участвуют более 100 человек.

Люди вышли на площадь во время дождя с плакатами, на которых написано: «Я хочу жить в свободной России», «Обновление лучше обнуления», «Обнуляй, не обнуляй, всё равно построим рай». «Бумага» сообщает, что по периметру площади дежурит полиция, которая предупреждает, что из-за пандемии коронавируса массовые акции запрещены в городе.

Владислав Слепов  Фото «Бумаги»

После дождя на площадь приехали уборочные машины, которые поливали асфальт. Активисты пытались их остановить, и тогда одного их них задержали. Им оказался Владислав Слепов, вставший с плакатом перед машиной. Вскоре после задержания его отпустили, попросив убрать плакат.

1 июля в России проходит последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли и растянули на неделю с 25 июня по 1 июля.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.
tjournal.ru

#новости #конституция

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20 комментариев
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Zero-zero-one

5

Почему Лёшка молчит?

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Alex

Zero-zero-one
13

Видосы редактирует. )

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Zero-zero-one

Alex
9

И Каца разоблачает)

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Sergey Feiler

Zero-zero-one
0

Че как работать в выходной?

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Верующий Абдужаббор

Sergey
0

А чего выходной? Чтоб проголосовали?

Ответить

Zero-zero-one

Sergey
0

Вот так!

Ответить

Андрей Рядькин

Zero-zero-one
0

А какой реакции ты от него ждешь? 

Ответить

Верующий Абдужаббор

3

На первой фото чувак, которого пакуют, небось, с какого-то филфака, любитель туризма. Очень рюкзачок любит, пристегивает все.

Ответить

Zero-zero-one

Верующий
2

А на самом деле он программист)))

Ответить

Верующий Абдужаббор

Zero-zero-one
2

Это близко!
Но по внешнему виду это студент или всеж физик или любитель ассемблера и плюсов.

Ответить

Эстетический Женя

Верующий
2

Ты чего. Сейчас месяц прайда. Там одни любители php собрались с флагами

Ответить

Верующий Абдужаббор

Эстетический
2

С каких пор геи - пхпшники, а не фронтендеры?

Ответить

Эстетический

Верующий
2

Да

Ответить

Сердечный калькулятор

2

блять, ну что можно подплести к задержанию чела с плакатом "бумага"?

Ответить

Zero-zero-one

Сердечный
2

Расхищение государственных ресурсов)

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Легендарный кран

2

@Артём Мазанов как ты там?

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Легендарный кран

Легендарный
0

Или это мразь из кадетства

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Сертификат безучастия

Нейротекст
1

Петербург - это глава парламентаризма, который не спешит на троне.

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Корпоративный бокал

1

Если в качестве эксперимента организовать несогласованную акцию в поддержку одобрения поправок, как будет реагировать полиция? 

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Yt

1

Около 100 человек

На сходку инстаграм блогеров больше выходит

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