Комментарии
Слово «белый» газета продолжит писать со строчной буквы.
Газета The New York Times будет писать слово black («чёрный») с заглавной буквы, если речь идёт о людях африканского происхождения и их культуре в США и других странах. Об этом говорится в заявлении издания.
В тексте отметили, что недавние расовые протесты в США вновь подняли тему использования слова «чёрный» в СМИ. Обсудив вопрос с сотрудниками и изучив опыт других изданий, в The New York Times решили начать применять написание этого слова с заглавной буквы. «Мы считаем, что подобный подход наилучшим образом передаёт элементы общей истории и идентичности, а также отражает нашу цель — уважать всех людей и сообщества, которые мы охватываем», — говорится в заявлении.
В газете также напомнили, что слова «американцы азиатского происхождения» (Asian-American) и «латиносы» (Latino) там пишут с заглавной буквы уже давно, а недавно аналогичные правила стали применять к «коренным народам» — индейцам и эскимосам (Native и Indigenous). При этом слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»).
Термин «коричневый» в контексте расы или этноса NYT тоже будет писать со строчной буквы и постарается употреблять осторожно. В редакции пояснили, что его используют для обозначения и латиноамериканцев, и выходцев с Ближнего Востока, и азиатов, и коренных народов, поэтому его значение не всегда понятно читателю.
В издании также отметили, что «чёрный» и «белый» должны использоваться в качестве прилагательных, а не существительных, а «афроамериканец» остаётся «приемлемой альтернативой» для темнокожих в США. Правило упоминать расу или этническую принадлежность того, о ком рассказывает материал, только если это уместно, остаётся в силе.
Ранее агентство Associated Press объявило, что его журналисты будут использовать стиль написания слова «чёрный», заимствованный у «афроамериканских изданий» (с заглавной буквы).
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Открытый Никита
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Выдержки из заявления редакторов - просто непроходимый пиздец:
Недавно мы решили использовать заглавные буквы в «Native» и «Indigenous», в то время как другие этнические термины, такие как «Asian-American» и «Latino» всегда были заглавными.
Мы будем сохранять строчную букву для «white». В то время как существует очевидный вопрос параллелизма, не существует никакого сопоставимого движения для широкого принятия нового стиля для «white», и не ощущается, что «white» описывает общую культуру и историю. Более того, группы ненавистников и сторонников превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре, что само по себе является причиной для его избежания.
Позаботьтесь о том, чтобы не подразумевалось, то что «white» используется по умолчанию (например, отмечая расу чернокожего в истории, но не указывая расу других). И избегайте намека на то, что любая расовая или этническая группа является монолитной по своему мировоззрению или взглядам.
Любопытно взглянуть на их лица.
Типичные ебла либерашек sjw
И
не ощущается, что «white» описывает общую культуру и историю
А black типа описывает общую культуру и историю? Криминальную, разве что.
Американские леваки кагбе говорят, "ну как можно словом "белый" обозначить общую культуру? Ведь есть Италия, Греция, Великобритания, Германия, Франция и другие - все со своей уникальной историей и культурой, а негры чё? Ну ВИЧ там, холера, эболы всякие, ебутся и плодятся и нихуя не делают, только воруют и убивают - что в любой стране Африки, что во всех Европах - везде одна хуйня, можно одним словом обобщить, всем сразу будет ясно, о чём речь".
Я ставлю под сомнение утверждение, что словом "black" можно обозначить общую историю и культуру.
Самый пиздец, что местные людоеды типа @badkid хлопают в ладоши такому и готовы с радостью создать похожее и у нас.
Торжественный парфюмер
Ох как шикарно, теперь уже прекратили балаболить про законы, про этику, теперь всё дело в ОЩУЩЕНИЯХ.
а Black friday в этом году будет?
Продлят на месяц, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.
Black Looting Month
забавно как в реплаях сразу же переобулись и перестали мыслить идентичностями и группами и начали - на уровне индивидуальностей
Физический торшер
я не понял, гей справа оскорбляет пидора слева?
Картинка сложная, но после твоего коммента очевидно, что гей-пидор здесь ты.
Слева SJW/LGBT-скам, справа нормальный и адекватный человек.
А я голос разума.
Карикатурный образ левака как раз призван подчеркнуть деформированную и уродливую природу всего SJW-движения.
Идеальные и простые формы адекватного человека, его лаконичность ставят точку в разборе образа SJW.
Литературный Кирилл
Спешите видеть: их императорское великосиятельство высочайше изволят указывать презренным смердам, с кем оным надлежит вступать в сексуальные отношения.
Знаете, почему на западе так популярна "повесточка"? А потому что это - закономерная реакция на существование людей, которые в век торжествующего индивидуализма считают, что чужие гедонистические пристрастия - достойный объект для беспощадной критики, общественной травли и законодательной давильни.
как подписывается
нормальный и адекватный человек
he/him или she/her?
GA
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Ору с разъяснения медузы.
"Термин «коричневый» в контексте расы или этноса NYT тоже будет писать с маленькой буквы и употреблять это слово осторожно. «Коричневый» используют для обозначения очень разных людей: латиноамериканцев, выходцев с Ближнего Востока, азиатов, коренных (малых) народов. Поэтому его значение не всегда ясно читателю, поясняет редакция."
Таким нехитрым движением выкидываем из униженных и оскорблённых все другие расы и возводим чёрных как высшую расу.
коричневые это же фашисты при Гитлере. У них форма коричневая была
Если серьезно, то вот это
При этом слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»)
выглядит очень странно. Афро-американцы, Африканцы(там вообще все очень пестро), бывшие рабы с кубы и Гаити - все же разные. Вспомнить хотя бы геноцид тутси на основании племенной принадлежности
Забавно конечно будет смотреть на то как западных снежков будут опускать в следующие 10 лет
Что дальше? Белых будут называть wh*te, а на ТВ это слово цензурировать? А слово black, по аналогии со словом God будут писать как Bl-ck? А потом чёрных запретят вообще упоминать всуе? Да мы блин свидетели рождения новой религии
Пустоту, оставляемую исчезающим христианством, заполняет Это или Ислам.
в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»).
Может я тупой, но Asian, которое они хотят писать с большой буквы, тоже не описывает общую культуру и историю. Китайцы, японцы, вьетнамцы, все они Asian, но не являются частью общей повесточки, так что в пизду разбираться.
White, с другой стороны, это все кокейжны, и немцы, и русские, и такие, и сякие - но у них разве нет уже, как у части народа САСШ, своей культуры и общей идентичности? Сука, расизм.
Black же, с другой стороны, общее понятие во всех смыслах этого слова. Может, этнически они из Бурунди, Кении, Зимбабве, Алжира, откуда-то ещё. Давайте за счёт белых проведем всем тесты и точно выясним.
Indigenous это расизм в кубе. Самоназвание народа на их языке, я уверен, звучит иначе. Indians - расизм пиздец.
Весь мир сошел с ума к хуям, в САСШ растет поколение брейвиков которые будут подрачивать на крайстсчерч.
Сука бомбит.
Торжественный парфюмер
в САСШ растет поколение брейвиков которые будут подрачивать на крайстсчерч.
Ты начинаешь понимать.
А можно словарик к вашему комментарию, а то половины не понятно, хотя я вроде и не из деревни.
Может "Негр" было бы уважительнее
Чёрный Пидорас Мормон - Транссексуал в придачу. ещё и Женщина. Не забудь большую букву и помни, что речь о меньшинствах
White писать больше вообще не будут ?
Сколько раз вам Угнетателям! нужно напоминать, что стрелочка НЕ поворачивается!
Ты уже скинулся Тайрону на новые кроссовки? Или ты расист?
The Cuck Times
А вообще это судьба любого сообщества где стала превалировать женская психология.
Тем временем: https://www.nytimes.com/2020/07/01/opinion/black-gun-ownership.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
But with a white couple pulling guns on Black Lives Matter protesters in St. Louis, right-wing extremists increasing attacks and co-opting rallies to advance their own messaging and half of Black Americans already feeling that they can’t trust the police to treat them equally, some Black Americans are saying they now have no choice but to exercise their Second Amendment right.
NYT делает всё чтобы люди начали мочить друг друга.
Если через 100 лет меня спросят, что происходит в США, я отвечу: извиняются перед Черными.
Белых уже не принимают в универы, когда у них тесты лучше чем у черных, ждем специального налога на белых
в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»)
То есть они разделяют белых по культурному и историческому признаку, но гребут под одну гребенку всех черных — от папуасских племен и до жителей Бруклина? Это же расизм
Тот случай когда виктория (победа) толерантности
переходит в новое викторианство #SJWбесие
Торжественный парфюмер
Тифарет верно написал
"Вообще феминизм это самая сексуально репрессивная
из всех мерзостей. Понятно, что на сексуальную
революцию 1960-х рано или поздно должна была придти
сексуальная контрреволюция. Но никто не предполагал,
что социальный консерватизм придет слева, ожидали
и готовились к репрессиям справа."
я на 100% уверен, что этот мем делал белый.
и с высокой долей вероятности - либо олдовый левый, который еще дедушку мракса чтит
ну или классический правый
перепись переживающих читателей nytimes в комментах 😂
а для тех, кто хочет читать качественную журналистику, я говорю, что в этом треде подарю 10 полугодовых подписок на The New York Times, если пришлете email.
вы токой успешный, а поделитеся жызненным опытом, пожалусто, можно я с той стороны лопаты подойду, так брать удобнее? (с)
в желании получать качественную информацию нет ничего унизительного
Очень хочется читать качественную журналистику. У вас есть в ассортименте, что-то кроме этой ксенофобной помойки, может быть the Athletic?
akbarovkhasan0@gmail.com
Здравствуйте , вы бы не хотели написать статью , как переехали , чем занимаетесь и тд ?
Невозможный Валера
Беженец, которого преследовали в бурятии за ЛГБТ-активизм. Сейчас сидит на пособии и топит за демократическую партию.
отправил 👍 насчет поста посмотрим
в прошлый раз я дарил подписки в этом треде
https://tjournal.ru/news/183159-nyt-obyavila-ob-uhode-iz-servisa-apple-news-eto-pervoe-krupnoe-izdanie-pokinuvshee-platformu?comment=3684085
слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю
То есть у всех чёрных, типа, общая культура и история? У всех латино общая культура и история? У всех азиатов общая культура и история? Но у белых нет общей культуры и истории?
Звучит, как самый настоящий расизм, как по мне.
Эту помойку ещё кто-то читает?
Хм, а не проще ли это слово оставить как есть, а писать Afroamerican? Ебанутым нет покоя
Недостаточно толерантно!
“African-American” remains an acceptable alternative for Black people in the United States; we should generally choose the term that the subject favors.
а про белых не будет? А, белые употреблять запрещено, это же нарушает права Чёрных?
А yellow будут писать с большой буквы, если речь об азиатах?
Вы с ума сошли, это слово давно запрещено!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs#Y
https://youtu.be/tSq9jJwi7rM
Америка после того как черных начали писать с большой буквы
Реальную проблему с сегрегацией решать не хотят, но вежливых слов уже напридумали.