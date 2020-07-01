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Новости
Ольга Щербинина
3691

The New York Times начнёт писать слово «black» с заглавной буквы, если речь идёт о людях и африканской культуре Материал редакции

Слово «белый» газета продолжит писать со строчной буквы.

118 комментариев
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Газета The New York Times будет писать слово black («чёрный») с заглавной буквы, если речь идёт о людях африканского происхождения и их культуре в США и других странах. Об этом говорится в заявлении издания.

В тексте отметили, что недавние расовые протесты в США вновь подняли тему использования слова «чёрный» в СМИ. Обсудив вопрос с сотрудниками и изучив опыт других изданий, в The New York Times решили начать применять написание этого слова с заглавной буквы. «Мы считаем, что подобный подход наилучшим образом передаёт элементы общей истории и идентичности, а также отражает нашу цель — уважать всех людей и сообщества, которые мы охватываем», — говорится в заявлении.

В газете также напомнили, что слова «американцы азиатского происхождения» (Asian-American) и «латиносы» (Latino) там пишут с заглавной буквы уже давно, а недавно аналогичные правила стали применять к «коренным народам» — индейцам и эскимосам (Native и Indigenous). При этом слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»).

Термин «коричневый» в контексте расы или этноса NYT тоже будет писать со строчной буквы и постарается употреблять осторожно. В редакции пояснили, что его используют для обозначения и латиноамериканцев, и выходцев с Ближнего Востока, и азиатов, и коренных народов, поэтому его значение не всегда понятно читателю.

В издании также отметили, что «чёрный» и «белый» должны использоваться в качестве прилагательных, а не существительных, а «афроамериканец» остаётся «приемлемой альтернативой» для темнокожих в США. Правило упоминать расу или этническую принадлежность того, о ком рассказывает материал, только если это уместно, остаётся в силе.

Ранее агентство Associated Press объявило, что его журналисты будут использовать стиль написания слова «чёрный», заимствованный у «афроамериканских изданий» (с заглавной буквы).

#новости #медиа #расизм

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118 комментариев
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Freon

34

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Открытый Никита

Freon
1

I

Ответить

Evgeniy Smirnov

Открытый
1

G

Ответить

Алексей Дудырев

Evgeniy
13

Опять всё заруинили, откуда они берутся? Facepalm

Ответить

Иван Касаткин

Evgeniy
0

ITA

Ответить

Alexey Snooker

Открытый
2

G

Ответить

Роман Ежов

Alexey
1

A

Ответить

Пограничный яд

Роман
0

Н

Ответить

x mst

Alexey
0

G

Ответить

красивый комбинатор

23

Выдержки из заявления редакторов - просто непроходимый пиздец:

Недавно мы решили использовать заглавные буквы в «Native» и «Indigenous», в то время как другие этнические термины, такие как «Asian-American» и «Latino» всегда были заглавными.

Мы будем сохранять строчную букву для «white». В то время как существует очевидный вопрос параллелизма, не существует никакого сопоставимого движения для широкого принятия нового стиля для «white», и не ощущается, что «white» описывает общую культуру и историю. Более того, группы ненавистников и сторонников превосходства в течение долгого времени предпочитали стиль в верхнем регистре, что само по себе является причиной для его избежания.

Позаботьтесь о том, чтобы не подразумевалось, то что «white» используется по умолчанию (например, отмечая расу чернокожего в истории, но не указывая расу других). И избегайте намека на то, что любая расовая или этническая группа является монолитной по своему мировоззрению или взглядам.

Ответить

Artem Gruzdev

красивый
24

Любопытно взглянуть на их лица.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Artem
22

Типичные ебла либерашек sjw 

Ответить

Freon

Shlomo
0

Ж

Ответить

Евгений Клочков

Freon
0

И

Ответить

Торжественный

Евгений
3

Р

Ответить

Artem Gruzdev

Торжест…
0

Так мир и не узнал правду!

Ответить

Евгений Клочков

Artem
1

Половина это клиентура синагоги?

Ответить

Anton Gostev

красивый
11

не ощущается, что «white» описывает общую культуру и историю

А black типа описывает общую культуру и историю? Криминальную, разве что.

Ответить

Madao

Anton
1

Ну, да. Белые БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. Чёрные ж они и в африке чёрные.......

Ответить

Anton Gostev

Madao
1

Американские леваки кагбе говорят, "ну как можно словом "белый" обозначить общую культуру? Ведь есть Италия, Греция, Великобритания, Германия, Франция и другие - все со своей уникальной историей и культурой, а негры чё? Ну ВИЧ там, холера, эболы всякие, ебутся и плодятся и нихуя не делают, только воруют и убивают - что в любой стране Африки, что во всех Европах - везде одна хуйня, можно одним словом обобщить, всем сразу будет ясно, о чём речь".

Ответить

Madao

Anton
0

  как можно словом "белый" обозначить общую культуру

 есть Италия, Греция, Великобритания, Германия, Франция и другие - все со своей уникальной историей и культурой

Вот именно. С чем ты споришь-то? 

Ответить

Anton Gostev

Madao
1

Я ставлю под сомнение утверждение, что словом "black" можно обозначить общую историю и культуру.

Ответить

Artem Gruzdev

Anton
0

Словом "Black"! Для Вас что, решения NYT - шутка, что ли?

Ответить

Сергей Васильев

красивый
1

Самый пиздец, что местные людоеды типа @badkid хлопают в ладоши такому и готовы с радостью создать похожее и у нас. 

Ответить

Торжественный парфюмер

красивый
1

Ох как шикарно, теперь уже прекратили балаболить про законы, про этику, теперь всё дело в ОЩУЩЕНИЯХ.

Ответить

умный человек

22

а Black friday в этом году будет?

Ответить

Василий Лебедев

умный
15

Продлят на месяц, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Black Looting Month

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

умный
1

Уже было.

Ответить

common sense

умный
0
Brandon Tatum @TheOfficerTatum
Look at these white supremacist destroying our..... O, wait it's us again.. https://t.co/oYphT2OTfO
Ответить

Евгений Клочков

common
0

забавно как в реплаях сразу же переобулись и перестали мыслить идентичностями и группами и начали - на уровне индивидуальностей 

Ответить

uzhe pozdno

18
Ответить

Физический торшер

uzhe
–3

я не понял, гей справа оскорбляет пидора слева?

Ответить

Mezzo Deesa

Физический
1

Картинка сложная, но после твоего коммента очевидно, что гей-пидор здесь ты.
Слева SJW/LGBT-скам, справа нормальный и адекватный человек.
А я голос разума.

Карикатурный образ левака как раз призван подчеркнуть деформированную и уродливую природу всего SJW-движения.
Идеальные и простые формы адекватного человека, его лаконичность ставят точку в разборе образа SJW.

Ответить

Литературный Кирилл

Mezzo
1

Спешите видеть: их императорское великосиятельство высочайше изволят указывать презренным смердам, с кем оным надлежит вступать в сексуальные отношения.
Знаете, почему на западе так популярна "повесточка"? А потому что это - закономерная реакция на существование людей, которые в век торжествующего индивидуализма считают, что чужие гедонистические пристрастия - достойный объект для беспощадной критики, общественной травли и законодательной давильни.

Ответить

Физический торшер

Mezzo
Нейротекст
0

пидорасище - это судьба, к сожалению.

Ответить

Физический торшер

Mezzo
0

как подписывается 
нормальный и адекватный человек

he/him или she/her?

Ответить

умный человек

17

GA

Ответить

Алексей Дудырев

умный
2

Красава, я уж думал тот выродок нам всё заруинил

Ответить

Алексей Дудырев

17

G

Ответить

Алексей Акулов

16

I

Ответить

Sergey Volkov

Алексей
–12

на второй коммент по топу

Ответить

умный человек

Sergey
6
Ответить

Andrey Dolg

16

Ору с разъяснения медузы.

"Термин «коричневый» в контексте расы или этноса NYT тоже будет писать с маленькой буквы и употреблять это слово осторожно. «Коричневый» используют для обозначения очень разных людей: латиноамериканцев, выходцев с Ближнего Востока, азиатов, коренных (малых) народов. Поэтому его значение не всегда ясно читателю, поясняет редакция."

Таким нехитрым движением выкидываем из униженных и оскорблённых все другие расы и возводим чёрных как высшую расу.

Ответить

Yuri Miller

Andrey
0

коричневые это же фашисты при Гитлере. У них форма коричневая была

Ответить

J S

Yuri
0

А у СС черная

Ответить

Danil Morozov

14

2020 год — это большая шутка 

Ответить

Алексей Акулов

8

Если серьезно, то вот это
При этом слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»)

выглядит очень странно. Афро-американцы, Африканцы(там вообще все очень пестро), бывшие рабы с кубы и Гаити - все же разные. Вспомнить хотя бы геноцид тутси на основании племенной принадлежности

Ответить

Cyril

Алексей
14

Вот да, new york times взяли и отказали в отдельной культурной идентичности целым чернокожим народам.

Ответить

Yt

9

Забавно конечно будет смотреть на то как западных снежков будут опускать в следующие 10 лет

Ответить

Mmmax

Yt
0

Через 10 западными снежками будем мы

Ответить

Джордж Харви

9

Что дальше? Белых будут называть wh*te, а на ТВ это слово цензурировать? А слово black, по аналогии со словом God будут писать как Bl-ck? А потом чёрных запретят вообще упоминать всуе? Да мы блин свидетели рождения новой религии

Ответить

Artem Gruzdev

Джордж
0

Пустоту, оставляемую исчезающим христианством, заполняет Это или Ислам.

Ответить

Руслан Кипчакбаев

9

в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»).

Может я тупой, но Asian, которое они хотят писать с большой буквы, тоже не описывает общую культуру и историю. Китайцы, японцы, вьетнамцы, все они Asian, но не являются частью общей повесточки, так что в пизду разбираться.

White, с другой стороны, это все кокейжны, и немцы, и русские, и такие, и сякие - но у них разве нет уже, как у части народа САСШ, своей культуры и общей идентичности? Сука, расизм.

Black же, с другой стороны, общее понятие во всех смыслах этого слова. Может, этнически они из Бурунди, Кении, Зимбабве, Алжира, откуда-то ещё. Давайте за счёт белых проведем всем тесты и точно выясним.

Indigenous это расизм в кубе. Самоназвание народа на их языке, я уверен, звучит иначе. Indians - расизм пиздец.

Весь мир сошел с ума к хуям, в САСШ растет поколение брейвиков которые будут подрачивать на крайстсчерч.

Сука бомбит.

Ответить

Торжественный парфюмер

Руслан
0

в САСШ растет поколение брейвиков которые будут подрачивать на крайстсчерч.

Ты начинаешь понимать.

Ответить

Руслан Кипчакбаев

Торжественный
0

Нихуя не понял твоего мема, объясни, пожалуйста

Ответить

Михаил Зеленин

Руслан
0

А можно словарик к вашему комментарию, а то половины не понятно, хотя я вроде и не из деревни. 

Ответить

умный человек

6

Может "Негр" было бы уважительнее

Ответить

Yuri Miller

умный
3

Чёрный Пидорас Мормон - Транссексуал в придачу. ещё и Женщина. Не забудь большую букву и помни, что речь о меньшинствах

Ответить

Vladimir

1

White писать больше вообще не будут ?

Ответить

сироп от щекотки

Vladimir
15

Будут, но с припиской -trash

Ответить

Серый кардинал

Vladimir
6

Сколько раз вам Угнетателям! нужно напоминать, что стрелочка НЕ поворачивается!
Ты уже скинулся Тайрону на новые кроссовки? Или ты расист?

Ответить

красивый комбинатор

Vladimir
1

ʷʰᶦᵗᵉ

Ответить

Artem Gruzdev

Vladimir
0

wypipo - есть такой термин у активистов.

Ответить

Эмиль Рубанов

5

полный ПИЗДЕЦ

Ответить

Mezzo Deesa

5

The Cuck Times
А вообще это судьба любого сообщества где стала превалировать женская психология.

Тем временем: https://www.nytimes.com/2020/07/01/opinion/black-gun-ownership.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

 But with a white couple pulling guns on Black Lives Matter protesters in St. Louis, right-wing extremists increasing attacks and co-opting rallies to advance their own messaging and half of Black Americans already feeling that they can’t trust the police to treat them equally, some Black Americans are saying they now have no choice but to exercise their Second Amendment right.

NYT делает всё чтобы люди начали мочить друг друга.

Ответить

J S

Mezzo
0

Этим все и кончится

Ответить

ouxen

J
0

Нет, скорее белые сами себя закуют в кандалы

Ответить

Alexey Snooker

4

Это пиздец

Ответить

Nikita Zubkov

4

Если через 100 лет меня спросят, что происходит в США, я отвечу: извиняются перед Черными.

Ответить

Daniil Minashkin

4

Белых уже не принимают в универы, когда у них тесты лучше чем у черных, ждем специального налога на белых 

Ответить

Торжественный парфюмер

4
Ответить

Пермский хичхакер

3

в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю (как, например, в случае с «чёрным»)

То есть они разделяют белых по культурному и историческому признаку, но гребут под одну гребенку всех черных — от папуасских племен и до жителей Бруклина? Это же расизм

Ответить

ouxen

Пермский
1

Вы не понимаете

Ответить

Пермский хичхакер

ouxen
3

Я уже давно перестал что-либо понимать

Ответить

Игорь Галищев

Пермский
0
Ответить

Озорной Лис

2

Тот случай когда виктория (победа) толерантности
переходит в новое викторианство #SJWбесие

Ответить

Торжественный парфюмер

Озорной
4

Тифарет верно написал
"Вообще феминизм это самая сексуально репрессивная
из всех мерзостей. Понятно, что на сексуальную
революцию 1960-х рано или поздно должна была придти
сексуальная контрреволюция. Но никто не предполагал,
что социальный консерватизм придет слева, ожидали
и готовились к репрессиям справа."

Ответить

Ленинский хичхакер

3

неолибералы такие неолибералы

Ответить

Сергей Васильев

Ленинский
0

я на 100% уверен, что этот мем делал белый.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

и с высокой долей вероятности - либо олдовый левый, который еще дедушку мракса чтит

ну или классический правый 

Ответить

ouxen

3

Их меры по цветоделению недостаточны

Ответить

Lian Niko

3

Страна-куколд, самое время туда Харламову переезжать)

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

–3

перепись переживающих читателей nytimes в комментах 😂

а для тех, кто хочет читать качественную журналистику, я говорю, что в этом треде подарю 10 полугодовых подписок на The New York Times, если пришлете email.

Ответить

красивый комбинатор

Vadim
8
Ответить

Тихий Мика

красивый
3

вы токой успешный, а поделитеся жызненным опытом, пожалусто, можно я с той стороны лопаты подойду, так брать удобнее? (с)

Ответить

Тихий Мика

красивый
1

совершенно верно

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

красивый
0

в желании получать качественную информацию нет ничего унизительного

Ответить

Невозможный Валера

Vadim
3

Разве эта параша выходит на бурятском языке?

Ответить

Nikita Zubkov

Vadim
2

А можно деньгами?

Ответить

Oleg Kuznetsov

Vadim
2

Очень хочется читать качественную журналистику. У вас есть в ассортименте, что-то кроме этой ксенофобной помойки, может быть the Athletic?

Ответить

Dyatlov

Oleg
0

Есть https://panorama.pub

Ответить

Михаил Зеленин

Vadim
1

и даром это говно не нужно. 

Ответить

Akbarov Hasan

Vadim
–1

akbarovkhasan0@gmail.com
Здравствуйте , вы бы не хотели написать статью , как переехали , чем занимаетесь и тд ?

Gmail
Почта Gmail – это удобный интерфейс, меньше спама и 15 ГБ пространства для писем и файлов. Почта…
gmail.com
Ответить

Невозможный Валера

Akbarov
1

Беженец, которого преследовали в бурятии за ЛГБТ-активизм. Сейчас сидит на пособии и топит за демократическую партию.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Akbarov
0

отправил 👍 насчет поста посмотрим

Ответить

Akbarov Hasan

Vadim
0

Спасибо

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

Vadim
0

в прошлый раз я дарил подписки в этом треде
https://tjournal.ru/news/183159-nyt-obyavila-ob-uhode-iz-servisa-apple-news-eto-pervoe-krupnoe-izdanie-pokinuvshee-platformu?comment=3684085

Ответить

CommentBot

Vadim
0
Ответить

Руслан Кипчакбаев

Vadim
0

Cuck

Ответить

Аналитический кавалер

2

 слово «белый» NYT продолжит писать со строчной буквы, в том числе потому, что оно не описывает общую культуру и историю

То есть у всех чёрных, типа, общая культура и история? У всех латино общая культура и история? У всех азиатов общая культура и история? Но у белых нет общей культуры и истории?

Звучит, как самый настоящий расизм, как по мне.

Ответить

Михаил Зеленин

Аналитический
0

Причем по отношению ко всем рассам 

Ответить

Semen Semenov

2

Эту помойку ещё кто-то читает?

Ответить

Михаил Зеленин

Semen
0

да, тем кому бурят отдал халявную подписку на пол года 

Ответить

Tellst

2

Тут пока что даже нас переплюнули по ебанутости , пока что.

Ответить

Владимир Филатов

1

Хм, а не проще ли это слово оставить как есть, а писать Afroamerican? Ебанутым нет покоя

Ответить

красивый комбинатор

Владимир
1

Недостаточно толерантно!

“African-American” remains an acceptable alternative for Black people in the United States; we should generally choose the term that the subject favors.

Ответить

Павел Твердохлебов

1

Ничеры гондурасы 

Ответить

Литературный Кирилл

1

 Маразм крепчал.

Ответить

Тимур Осокин

0

:)

Ответить

Yuri Miller

0

а про белых не будет? А, белые употреблять запрещено, это же нарушает права Чёрных?

Ответить

Чемодан с говном

0

Нигас эфио

Ответить

Martin Schulz

0

А yellow будут писать с большой буквы, если речь об азиатах?

Ответить

Artem Gruzdev

Martin
0

Вы с ума сошли, это слово давно запрещено!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_slurs#Y

Ответить

Daniil Minashkin

0

https://youtu.be/tSq9jJwi7rM
Америка после того как черных начали писать с большой буквы

Ответить

Легендарный кран

0

Оч смешно

Ответить

Андрей Заварзин

0

тоже буду писать Негры с большой буквы так и быть

Ответить

Подводной теркин30см

0

отражает нашу цель — уважать всех людей и сообщества, которые мы охватываем»

Слово «белый» газета продолжит писать со строчной буквы.

Ответить

Украденная жизнь

0

Реальную проблему с сегрегацией решать не хотят, но вежливых слов уже напридумали.

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