Комментарии
Священник провёл обряд по просьбе жителей дома, которые опасаются за своё жильё.
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно запретил протоиерею Воскресенского собора Уфы Александру Сапону проводить служения, сообщается в указе на сайте уфимской епархии. Запрет продлится с 29 июня по 6 июля.
28 июня клирик провёл освящение разрушающегося дома, после которого жители прошли с крестом и флагом России мимо мэрии по проспекту Октября до собора Воскресения Христова. В митрополии инцидент сочли нарушением санитарно-эпидемиологического режима и церковной дисциплины.
Религиозный обряд провели по просьбе жильцов дома №5 на улице Руставели. На фасаде здания образовалась сквозная трещина размером в пять сантиметров и несколько трещин поменьше. При этом рядом с разрушающимся зданием строится новая высотка.
Жители дома №5 выступают против строительства многоэтажного здания «в 10 метрах», так как опасаются за своё жильё и сталкиваются с «невозможными условиями для жизни». В июне они обратились к сити-менеджеру с видеообращением.
Строительством высокоэтажного здания рядом с разрушающимся домом занимается компания ПСК-6. Заместитель начальника юридического отдела компании заявила, что застройщик получил официальное разрешение на строительство и провёл геотехническую оценку влияния объектов на близлежащие здания.
это только на ракеты работает
Если трещина в пять сантиметров, то как-то поздновато капремонт делать. А вот сносить - в самый раз, и это наверняка отпевание дома было