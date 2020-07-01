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Новости
Ekaterina Timofeeva
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В Уфе клирика временно отстранили от службы за то, что он освятил разрушающийся дом Материал редакции

Священник провёл обряд по просьбе жителей дома, которые опасаются за своё жильё.

8 комментариев
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Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон временно запретил протоиерею Воскресенского собора Уфы Александру Сапону проводить служения, сообщается в указе на сайте уфимской епархии. Запрет продлится с 29 июня по 6 июля.

28 июня клирик провёл освящение разрушающегося дома, после которого жители прошли с крестом и флагом России мимо мэрии по проспекту Октября до собора Воскресения Христова. В митрополии инцидент сочли нарушением санитарно-эпидемиологического режима и церковной дисциплины.

Вы пошли «освящать» какой-то периметр дома, и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения.

Никон
управляющий уфимской епархией РПЦ

Религиозный обряд провели по просьбе жильцов дома №5 на улице Руставели. На фасаде здания образовалась сквозная трещина размером в пять сантиметров и несколько трещин поменьше. При этом рядом с разрушающимся зданием строится новая высотка.

Жители дома №5 выступают против строительства многоэтажного здания «в 10 метрах», так как опасаются за своё жильё и сталкиваются с «невозможными условиями для жизни». В июне они обратились к сити-менеджеру с видеообращением.

Строительством высокоэтажного здания рядом с разрушающимся домом занимается компания ПСК-6. Заместитель начальника юридического отдела компании заявила, что застройщик получил официальное разрешение на строительство и провёл геотехническую оценку влияния объектов на близлежащие здания.

#уфа #религия #новости

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8 комментариев
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Andre Macareno

5

Никон запретил Сапону

Это некст левел фотосрачей

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Nikita Zubkov

3

Нужен клирик и танк для рейда

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Овжешко Пожежниченко

0

Не верует епархия в целебельность освящения словом христовым.

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

это только на ракеты работает

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Ебаный Кошмар

Konstantin
0

Почему? И там ебнется и тут ебнется

Ответить

Kyler

0

Сейчас действительно 2020, или я провалился во времени?

Ответить

Морс Вишневый

0

А что не так-то? Ещё скажите, что надо капремонт сделать

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Убедительная Геосфера

0

Если трещина в пять сантиметров, то как-то поздновато капремонт делать. А вот сносить - в самый раз, и это наверняка отпевание дома было

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