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Новости
Ольга Щербинина
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Генпрокуратура потребовала удалить видео схиигумена Сергия о голосовании. В нём он говорит о «рабовладельческой власти» Материал редакции

Священник считает голосование по поправкам узакониванием власти «будущего антихриста и его слуг».

12 комментариев
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Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещённого в служении схиигумена Сергия (Романова), в котором он призывал бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на сторонника священника Всеволода Могучева и копию уведомления Роскомнадзора.

Согласно документу, Генпрокуратура признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию и добровольное посещение пунктов для голосования «будет узаконена рабовладельческая власть», и россияне добровольно узаконят «власть будущего антихриста и его слуг». Также ведомство признало недостоверным утверждение Сергия о том, что Россией правят хасиды (одно из течений иудаизма).

Скриншот со страницы Всеволода Могучева во «ВКонтакте»

Сторонник священнослужителя считает, что заинтересованные лица «опасаются тех вещей, которые схиигумен озвучивает». «Потому что они чувствуют, что за ним правда, а за ними правды нет», — сказал он.

В мае схиигумена Сергия запретили в служении из-за его взглядов на пандемию коронавируса. 16 июня схиигумен при помощи казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу.

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tjournal.ru

#новости #конституция #youtube

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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Ваня Погост

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Ze Katze

3

За публичный призыв "За" тебя хуй кто тронет. А за публичное "Нет" могут ещё и ебало набить. Кайф. 

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Nikita Zubkov

1
Ответить

Особенный Кирилл

1

Ольга, поменяйте, пожалуйста, подпись к своему блога с «но есть и хорошие новости» на что-нибудь более приличное. К большинству новостей звучит как жирная издёвка.

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капитан ильич

Особенный
1

Да хорошо же) лучшее, что есть в этих новостях

Ответить

Поволжский Мститель .

0

Конкуренты валят! Где фас?

Ответить

Vasiliy

0

Сорян за баян

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Евгений Абрамовских

0

based

Ответить

theomism

0

хасиды напряглись

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Легендарный кран

0

От Николая 2 тоже как-то церковь отреклась 

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Nikolay Doo

0

ыыыы

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Евгений Мельников

0

Сейчас НОДовцы, монархисты, сорок сороков и прочая погань потянутся туда со всей страны.
Очень любопытно будет посмотреть, как наши "сильные" власти будут зачищать укреплённый монастырь с религиозными фанатиками внутри и снаружи.

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