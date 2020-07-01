Комментарии
Священник считает голосование по поправкам узакониванием власти «будущего антихриста и его слуг».
Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещённого в служении схиигумена Сергия (Романова), в котором он призывал бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на сторонника священника Всеволода Могучева и копию уведомления Роскомнадзора.
Согласно документу, Генпрокуратура признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию и добровольное посещение пунктов для голосования «будет узаконена рабовладельческая власть», и россияне добровольно узаконят «власть будущего антихриста и его слуг». Также ведомство признало недостоверным утверждение Сергия о том, что Россией правят хасиды (одно из течений иудаизма).
Сторонник священнослужителя считает, что заинтересованные лица «опасаются тех вещей, которые схиигумен озвучивает». «Потому что они чувствуют, что за ним правда, а за ними правды нет», — сказал он.
В мае схиигумена Сергия запретили в служении из-за его взглядов на пандемию коронавируса. 16 июня схиигумен при помощи казаков захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу.
За публичный призыв "За" тебя хуй кто тронет. А за публичное "Нет" могут ещё и ебало набить. Кайф.
Сейчас НОДовцы, монархисты, сорок сороков и прочая погань потянутся туда со всей страны.
Очень любопытно будет посмотреть, как наши "сильные" власти будут зачищать укреплённый монастырь с религиозными фанатиками внутри и снаружи.