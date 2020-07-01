Комментарии
Примерно полчаса регион считался самым оппозиционным в России.
В Республике Коми, в отличие от многих других российских регионов, заметили признаки протестного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили сразу нескольких изданий.
Около 21:20 по московскому времени корреспондент РБК, который находился в информационном центре Центризбиркома, сообщил, что «за» поправки проголосовал всего 31,01% жителей Коми, «против» — 68,02%. Это данные по итогам обработки 6% протоколов. О практически тех же данных заявило РИА «Новости», которое также сослалось на информцентр ЦИК.
На неожиданные результаты даже успели отреагировать в соцсетях.
Однако около 21:45 по Москве ЦИК опроверг данные о протестном голосовании в Коми. Как отметило издание «Подъём», показатель примерно в 69% отражал число не проголосовавших против поправок, а тех, кто их поддержал.
По данным НТВ, ЦИК назвал произошедшее «технической ошибкой». Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что это результат обработки двух протоколов с УИКов. Предполагалось, что Булаев ошибся и имел в виду 2% протоколов, но нет, речь шла именно о двух штуках.
После обработки 16,31% протоколов, по данным ЦИКа, «за» поправки проголосовали 68,69% жителей Коми, «против» — 30,34%.
В Питере тоже все под контролем
Не стесняются делать что?
Есть 84 региона, где цифры примерно одинаковые и совпадают с данными экзит-поллов, проведенных всеми сторонами (70/30+-). Есть один регион, где цифры ровно противоположные (30/70+-). Насколько надо не дружить с логикой, чтобы действительно решить, что это не банальная ошибка, а попытка кого-то наебать?
Как ты заебал.
Строгий огонь
Заебал что, в чем я не прав? :-)
Есть такое явление, как протестные регионы. В США распространённая штука, вспомни "синие" и "красные" штаты.
И блядь я очень устала в принципе разговаривать с человеком, который хоть мизинцем, хоть его полуповоротиком пытается защитить действующую власть. Я устала ещё пару лет назад, а тут вон видишь, пытаюсь с тобой беседы вести
Але, такие цифры могли быть только в мск/спб, но никак не в Коми!!
Подводной теркин30см
в Спб? на родине Путина? лол, да там наоборот нарисовали (или нарисуют) больше
Нет, там просто более образованное население, могут массово проголосовать против.
Да не, я согласна совершенно с этим. Я о том, что в Спб особенно следят за тем, чтобы всё выглядело красиво, поскольку "родной город Путина не может его не поддержать"
Можно нарисовать +10% ну ок +15% но никак не +30-40% от 7 (или сколько там сейчас с "временно зарегистрированными", думаю больше 10) миллионного города.
Ну слушай, вот на наших глазах в Коми даже не нарисовали - просто бахнули всем в лицо банальную рокировку. Это настолько нагло, что очевидно - им ничего бы не стоило нарисовать и в Питере сколько угодно
Да нет там никакой рокировки! Сьездите и опросите людей! Пенсионеры и рабочий класс (а кто там еще в большинстве в Коми??) действительно за.
Предлагаю взглянуть на карту распределения голосов и показать мне штат, который попер диаметрально против своей исторической тенденции
Прикол в том, что у них есть "историческая тенденция". У нас её нет тупо потому, что везде рисуют то, что надо. А теперь представим ситуацию, что в Коми не нарисовали - точнее, оплошали и забыли нарисовать - перед тем, как показать статистику народу
Погоди, тогда при чем тут протестные штаты?
Я бы готов был представить такую ситуацию, точнее минимально допустить, если бы не читал результаты что оппозиционных, что провластных экзитполлов.
Один спайк из 85 — очевидная ошибка, если ты не редактор "Новой Газеты"
Протестные друг другу, ещё раз. Синие и красные. Синие против красных, красные против синих.
Кстати, ответь плиз - ты против обнуления сроков Путина и если да/нет, то почему?
Я бы хотел, чтобы Путин проследил за сохранением линии внешней политики, которая у нас сейчас ("считаются" — самое удачное слово, я не про всякие там "отпиздим солдатов НАТО" для деревень). Крым и весь сыр-бор после него не в счет, это какая-то дурацкая личная авантюра, которая мне совершенно не понравилась. Во всем остальном — ок.
Почти все, что происходит внутри границ было нормально в прошлом десятилетии, но там и осталось, что меня не устраивает.
Мне больше всего импонировал "казахстанский" вариант, который рассматривали сначала. Т.е. переход начнется, но никаких переворотов, войн силовиков со всеми или слабости на мировой арене не допустят, как в девяностые. Ельцин мне нравится как человек, но не как президент. Короче говоря, вот этот вариант вписывается во все мои взгляды.
Потом придумали обнуление. Когда это только озвучили, я тоже подумал о том, что недавно озвучил Песков: "чтобы не началась борьба за преемничество". Если это так, а он в итоге все равно отойдет в какой-нибудь госсовет — окей, я согласен. Если он реально собрался сидеть еще кучу лет — нет. Я хочу, чтобы внутренними делами занимался кто-то другой, годами не завязанный на куче элит. Что произойдет на самом деле — не знает никто, естественно.
Так или иначе, я проголосовал против. Но скорее из соображений, о которых я тут когда-то говорил: пусть хотя бы глава УИКа будет в курсе, что я не особо всем доволен. На сами поправки мне похую
p.s.: Также я согласен с тем же Лебедевым, что именно формулировке по ситуационному обнулению под текущего президента совершенно не место в Конституции, чисто эстетически
Я бы хотел, чтобы Путин проследил за сохранением линии внешней политики
исчерпывающе. здорово, что ты смог уместить свою позицию в эту фразу, мог бы остальное не писать, честно говоря
дурацкая личная авантюра
как мило ты назвал акт воровства :3
"казахстанский" вариант, который рассматривали сначала. Т.е. переход начнется
переход куда? впрочем, нет, можешь не отвечать, правда
Если это так, а он в итоге все равно отойдет в какой-нибудь госсовет — окей, я согласен.
ещё раз исчерпывающе
Также я согласен с тем же Лебедевым
ещё р... ну ты понял.
спасибо за ответ.
Весь мой ответ не в дурацких передергиваниях и любви к Путину, которые ты видишь, а о рассматриваемых мной подходах, которые позволят не проебать какое-никакое влияние в мире (пусть оно и четверть от американского) и начать уже нормально руководить прикладными внутренними делами. Какие там фамилии — вообще не важно
я где-то сказала про любовь к Путину?
которые ты видишь
ты давно знаешь, что я вижу? блин, неловко стало
не проебать какое-никакое влияние в мире
и ещё раз исчерпывающе, спасибо
Давай так: ты когда прочтешь пару учебников истории, хотя бы один по экономике и, рофла ради, нарисуешь хотя бы пару иллюстраций уровня челов из студии, тогда и задавай свои вопросы. Нахуя ты тратишь мое время, чтобы потом нихуя не ответить по сути, не понятно
она изначально написала что уже несколько лет запутинцев не переубеждает, нечего было чего-то ждать
Строгий огонь
Любой дурак может нарезать цитат и отшутиться по каждой, в духе "понятно все". Это какой-то очень слабый уровень, и я не понимаю, нахуя его демонстрировать.
Ну и нахуя вообще возникать по поводу чего-то, если не готов никого переубеждать. Сидишь молча и уезжаешь (насколько я понимаю, она хочет). Это лучше, чем годами пиздеть и нихуя не делать, да хоть бы попытаться кого-то переубедить
хоть мизинцем, хоть его полуповоротиком пытается защитить действующую власть
Хочу уточнить, *все* что делает нынешняя власть — это плохо и обсуждению не подлежит, согласно твоим взглядам?
Нынешняя власть настолько хуёвая, что развитие возмно лишь тогда, когда власть не замечает. Как это было, например, с интернетом. Как только власть обращает внимание – считай пропало. Нет смысла больше их обсуждать, Путин, едро и все, кто с ними связаны – сраные гондоны.
Легендарный кран
Ну это действительно больше на ошибку похоже. Накосячить это они всегда могут
Н-н-о мы могли победить в выборах если бы пошли все!!!!!!!
Подводной теркин30см
р-р-рисовать сложнее если много бюллетеней с "нет"!
Но им действительно пришлось значительно сложнее, в том числе идти на такие тупые и прямолобые фальсификации
Подводной теркин30см
значительно сложнее
в том числе идти на такие тупые и прямолобые фальсификации
невероятно сложно
То есть было бы лучше, если бы им не пришлось этого делать?
Конечно. Потому что весь активнй либеральный оппозиционный блок мог упирать на то, что изменения в конституции незаконны и значит голосование незаконно и его нужно игнорировать. Но теперь все вписались и проебали.
С точки зрения тебя, либерахи в инете. Всем остальным всё ок.
из твиттера каца, он там вообще buzzwords устроил
Ни коим образом не противоречу :)
Тот факт, что поправки будут приняты, не делает их законными. Да, их примут, да, нам с ними жить, тут изначального никакого второго мнения не было. Я говорю о том, что приняты они с нарушением принципа легальности, а значит в Прекрасной России будущего не придётся проводить новый референдум, чтобы это недоразумение отменить. И вот именно для этого нужно было идти и голосовать.
Мне кажется, мы говорим о совершенно разных вещах :)
С точки зрения права, поправки незаконны, с точки зрения обывателя, да, нам с ними жить. Право чуть глубже, чем может казаться со стороны, а реальная жизнь с правом зачастую идёт разными путями. В общем у нас вышла та забавная ситуация, когда два спорщика спорят, даже не смотря на то, что говорят каждый о своём, а их мнения друг другу не противоречат)
Можно узнать какой именно процедурой оппозиция должна была доказывать незаконность голосования?
Путем выхода на митинг и требований власти остановить беспредел. А до голосования лидерам мнений надо было вести активную агитацию, тем более внезапно время было подходящее — ковид, заточение, кризис и тд
Была веская причина выйти после голосования. Теперь же митинги против будут выглядеть странно, вы же участвовали, значит легитимность вами подтверждена. Проебали, хуй сосите.
Можно проголосовать против и выйти на митинг
Схуяль? Ты проиграл в честном голосовании, в котором участвовал, а теперь решил выйти во время пандемии потому что проиграл? Дубинкой по ебалу и всё.
Если бы оно было честным, то результат был бы другой
А тот кто проголосвал ЗА скажет так?
Есть и голоса «за», но их явно не 76%
Александра, ты наивная девушка. Люди шли голосовать ЗА и ты не можешь теперь требовать нелигитимности потому что проиграла. Это как английские люди, которые выходили на митинги когда проиграли в БРЕКЗИТЕ. И да, со стороны на тебя будет точно такая же оптика как и на них.
Милый мой, когда фабрикуются голоса, нет обсуждения того за что голосуешь (есть только агитация за). - это не голосование а фикция.
Путем выхода на митинг
Все массовые мероприятия запрещены, держу в курсе.
Кроме того один из главных аргументов в пользу байкота - короновирус. Что лучше сидеть дома, чем подвергать себя опасности
То есть, по твоей логике, оппозиция сначала байкотирует выборы, чтобы сохранить здоровье, а потом проводит крупные массовые мероприятия по всей стране? Что у тебя за каша в голове?
А до голосования лидерам мнений надо было вести активную агитацию
Вся агитация запрещена ЦИКом, держу в курсе
Кроме того, абсолютно все значимые оппозиционные лидеры настойчиво пропагандировали вред поправок и призывы к байкоту. Альтернативу вёл только Кац. Он лидером мнений как минимум не являлся
Была веская причина выйти после голосования
Была веская причина пойти голосовать. Потому что это чуть ли не первый случай за всю современную политическую историю, когда против власти была не только оппозиция, но и обычные люди. И это, кстати, факт, и просматривается по голосованию на уиках, которые никогда оппозиционными не были
Теперь же митинги против будут выглядеть странно
Всё голосование превратилось в цирк и завершается масштабными фальсификациями, в то время как экзитполы показывают обратное. Это - прямой фактор для протестов, и нет ни одной причины их не проводить сейчас
То есть, по твоей логике, оппозиция сначала байкотирует выборы, чтобы сохранить здоровье, а потом проводит крупные массовые мероприятия по всей стране? Что у тебя за каша в голове?
Лол, ты мне приписал какую-то байку с короновирусом, о которой я и не писал, и стал обвинять в каше.
Кроме того, абсолютно все значимые оппозиционные лидеры настойчиво пропагандировали вред поправок и призывы к байкоту.
И делали это очень плохо. Очень. Я их не оправдываю.
Альтернативу вёл только Кац. Он лидером мнений как минимум не являлся
Схуяли? Лол.
Потому что это чуть ли не первый случай за всю современную политическую историю, когда против власти была не только оппозиция, но и обычные люди.
Это твоё echo chamber. Как видим, 70% проголосовало ЗА.
Всё голосование превратилось в цирк и завершается масштабными фальсификациями
Не вижу. Где?
Это - прямой фактор для протестов, и нет ни одной причины их не проводить сейчас.
О, то есть вот для ТВОЕГО митинга короновирус вдруг не помеха?)
Лол, ты мне приписал какую-то байку с короновирусом, о которой я и не писал, и стал обвинять в каше.
Извини, конечно, но я тебе ничего не приписывал. Ты сам же, своими словами написал следующее: "лидерам мнений надо было вести активную агитацию, тем более внезапно время было подходящее — ковид".
И как и написал в сообщении, "лидеры мнений", к которым ты апеллируешь, как раз топили за то, что правительство облажалось с ковидом, проводит голосование во время эпидемии, и что нужно сидеть дома.
Следующим шагом после всего этого ты сам же предлагаешь митинги. Это и называется - каша в голове. Разберись с ней, пожалуйста
Это твоё echo chamber. Как видим, 70% проголосовало ЗА.
Ты определись в своём маня-мирке: это честное голосование, или это "незаконное" голосование с множеством фальсификаций.
Кроме того, посмотри протоколы многих других уиков, в которых "Нет" вполне себе уверенно побеждало. В уиках, которые никогда не показывали протестные настроения.
О, то есть вот для ТВОЕГО митинга короновирус вдруг не помеха?)
Я и не говорил, что коронавирус помеха митингу, или что их не надо проводить
Ты определись в своём маня-мирке: это честное голосование, или это "незаконное" голосование с множеством фальсификаций.
Для меня это голосование незаконно по своей природе, поэтому я в ней не участвовал. Для тебя оно незаконно потому что там множество фальсификаций, только твой путь уже тыщу раз пройден.
Ну ок, что будет дальше? Какой протест? Где? Все идет по твоему плану (голосование->фальсификации), но что дальше то? Расскажи.
Для тебя оно незаконно
Для меня оно тоже незаконно по своей природе. Но дальше то что? Если закрыть глаза, то оно никуда не исчезнет.
Третий и четвертый сроки путина тоже "незаконны", они испарились от этого факта? Или может любые другие выборы, например, того же 2018 были законными?
Какой протест? Где?
Мелкие протесты уже есть. Но голосование еще не закончено, как бы. А то, что будет дальше - как раз зависит от "лидеров мнений", к которым ты аппелируешь. Сейчас самое время всем дружно катить бочку на голосование
Ты можешь мне спрогнозировать в чем твой план? Просто выглядит всё как обычно "нас не устроил результат -> мы идём на митинг" только в этот раз всех легко разгонят из-за ковида и на этом всё и закончится.
Могу воспользоваться твоей же риторикой - а митинги против "незаконного голосования в целом" не разгоняли бы из-за ковида?
А какой план был, если бы байкот удался? Где этот план посмотреть?
Ни у тебя, ни у меня, ни у "лидеров мнений" нет никакого плана.
То есть отличие между тобой и мной в том, что при моём плане власть как минимум бы подбесилась и подообосралась (они очень сильно дрочили на явку), а при твоем они ещё и довольные остались.
Не очень понимаю, почему власть была бы недовольна малому количеству голосов против и, как следствие, уверенной победе без фальсификаций.
Не очень понимаю, о какой явке идёт речь, если такого явления как "порог явки" в нашей стране не существует.
Власть дрочила на явку, это правда. Но не на её количество. А на явку её же электората. Людей, которые скорее проголосуют ЗА, нежели ПРОТИВ. И количество таких людей достаточно для мнимой легитимности.
И так же не очень понимаю, почему власть должна быть довольна множеству уиков с перевесом в "против" и вынужденным фальсификациям, еще больше снижающим легитимность процесса
Ну это совсем фэнтези)) дадут ему пиздатую конечно только же, чтобы не отвлекался от танчиков в Сирии.
Подводной теркин30см
ой, я хотела сказать сложно невероятно
Кто бы мог подумать, что помимо твиттерских в России ещё есть жители.
Наброшу)
Ну и какой смысл был участвовать в таком голосование?
А смысл не участвовать?
Подводной теркин30см
если надо успокоить свою совесть тем, что ты, поучаствовав в игре с шулером, который после игры посрал тебе прям в руки, сделал всё возможное, чтобы обыграть шулера, то норм конечно
Так а разве не благодаря проголосовавшим мы сейчас видим такие интересные новости?
Подводной теркин30см
какие? кто видит, ТЖ и твитор?
Не расстраивай меня (
Да ну мнения ж разные и это нормально, ты что. Просто я за эту неделю подустала от попыток убедить меня в том, что если я схожу и проголосую, то мой голос обязательно что-то решит
Не вижу ни одной причины, почему это не может разлететься по всем соц. сетям
Все как по методичке, шуллер, напёрстки. Где вас Пригожин таких нибарает то? Сколько оклад?
Подводной теркин30см
как по методичке
пишет ответ про методичку, который сам по себе по методичке
Смысл не участвовать в легитимизации конституционного переворота? Даже не знаю, чтоб потом не говорили: "Ну Вы же участвовали в голосование, значит признаёте его законность". Или совсем правовое сознание отсутствует?
Пусть говорят, что угодно. От участия или неучастия его незаконность не меняется.
Меняется в сознании людей, которые затем будут поддерживать ту или другую сторону. Он все правильно пишет. Оппозиция учавствовала и проиграла — для большинства нейтральных людей вывод, значит у нас в стране оппозиция маленькая и не очень то нужна, значит власти вцелом неплохие, а выборы вполне легитимны, раз в них обе стороны организованно поучавствовали. А сколько там нарисовали так или иначе никто не узнает. Ну насчитали там на экзит пулах обратное, и что? и ничего, кроме новостей в оппозиционных сми.
Речь об участии конкретного человека. Оппозиция не могла в этом участвовать, потому что агитация против поправок была запрещена.
Потому что агитация была запрещена.
А умное голосование тут вообще неприменимо: смысл умного голосования - добавить голоса сторонников Навального тому кандидату из нескольких, который имеет максимальные шансы обойти кандидата от власти.
Отвечать вопросом на вопрос некрасиво
он бы только потерял рейтинг, заведомо проиграв
Мы это проходили на выборах 2018 года, когда его байкот провалился. Он потерял рейтинг? Не особо
Даже не особо нет резона терять. Странно под такой новостью все еще утверждать что стоило идти голосовать :) Я конечно понимаю что у многих людей вера в чудо сильна и все такое, но стоит быть реалистами, иначе так и будешь верить в чудо, как в беларуси, где лукаш с 3% все равно президентом будет.
Можно узнать о каком "чуде" идёт речь? Люди голосовали не для того, чтобы выиграть в заранее нечестном голосовании
Извини, а кто верил, что будут честно считать, и на основании чего ты вообще делаешь такое заявление?
Призывали, да. Для того, чтобы выразить своё мнение. Для того, чтобы властям ПРИШЛОСЬ прибегать к фальсификациям, в том числе таким тупым и грубым, как в сабже поста.
Нет голосов против -> нет фальсификаций -> честная победа Путина/
Ну, во первых - ты ошибаешься. Это довольно голословное утверждение взятое с потолка
Во вторых - это много миллионов людей. В том числе это протестное ядро, которое может активироваться и выйти против фальсификаций
Могут выйти, а могут не выйти
Именно так. Могут выйти, а могут не выйти. Если бы люди не голосовали против, то победа варианта "За" была бы честной. Не было бы фальсификаций. Не было бы и варианта "могут выйти". Нет смысла протестовать против честной победы
Шанс на изменения лучше отсутствие шанса как такового
Ну вот показали фальсификации, вышли? нет
Кто? Когда? Куда? В 10 вечера до официального окончания голосования? Или нам результаты на машине времени привести должны?
Как их вообще достоверно покажешь на выборах без наблюдателей с картонными коробками?
Так все видели эти картонные коробки. Это аргумент в пользу того, что голосование нечестное. Плюс наблюдатели участках были. В разы меньше - но были. И на их участках мы видим, что при честном подсчете "нет" побеждает
Никто не выйдет, не витай в фантазиях.
Если бы ты умел читать, то смог бы узнать, что я и не писал, что кто-то куда-то выйдет
не приведет
Аналогичное в итоге привело к крупным многомиллионым протестам на болотной площади
Нужно быть реалистом
Держать в уме "всё предрешено, поэтому я ничего не буду делать" - не равно быть реалистом
Кроме того, я вижу в обсуждениях на TJ очень переоценивают влияние навального, это он тут в новостях каждый день, а реально в России у него какое-то значимое влияние только в Москве и СПБ, а это очень мало голосов по сравнению со всей страной, але. У него просто нет никаких каналов воздействия на людей, даже в Москве на людей 50+ лет у него выходов нет, а это на секундочку половина голосующих, про регионы вообще молчу. Просто имейте это ввиду, чтобы реальность не разочаровывала, и его решения казались более осмысленными. У властей есть ТВ с десятками каналов и пачки сми которые по почтовым ящикам разносят пропаганду таргет голосующей аудитории.
отвечает Джей Джона Джеймсон
Ай трайд. Ай экшэли факин трайд. Энд вэтс мо вэн мост пипл эва ду. Энд ай вил нэва аполоджайс фо хау ай трайд
Подводной теркин30см
в том, что вот элита увидит, что Путина мало поддерживают, и как свергнет его! дыщ и всё!
Процентик забыли дописать, с кем не бывает
Теперь я четко уверен, что Навальный собачий хуй, действующий по чьим то четким указаниям, что ему выгодно быть вечно на втором месте и собирать донаты
Короче хитрый план в том, что голоса нет объявляют поддержкой.
точно ошибка какая-то
вся наша страна - какая-то ошипка