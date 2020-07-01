Примерно полчаса регион считался самым оппозиционным в России.

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В Республике Коми, в отличие от многих других российских регионов, заметили признаки протестного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили сразу нескольких изданий.

Около 21:20 по московскому времени корреспондент РБК, который находился в информационном центре Центризбиркома, сообщил, что «за» поправки проголосовал всего 31,01% жителей Коми, «против» — 68,02%. Это данные по итогам обработки 6% протоколов. О практически тех же данных заявило РИА «Новости», которое также сослалось на информцентр ЦИК.

фрагмент заметки РИА «Новости» от 21:11

На неожиданные результаты даже успели отреагировать в соцсетях.

Василий Конов (44+) @VasilyKonov Коми - самый протестный регион в стране прямо сейчас; там обработано 5,2% протоколов: за 29,93%, против 68,88%.

Максим Кац @max_katz В Коми официально обработали 5% протоколов.



Да: 29,93%,

Нет: 68,88%



Чувствую сейчас закроются на дезинфекцию.



Очень интересно как будут выкручиваться в Питере. В Москве, к сожалению, похоже, в урнах лежит больше «Да» чем «Нет», но пока нет ни одного протокола

Однако около 21:45 по Москве ЦИК опроверг данные о протестном голосовании в Коми. Как отметило издание «Подъём», показатель примерно в 69% отражал число не проголосовавших против поправок, а тех, кто их поддержал.

По данным НТВ, ЦИК назвал произошедшее «технической ошибкой». Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что это результат обработки двух протоколов с УИКов. Предполагалось, что Булаев ошибся и имел в виду 2% протоколов, но нет, речь шла именно о двух штуках.

Уточнённые данные по Коми НТВ

После обработки 16,31% протоколов, по данным ЦИКа, «за» поправки проголосовали 68,69% жителей Коми, «против» — 30,34%.