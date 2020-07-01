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Новости
Сергей Звезда
8696

Первые протоколы из Коми показали протестное голосование. Затем ЦИК «уточнил» данные — и результаты стали обратными Материал редакции

Примерно полчаса регион считался самым оппозиционным в России.

169 комментариев
В закладки

В Республике Коми, в отличие от многих других российских регионов, заметили признаки протестного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили сразу нескольких изданий.

Около 21:20 по московскому времени корреспондент РБК, который находился в информационном центре Центризбиркома, сообщил, что «за» поправки проголосовал всего 31,01% жителей Коми, «против» — 68,02%. Это данные по итогам обработки 6% протоколов. О практически тех же данных заявило РИА «Новости», которое также сослалось на информцентр ЦИК.

фрагмент заметки РИА «Новости» от 21:11

На неожиданные результаты даже успели отреагировать в соцсетях.

Василий Конов (44+) @VasilyKonov
Коми - самый протестный регион в стране прямо сейчас; там обработано 5,2% протоколов: за 29,93%, против 68,88%.
Максим Кац @max_katz
В Коми официально обработали 5% протоколов.

Да: 29,93%,
Нет: 68,88%

Чувствую сейчас закроются на дезинфекцию.

Очень интересно как будут выкручиваться в Питере. В Москве, к сожалению, похоже, в урнах лежит больше «Да» чем «Нет», но пока нет ни одного протокола
Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Коми! Of all places.

Однако около 21:45 по Москве ЦИК опроверг данные о протестном голосовании в Коми. Как отметило издание «Подъём», показатель примерно в 69% отражал число не проголосовавших против поправок, а тех, кто их поддержал.

По данным НТВ, ЦИК назвал произошедшее «технической ошибкой». Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что это результат обработки двух протоколов с УИКов. Предполагалось, что Булаев ошибся и имел в виду 2% протоколов, но нет, речь шла именно о двух штуках.

Уточнённые данные по Коми НТВ

После обработки 16,31% протоколов, по данным ЦИКа, «за» поправки проголосовали 68,69% жителей Коми, «против» — 30,34%.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
Редакторы TJ следят за происходящим с утра и до ночи.
tjournal.ru

#коми #конституция #новости

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169 комментариев
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Артем Иванов

57

ЦИК уточняет данные

Ответить

Neketa Fo

38

В Питере тоже все под контролем

Ответить

solawind

Neketa
43

Ого какие красивые галочки, рука набита

Ответить

Neketa Fo

solawind
8

вот оригинал

Ответить

Подводной теркин30см

44

лол, они уже вообще не стесняются

Ответить

Строгий огонь

Подводной
–39

Не стесняются делать что?

Есть 84 региона, где цифры примерно одинаковые и совпадают с данными экзит-поллов, проведенных всеми сторонами (70/30+-). Есть один регион, где цифры ровно противоположные (30/70+-). Насколько надо не дружить с логикой, чтобы действительно решить, что это не банальная ошибка, а попытка кого-то наебать?

Ответить

Василий Лебедев

Строгий
16

Как ты заебал.

Ответить

Строгий огонь

Василий
–10

Заебал что, в чем я не прав? :-)

Ответить

Станислав Есин

Строгий
5

х^^^^o 15 рублевое

Ответить

Подводной теркин30см

Строгий
4

Есть такое явление, как протестные регионы. В США  распространённая штука, вспомни "синие" и "красные" штаты. 
И блядь я очень устала в принципе разговаривать с человеком, который хоть мизинцем, хоть его полуповоротиком пытается защитить действующую власть. Я устала ещё пару лет назад, а тут вон видишь, пытаюсь с тобой беседы вести

Ответить

Michael Shultz

Подводной
1

Але, такие цифры могли быть только в мск/спб, но никак не в Коми!!

Ответить

solawind

Michael
–1

Почему? коми вроде дрянной по качеству жизни дотационный регион

Ответить

Субъективный

solawind
2

дрянной

Патриотизмом запахло

Ответить

solawind

Субъект…
0

У меня родственники в Кировской области живут, это рядом, и это по уровню жизни и коррупции жопа полная.

Ответить

Субъективный

solawind
1

Да я сам в Кирове живу

Ответить

Подводной теркин30см

Michael
0

в Спб? на родине Путина? лол, да там наоборот нарисовали (или нарисуют) больше

Ответить

Michael Shultz

Подводн…
0

Нет, там просто более образованное население, могут массово проголосовать против.

Ответить

Подводной

Michael
2

Да не, я согласна совершенно с этим. Я о том, что в Спб особенно следят за тем, чтобы всё выглядело красиво, поскольку "родной город Путина не может его не поддержать"

Ответить

Michael Shultz

Подводн…
1

Можно нарисовать +10% ну ок +15% но никак не +30-40% от 7 (или сколько там сейчас с "временно зарегистрированными", думаю больше 10) миллионного города.

Ответить

Подводной

Michael
3

Ну слушай, вот на наших глазах в Коми даже не нарисовали - просто бахнули всем в лицо банальную рокировку. Это настолько нагло, что очевидно - им ничего бы не стоило нарисовать и в Питере сколько угодно 

Ответить

Michael Shultz

Подводн…
1

Да нет там никакой рокировки! Сьездите и опросите людей! Пенсионеры и рабочий класс (а кто там еще в большинстве в Коми??) действительно за.

Ответить

Строгий огонь

Подводной
–2

Предлагаю взглянуть на карту распределения голосов и показать мне штат, который попер диаметрально против своей исторической тенденции 

Ответить

Подводной теркин30см

Строгий
3

Прикол в том, что у них есть "историческая тенденция". У нас её нет тупо потому, что везде рисуют то, что надо. А теперь представим ситуацию, что в Коми не нарисовали - точнее, оплошали и забыли нарисовать - перед тем, как показать статистику народу

Ответить

Строгий огонь

Подводн…
–5

Погоди, тогда при чем тут протестные штаты?

Я бы готов был представить такую ситуацию, точнее минимально допустить, если бы не читал результаты что оппозиционных, что провластных экзитполлов.

Один спайк из 85 — очевидная ошибка, если ты не редактор "Новой Газеты"

Ответить

Подводной

Строгий
2

Протестные друг другу, ещё раз. Синие и красные. Синие против красных, красные против синих.
Кстати, ответь плиз - ты против обнуления сроков Путина и если да/нет, то почему?

Ответить

Строгий огонь

Подводн…
–6

Я бы хотел, чтобы Путин проследил за сохранением линии внешней политики, которая у нас сейчас ("считаются" — самое удачное слово, я не про всякие там "отпиздим солдатов НАТО" для деревень). Крым и весь сыр-бор после него не в счет, это какая-то дурацкая личная авантюра, которая мне совершенно не понравилась. Во всем остальном — ок.

Почти все, что происходит внутри границ было нормально в прошлом десятилетии, но там и осталось, что меня не устраивает.

Мне больше всего импонировал "казахстанский" вариант, который рассматривали сначала. Т.е. переход начнется, но никаких переворотов, войн силовиков со всеми или слабости на мировой арене не допустят, как в девяностые. Ельцин мне нравится как человек, но не как президент. Короче говоря, вот этот вариант вписывается во все мои взгляды. 

Потом придумали обнуление. Когда это только озвучили, я тоже подумал о том, что недавно озвучил Песков: "чтобы не началась борьба за преемничество". Если это так, а он в итоге все равно отойдет в какой-нибудь госсовет — окей, я согласен. Если он реально собрался сидеть еще кучу лет — нет. Я хочу, чтобы внутренними делами занимался кто-то другой, годами не завязанный на куче элит. Что произойдет на самом деле — не знает никто, естественно.

Так или иначе, я проголосовал против. Но скорее из соображений, о которых я тут когда-то говорил: пусть хотя бы глава УИКа будет в курсе, что я не особо всем доволен. На сами поправки мне похую

p.s.: Также я согласен с тем же Лебедевым, что именно формулировке по ситуационному обнулению под текущего президента совершенно не место в Конституции, чисто эстетически

Ответить

Подводной

Строгий
8

 Я бы хотел, чтобы Путин проследил за сохранением линии внешней политики

исчерпывающе. здорово, что ты смог уместить свою позицию в эту фразу, мог бы остальное не писать, честно говоря

 дурацкая личная авантюра

как мило ты назвал акт воровства :3

  "казахстанский" вариант, который рассматривали сначала. Т.е. переход начнется

переход куда? впрочем, нет, можешь не отвечать, правда

 Если это так, а он в итоге все равно отойдет в какой-нибудь госсовет — окей, я согласен.

ещё раз исчерпывающе

 Также я согласен с тем же Лебедевым

ещё р... ну ты понял.

спасибо за ответ.

Ответить

Строгий огонь

Подводн…
–4

Весь мой ответ не в дурацких передергиваниях и любви к Путину, которые ты видишь, а о рассматриваемых мной подходах, которые позволят не проебать какое-никакое влияние в мире (пусть оно и четверть от американского) и начать уже нормально руководить прикладными внутренними делами. Какие там фамилии — вообще не важно

Ответить

Подводной

Строгий
2

я где-то сказала про любовь к Путину? 
  которые ты видишь

ты давно знаешь, что я вижу? блин, неловко стало
 не проебать какое-никакое влияние в мире

и ещё раз исчерпывающе, спасибо

Ответить

Строгий огонь

Подводн…
–4

Давай так: ты когда прочтешь пару учебников истории, хотя бы один по экономике и, рофла ради, нарисуешь хотя бы пару иллюстраций уровня челов из студии, тогда и задавай свои вопросы. Нахуя ты тратишь мое время, чтобы потом нихуя не ответить по сути, не понятно

Ответить

Kir Kirsky

Строгий
0

она изначально написала что уже несколько лет запутинцев не переубеждает, нечего было чего-то ждать

Ответить

Строгий огонь

Kir
0

Любой дурак может нарезать цитат и отшутиться по каждой, в духе "понятно все". Это какой-то очень слабый уровень, и я не понимаю, нахуя его демонстрировать.

Ну и нахуя вообще возникать по поводу чего-то, если не готов никого переубеждать. Сидишь молча и уезжаешь (насколько я понимаю, она хочет). Это лучше, чем годами пиздеть и нихуя не делать, да хоть бы попытаться кого-то переубедить

Ответить

Подводной

Строгий
1

Чувак, куда ж ты пропал-то?)

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Подводной
0

хоть мизинцем, хоть его полуповоротиком пытается защитить действующую власть

Хочу уточнить, *все* что делает нынешняя власть — это плохо и обсуждению не подлежит, согласно твоим взглядам?

Ответить

NightmareZ

Aнус
1

Нынешняя власть настолько хуёвая, что развитие возмно лишь тогда, когда власть не замечает. Как это было, например, с интернетом. Как только власть обращает внимание – считай пропало. Нет смысла больше их обсуждать, Путин, едро и все, кто с ними связаны – сраные гондоны. 

Ответить

Гладкий файл

Подводной
2

Если бы не стеснялись, галочка была бы напечатана.

Ответить

ouxen

Подводной
1

не надо стесняться ( ಠ ͜ʖಠ)

Ответить

Легендарный кран

Подводной
0

Ну это действительно больше на ошибку похоже. Накосячить это они всегда могут

Ответить

Сергей Васильев

8

Н-н-о мы могли победить в выборах если бы пошли все!!!!!!!

Ответить

Подводной теркин30см

Сергей
11

р-р-рисовать сложнее если много бюллетеней с "нет"!

Ответить

Михаил Кометов

Подводной
19

Но им действительно пришлось значительно сложнее, в том числе идти на такие тупые и прямолобые фальсификации 

Ответить

Подводной теркин30см

Михаил
–5

  значительно сложнее

 в том числе идти на такие тупые и прямолобые фальсификации

невероятно сложно

Ответить

Михаил Кометов

Подводной
14

То есть было бы лучше, если бы им не пришлось этого делать?

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
–3

Конечно. Потому что весь активнй либеральный оппозиционный блок мог упирать на то, что изменения в конституции незаконны и значит голосование незаконно и его нужно игнорировать. Но теперь все вписались и проебали.

Ответить

J R

Сергей
15

Наоборот, сейчас такими наглыми фальсификациями (возможно самыми наглыми за всю историю режима) власть и делает голосование нелегитимным.

Ответить

Сергей Васильев

J
–4

С точки зрения тебя, либерахи в инете. Всем остальным всё ок.

Ответить

Словесный

Сергей
5

Давно я так не кайфовал от чтения комментариев на tj) Откуда к нам привалило столько наивных инцелов верящих, что если они у себя в манямирке признали голосование нелегетимным, то оно таким и будет для всех остальных) 

Ответить

Сергей Васильев

Словесн…
0

из твиттера каца, он там вообще buzzwords устроил 

Ответить

Словесный

Сергей
0

Надеюсь они останутся с нами и дальше, будут развлекать своим мнением нетолько на политические темы) 

Ответить

J R

Сергей
0

С точки зрения конституционного права, моё мнение тут ни при чём ;)

Ответить

Словесный

J
0

То есть ратифицировать поправки не смогут и мы продолжим жить со старой конституцией? 

Ответить

J R

Словесн…
0

Ну почему же, смогут, для того оно и затевалось. Вот только, когда режим падёт (а он падёт, через 10 лет, через 20, не важно), то это недоразумение просто можно будет отменить, как незаконное. 

Ответить

Словесный

J
0

Если смогут, значит голосование было легитимным. 

Ответить

J R

Словесн…
1

С чего бы? Легитимность не может существовать без легальности, если при голосовании нарушается действующее законодательство, то ни о какой легитимности речи быть не может.

Ответить

Словесный

J
0

Ты сам себе противоречишь, говоришь пронелегитимность, но при этом подтверждаешь, что поправки примут и нам жить с обновлённой конституцией 🤷🏻‍♂️

Ответить

J R

Словесн…
0

Ни коим образом не противоречу :)
Тот факт, что поправки будут приняты, не делает их законными. Да, их примут, да, нам с ними жить, тут изначального никакого второго мнения не было. Я говорю о том, что приняты они с нарушением принципа легальности, а значит в Прекрасной России будущего не придётся проводить новый референдум, чтобы это недоразумение отменить. И вот именно для этого нужно было идти и голосовать.

Ответить

Словесный

J
0

 поправки будут приняты, не делает их законными.

Как раз это и делает поправки законными. 
P. S. Твои фантазии про будущее, интересные, но да этого всего дожить надо. 

Ответить

J R

Словесн…
1

Я дико извиняюсь за столь пошлую отсылку, но этатистская логика "если государство что-то принимает, то это законно" была отринута ещё в конце 40-х во время малых нюрнбергских процессов. 

Ответить

Словесный

J
3

И что с того? Соблюдать обновлённую конституцию  придётся все равно,она будет действующий на территории РФ

Ответить

J R

Словесн…
0

Мне кажется, мы говорим о совершенно разных вещах :)
С точки зрения права, поправки незаконны, с точки зрения обывателя, да, нам с ними жить. Право чуть глубже, чем может казаться со стороны, а реальная жизнь с правом зачастую идёт разными путями. В общем у нас вышла та забавная ситуация, когда два спорщика спорят, даже не смотря на то, что говорят каждый о своём, а их мнения друг другу не противоречат)

Ответить

Словесный

J
–1

 С точки зрения права, поправки незаконны

Если бы это было так, то как их бы не приняли,а их примут, ты сам это признаешь и они будут действовать и юридически и практически и как угодно по другому. 

Ответить

J R

Словесн…
0

Ну всё, мир :) 
Они будут действовать и практически и юридически, с этим вообще все тут согласны.

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
4

Можно узнать какой именно процедурой оппозиция должна была доказывать незаконность голосования?

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
–4

Путем выхода на митинг и требований власти остановить беспредел. А до голосования лидерам мнений надо было вести активную агитацию, тем более внезапно время было подходящее — ковид, заточение, кризис и тд

 Была веская причина выйти после голосования. Теперь же митинги против будут  выглядеть странно, вы же участвовали, значит легитимность вами подтверждена. Проебали, хуй сосите. 

Ответить

Редкий будильник

Сергей
3

Можно проголосовать против и выйти на митинг 

Ответить

Сергей Васильев

Редкий
–3

Схуяль? Ты проиграл в честном голосовании, в котором участвовал, а теперь решил выйти во время пандемии потому что проиграл? Дубинкой по ебалу и всё.

Ответить

Редкий будильник

Сергей
4

Если бы оно было честным, то результат был бы другой 

Ответить

Сергей Васильев

Редкий
0

А тот кто проголосвал ЗА скажет так?

Ответить

Редкий будильник

Сергей
2

Есть и голоса «за», но их явно не 76%

Ответить

Словесный

Редкий
–1

Их меньше 50%?

Ответить

Редкий будильник

Словесн…
1

Меньше

Ответить

Словесный

Редкий
0

А как ты посчитала, что меньше? 

Ответить

Сергей Васильев

Редкий
–1

Александра, ты наивная девушка. Люди шли голосовать ЗА и ты не можешь теперь требовать нелигитимности потому что проиграла. Это как английские люди, которые выходили на митинги когда проиграли в БРЕКЗИТЕ. И да, со стороны на тебя будет точно такая же оптика как и на них. 

Ответить

Редкий будильник

Сергей
0

Милый мой, когда фабрикуются голоса, нет обсуждения того за что голосуешь (есть только агитация за). - это не голосование а фикция. 

Ответить

Сергей Васильев

Редкий
–1

Зачем ты участвуешь в фикции тогда?

Ответить

Строгий огонь

Редкий
–2

Лол, квинтэссенция демократии в этом комментарии 

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
0

честном голосовании

Честном?)

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
3

 Путем выхода на митинг

Все массовые мероприятия запрещены, держу в курсе.

Кроме того один из главных аргументов в пользу байкота - короновирус. Что лучше сидеть дома, чем подвергать себя опасности

То есть, по твоей логике, оппозиция сначала байкотирует выборы, чтобы сохранить здоровье, а потом проводит крупные массовые мероприятия по всей стране? Что у тебя за каша в голове?

 А до голосования лидерам мнений надо было вести активную агитацию

Вся агитация запрещена ЦИКом, держу в курсе

Кроме того, абсолютно все значимые оппозиционные лидеры настойчиво пропагандировали вред поправок и призывы к байкоту. Альтернативу вёл только Кац. Он лидером мнений как минимум не являлся

 Была веская причина выйти после голосования

Была веская причина пойти голосовать. Потому что это чуть ли не первый случай за всю современную политическую историю, когда против власти была не только оппозиция, но и обычные люди. И это, кстати, факт, и просматривается по голосованию на уиках, которые никогда оппозиционными не были

Теперь же митинги против будут выглядеть странно

Всё голосование превратилось в цирк и завершается масштабными фальсификациями, в то время как экзитполы показывают обратное. Это - прямой фактор для протестов, и нет ни одной причины их не проводить сейчас

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
–2

То есть, по твоей логике, оппозиция сначала байкотирует выборы, чтобы сохранить здоровье, а потом проводит крупные массовые мероприятия по всей стране? Что у тебя за каша в голове?

Лол, ты мне приписал какую-то байку с короновирусом, о которой я и не писал, и стал обвинять в каше. 

Кроме того, абсолютно все значимые оппозиционные лидеры настойчиво пропагандировали вред поправок и призывы к байкоту.

И делали это очень плохо. Очень. Я их не оправдываю.

Альтернативу вёл только Кац. Он лидером мнений как минимум не являлся

Схуяли? Лол.

Потому что это чуть ли не первый случай за всю современную политическую историю, когда против власти была не только оппозиция, но и обычные люди.

Это твоё echo chamber. Как видим, 70% проголосовало ЗА.

Всё голосование превратилось в цирк и завершается масштабными фальсификациями

Не вижу. Где?

Это - прямой фактор для протестов, и нет ни одной причины их не проводить сейчас.

О, то есть вот для ТВОЕГО митинга короновирус вдруг не помеха?)

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
2

 Лол, ты мне приписал какую-то байку с короновирусом, о которой я и не писал, и стал обвинять в каше.

Извини, конечно, но я тебе ничего не приписывал. Ты сам же, своими словами написал следующее: "лидерам мнений надо было вести активную агитацию, тем более внезапно время было подходящее — ковид".

И как и написал в сообщении, "лидеры мнений", к которым ты апеллируешь, как раз топили за то, что правительство облажалось с ковидом, проводит голосование во время эпидемии, и что нужно сидеть дома.

Следующим шагом после всего этого ты сам же предлагаешь митинги. Это и называется - каша в голове. Разберись с ней, пожалуйста

 Это твоё echo chamber. Как видим, 70% проголосовало ЗА.

Ты определись в своём маня-мирке: это честное голосование, или это "незаконное" голосование с множеством фальсификаций. 

Кроме того, посмотри протоколы многих других уиков, в которых "Нет" вполне себе уверенно побеждало. В уиках, которые никогда не показывали протестные настроения.

 О, то есть вот для ТВОЕГО митинга короновирус вдруг не помеха?)

Я и не говорил, что коронавирус помеха митингу, или что их не надо проводить

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
1

Ты определись в своём маня-мирке: это честное голосование, или это "незаконное" голосование с множеством фальсификаций.

Для меня это голосование незаконно по своей природе, поэтому я в ней не участвовал. Для тебя оно незаконно потому что там множество фальсификаций, только твой путь уже тыщу раз пройден.

Ну ок, что будет дальше? Какой протест? Где? Все идет по твоему плану (голосование->фальсификации), но что дальше то? Расскажи.

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
2

 Для тебя оно незаконно

Для меня оно тоже незаконно по своей природе. Но дальше то что? Если закрыть глаза, то оно никуда не исчезнет. 

Третий и четвертый сроки путина тоже "незаконны", они испарились от этого факта? Или может любые другие выборы, например, того же 2018 были законными?

 Какой протест? Где?

Мелкие протесты уже есть. Но голосование еще не закончено, как бы. А то, что будет дальше - как раз зависит от "лидеров мнений", к которым ты аппелируешь. Сейчас самое время всем дружно катить бочку на голосование

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
0

Ты можешь мне спрогнозировать в чем твой план? Просто выглядит всё как обычно "нас не устроил результат -> мы идём на митинг" только в этот раз всех легко разгонят из-за ковида и на этом всё и закончится. 

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
1

Могу воспользоваться твоей же риторикой - а митинги против "незаконного голосования в целом" не разгоняли бы из-за ковида?

А какой план был, если бы байкот удался? Где этот план посмотреть?

Ни у тебя, ни у меня, ни у "лидеров мнений" нет никакого плана. 

Ответить

Сергей Васильев

Михаил
0

То есть отличие между тобой и мной в том, что при моём плане власть как минимум бы подбесилась и подообосралась (они очень сильно дрочили на явку), а при твоем они ещё и довольные остались.

Ответить

Михаил Кометов

Сергей
1

Не очень понимаю, почему власть была бы недовольна малому количеству голосов против и, как следствие, уверенной победе без фальсификаций.

Не очень понимаю, о какой явке идёт речь, если такого явления как "порог явки" в нашей стране не существует.

Власть дрочила на явку, это правда. Но не на её количество. А на явку её же электората. Людей, которые скорее проголосуют ЗА, нежели ПРОТИВ. И количество таких людей достаточно для мнимой легитимности.

И так же не очень понимаю, почему власть должна быть довольна множеству уиков с перевесом в "против" и вынужденным фальсификациям, еще больше снижающим легитимность процесса

Ответить

Mmmax

Сергей
0

Деду дадут две статистики.
Чистую и грязную.
Низкая поддержка власти приведет хотя бы к покраске существующих деревянных сортиров и в легком жопогорении.

Ответить

Сергей Васильев

Mmmax
0

Ну это совсем фэнтези)) дадут ему пиздатую конечно только же, чтобы не отвлекался от танчиков в Сирии. 

Ответить

Подводной теркин30см

Подводной
–5

ой, я хотела сказать сложно невероятно

Ответить

Сергей Васильев

Подводн…
0

ВЕРОЯТНО НЕ СЛОЖНО!

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
2

Кто бы мог подумать, что помимо твиттерских в России ещё есть жители. 

Ответить

Словесный Интервент

2

Наброшу)
Ну и какой смысл был участвовать в таком голосование? 

Ответить

Артем Иванов

Словесный
26

А смысл не участвовать?

Ответить

Подводной теркин30см

Артем
–4

если надо успокоить свою совесть тем, что ты, поучаствовав в игре с шулером, который после игры посрал тебе прям в руки, сделал всё возможное, чтобы обыграть шулера, то норм конечно

Ответить

Максим Абрамчик

Подводной
12

Так а разве не благодаря проголосовавшим мы сейчас видим такие интересные новости? 

Ответить

Подводной теркин30см

Максим
2

какие? кто видит, ТЖ и твитор? 

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Редкий будильник

Подводн…
2

Не расстраивай меня (

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Подводной

Редкий
0

Да ну мнения ж разные и это нормально, ты что. Просто я за эту неделю подустала от попыток убедить меня в том, что если я схожу и проголосую, то мой голос обязательно что-то решит

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Редкий будильник

Подводн…
2

Ну твой голос и решил. За

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Подводной

Редкий
2

Ничей не решил ничего. Глянь на примере в этой же статье - всё меняется по щелчку и им плевать, насколько это беспардонно выглядит

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Максим Абрамчик

Подводн…
1

Не вижу ни одной причины, почему это не может разлететься по всем соц. сетям

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Кирилл Русских

Подводной
–1

Все как по методичке, шуллер, напёрстки. Где вас Пригожин таких нибарает то? Сколько оклад?

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Подводной теркин30см

Кирилл
0

 как по методичке

пишет ответ про методичку, который сам по себе по методичке

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Дмитрий Щёлоков

Артем
–5

Смысл не участвовать в легитимизации конституционного переворота? Даже не знаю, чтоб потом не говорили: "Ну Вы же участвовали в голосование, значит признаёте его законность". Или совсем правовое сознание отсутствует?

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Artem Gruzdev

Дмитрий
15

Пусть говорят, что угодно. От участия или неучастия его незаконность не меняется.

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solawind

Artem
1

Меняется в сознании людей, которые затем будут поддерживать ту или другую сторону. Он все правильно пишет. Оппозиция учавствовала и проиграла — для большинства нейтральных людей вывод, значит у нас в стране оппозиция маленькая и не очень то нужна,  значит власти вцелом неплохие, а выборы вполне легитимны, раз в них обе стороны организованно поучавствовали. А сколько там нарисовали так или иначе никто не узнает. Ну насчитали там на экзит пулах обратное, и что? и ничего, кроме новостей в оппозиционных сми. 

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Artem Gruzdev

solawind
0

Речь об участии конкретного человека. Оппозиция не могла в этом участвовать, потому что агитация против поправок была запрещена.

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solawind

Artem
0

Почему не могла? Навальный в рамках умного голосования мог призывать идти голосовать. Просто что бы это ему дало, он я думаю о том как рисуют и обьемы своей реальной поддержки вне москвы-спб понимает и сразу писал что шансы нулевые на всеройсийском голосовании.

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Artem Gruzdev

solawind
0

Потому что агитация была запрещена.

А умное голосование тут вообще неприменимо: смысл умного голосования - добавить голоса сторонников Навального тому кандидату из нескольких, который имеет максимальные шансы обойти кандидата от власти.

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против…
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок…
www.znak.com
Ответить

solawind

Artem
0

Можно было просто призывать идти голосовать не уточняя за или против, и так всем было бы понятно. Ну короче я и сам считаю это дурной затеей, но если бы было нужно, можно было бы.

Ответить

Словесный Интервент

Артем
–5

Отвечать вопросом на вопрос некрасиво

Ответить

Верующий Абдужаббор

Словесный
9

Почему?

Ответить

Словесный Интервент

Верующий
–7

Потому что невежливо. 

Ответить

Верующий

Словесн…
5

Кто так сказал?

Ответить

Словесный

Верующий
3

Моя школьная учительница в третьем классе. 

Ответить

solawind

Артем
0

Если ты про навального, то я в прошлом  обсуждении уже писал, что он бы только потерял рейтинг, заведомо проиграв. Какой резон ему на это идти? 

Ответить

Михаил Кометов

solawind
6

он бы только потерял рейтинг, заведомо проиграв

Мы это проходили на выборах 2018 года, когда его байкот провалился. Он потерял рейтинг? Не особо

Ответить

solawind

Михаил
0

Даже не особо нет резона терять. Странно под такой новостью все еще утверждать что стоило идти голосовать :) Я конечно понимаю что у многих людей вера в чудо сильна и все такое, но стоит быть реалистами, иначе так и будешь верить в чудо, как в беларуси, где лукаш с 3% все равно президентом будет.

Ответить

Михаил Кометов

solawind
1

Можно узнать о каком "чуде" идёт речь? Люди голосовали не для того, чтобы выиграть в заранее нечестном голосовании

Ответить

solawind

Михаил
0

Под чудом я имею ввиду вера в то что будут честно считать и не будут накидывать. Я уверен только выносными урнами в москве накидют дохера %%.

Ответить

Михаил Кометов

solawind
2

Извини, а кто верил, что будут честно считать, и на основании чего ты вообще делаешь такое заявление?

Ответить

solawind

Михаил
–2

Ну видимо те кто призывали идти голосовать, как ты..

Ответить

Михаил Кометов

solawind
2

Призывали, да. Для того, чтобы выразить своё мнение. Для того, чтобы властям ПРИШЛОСЬ прибегать к фальсификациям, в том числе таким тупым и грубым, как в сабже поста.

Нет голосов против -> нет фальсификаций -> честная победа Путина/

Ответить

solawind

Михаил
–1

И что что пришлось прибегать? об этом напишут только оппозиционные ресурсы которые и так читают только оппозиционно настроенные граждане. в чем победа в глобальном смысле?

Ответить

Михаил Кометов

solawind
0

Ну, во первых - ты ошибаешься. Это довольно голословное утверждение взятое с потолка

Во вторых - это много миллионов людей. В том числе это протестное ядро, которое может активироваться и выйти против фальсификаций

Ответить

solawind

Михаил
0

Могут выйти, а могут не выйти. Ну вот показали фальсификации, вышли? нет. Как их вообще достоверно покажешь на выборах без наблюдателей с картонными коробками?

Ответить

Михаил Кометов

solawind
2

 Могут выйти, а могут не выйти

Именно так. Могут выйти, а могут не выйти. Если бы люди не голосовали против, то победа варианта "За" была бы честной. Не было бы фальсификаций. Не было бы и варианта "могут выйти". Нет смысла протестовать против честной победы

Шанс на изменения лучше отсутствие шанса как такового

 Ну вот показали фальсификации, вышли? нет

Кто? Когда? Куда? В 10 вечера до официального окончания голосования? Или нам результаты на машине времени привести должны?

 Как их вообще достоверно покажешь на выборах без наблюдателей с картонными коробками?

Так все видели эти картонные коробки. Это аргумент в пользу того, что голосование нечестное. Плюс наблюдатели участках были. В разы меньше - но были. И на их участках мы видим, что при честном подсчете "нет" побеждает

Ответить

solawind

Михаил
0

Никто не выйдет, не витай в фантазиях. Навальный сейчас сам в твиттере постит примеры вбросов, и ни к чему кроме недовольных комментариев это не приведет. Нужно быть реалистом

Ответить

Михаил Кометов

solawind
1

 Никто не выйдет, не витай в фантазиях.

Если бы ты умел читать, то смог бы узнать, что я и не писал, что кто-то куда-то выйдет

 не приведет

Аналогичное в итоге привело к крупным многомиллионым протестам на болотной площади

 Нужно быть реалистом

Держать в уме "всё предрешено, поэтому я ничего не буду делать" - не равно быть реалистом

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solawind

solawind
0

Кроме того, я вижу в обсуждениях на TJ очень переоценивают влияние навального, это он тут в новостях каждый день, а реально в России у него какое-то значимое влияние только в Москве и СПБ, а это очень мало голосов по сравнению со всей страной, але. У него просто нет никаких каналов воздействия на людей, даже в Москве на людей 50+ лет у него выходов нет, а это на секундочку половина голосующих, про регионы вообще молчу. Просто имейте это ввиду, чтобы реальность не разочаровывала, и его решения казались более осмысленными. У властей есть ТВ с десятками каналов и пачки сми которые по почтовым ящикам разносят пропаганду таргет голосующей аудитории.

Ответить

solawind

solawind
0

Вот на москвоском уровне у него получается что-то делать, те же прошлогодние выборы в МГД тому пример. Вынудили власть играть "по грязному" не допуская его кандидатов до голосования и напрямую врать, небольшая часть все же прошла.

Ответить

Ilya Agafonov

Артем
1

– Зачем есть говно?
– А зачем НЕ ЕСТЬ???

Ответить

Andre Macareno

Словесный
3

отвечает Джей Джона Джеймсон

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Andre
0

Ай трайд. Ай экшэли факин трайд. Энд вэтс мо вэн мост пипл эва ду. Энд ай вил нэва аполоджайс фо хау ай трайд

Ответить

Подводной теркин30см

Словесный
–1

в том, что вот элита увидит, что Путина мало поддерживают, и как свергнет его! дыщ и всё! 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Подводной
2

Ну Путин, ну погоди

Ответить

Роман Трусов

3

Процентик забыли дописать, с кем не бывает

Ответить

DV

Роман
12

Этим процентом могут быть испорченные бюллетени 

Ответить

Vladimir

6

Теперь я четко уверен, что Навальный собачий хуй, действующий по чьим то четким указаниям, что ему выгодно  быть вечно на втором месте и собирать донаты 

Ответить

Василий Лебедев

Vladimir
0
Ответить

ouxen

Vladimir
0

с подключением лол

Ответить

Евгений Долгий

5

Парампарам пам!

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Короче хитрый план в том, что голоса нет объявляют поддержкой.

Ответить

solawind

Stanley
1

Ну это смотря каких больше

Ответить

Kir Kirsky

solawind
0

https://romanik.livejournal.com/830619.html

Владимирские "перевертыши"
Фальсификаторы шутят Вы помните владимирские перевертыши на II туре выборов Губернатора…
romanik.livejournal.com
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Юлия Данилова

0

точно ошибка какая-то

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Юлия Данилова

Юлия
10

вся наша страна - какая-то ошипка

Ответить

solawind

Юлия
2

Приятно поговорить с умным человеком?

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Дмитрий Алексеевич

Юлия
1
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Brown Zweig

Юлия
0

Может я смогу исправить ошибку твоей банановой республики?

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Редкий будильник

3

Вот что у блогера с 1.1 млн. Понятно что опрос не особо репрезентативен но 

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