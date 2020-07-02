Комментарии
Прямо перед этим голосование в столице назвали «безусловно легитимным».
На участке №2783 в районе Раменки в Москве приостановили подсчёт бюллетеней после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила Московская городская избирательная комиссия в своём Telegram-канале.
На участок выехали представители МГИКа и территориальной избирательной комиссии (ТИК) района. Они намерены понять, нужно ли аннулировать все бюллетени в этом КОИБе — там находятся голоса тех, кто проголосовал 1 июля.
Перед этим в соцсетях распространились видео с подозрениями на нарушения на участке.
На этом участке отмечали и другие нарушения, в том числе в отношении проголосовавших досрочно вне помещения.
Перед сообщением о вбросе бюллетеней на участке в Раменках Мосгоризбирком официально заявил о признании «легитимным» голосования в Москве. «Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — сказал РИА «Новости» заместитель председателя МГИКа Дмитрий Реут.
Они намерены понять, нужно ли аннулировать все бюллетени в этом КОИБе
Да нет, не нужно... Потому что вообще нужно все аннулировать и провести референдум
А вот вам и показательный случай) сейчас тут чисто по закону отыграют чтобы было о чем перед камерами рассказать.
На самом деле взброс скорее всего подделанный , возможно, на участке много голосов против и надо как-то их сливать, вот и делают компромат, слишком уж палевно она это делает
Интересно интересно, а там они были за или против?
Интрига...
Там испорченные вкидывали, вот так эти 0,2% и появляются, наш народ без вбросов никакие бюллетени не портит