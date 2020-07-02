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Сергей Звезда
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На участке в Москве аннулировали результаты голосования из-за вбросов бюллетеней. Нарушения попали на камеры Материал редакции

Прямо перед этим голосование в столице назвали «безусловно легитимным».

14 комментариев
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Член УИК с пачкой бюллетеней, которую она достала из-под майки 
Обновлено 1:15:

ТИК района Раменки аннулировал бюллетени на участке, сообщил сопредседатель общественной организации «Голос» Григорий Мельконьянц. Сделать это рекомендовал Мосгоризбиркому Общественный штаб по наблюдению за выборами.

На участке №2783 в районе Раменки в Москве приостановили подсчёт бюллетеней после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила Московская городская избирательная комиссия в своём Telegram-канале.

На участок выехали представители МГИКа и территориальной избирательной комиссии (ТИК) района. Они намерены понять, нужно ли аннулировать все бюллетени в этом КОИБе — там находятся голоса тех, кто проголосовал 1 июля.

Камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. [...]

По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.

Мосгоризбирком

Перед этим в соцсетях распространились видео с подозрениями на нарушения на участке.

Анастасия Брюханова @bananstena
ЖУТЬ! Тот же УИК 2783, Раменки

Не погасив не использованные бюллетени, и не посчитав данные в книгах избирателей, комиссия вскрыла переносные урны и пакеты и спешно грузит бюллетени в КОИБ https://t.co/RKJ6mbYGrF
Анастасия Брюханова @bananstena
Новый фокус из Раменок — теперь бюллетени можно просто приносить из другой комнаты и грузить в коибы. Что за бюллетени, откуда? https://t.co/kehYXOjPdn
Анастасия Брюханова @bananstena
За загадочным столом продолжается колдовство над бюллетенями, потом их пачками кормят КОИБам.

Книги не подсчитаны, бОльшая часть членов комиссии сидит в комнате без камер, что там происходит нам неизвестно.

3 "наблюдателя" тусуются отдельно и ни за чем не смотрят. https://t.co/goBmto8G82
Анастасия Брюханова @bananstena
Природа так очистилась, что в Москву вернулись вбросы бюллетеней из под маечки.

Не идет у них че-то голосование по вечному Путина, нет народной любви в урне. Фальсификации по всей стране и в Москве вот тоже. УИК 2783. https://t.co/5uf0jU4UWS
Анастасия Брюханова @bananstena
Члены УИК все разбежались куда-то. Это, кстати, тоже нарушение. Подсчет должен идти непрерывно, если это можно подсчётом назвать конечно

https://vybory.mos.ru/voting-stations/28057?channel=1 https://t.co/687n5wjAfm

На этом участке отмечали и другие нарушения, в том числе в отношении проголосовавших досрочно вне помещения.

Карта нарушений @kartanarusheniy
**город Москва, Раменки**

Голосование на УИК 2783 прошли с огромными процедурными нарушениями. Отсутствовало какое-либо информирование о дате, месте и целях голосования в домах, относящихся к УИК.
УИК грубо нарушила порядок…
http://amp.gs/22E8 http://amp.gs/22ET
Карта нарушений @kartanarusheniy
**город Москва, Раменки**

Москва, Раменки, УИК 2785, 1 июля, 14:30 - на страницах в книгах избирателей нет данных о количестве проголосовавших досрочно вне помещения для голосования:
Проголосовав вчера онлайн, вернулась с дачи в Москву, чтобы прове…
http://amp.gs/22VL

Перед сообщением о вбросе бюллетеней на участке в Раменках Мосгоризбирком официально заявил о признании «легитимным» голосования в Москве. «Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — сказал РИА «Новости» заместитель председателя МГИКа Дмитрий Реут.

#конституция #новости

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14 комментариев
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Алексей Логачев

20

 Они намерены понять, нужно ли аннулировать все бюллетени в этом КОИБе

Да нет, не нужно... Потому что вообще нужно все аннулировать и провести референдум

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Алиса Селезнёва

13

Да что вы, тут на лицо человеский фактор, люди просто устали

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Сергей Васильев

6

А вот вам и показательный случай) сейчас тут чисто по закону отыграют чтобы было о чем перед камерами рассказать. 

Ответить

Master Oogway

Сергей
0

Типичный спектакль

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Nikolay Kapustin

Сергей
0

Но никто не сядет. Ататата и все.

Ответить

Аделина Загитова

3

На самом деле взброс скорее всего подделанный , возможно, на участке много голосов против и надо как-то их сливать, вот и делают компромат, слишком уж палевно она это делает 

Ответить

Редкий будильник

Аделина
5

Или просто дура 

Ответить

Al

0

Интересно интересно, а там они были за или против? 

Ответить

Darkwing Duck

Al
7

Интрига...

Ответить

Al

Darkwing
0
Ответить

Алексей Логачев

Al
1

Там испорченные вкидывали, вот так эти 0,2% и появляются, наш народ без вбросов никакие бюллетени не портит

Ответить

Редкий будильник

0

Так это на всех участках 😄 че только один то? 

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Субъективный супер_стар

0

будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными

Там тысячи подлинных голосов, и что, они теперь лишат добросовестных граждан их законного волеизъявления? Нет уж, пусть оставят всё как есть уж. Разбираться поздно.

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Eugen T

Субъективный
0

А всё, уже всё. А надо было раньше®

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