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Новости
Ольга Щербинина
5743

ЦИК: после обработки 99,9% протоколов поправки в Конституцию одобрили 77,93% избирателей Материал редакции

Против — 21,26%.

По данным на 7:00 2 июля, ЦИК обработала более 99,9% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. За поправки проголосовали 77,93% избирателей, против высказались 21,26%, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. В некоторых регионах уже подсчитали 100% протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки, наибольший процент одобрения — в Тыве: за — 96,79%, против — 2,99%, а также в Чечне: за — 97,92%, против — 1,94%.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
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#новости #конституция

Ольга Щербинина PLUS
+15 816
но есть и хорошие новости
3
17
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Shmax

67
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Андрей Круглов

46
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Вова А.

39

Ну ладно, через 16 лет еще проголосуем, можно и подождать

Ответить

Григорий Громов

Вова
0

Толсто

Ответить

over and over

Григорий
0

Грустно.

Ответить

К X

10

Кто там с пеной у рта доказывал что в ЭТОМ нужно обязательно участвовать?

Ответить

Litnikov Danil

К
24

Хз кто с пеной у рта, но именно благодаря тем кто голосовал нет видно насколько эти цифры пиздеж.

Ответить

К X

Litnikov
1

Сейчас вам объяснят что вы просто в пузыре живете и не видите общей картины в стране

Ответить

Mio Mio

К
10

Я вообще удивляюсь, как люди вообще могут добровольно придти на участки, где даже не пытаются обеспечить легитимность голосования.

Ответить

Roman Konchalov

К
3

Нужно и участвовать, и объяснять зачем нужно. 

Ответить

Олег Ивахнов

К
2

Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%

Ответить

К X

Олег
0

65 процентов тебе же написали. А 78 процентов умножить на 0.65 = более боловины всех избирателей якобы пришли и проголосовали за. 

Ответить

Олег Ивахнов

К
2

Проебался.
55% это без 1 июля

Ответить

Настоящий кран

Олег
0

Верим-верим

Ответить

Алексей Акулов

К
1

Че? Все кто говорили идти, говорили, что это нужно для поиска вбросов и фальсификаций. Мы увидели кучу фальсификаций? да, значит и смысл в этом был. Покажи мне того,  кто думал, что "нет" победит.

Ответить

Yago SH

К
0

Ну в моем окружении многие не участвовали, потому что не успели до 21 выбрать участок, живя в регионе, отличном от прописки

Ответить

Трогательный будильник

15

Бабки, которым сегодня-завтра суждено сыграть в ящик, как обычно, решают судьбу вашей страны.
Пока вы сидите дома

Ответить

Михаил Бочаров

Трогательный
4

Решают бабки, но не те, про которых ты говоришь

Ответить

убер павукан

Трогательный
1

Так не сидим, участвуем в цирке и с пеной у рта зовем голосовать, вот и добились ошеломляющих результатов

Ответить

Владимир Земсков

–1

Ну че, сторонники Каца, какой ваш следующий шаг?
А сколько аргументации то приводили, с пеной доказывали, что надо пойти и выразить свой протест.
А на деле.

T.j.: а шо минусы лепим? План то не сработал же. Или просто от обиды и злобы? Вся ваша борьба - это максимум минус поставить? Лол. Ну ок.

Ответить

Shked

Владимир
16

Бойкот и игнор-то куда эффективней были бы, ага.

Ответить

Андрей Рядькин

Shked
2

аффилированные лидеры мнений, сми, реклама на баннерах, участки в подъездах, неделя голосования и т.д. подсказывают мне, что власти очень надо было больше бюллетеней.
Учитывая опыт работы ЦИК, я не верю, что в реальном мире голосов «нет» может быть подсчитано реально число.
Вот каждый для себя и выбрал эффективный способ. Жаль, что по отдельности

Ответить

Альфред Брютов

Владимир
5

блин чувак ну это же детский садик всё, явка-неявка, проголосовать-показать фигу, навальный-кац. Единственная явка, которая сыграет роль - это явка огромного количества народа на улицах городов-миллионников на протестный митинг, который должен не закончиться, пока результаты голосования не отменят, подчёркиваю - В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должен не закончиться, а сильные-здоровые мужики должны быть готовы этот митинг защитить ценой своего благополучия, стоя на баррикадах с коктейлями. Всё остальное - собачья чушь и в этом государстве работать не будет, расслабьтесь.

Ответить

Vinze Katze

Владимир
1

Ну че, сторонники бойкота, какой ваш следующий шаг?
А сколько аргументации то приводили, с пеной доказывали, что надо не идти и выразить свой протест.
А на деле.

T.j.: а шо минусы лепим? План то не сработал же. Или просто от обиды и злобы? Вся ваша борьба - это максимум минус поставить? Лол. Ну ок.

Ответить

Массовый фонарь

Владимир
1

Бойкот тоже ничего не поменял 

Ответить

Олег Ивахнов

Владимир
–4

Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.

Ответить

убер павукан

Олег
2

Так а какая хуй разница, если цифры потом тупо рисуют?

Ответить

Владимир Земсков

Олег
–1

Так. И?
Теперь у нас вину принято перекладывать на тех, кто игнорирует выборы?
Наверно тут есть люди, которые ещё понимают, что никогда у нас не будет явки за 90%. А следовательно, нет никакого эффекта агитировать в участи. Эффект Каца может сгенерировать ну максимум 1-2% дополнительных процента явки, но никак не больше.
О чем мы вообще говорим - при такой огромной агитации из всех щелей только 55%!!
И потом, ЦИК и выбросы всегда подкорректируют результаты в нужную сторону.

Ответить

Алексей Акулов

Владимир
0

Какой план? ты знаешь в чем он заключался? ты вообще о чем? 

Ответить

Еврейский супер_стар

Владимир
0

Ну раз уж спросил, вот выводы по итогам

Ответить

Лысый Паша

10

И у нас есть победитель — @Юрий Камерер 
https://tjournal.ru/flood/174509-delaem-stavki-na-golosovanie-po-popravkam?comment=3536690

Ответить

Kyler

Лысый
0

Какой приз?

Ответить

Universe

Kyler
11

Будет жить теперь по новой конституции 👌

Ответить

Лысый Паша

Kyler
0

В посте же написано, пиво

Ответить

Андрей Рядькин

Лысый
0

Сук, я почти угадал

Ответить

Лысый Паша

Андрей
1

Я тоже, только цифры местами перепутал

Ответить

Вячеслав Парамонов

Лысый
1

Ну что Вы сразу, опечатался человек, видно же.

Ответить

Радикальный самолет

7

Пид#расы. Будущее Россиян, если не вмешаются силой. 

Ответить

Slow Dimon

Радикальный
1

Расист

Ответить

George Weiler

7

Всегда в таких ситуациях хочется узнать сколько на самом деле

Ответить

Kyler

5

Ура! Всех с победой!

Ответить

Михаил Бочаров

Kyler
2

Путин - наш!

Ответить

Ценный коктейль

1

Я вас прошу, только срач Навальный-Кац не разводите, не ищите виноватых.

Ответить

alexferman

Ценный
10

не ищите виноватых

Тем более, некоторые личности неприкосновенны и виноватыми быть не могут в принципе

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
3

Но, на примере дизайнера только подтвердил

Ответить

Zasad Asdasd

alexferman
1

Как ты  точно про каца, до слез

Ответить

Степан Анейчик

Ценный
1

Это ещё почему? Это называется работа над ошибками

Ответить

Wlad Richter

2

СЛАВА УКРАИНЕ

Ответить

Україна

Wlad
6
Ответить

Wlad Richter

Україна
1

Чувствую руку Кремля 🗿🗿🗿

Ответить

Вова А.

Wlad
10

в жопе

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Вова
0

Fisting is three hundred гривень

Ответить

Александр Ф

4

О, как удивительно

Ответить

Автомобильный самолет

4

Желание найти виноватых логично и понятно, особенно в такой ситуации. А в ней так вообще очень сильно хочется обвинить ЦИК, Путина и иже с ними, только вот виноваты во всем люди и никто другой!
Уверен, что даже явка в 55% нарисованная, не сильно, но всё равно. И виноват не Навальный, который призывал к бойкоту или Кац, который был не достаточно убедителен, а отсутсвие осознанности у граждан и гражданского общества, как следствие.

Ответить

тип

3
Ответить

Pavel Reich

1

Так Путин не уходит?((((

Ответить

Радикальный самолет

Pavel
5

Только естественным путем. 

Ответить

Александр Мирошников

2

Какая неожиданность. Вот это поворот. Уууу

Ответить

Парадный щит

2

Чё тут так мало против?

Ответить

Fred Web

2
Ответить

Wlad Richter

2

Не зря я это сфоткал на вчерашнем митинге.

Ответить

Массовый фонарь

Wlad
0

Сегодня интересно будет?

Ответить

Рпош Ашршщ

2

Настолько ожидаемо, что даже скучно

Ответить

NiemandDa

2
Ответить

Freon

2

наибольший процент одобрения — в Тыве: за — 96,79%, против — 2,99%, а также в Чечне: за — 97,92%, против — 1,94%.

Ответить

Святозавр

0

Чего вы переживаете то? В 2024 году выберем не Путина. Кек.

Ответить

Иван Вундермахер

Святозавр
5

Это тут причём? Он вечным сенатором в совете Федерации теперь будет и крутил он на хую следующих президентов )))

Ответить

Николай Иронов

Святозавр
0

Ты еще попробуй выбрать.

Ответить

Ler Ler

0

"ГОЛОСОВАНИЕ" не предусмотрено КОНСТИТУЦИЕЙ !
поэтому "принятое" всего лишь желаемое , а не действительность .
Суд решит в пользу Конституции 1993 года до её изменений кем бы то нибыло .
Юристы есть в стране ?

Ответить

Subtiliter Exspiravit

Ler
3

Решил уже, как же.
Ты сынок, еще слишком мало лет прожил на свете.
А старпер Зорькин еще в 90-е всякую антиконституционную хуйню творил и ничего - 30 лет уже КС возглавляет

Ответить

Михаил Бочаров

Ler
1

Насколько мне известно, с юридической точки зрения и сама Россия нелегетимна как государство, т.к. распад СССР не был осуществлён с соблюдением всех полагающихся правовых процедур. Но кого это ебёт? Тут проблема не в юристах, а в обществе - принимают ли все остальные новые правила игры или нет

Ответить

Andrew Kostin

1

Невероятно!

Ответить

Максим Qa

1

Сизифов труд - сначала рисовали, потом вбрасывали, теперь 'считают'.

Ответить

Буржуазный рак

1

Это очень печально

Ответить

Морс Вишневый

1

Не согласна! Результаты сфальсифицированы агентами запада! Нас обманывают! За Путина и новую Русскую конституцию голосовали 100% ставь класс, покажем госдепу

Ответить

Sancobot

1
Ответить

убер павукан

–4

Ну че, проголосуем и путин сразу уйдет, да? Все друзья выложили фоточку с галочкой против, точно удет, да? Клоуны сраные

Ответить

Вячеслав Парамонов

убер
1

Полегче, хватит агрессировать. Сразу же было понятно, что  тот и тот метод — хуйня полная. 

Ответить

ABCDEF FEDCBA

0

Думаете, когда у нас будет другой президент, ситуация изменится?

Ответить

Вероятный космос

ABCDEF
0

Если президент поменяется в результате бесчеловечной кровавой революции, то - да. 

Ответить

ABCDEF FEDCBA

Вероятный
0

Царя свергли, а граждане опять недовольны

Ответить

Вероятный космос

ABCDEF
0

Ну да. Свергать можно до тех пор, пока народ не будет доволен

Ответить

Николай Иронов

Вероятный
0

Как пример можно привести Украину. Хорошо, что есть демократия, но плохо, что народ винит во всех своих бедах исключительно президентов, думая при этом, что страну после 25 лет разворовывания можно изменить лишь щёлкнув пальцами

Ответить

Михаил Бочаров

ABCDEF
0

Нет

Ответить

Имя Фамилия

0

Потом будут кричать, что у Пыни рейтинг низкий. Этому народу никто не нужен кроме Пыни.

Ответить

Автомобильный самолет

Имя
1

Если бы он был не низкий, они бы всю эту хуйню с голосованием даже не начинали бы. Эти цифры, на самом деле, демонстрируют его отчаяние и только.

Ответить

Имя Фамилия

Автомобильный
0

78% за, это отчаянные цифры?

Ответить

Автомобильный самолет

Имя
0

Конечно. Они же не настоящие

Ответить

Имя Фамилия

Автомобильный
0

))) Зайди в одноклассники и оглянись кругом. Ты и твоё окружение весьма далеко от народа.

Ответить

Григорий Громов

0

Сюр какой-то

Ответить

Dra

0

Но есть и хорошие новости, Ольга!

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Помянем

Ответить

Andre Macareno

0

Раньше было 2 процента дерьма, а теперь уже 22, неплохо

Жаль, что теперь детей нельзя семьей из мамы и бабушки воспитывать, как после работы в танки играть и с друзьями бухать теперь?

Ответить

Сергей Беркут

0

gg wp
Наделайте классных мемов, посмеемся потерпим и до следующего инфоповода

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