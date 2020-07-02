Комментарии
Против — 21,26%.
По данным на 7:00 2 июля, ЦИК обработала более 99,9% протоколов голосования по поправкам в Конституцию РФ. За поправки проголосовали 77,93% избирателей, против высказались 21,26%, сообщает РИА «Новости».
По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. В некоторых регионах уже подсчитали 100% протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки, наибольший процент одобрения — в Тыве: за — 96,79%, против — 2,99%, а также в Чечне: за — 97,92%, против — 1,94%.
Shmax
Андрей Круглов
Вова А.
Ну ладно, через 16 лет еще проголосуем, можно и подождать
Григорий ГромовВова
Толсто
over and overГригорий
Грустно.
К X
Кто там с пеной у рта доказывал что в ЭТОМ нужно обязательно участвовать?
Litnikov DanilК
Хз кто с пеной у рта, но именно благодаря тем кто голосовал нет видно насколько эти цифры пиздеж.
К XLitnikov
Сейчас вам объяснят что вы просто в пузыре живете и не видите общей картины в стране
Mio MioК
Я вообще удивляюсь, как люди вообще могут добровольно придти на участки, где даже не пытаются обеспечить легитимность голосования.
Roman KonchalovК
Нужно и участвовать, и объяснять зачем нужно.
Олег ИвахновК
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%
К XОлег
65 процентов тебе же написали. А 78 процентов умножить на 0.65 = более боловины всех избирателей якобы пришли и проголосовали за.
Олег ИвахновК
Проебался.
55% это без 1 июля
Настоящий кран
Верим-верим
Алексей АкуловК
Че? Все кто говорили идти, говорили, что это нужно для поиска вбросов и фальсификаций. Мы увидели кучу фальсификаций? да, значит и смысл в этом был. Покажи мне того, кто думал, что "нет" победит.
Yago SHК
Ну в моем окружении многие не участвовали, потому что не успели до 21 выбрать участок, живя в регионе, отличном от прописки
Трогательный будильник
Бабки, которым сегодня-завтра суждено сыграть в ящик, как обычно, решают судьбу вашей страны.
Пока вы сидите дома
Михаил БочаровТрогательный
Решают бабки, но не те, про которых ты говоришь
убер павуканТрогательный
Так не сидим, участвуем в цирке и с пеной у рта зовем голосовать, вот и добились ошеломляющих результатов
Владимир Земсков
Ну че, сторонники Каца, какой ваш следующий шаг?
А сколько аргументации то приводили, с пеной доказывали, что надо пойти и выразить свой протест.
А на деле.
T.j.: а шо минусы лепим? План то не сработал же. Или просто от обиды и злобы? Вся ваша борьба - это максимум минус поставить? Лол. Ну ок.
ShkedВладимир
Бойкот и игнор-то куда эффективней были бы, ага.
Андрей РядькинShked
аффилированные лидеры мнений, сми, реклама на баннерах, участки в подъездах, неделя голосования и т.д. подсказывают мне, что власти очень надо было больше бюллетеней.
Учитывая опыт работы ЦИК, я не верю, что в реальном мире голосов «нет» может быть подсчитано реально число.
Вот каждый для себя и выбрал эффективный способ. Жаль, что по отдельности
Альфред БрютовВладимир
блин чувак ну это же детский садик всё, явка-неявка, проголосовать-показать фигу, навальный-кац. Единственная явка, которая сыграет роль - это явка огромного количества народа на улицах городов-миллионников на протестный митинг, который должен не закончиться, пока результаты голосования не отменят, подчёркиваю - В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должен не закончиться, а сильные-здоровые мужики должны быть готовы этот митинг защитить ценой своего благополучия, стоя на баррикадах с коктейлями. Всё остальное - собачья чушь и в этом государстве работать не будет, расслабьтесь.
Vinze KatzeВладимир
Ну че, сторонники бойкота, какой ваш следующий шаг?
А сколько аргументации то приводили, с пеной доказывали, что надо не идти и выразить свой протест.
А на деле.
T.j.: а шо минусы лепим? План то не сработал же. Или просто от обиды и злобы? Вся ваша борьба - это максимум минус поставить? Лол. Ну ок.
Массовый фонарь
Бойкот тоже ничего не поменял
Олег ИвахновВладимир
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
убер павуканОлег
Так а какая хуй разница, если цифры потом тупо рисуют?
Владимир ЗемсковОлег
Так. И?
Теперь у нас вину принято перекладывать на тех, кто игнорирует выборы?
Наверно тут есть люди, которые ещё понимают, что никогда у нас не будет явки за 90%. А следовательно, нет никакого эффекта агитировать в участи. Эффект Каца может сгенерировать ну максимум 1-2% дополнительных процента явки, но никак не больше.
О чем мы вообще говорим - при такой огромной агитации из всех щелей только 55%!!
И потом, ЦИК и выбросы всегда подкорректируют результаты в нужную сторону.
Алексей АкуловВладимир
Какой план? ты знаешь в чем он заключался? ты вообще о чем?
Еврейский супер_стар
Ну раз уж спросил, вот выводы по итогам
Лысый Паша
И у нас есть победитель — @Юрий Камерер
https://tjournal.ru/flood/174509-delaem-stavki-na-golosovanie-po-popravkam?comment=3536690
KylerЛысый
Какой приз?
UniverseKyler
Будет жить теперь по новой конституции 👌
Лысый Паша
В посте же написано, пиво
Андрей РядькинЛысый
Сук, я почти угадал
Лысый Паша
Я тоже, только цифры местами перепутал
Вячеслав ПарамоновЛысый
Ну что Вы сразу, опечатался человек, видно же.
Радикальный самолет
Пид#расы. Будущее Россиян, если не вмешаются силой.
Slow DimonРадикальный
Расист
George Weiler
Всегда в таких ситуациях хочется узнать сколько на самом деле
Kyler
Ура! Всех с победой!
Михаил БочаровKyler
Путин - наш!
Ценный коктейль
Я вас прошу, только срач Навальный-Кац не разводите, не ищите виноватых.
alexfermanЦенный
не ищите виноватых
Тем более, некоторые личности неприкосновенны и виноватыми быть не могут в принципе
Андрей Рядькинalexferman
Но, на примере дизайнера только подтвердил
Zasad Asdasdalexferman
Как ты точно про каца, до слез
Степан АнейчикЦенный
Это ещё почему? Это называется работа над ошибками
Wlad Richter
СЛАВА УКРАИНЕ
УкраїнаWlad
Wlad RichterУкраїна
Чувствую руку Кремля 🗿🗿🗿
Вова А.Wlad
в жопе
Дмитрий АлексеевичВова
Fisting is three hundred гривень
Александр Ф
О, как удивительно
Автомобильный самолет
Желание найти виноватых логично и понятно, особенно в такой ситуации. А в ней так вообще очень сильно хочется обвинить ЦИК, Путина и иже с ними, только вот виноваты во всем люди и никто другой!
Уверен, что даже явка в 55% нарисованная, не сильно, но всё равно. И виноват не Навальный, который призывал к бойкоту или Кац, который был не достаточно убедителен, а отсутсвие осознанности у граждан и гражданского общества, как следствие.
тип
Pavel Reich
Так Путин не уходит?((((
Радикальный самолет
Только естественным путем.
Александр Мирошников
Какая неожиданность. Вот это поворот. Уууу
Парадный щит
Чё тут так мало против?
Fred Web
Wlad Richter
Не зря я это сфоткал на вчерашнем митинге.
Массовый фонарь
Сегодня интересно будет?
Рпош Ашршщ
Настолько ожидаемо, что даже скучно
NiemandDa
Freon
наибольший процент одобрения — в Тыве: за — 96,79%, против — 2,99%, а также в Чечне: за — 97,92%, против — 1,94%.
Святозавр
Чего вы переживаете то? В 2024 году выберем не Путина. Кек.
Иван ВундермахерСвятозавр
Это тут причём? Он вечным сенатором в совете Федерации теперь будет и крутил он на хую следующих президентов )))
Николай ИроновСвятозавр
Ты еще попробуй выбрать.
Ler Ler
"ГОЛОСОВАНИЕ" не предусмотрено КОНСТИТУЦИЕЙ !
поэтому "принятое" всего лишь желаемое , а не действительность .
Суд решит в пользу Конституции 1993 года до её изменений кем бы то нибыло .
Юристы есть в стране ?
Subtiliter ExspiravitLer
Решил уже, как же.
Ты сынок, еще слишком мало лет прожил на свете.
А старпер Зорькин еще в 90-е всякую антиконституционную хуйню творил и ничего - 30 лет уже КС возглавляет
Михаил БочаровLer
Насколько мне известно, с юридической точки зрения и сама Россия нелегетимна как государство, т.к. распад СССР не был осуществлён с соблюдением всех полагающихся правовых процедур. Но кого это ебёт? Тут проблема не в юристах, а в обществе - принимают ли все остальные новые правила игры или нет
Andrew Kostin
Невероятно!
Максим Qa
Сизифов труд - сначала рисовали, потом вбрасывали, теперь 'считают'.
Буржуазный рак
Это очень печально
Морс Вишневый
Не согласна! Результаты сфальсифицированы агентами запада! Нас обманывают! За Путина и новую Русскую конституцию голосовали 100% ставь класс, покажем госдепу
Sancobot
убер павукан
Ну че, проголосуем и путин сразу уйдет, да? Все друзья выложили фоточку с галочкой против, точно удет, да? Клоуны сраные
Вячеслав Парамоновубер
Полегче, хватит агрессировать. Сразу же было понятно, что тот и тот метод — хуйня полная.
ABCDEF FEDCBA
Думаете, когда у нас будет другой президент, ситуация изменится?
Вероятный космос
Если президент поменяется в результате бесчеловечной кровавой революции, то - да.
ABCDEF FEDCBAВероятный
Царя свергли, а граждане опять недовольны
Вероятный космос
Ну да. Свергать можно до тех пор, пока народ не будет доволен
Николай ИроновВероятный
Как пример можно привести Украину. Хорошо, что есть демократия, но плохо, что народ винит во всех своих бедах исключительно президентов, думая при этом, что страну после 25 лет разворовывания можно изменить лишь щёлкнув пальцами
Михаил БочаровABCDEF
Нет
Имя Фамилия
Потом будут кричать, что у Пыни рейтинг низкий. Этому народу никто не нужен кроме Пыни.
Автомобильный самолет
Если бы он был не низкий, они бы всю эту хуйню с голосованием даже не начинали бы. Эти цифры, на самом деле, демонстрируют его отчаяние и только.
Имя ФамилияАвтомобильный
78% за, это отчаянные цифры?
Автомобильный самолет
Конечно. Они же не настоящие
Имя ФамилияАвтомобильный
))) Зайди в одноклассники и оглянись кругом. Ты и твоё окружение весьма далеко от народа.
Григорий Громов
Сюр какой-то
Dra
Но есть и хорошие новости, Ольга!
Marhal_New _Arleana
Помянем
Andre Macareno
Раньше было 2 процента дерьма, а теперь уже 22, неплохо
Жаль, что теперь детей нельзя семьей из мамы и бабушки воспитывать, как после работы в танки играть и с друзьями бухать теперь?
Сергей Беркут
gg wp
Наделайте классных мемов, посмеемся потерпим и до следующего инфоповода