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Новости
Ольга Щербинина
299

В Бразилии из-за коронавируса отложили муниципальные выборы Материал редакции

Число заболевших в стране приближается к 1,5 миллионам.

6 комментариев
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Бразилия из-за распространения коронавирусной инфекции в стране отложила муниципальные выборы примерно на месяц, пишет Bloomberg.

Нижняя палата конгресса страны утвердила перенос первого тура выборов, запланированного на октябрь, на 15 ноября. Второй тур состоятся 29 ноября. Предложение, одобренное сенатом, 2 июля должен подписать его президент Дэви Альколумбре.

Отсрочка даст Бразилии дополнительное время для подготовки к событию, которое будет сложным с логистической точки зрения, так как страна сильно пострадала от пандемии. Дальнейшая отсрочка практически невозможна, потому что ключевая статья бразильской конституции гласит, что избранные мэры должны занять свои посты 1 января.

Эти выборы станут первой серьёзной проверкой для союзников действующего президента страны Жаира Болсонару, который приближается к половине своего четырёхлетнего срока на этом посту.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в Бразилии превысило 1,45 миллиона человек, погибли более 60,5 тысяч.

#новости #бразилия #covid19 #политика

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но есть и хорошие новости
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6 комментариев
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Трогательный будильник

6

Салаги.
Можно было просто коронавирус отложить

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Имя Фамилия

Трогательный
1

положить на коронавирус

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Морс Вишневый

0

Даже в Бразилии больше уважения к своему народу, чем в великой России

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Сертификат безучастия

Морс
2

Ты количество смертей в Бразилии видел? Это ж жопа.

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Морс Вишневый

Сертификат
0

А, ну раз там жопа, то у нас можно людей на участки сгонять, убедил

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Массовый фонарь

0

Даже в Бразилии отложили 

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