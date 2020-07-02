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что происходит в интернете
Число заболевших в стране приближается к 1,5 миллионам.
Бразилия из-за распространения коронавирусной инфекции в стране отложила муниципальные выборы примерно на месяц, пишет Bloomberg.
Нижняя палата конгресса страны утвердила перенос первого тура выборов, запланированного на октябрь, на 15 ноября. Второй тур состоятся 29 ноября. Предложение, одобренное сенатом, 2 июля должен подписать его президент Дэви Альколумбре.
Отсрочка даст Бразилии дополнительное время для подготовки к событию, которое будет сложным с логистической точки зрения, так как страна сильно пострадала от пандемии. Дальнейшая отсрочка практически невозможна, потому что ключевая статья бразильской конституции гласит, что избранные мэры должны занять свои посты 1 января.
Эти выборы станут первой серьёзной проверкой для союзников действующего президента страны Жаира Болсонару, который приближается к половине своего четырёхлетнего срока на этом посту.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в Бразилии превысило 1,45 миллиона человек, погибли более 60,5 тысяч.
Даже в Бразилии больше уважения к своему народу, чем в великой России
Ты количество смертей в Бразилии видел? Это ж жопа.
А, ну раз там жопа, то у нас можно людей на участки сгонять, убедил