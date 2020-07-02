Комментарии
Сначала его понизили в статусе, но потом премьер-министр страны всё-таки приняла отставку чиновника.
Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, ранее дважды нарушивший ограничительные меры, введённые в стране из-за коронавируса, покинул свой пост, сообщает Radio New Zealand.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн приняла отставку Кларка. «Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения», — сказала она.
В апреле Кларк признался, что дважды нарушил ограничительные меры — сначала он съездил с семьёй на пляж, а затем — в горы на велосипедах. После этого глава Минздрава решил уйти в отставку, но премьер-министр решила не увольнять его из-за напряжённой ситуации в стране. Тогда его понизили в статусе и лишили части полномочий.
В начале июня выяснилось, что двух британок досрочно освободили от карантина без проверки. Они продолжили путешествовать по стране, но в итоге выяснилось, что женщины заражены коронавирусом. Это был не единичный случай — также во время пандемии Минздрав не проверил на Covid-19 более 50 других иностранных гостей, находившихся на изоляции в отеле, отпустил их, а потом начал срочно разыскивать.
Кларк выступил на пресс-конференции, чтобы объясниться, но вместо того, чтобы признать ошибки, обвинил во всём доктора Эшли Блумфилда, генерального директора департамента здравоохранения. Этим минист вызвал волну неодобрения жителей Новой Зеландии.
До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.
Дикари
Массовый фонарь
Гейропа. Что же ты хочешь.
Парадный щит
Александра, ты как всегда удивляешь
Чувствуешь эти тонкие нотки сарказма?
Парадный щит
Конечно, это же Александра