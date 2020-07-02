Комментарии
Против высказались 21,27% проголосовавших россиян.
К 9:55 по московскому времени ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. Изменения одобрили 77,92% избирателей.
Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Россияне могли проголосовать в период с 25 июня по 1 июля.
Готовился?)
Нет
вторая пустая?
Оффтоп: забавно, как эта картинка эволюционировала. Изначально это была скрин из игры L4D с фразой "вы напугали ведьму". Потом вместо скрина фотка какого-то бомжа с фразой "вы напугали деда". Потом вместо бомжа наш дорогой гарант. А потом вместо "напугали" - "обнулили".
Rip Конституция
Я ещё такую делал:
https://tjournal.ru/news/173597-lenta-ru-i-drugie-smi-udalili-parodiyu-galkina-na-putina-i-sobyanina-the-bell-uznal-chto-eto-sdelali-po-zvonku-iz-ap?comment=3522527
А ты неплохо знаешь историю мема. Может, напишешь о нём пост в /internet?
рофлишь?)
Мотивирую UGC
лол, не верю ни одной цифре.
Грустно, но такова реальность. Реальность с политически неактивной продвинутой молодежью и активными бюджетниками, пенсионерами, маргиналами и люмпенами, просто долбоебами и людьми, которые вбрасывают и производят махинации с подсчетом голосов.
Выбор есть всегда
У них нет выбора - голосовать/неголосовать. А как голосовать - они выбрать могут.
Всё у них есть. Когда 2000 человек боятся увольнения потому что верят, что их всех уволят - это хуже тараканов. Ну и о квалификации людей, которые боятся увольнения, тоже сложно что-то добавить
Он у власти не потому что у бюджетников нет выбора, а потому что пенсионеры и бюджетники со своими зарплатами и пенсиями среднего класса сделали свой выбор.
У проституток тоже выбора нету
И самое восхитительное в том, что оппозиции, которой нет, будет противостоять и режим, и этот слой населения. Жизнь удалась)
Это с распада СССР пошло, все кого я знаю проголосовали «против», но как-то вышло «за»...
Считаю, что выборы 1996-ого года были эталонными для нашей страны.
Так там "за" вышло в результате военного переворота. На народ открыто болт положили.
Если бы было 55 на 45, для многих это было бы сигналом о том, что мнение челяди может что-либо решать, она имеет право голоса. Может возникнуть ощущение, что недовольных действительно много и они сила. А раз 77, то а) "мы можем рисовать что угодно, и сколько угодно процентов разницы, имейте это ввиду" б) "раз тех кто против мало, и там все куплено, то нет смысла бороться, в следующий раз не приду на выборы"
И так никто не пошёл на выборы - посмотрите явку по городам. Пока бабульки, насмотревшись телевизор, шли вкидывать свои голоса "за", большинство молодых граждан болт положили на это. Так что результат выглядит более чем реалистично
Держу свои проиндексированные +17,34
Конечно, результат мог бы быть другим, даже без учёта фальсификации. У нас в принципе вся страна аполитична, только у пенсионеров бОльшая социальная активность, как бы не было странно, ещё и печеньки/конфетки бесплатно раздают
Судя по новостям, к бабулькам приходили на дом и просили проголосовать. Они и голосовали.
А к молодежи никто не приходил, и они никуда не пошли. И их голосов нет.
(зачем - хз)
Чтобы не огорчать деда. Вот представь, как к нему докладывать о результатах придут - вадим вадимыч, 63 % За, 59 % Против. Это же не солидно, цифры не достойные Лидера, Вождя, Самца. Он же и со стерхами летал и за амфорами нырял и на дно в батискафе погружался! Чемпион хоккейной лиги своей и с Ночными Волками на байке разъезжает. Разве достоин такой человек жалких 63/59? Ну головой-то подумай. ТОЛЬКО Победа, ТОЛЬКО безоговорочные и уверенные 78 %!
Нарисовала вам 77 процентов.
Такие дела,
Элла.
Видя переговоры в одном из подмосковных циков, результаты нарисованы полностью.
Что за случай? Есть ссылка?
Из беседы, которую я палил, в моем подмосковном мухосранске была разнорядка 80 процентов за и видя протоколы около 80 и получилось
Но пруфов и обращений в органы, конечно же не будет, потому что ссыкотно?
Спасибо вам, деревенские долбоебы из глубинки.
Дурной алмаз
Кстати, факт.
На госслужбе, в росгвардии обычно работают именно неграмотные селюки, которых можно за премию в 2к заставить хоть мать родную продать.
селюки селюкам рознь.
грамотные московские бабки тоже хуярят "за" и без 2к, на голом энтузиазме
Дурной алмаз
Какие грамотные, ау? Московские бабки это лимита, которая при Сталине из сёл переезжала в город. Грамотных бабок в принципе в России мало, т.к. бабки эти родились и выросли в эпоху, когда с грамотностью было ниоч, а вот продажа матерей и отцов наоборот практиковалась повсеместно.
которая при Сталине из сёл переезжала в город
стесняюсь спросить, с какого колена в вашем понимании начинаются москвичи
Неправильный подход к русскому народу. Толку попросту демонизировать глубинку? С ней надо работать.
Надеюсь дискуссии о явке в этом позоре дадут многим основание участвовать в осенних.
Сейчас митинг нужен, а не осенние
Я думаю в сентябре сильно рванет. Сам жду.
Не рванет. Скринь
Помнишь, как там какие-то ребята в 2018 что-то про ноябрь говорили хД наше население, даже самое радикальное, какое-то пассивное)
Ну. Можееет. Типа коронавирусные меры многих неудовлетворили отсутствием помощи широким слоям населения.
Люди устали и логичный запрос на справедливость и изменения.
И как не цинично, но убойный электорат все же умирает.
Я вчера ехала в общ.транспорте и одна бабка благодарила государство за то что ей 10к накинули. От короны она явно не пострадала
Ну это настоящее оскотинение. Радоваться подачкам, когда смена курса может принести больше благ в долгосрочной перспективе.
СССРовцы они такие. Типа сейчас лучше, чем раньше (факт все же) и лишь бы хуже не стало и потерять мнимую стабильность.
Но загвоздка в том, что определённые жизненные достижения и блага это обычный технологический прогресс и влияние времени.
Ты это мне рассказываешь?😁 причём маргинальничают не только старые, но и молодые, которые за «зачёт» или 500 рублей шли голосовать «за»
Знаю эту банальную истину, резюмирую для других)
Ну тут вообще тоска накатывает. Отдать голос за 500 рублей, что на 6 лет может позволить заработать избранному лицу куда больше и те же деньги забрать.
Да что 500 рублей, вон за гречку голосовали же)
О, новый план «терпим до следующего раза» кек
Немного опрометчиво в пандемию устраивать массовые собрания. На такое только движение BLM и Пыня способны.
Люди предпочитают считать, что _когда-нибудь_ власть заебет делать вбросы
Как видно, не заебет. А по этой конституции нам теперь жить. А следующий презик увидит что так можно и тоже под себя менять будет.
До 2036 ещё дожить надо, хотя даже дед, наверн, не рассчитывает до 2036.
Я хз на что расчитывали люди. Что в случае, _даже_ если реальные против были бы 51%, то никто бы ничего не нарисовал что ль?
Сколько ему 66? Ну ещё 16 лет вполне протянет
Он с каждым годом как будто по 3-5 прибавляет. В революцию я не верю - скорее в чуму хД
Следующий презик
Кек)
*ошибся тредом, простите-извините б-га ради*
Залог пользы от явки это независимые наблюдатели за выборами. Тут такого не было. Но это была хорошая компания по донесению до оппозиционного электората важности и целей.
Ой, прошу прощения. Я мисскликнул и ответил не совсем тому, кому хотел. Мэх.
Но, есчё, придерживаюсь Вашей позиции. Отсиживаться и ждать с море погоды — т а к о е. Офк, он бы всё равно вин, ибо чему тут удивляться, но так хотя бы не будет стыдно перед самим собой.
И походу на этом все и закончится, учитывая невероятный план Навального сидеть дома до середины сенября а потом голосовать на очередных клоунских выборах. В СПб вчера 100 всего вышла - причем даже анонсов толком не было. Начинаю завидовать белорусам.
Обидно, конечно, но весьма ожидаемо. Стараюсь не расстраиваться и вам не советую.
77,92% — меньше, чем 95% (людей — идиоты).
Это значит, что пока ещё можно встретить адекватных людей на улице.
Россия будет продолжать двигаться к странам Африки (в снегу) по всем параметрам и укладу жизни ещё долгие годы.
Так выпьем же за это, господа
правда считаешь что 78% голосовало за? а не так что голос члена цик ~ 200 голосов обычных избирателей?
Верю всем выборам последних лет. Все фальсификации — капля в море.
Как только в стране появится реальная хотя
бы половина очень сердитых людей на политических лидеров страны — режим падёт. Там уже будет не до фальсификаций, потому что сосед по лестничной площадке может серьёзно спросить члена ТИК/ЦИК и даже дать в лицо: ведь эти люди — обычные соседи, которые боятся лишиться своей работы, оплачиваемой из бюджета.
А сейчас мы — настоящая вата, как говорят некоторые. С раскачивающими лодку из интернета громкими популистскими лозунгами. И этих людей нельзя назвать интеллигенцией, или как сейчас принято — лидерами общественного мнения.
Движение нет обосралось
Сейчас Кац скажет "Меня поддерживает почти четверть населения РФ!" хД
Единственный, кто порадовал - Санкт-Петербург. По данным экзит-полов 65% голосовало против
Стоооп. А можно ли узнать статус своего голоса после голосования? Избиратель может проверить статус своего голоса на предмет подмены?
твой голос обнулился
А как ты это сделаешь, если бюллетени одинаковые и не привязаны к кому-либо?
77 процентов сидящих здесь ЗА поправки.
Трогательный будильник
Это антироссийское СМИ так-то
уже нет, в последнем рейтинге Пригожина TJ не было
договорились видимо
Трогательный будильник
Сергей Звезда ведёт медиакорабль в верном направлении
Аудитория тж не является срезом российскогг общества
Изменения одобрили 77,92% избирателей.
Проголосовавших. Чтобы получить процент избирателей, нужно умножить на явку.
Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования.
Заметили манипуляцию?
Где посмотреть результаты по городам/участкам?
я по своему городу посмотрел, в большинстве участков голоса ЗА и явка накручены. Про всякие больницы или студ общаги где явка 100% я вообще молчу
Там чисто в % всё, ну и офк непрозрачно. Доподлинно вряд ли можно проверить.
Например, инфы, кто где сколько наголосовал — никто не даст. (я про голоса из дома/участка и т.д)
@Сергей Звезда , то есть все-таки манямирок подвел при попытке объективной оценки происходящего?
Эээ, нет
Лысый Паша
1. Ты не понял его вчерашний коммент;
2. Экзитполлы — это такой же манямирок, как посты друзей в соцсетях.
Плюс экзитполы никогда не дадут нормальной оценки в нашей ситуации, когда многие люди просто боятся высказывать своё мнение или говорят социально одобряемое, чтобы «не было проблем»
Ты удивишься, но скорее да, чем нет. Если работодатель говорит - голосуй, и ты ставишь за - то ты поддерживаешь
Не обязательно - 5% бюллетеней же.
Манипуляции цифрами - это как та самая дискуссия про манямирки вчера.
Экзитполы над 7к человеками без учёта каруселей и бюджетников/пенсионеров - это несерьёзно
Белоруссия, ты знаешь, что тебя ждёт!
Обидно на самом деле, хоть и ожидаемо. Но больше всего обидно за окружение сверстников, которым абсолютно всё равно. А тем, кому не всё равно, не видят смысла рыпаться. Уж молчу про тех, кого по указке работодателя гонят голосовать добровольно принудительно.
Уж молчу про тех, кого по указке работодателя гонят голосовать добровольно принудительно.
Просто проголосовать, иль проголосовать за что-то конкретное? Небось и с фотоотчетом?
ну это откровенный перебор, если бы 70/30 сделали и то было бы не так страшно, но это уже смешно
65% явки * 78% ЗА = 50.7%, то есть вместе с недельным цирком с лавочками и багажниками (и электронным впридачу) кое-как дотянули до половины голосовавших. Прямо как в 18 году на очередных выборах деда.
Кто-то сомневался, что будет иначе?