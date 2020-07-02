Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
4656

ЦИК обработала все протоколы. Поправки поддержали 77,92% избирателей Материал редакции

Против высказались 21,27% проголосовавших россиян.

147 комментариев
В закладки

К 9:55 по московскому времени ЦИК обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. Изменения одобрили 77,92% избирателей.

Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Россияне могли проголосовать в период с 25 июня по 1 июля.

Прямая трансляция: Основной день голосования по…
Редакторы TJ следили за происходящим c утра и до ночи.
tjournal.ru

#новости #конституция

Ольга Щербинина PLUS
+15 863
но есть и хорошие новости
3
15
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 147, "likes": 15, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183879, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Jul 2020 10:03:10 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
147 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лысый Паша

68
Ответить

George Weiler

Лысый
0

Готовился?)

Ответить

Лысый Паша

George
38

Нет

Ответить

Rigo Legovich

Лысый
55

вторая пустая?

Ответить

Михаил Бочаров

Rigo
2

Там мемы про Прекрасную Россию Будущего!

Ответить

Михаил Бочаров

Лысый
6

Ну расчехляй тады первую папку, нужно прижечь боль мемесами...

Ответить

Сергей Лукин

Лысый
12

Оффтоп: забавно, как эта картинка эволюционировала. Изначально это была скрин из игры L4D с фразой "вы напугали ведьму". Потом вместо скрина фотка какого-то бомжа с фразой "вы напугали деда". Потом вместо бомжа наш дорогой гарант. А потом вместо "напугали" - "обнулили".

Rip Конституция

Ответить

Лысый Паша

Сергей
2

Я ещё такую делал:
https://tjournal.ru/news/173597-lenta-ru-i-drugie-smi-udalili-parodiyu-galkina-na-putina-i-sobyanina-the-bell-uznal-chto-eto-sdelali-po-zvonku-iz-ap?comment=3522527

А ты неплохо знаешь историю мема. Может, напишешь о нём пост в /internet?

Ответить

George Weiler

Лысый
0

рофлишь?)

Ответить

Лысый Паша

George
1

Мотивирую UGC

Ответить

Арабский Илья

Лысый
1

Смеюсь

Ответить

George Weiler

Лысый
0

Отбираешь работу у Даши

Ответить

Сергей Лукин

Лысый
0

Пасяп, обойдусь без бутылочного ugc

Ответить

Евгений Долгий

28

лол, не верю ни одной цифре.

Ответить

Сергей Лукин

Евгений
9

Грустно, но такова реальность. Реальность с политически неактивной продвинутой молодежью и активными бюджетниками, пенсионерами, маргиналами и люмпенами, просто долбоебами и людьми, которые вбрасывают и производят махинации с подсчетом голосов.

Ответить

Слоу Пок

Сергей
0

Про бюджетников обидно, у них и выбора то как бы особого нет.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Слоу
4

Выбор есть всегда

Ответить

Слоу Пок

Dmitry
0

Не в этом случае, потому что все к одному сведётся. Был бы выбор, сейчас бы не было Пу у власти :^)

Ответить

Евгений Глебов

Слоу
1

У них нет выбора - голосовать/неголосовать. А как голосовать - они выбрать могут.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Евгений
0

Всё у них есть. Когда 2000 человек боятся увольнения потому что верят, что их всех уволят - это хуже тараканов. Ну и о квалификации людей, которые боятся увольнения, тоже сложно что-то добавить

Ответить

Dmitry Shiryaev

Слоу
0

Он у власти не потому что у бюджетников нет выбора, а потому что пенсионеры и бюджетники со своими зарплатами и пенсиями среднего класса сделали свой выбор.

Ответить

Сергей Ёрш

Слоу
0

У проституток тоже выбора нету

Ответить

Слоу Пок

Сергей
0

Кек, они свободнее бюджетников в выборе. Фриланс все таки.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Сергей
1

И самое восхитительное в том, что оппозиции, которой нет, будет противостоять и режим, и этот слой населения. Жизнь удалась) 

Ответить

Time Killler

Евгений
1

Это с распада СССР пошло, все кого я знаю проголосовали «против», но как-то вышло «за»...

Ответить

Константин Щербаков

Time
1

Всех кого знаю решили что идти не нужно

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Time
1

Считаю, что выборы 1996-ого года были эталонными для нашей страны.

Ответить

Артем Иванов

Time
0

Так там "за" вышло в результате военного переворота. На народ открыто болт положили.

Ответить

PRIME XXVII

Евгений
1

Я верю что почти половина страны просто не пришла.

Ответить

Скрытый томагавк_два

20

удивлена. думала, у них остался хотя бы страх или стыд, если не разум, и нарисуют они меньше просто потому, что это было бы реалистичнее

Ответить

Яня

Скрытый
8

Можно было бы нарисовать где-нибудь 59-63% и фиг бы кто вообще придрался, точно же не проверишь.

Но видимо для них цифра должны быть высокой и показательной (зачем - хз)

Ответить

Антон Елисеев

Яня
9

Если бы было 55 на 45, для многих это было бы сигналом о том, что мнение челяди может что-либо решать, она имеет право голоса. Может возникнуть ощущение, что недовольных действительно много и они сила. А раз 77, то а) "мы можем рисовать что угодно, и сколько угодно процентов разницы, имейте это ввиду" б) "раз тех кто против мало, и там все куплено, то нет смысла бороться, в следующий раз не приду на выборы"

Ответить

Иннокентий Гончаров

Антон
3

И так никто не пошёл на выборы - посмотрите явку по городам. Пока бабульки, насмотревшись телевизор, шли вкидывать свои голоса "за", большинство молодых граждан болт положили на это. Так что результат выглядит более чем реалистично
Держу свои проиндексированные +17,34

Ответить

Антон Елисеев

Иннокентий
0

Конечно, результат мог бы быть другим, даже без учёта фальсификации. У нас в принципе вся страна аполитична, только у пенсионеров бОльшая социальная активность, как бы не было странно, ещё и печеньки/конфетки бесплатно раздают

Ответить

Артем Иванов

Иннокентий
0

Судя по новостям, к бабулькам приходили на дом и просили проголосовать. Они и голосовали.
А к молодежи никто не приходил, и они никуда не пошли. И их голосов нет.

Ответить

Михаил Бочаров

Яня
3

(зачем - хз)

Чтобы не огорчать деда. Вот представь, как к нему докладывать о результатах придут - вадим вадимыч, 63 % За, 59 % Против. Это же не солидно, цифры не достойные Лидера, Вождя, Самца. Он же и со стерхами летал и за амфорами нырял и на дно в батискафе погружался! Чемпион хоккейной лиги своей и с Ночными Волками на байке разъезжает. Разве достоин такой человек жалких 63/59? Ну головой-то подумай. ТОЛЬКО Победа, ТОЛЬКО безоговорочные и уверенные 78 %!

Ответить

Petr Petrov

Михаил
1

63+59 = 122

Ответить

Petr Petrov

Яня
0

чтоб план перевыполнить и получить премии

Ответить

Пкшаашер

11

Нарисовала вам 77 процентов.

Такие дела,
Элла.

Ответить

FOX

Пкшаашер
9
Ответить

Пкшаашер

FOX
2
Ответить

Kyler

Пкшаашер
2

Эпичнее было бы, если оставили 77,77

Ответить

Илья Михалков

7

Видя переговоры в одном из подмосковных циков, результаты нарисованы полностью.

Ответить

Павел Афанасьев

Илья
1

Что за случай? Есть ссылка?

Ответить

Илья Михалков

Павел
0

Из беседы, которую я палил, в моем подмосковном мухосранске была разнорядка 80 процентов за и видя протоколы около 80 и получилось

Ответить

Dmitry Shiryaev

Илья
0

Но пруфов и обращений в органы, конечно же не будет, потому что ссыкотно?

Ответить

Михаил Бочаров

Илья
0

нарисованы

K P A C U B O!

Ответить

iFlow Games

0

Спасибо вам, деревенские долбоебы из глубинки.

Ответить

Дурной алмаз

iFlow
7

Кстати, факт.
На госслужбе, в росгвардии обычно работают именно неграмотные селюки, которых можно за премию в 2к заставить хоть мать родную продать.

Ответить

Ленинградский чайник

Дурной
6

селюки селюкам рознь.
грамотные московские бабки тоже хуярят "за" и без 2к, на голом энтузиазме

Ответить

Дурной алмаз

Ленинградский
3

Какие грамотные, ау? Московские бабки это лимита, которая при Сталине из сёл переезжала в город. Грамотных бабок в принципе в России мало, т.к. бабки эти родились и выросли в эпоху, когда с грамотностью было ниоч, а вот продажа матерей и отцов наоборот практиковалась повсеместно.

Ответить

Ленинградский чайник

Дурной
0

которая при Сталине из сёл переезжала в город

стесняюсь спросить, с какого колена в вашем понимании начинаются москвичи

Ответить

FOX

iFlow
1
Ответить

Массовый фонарь

iFlow
0

Путиннашпрезидент всех побьет и победит. Ыыыыы

Ответить

Сергей Васильев

iFlow
0

Неправильный подход к русскому народу. Толку попросту демонизировать глубинку? С ней надо работать.

Ответить

Дмитрий Маркин

3

Надеюсь дискуссии о явке в этом позоре дадут многим основание участвовать в осенних.

Ответить

Массовый фонарь

Дмитрий
2

Сейчас митинг нужен, а не осенние 

Ответить

Дмитрий Маркин

Массовый
2

Я думаю в сентябре сильно рванет. Сам жду.

Ответить

Массовый фонарь

Дмитрий
5

Не рванет. Скринь

Ответить

Dmitry Shiryaev

Массовый
1

Помнишь, как там какие-то ребята в 2018 что-то про ноябрь говорили хД наше население, даже самое радикальное, какое-то пассивное)

Ответить

Дмитрий Маркин

Массовый
0

Ну. Можееет. Типа коронавирусные меры многих неудовлетворили отсутствием помощи широким слоям населения.
Люди устали и логичный запрос на справедливость и изменения.
И как не цинично, но убойный электорат все же умирает.

Ответить

Массовый фонарь

Дмитрий
2

Я вчера ехала в общ.транспорте и одна бабка благодарила государство за то что ей 10к накинули. От короны она явно не пострадала 

Ответить

Дмитрий Маркин

Массовый
1

Ну это настоящее оскотинение. Радоваться подачкам, когда смена курса может принести больше благ в долгосрочной перспективе.

СССРовцы они такие. Типа сейчас лучше, чем раньше (факт все же) и лишь бы хуже не стало и потерять мнимую стабильность.

Но загвоздка в том, что определённые жизненные достижения и блага это обычный технологический прогресс и влияние времени.

Ответить

Массовый фонарь

Дмитрий
1

Ты это мне рассказываешь?😁 причём маргинальничают не только старые, но и молодые, которые за «зачёт» или 500 рублей шли голосовать «за»

Ответить

Дмитрий Маркин

Массовый
2

Знаю эту банальную истину, резюмирую для других)

Ну тут вообще тоска накатывает. Отдать голос за 500 рублей, что на 6 лет может позволить заработать избранному лицу куда больше и те же деньги забрать.

Да что 500 рублей, вон за гречку голосовали же)

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
0

О, новый план «терпим до следующего раза» кек

Ответить

Дмитрий Маркин

Сергей
0

Немного опрометчиво в пандемию устраивать массовые собрания. На такое только движение BLM и Пыня способны.

Ответить

Сергей Васильев

Дмитрий
0

Терпим))))

Ответить

Dmitry Shiryaev

Массовый
1

Люди предпочитают считать, что _когда-нибудь_ власть заебет делать вбросы

Ответить

Массовый фонарь

Dmitry
1

Как видно, не заебет. А по этой конституции нам теперь жить. А следующий презик увидит что так можно и тоже под себя менять будет. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Массовый
1

До 2036 ещё дожить надо, хотя даже дед, наверн, не рассчитывает до 2036.
Я хз на что расчитывали люди. Что в случае, _даже_ если реальные против были бы 51%, то никто бы ничего не нарисовал что ль?

Ответить

Массовый фонарь

Dmitry
1

Сколько ему 66? Ну ещё 16 лет вполне протянет 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Массовый
1

Он с каждым годом как будто по 3-5 прибавляет. В революцию я не верю - скорее в чуму хД

Ответить

Михаил Бочаров

Массовый
1

Следующий презик

Кек)

Ответить

Массовый фонарь

Михаил
0

Ну этот то помрет в итоге. Значит будет другой 

Ответить

Вячеслав Парамонов

Дмитрий
0

*ошибся тредом, простите-извините б-га ради*

Ответить

Дмитрий Маркин

Вячеслав
1

Залог пользы от явки это независимые наблюдатели за выборами. Тут такого не было. Но это была хорошая компания по донесению до оппозиционного электората важности и целей.

Ответить

Вячеслав Парамонов

Дмитрий
3

Ой, прошу прощения. Я мисскликнул и ответил не совсем тому, кому хотел. Мэх.

Но, есчё, придерживаюсь Вашей позиции. Отсиживаться и ждать с море погоды — т  а к о е. Офк, он бы всё равно вин, ибо чему тут удивляться, но так хотя бы не будет стыдно перед самим собой. 

Ответить

Дмитрий Маркин

Вячеслав
0

Правильно! Вместе победим!✌🏻

Ответить

John Doe

3

И походу на этом все и закончится, учитывая невероятный план Навального сидеть дома до середины сенября а потом голосовать на очередных клоунских выборах. В СПб вчера 100 всего вышла - причем даже анонсов толком не было. Начинаю завидовать белорусам.

Ответить

Аркадий Иванов

John
2

План бойкота действительно максимально клоунский.

Ответить

Вячеслав Парамонов

3

Обидно, конечно, но весьма ожидаемо. Стараюсь не расстраиваться и вам не советую.

Ответить

пирог же

Вячеслав
1

Ожидаемо, но все равно ебано

Ответить

Вячеслав Парамонов

пирог
1

Да, брат. Комок у горла, а сердце кровью обливается. 

Ответить

Bad Bear

3

Прям охотно верю

Ответить

Oleg Shirochenkov

2

77,92% — меньше, чем 95% (людей — идиоты).
Это значит, что пока ещё можно встретить адекватных людей на улице.
Россия будет продолжать двигаться к странам Африки (в снегу) по всем параметрам и укладу жизни ещё долгие годы.

Ответить

George Weiler

Oleg
2

Так выпьем же за это, господа

Ответить

Михаил Бочаров

George
0
Ответить

badResistor

Oleg
0

правда считаешь что 78% голосовало за? а не так что голос члена цик ~ 200 голосов обычных избирателей?

Ответить

Oleg Shirochenkov

badResistor
0

Верю всем выборам последних лет. Все фальсификации — капля в море.
Как только в стране появится реальная хотя
бы половина очень сердитых людей на политических лидеров страны — режим падёт. Там уже будет не до фальсификаций, потому что сосед по лестничной площадке может серьёзно спросить члена ТИК/ЦИК и даже дать в лицо: ведь эти люди — обычные соседи, которые боятся лишиться своей работы, оплачиваемой из бюджета.
А сейчас мы — настоящая вата, как говорят некоторые. С раскачивающими лодку из интернета громкими популистскими лозунгами. И этих людей нельзя назвать интеллигенцией, или как сейчас принято — лидерами общественного мнения.

Ответить

Freon

–14

Движение нет обосралось 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Freon
0

Сейчас Кац скажет "Меня поддерживает почти четверть населения РФ!" хД

Ответить

Позитивный будильник

Freon
2

Но почему тебе в штаны?

Ответить

Polina Kravitz

2

уже просто смешно

Ответить

Парламентский кот

2

Как бы ни было это печально, но приятно осознавать, что треть людей вокруг точно уже против это мудоёбства. Почему треть? Ну по результатам 1/5, но сколько подрисовали, сколько согнали бюджетников, а противников не пошли и т. д.

Ответить

atlant02 .

2

Единственный, кто порадовал - Санкт-Петербург. По данным экзит-полов 65% голосовало против

Ответить

Darya Timofeeva

2

Шлюха

Ответить

Al

1

Стоооп. А можно ли узнать статус своего голоса после голосования? Избиратель может проверить статус своего голоса на предмет подмены? 

Ответить

badResistor

Al
2

твой голос обнулился

Ответить

Al

badResistor
1

А я и не голосовал. А окажется, что голосовал. Пиздос. 

Ответить

Вячеслав Парамонов

Al
2

А как ты это сделаешь, если бюллетени одинаковые и не привязаны к кому-либо?

Ответить

Артем Иванов

Al
2

Нет, не может. Может только проверить, голосовал ли в принципе

Ответить

Mezzo Deesa

0

77 процентов сидящих здесь ЗА поправки.

Ответить

Трогательный будильник

Mezzo
3

Это антироссийское СМИ так-то

Ответить

Эмиль Рубанов

Трогательный
1

уже нет, в последнем рейтинге Пригожина TJ не было
договорились видимо

Ответить

Трогательный будильник

Эмиль
1

Сергей Звезда ведёт медиакорабль в верном направлении

Ответить

alex twit

Трогательный
0

Боцман звезда

Ответить

Mezzo Deesa

Трогательный
0

Вот поэтому и ЗА, лол.

Ответить

FOX

Трогательный
0

я бы даже сказал русофобское! 

Ответить

Олег Ивахнов

Mezzo
2

Аудитория тж не является срезом российскогг общества

Ответить

Носорог Бани

Олег
0

Ты голосовал ЗА?

Ответить

Олег Ивахнов

Носорог
0

Против

Ответить

Dra

Mezzo
0

Инфа сотка?

Ответить

пирог же

1

Говно ебучее

Ответить

Alexey Samarkin

1
Ответить

Вячеслав Парамонов

Alexey
0

А ВСЁ МОГЛО БЫ БЫТЬ ПО ДРУГОМУ..........

Ответить

Радостный томагавк_два

1

Кто бы мог подумать!

Ответить

badResistor

1

Эллачка - обнулялочка)

Ответить

Artem Gruzdev

1

Изменения одобрили 77,92% избирателей.

Проголосовавших. Чтобы получить процент избирателей, нужно умножить на явку.

Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования.

Заметили манипуляцию?

Ответить

Evgeny

0

Где посмотреть результаты по городам/участкам?

Ответить

Timur

Evgeny
2

я по своему городу посмотрел, в большинстве участков голоса ЗА и явка накручены. Про всякие больницы или студ общаги где явка 100% я вообще молчу

Сведения о проводящихся выборах и референдумах
Сведения о проводящихся выборах и референдумах
www.vybory.izbirkom.ru
Ответить

Вячеслав Парамонов

Evgeny
1

Там чисто в % всё, ну и офк непрозрачно. Доподлинно вряд ли можно проверить.
Например, инфы, кто где сколько наголосовал — никто не даст. (я про голоса из дома/участка и т.д) 

Ответить

Рабочий алмаз

–1

@Сергей Звезда , то есть все-таки манямирок подвел при попытке объективной оценки происходящего?

Ответить

Сергей Звезда

Рабочий
2

Эээ, нет

Ответить

Dra

Сергей
0

Но ведь независимые экзит полы показывают совсем другие цифры?

Ответить

Лысый Паша

Dra
2

1. Ты не понял его вчерашний коммент;
2. Экзитполлы — это такой же манямирок, как посты друзей в соцсетях.

Ответить

Сергей Звезда

Лысый
1

Плюс экзитполы никогда не дадут нормальной оценки в нашей ситуации, когда многие люди просто боятся высказывать своё мнение или говорят социально одобряемое, чтобы «не было проблем»

Ответить

Лысый Паша

Сергей
1

Именно это я и имел ввиду

Ответить

Dra

Лысый
0

А, ну то есть на самом деле это говно поддерживают 78% в стране?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dra
0

Ты удивишься, но скорее да, чем нет. Если работодатель говорит - голосуй, и ты ставишь за - то ты поддерживаешь

Ответить

Dra

Dmitry
0

И в Коми это на самом деле была техническая ошибка?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dra
0

Не обязательно - 5% бюллетеней же.
Манипуляции цифрами - это как та самая дискуссия про манямирки вчера.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Dra
1

Экзитполы над 7к человеками без учёта каруселей и бюджетников/пенсионеров - это несерьёзно

Ответить

Марк Варламов

Рабочий
2

https://tjournal.ru/news/183774-itogi-nezavisimyh-ekzitpolov

Итоги независимых экзитполов — Новости на TJ
Экзитпол-опрос "Гражданского общества" и "Открытой России"
tjournal.ru
Ответить

Радмир Гусамов

0

Белоруссия, ты знаешь, что тебя ждёт!

Ответить

Al

Радмир
1

Беларусь без Лукашенко, Белоруссия - с Лукашенко

Ответить

Who Am

0

Обидно на самом деле, хоть и ожидаемо. Но больше всего обидно за окружение сверстников, которым абсолютно всё равно. А тем, кому не всё равно, не видят смысла рыпаться. Уж молчу про тех, кого по указке работодателя гонят голосовать добровольно принудительно. 

Ответить

Вячеслав Парамонов

Who
0

Уж молчу про тех, кого по указке работодателя гонят голосовать добровольно принудительно.

Просто проголосовать, иль проголосовать за что-то конкретное? Небось и с фотоотчетом? 

Ответить

Vitaly FlieTantie

0
Ответить

Никита Сухов

0

Обнулился и идёт

Ответить

Кирилл Русских

0

Вот как в СПб может быть 83% при 100% явке?! 

Ответить

Максим Ковалев

0

ну это откровенный перебор, если бы 70/30 сделали и то было бы не так страшно, но это уже смешно

Ответить

Al

Максим
0

Смешно было при 95%, а это уже безысходность 

Ответить

Эмиль Рубанов

0

да да конечно

Ответить

Парадный щит

0

Я повторюсь

Ответить

Denis Logutko

0

65% явки * 78% ЗА = 50.7%, то есть вместе с недельным цирком с лавочками и багажниками (и электронным впридачу) кое-как дотянули до половины голосовавших. Прямо как в 18 году на очередных выборах деда.
Кто-то сомневался, что будет иначе?

Ответить

alex twit

–2

*голосом Астахова* ну что, как поголосовали?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин выступил с самым коротким обращением, призвав к голосованию. Но куда интереснее то, как это выглядело
Путин в кадре был выше памятника, высота которого — 25 метров.
157
Интернет
BMW добавила к логотипу в соцсетях ЛГБТ-флаг. В рунете принялись критиковать компанию и обвинять её в «предательстве»
Вроде бы уже стандартная акция в «месяц Прайда» вызвала огромную волну недовольства: в России повлиял ещё и «пацанский» образ «бэх» и «бумеров» из поп-культуры.
246
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
248
Популярное за три дня
Истории
Как за меня проголосовали
Небольшая и довольно банальная история про то, как за меня и мою бабушку заранее проголосовали (без нас).
40
Интернет
Фото: Депутат Наливкин в образе Путина с обложки Time
Кандидат от народа.
64
Новости
Белорусский телеведущий уволился с государственного телеканала после постов в соцсетях с критикой власти
Антон Мартыненко писал, что он «не Лев Толстой, но тоже не может молчать».
53
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Dmitry Shiryaev

ЦИК обработала все протоколы…

Илья Михалков

ЦИК обработала все протоколы…

PRIME XXVII

ЦИК обработала все протоколы…

Dmitry Shiryaev

ЦИК обработала все протоколы…

Taras

Facebook призналась в передаче…

Дмитрий Григорьев

Первые протоколы из Коми…

Артем Иванов

ЦИК обработала все протоколы…

Oleg Shirochenkov

ЦИК обработала все протоколы…

Евгений Глебов…

ЦИК обработала все протоколы…

Лев Нотин

ЦИК: после обработки 99,9…

Степан Кучеренко

Запись в подсайте Животные

Alex Fielding

В Ботсване по неизвестным…

Nikita Zubkov

«Мужское Государство…

Евгений Глебов…

ЦИК обработала все протоколы…

Taras

Фото: Депутат Наливкин в образе…

Артем Иванов

ЦИК обработала все протоколы…

Дмитрий Григорьев

Первые протоколы из Коми…

Антон Елисеев