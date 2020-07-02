Комментарии
что происходит в интернете
По данным компании, такими атаками школьники хотели сделать недоступными для родителей свои онлайн-дневники.
Аналитики «Ростелекома» заподозрили школьников в DDoS-атаках на образовательные сайты в период самоизоляции. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании.
С марта по май компания зафиксировала свыше семи тысяч DDoS-атак на различные сайты — в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. В апреле этот показатель увеличился на 88% по сравнению с январем.
Компания выяснила, что наибольший рост количества DDoS-атак пришёлся на образовательные ресурсы: электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и другие. «Ростелеком» заподозрил в таких атаках школьников, которые якобы «хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».
Глава группы развития сервисов защиты web-приложений направления кибербезопасности «Ростелекома» Иван Мирошниченко рассказал, что стоимость атак, организованных наиболее популярным методами в период самоизоляции, составляет около 50 евро в месяц. «Однако существует и немало специализированных ресурсов для организации DDoS, такой путь часто не требует никаких затрат», — добавил он.
Данные о росте числа атак в период самоизоляции подтверждают и специалисты «Лаборатории Касперского». По их данным, количество DDoS-атак за апрель-май 2020 года выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Школьники использовали экстремистскую клавишу F5, чтобы задудосить? прям вот ежесекундно жали клавишау и задудосили.
А могли бы эксплойты искать и соц. инженерией заниматься, школьники уже не те.
Нравственный файл
@Аниме Бот кто-то охуел?
Девушки-золушки: Вторничный театр золушки 3 (Июль 2018 — Сентябрь 2018) [ONA]
Японское название: シンデレラガールズ劇場 火曜シンデレラシアター 第3期
Английское название: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater (Web) 3rd Season
Рейтинг: 6.39
Жанры: Повседневность, Комедия
Описание: Короткие дополнительные эпизоды аниме «Девушки-золушки 3», идущие по ТВ сразу после серии....
Нравственный файл
Бог ты мой, блядь
Нынешний алмаз
Шо это за ебанина, верните НейроПихто!
О можно просто Пихто вернуть. Только если он сам захочет
@Православие. Патриотизм. реши вопрос.
Кто самый опасный среднестатистический DDos’ер в России ?
Правильно 👇
Школоло 😌
/утираю слезу/
Достойная смена подрастает.
Вообще, они молодцы, если смогли организоваться и провести атаку, которую заметили.