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Новости
Артём Мазанов
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«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на образовательные сайты в период самоизоляции Материал редакции

По данным компании, такими атаками школьники хотели сделать недоступными для родителей свои онлайн-дневники.

22 комментария
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Аналитики «Ростелекома» заподозрили школьников в DDoS-атаках на образовательные сайты в период самоизоляции. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании.

С марта по май компания зафиксировала свыше семи тысяч DDoS-атак на различные сайты — в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. В апреле этот показатель увеличился на 88% по сравнению с январем.

Компания выяснила, что наибольший рост количества DDoS-атак пришёлся на образовательные ресурсы: электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и другие. «Ростелеком» заподозрил в таких атаках школьников, которые якобы «хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».

Глава группы развития сервисов защиты web-приложений направления кибербезопасности «Ростелекома» Иван Мирошниченко рассказал, что стоимость атак, организованных наиболее популярным методами в период самоизоляции, составляет около 50 евро в месяц. «Однако существует и немало специализированных ресурсов для организации DDoS, такой путь часто не требует никаких затрат», — добавил он.

Данные о росте числа атак в период самоизоляции подтверждают и специалисты «Лаборатории Касперского». По их данным, количество DDoS-атак за апрель-май 2020 года выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

#новости #ростелеком

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Ну привет
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Макс Зеленский

4
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Официальный теркин30см

Макс
7

ДЕДос атаку

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Просто Хэнк

3

Школьники использовали экстремистскую клавишу F5, чтобы задудосить? прям вот ежесекундно жали клавишау и задудосили.

Ответить

Нравственный файл

2

@Михаил Подивилов

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Нравственный файл

Нравственный
1

Позвал за @Пластмассовый Тазик

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Vladislav Donets

1

А могли бы эксплойты искать и соц. инженерией заниматься, школьники уже не те.

Ответить

Торжественный ключ

Vladislav
0

Раньше, можно подумать, были "те".

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Сергей Предэ

1

https://www.youtube.com/watch?v=ZmhMsa015sQ

Ответить

Нынешний алмаз

0

Перенесите в "Полигон", оттуда ноги растут.

Ответить

Нравственный файл

Нынешний
0

@Аниме Бот кто-то охуел?

Ответить

Аниме Бот

Нравственный
2

Девушки-золушки: Вторничный театр золушки 3 (Июль 2018 — Сентябрь 2018) [ONA]
Японское название: シンデレラガールズ劇場 火曜シンデレラシアター 第3期
Английское название: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater (Web) 3rd Season
Рейтинг: 6.39
Жанры: Повседневность, Комедия
Описание: Короткие дополнительные эпизоды аниме «Девушки-золушки 3», идущие по ТВ сразу после серии....

Cinderella Girls Gekijou: Kayou Cinderella…
Короткие дополнительные эпизоды аниме «Девушки-золушки 3», идущие по ТВ сразу после серии.
shikimori.one
Ответить

Нравственный файл

Аниме
7

Бог ты мой, блядь

Ответить

Нынешний алмаз

Нравственный
1

Шо это за ебанина, верните  НейроПихто! 

Ответить

Нравственный

Нынешний
0

О можно просто Пихто вернуть. Только если он сам захочет

Ответить

Нынешний алмаз

Нравств…
0

@Православие. Патриотизм. реши вопрос.

Ответить

Нравственный

Нынешний
1

Это надо с Шахтёром или, по-хорошему, с коммьюнити-менеджером обсуждать

Ответить

Нынешний алмаз

Нравств…
0

Шахтер – пидор!

Ответить

Icipher

Нравственный
0

Бога, как сейчас было несложно заметить, нет.

Ответить

Нравственный файл

Нравственный
0

Тут очепятка, надо было «Бот ты мой»

Ответить

Радмир Насыров

0

"Взламываю электронные дневники. ДОРОГО!"

Ответить

Dc Maniac

0

Кто самый опасный среднестатистический DDos’ер в России ?
Правильно 👇

Школоло 😌

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Rayslava

0

/утираю слезу/
Достойная смена подрастает.
Вообще, они молодцы, если смогли организоваться и провести атаку, которую заметили.

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