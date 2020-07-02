Предполагалось, что Pixel 4А дебютирует на Google I/O 2020, но мероприятие отменили из-за covid-19.

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Google Pixel 3A фото Vjeran Pavic / The Verge

Google объявила о прекращении официальных продаж смартфонов Pixel 3А и Pixel 3А XL, сообщает Android Police. Девайсы появились в продаже в мае 2019 года и стали первыми нефлагманскими смартфонами Pixel. В Google Store в США смартфонов уже нет, но их ещё можно приобрести в некоторых магазинах.

Pixel 3A и 3A XL ценились благодаря невысокой стоимости (от $399) и хорошей камере. Google Pixel 3А позволил компании повысить объём продаж в первом квартале 2019 года более чем в два раза.