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Ekaterina Timofeeva
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Google прекратил выпуск смартфонов Pixel 3A и 3A XL, хотя дата релиза нового Pixel 4А неизвестна Материал редакции

Предполагалось, что Pixel 4А дебютирует на Google I/O 2020, но мероприятие отменили из-за covid-19.

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Google Pixel 3A фото Vjeran Pavic / The Verge

Google объявила о прекращении официальных продаж смартфонов Pixel 3А и Pixel 3А XL, сообщает Android Police. Девайсы появились в продаже в мае 2019 года и стали первыми нефлагманскими смартфонами Pixel. В Google Store в США смартфонов уже нет, но их ещё можно приобрести в некоторых магазинах.

Pixel 3A и 3A XL ценились благодаря невысокой стоимости (от $399) и хорошей камере. Google Pixel 3А позволил компании повысить объём продаж в первом квартале 2019 года более чем в два раза.

Дата анонса нового смартфона Google Pixel 4А неизвестна, однако девайс уже получил сертификаты BIS в Индии, IMDA в Сингапуре и FCC в США. По неподтверждённой информации, Pixel 4А будет оснащён системой Snapdragon 730, 5,81-дюймовым экраном с разрешением FHD, восьми-мегапиксельной фронтальной камерой и основной камерой разрешением двенадцать мегапикселей. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 3080 мА•ч.

#новости #google #смартфоны

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