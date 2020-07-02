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Новости
Ольга Щербинина
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В Казахстане вновь введут карантин из-за коронавируса. Пока что — на две недели Материал редакции

Если ситуация не улучшится, этот срок могут продлить, а ограничения — ужесточить.

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Из-за с роста числа заражений коронавирусом с 5 июля в Казахстане на две недели закроют салоны красоты, спортзалы, фитнес-центры, крытые рынки, развлекательные и религиозные объекты, детские сады и летние лагеря, рестораны и кафе (кроме тех, у которых есть уличные веранды). Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

В Казахстане сохранят международное и внутреннее авиасообщение, но приостановят пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничат по времени работу общественного транспорта.

Власти страны также вводят запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивают перемещение населения по улицам, паркам, скверам - не более трёх человек. Люди старше 65 лет должны соблюдать изоляцию. Не менее 80% сотрудников госорганов, национальных компаний и иных организаций будут продолжать работать удалённо.

Дополнительные карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации могут продлить на две недели или ужесточить. Карантин уже действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая.

Число заболевших в стране начало расти во второй половине июня. За последние сутки в Казахстане выявили 1509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 42 574. Всего от болезни в стране умерли 188 человек.

#covid19 #новости #казахстан

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но есть и хорошие новости
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Pavel Reich

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Это ждёт все страны, которые сняли или частично сняли карантин.

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Alexey Snooker

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Азиаты не виноваты

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