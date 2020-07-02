Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
419

ЦИК назвал итоги голосования в НАО доказательством достоверного подсчёта — там 55% жителей проголосовали против поправок Материал редакции

Ненецкий автономный округ оказался единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок к Конституции.

8 комментариев
В закладки

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала итоги голосования в Ненецком автономном округе (НАО) доказательством достоверного подсчёта. Об этом она рассказала «Интерфаксу».

По итоговым данным, в НАО за поправки проголосовали 44,42% избирателей, а против — более 55%. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.

Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там [в НАО] так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчёта голосования.

Элла Памфилова
председатель Центризбиркома

Источник «Интерфакса» сообщил, что в Кремле «не драматизируют ситуацию» с протестным голосованием в НАО. «В 1993 году на референдуме по Конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект федерации», — уточнил собеседник журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на результаты голосования в НАО повлияла идея объединения региона с Архангельской областью.

Во-первых, если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное. Хотя это позиция, которую заняли эти люди. И, безусловно, хотя они в абсолютном меньшинстве, но они имеют на это право, в этом и суть голосования.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, общая явка составила 67,97%. По итогам обработки 100% протоколов за поправки проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Результаты ЦИК опубликует 3 июля.

#новости #конституция

Артём Мазанов PLUS
+117 305
Ну привет
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183929, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Jul 2020 13:31:17 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

умный человек

9

Голосование в НАТО

Ответить

Dra

6

Я плюнул на тротуар - это доказательство того, что вода занимает 7/10 площади планеты.

Ответить

Mezzo Deesa

1

Этот регион вышел из состава вселенной две недели назад

Ответить

Евгений Долгий

1

Крою результатами голосования в Тыве. ᕕ(ᐛ)ᕗ

Ответить

Дмитрий Городских

0
Ответить

alexferman

0
Ответить

Pavel Reich

0

пора туда вводить росгвардию 
сегодня они против поправок, а завтра проведут референдум за выход из РФ

Ответить

Alexander Smirnov

0

Поправочка: единственным регионом, где честно посчитали голоса

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
ЦИК обработала все протоколы. Поправки поддержали 77,92% избирателей
Против высказались 21,27% проголосовавших россиян.
266
Новости
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по Конституции — «за» проголосовали 72,92%
Комиссия обработала менее процента бюллетеней.
263
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
248
Популярное за три дня
Новости
Красноярский журналист «Вестей» назвал поправки в Конституцию «историческим преступлением» и уволился
«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу».
124
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
248
Новости
Семья в Москве обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам. В избиркоме это объяснили усталостью комиссии
Бюллетени из сейф-пакета пообещали признать недействительными.
118
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Serg Bootlegger

Кремль потребовал расследовать…

Alexander Smirnov

ЦИК назвал итоги голосования в…

Spectr

На сайте Samsung обнаружили…

Maegami chan

В Ботсване по неизвестным…

Lian Niko

В Казахстане вновь введут…

B.A.R.S

Первый твит удален, но вроде не…

Post-Hardcore

Как художница из Москвы создала…

Бозон Хиггса

Запись в подсайте Животные

Alexey Snooker

Один из аккаунтов МИД РФ в…

Robo Krabe

На сайте Samsung обнаружили…

Данил Сапронов

ЦИК: после обработки 99,9…

Pavel Reich

ЦИК назвал итоги голосования в…

Евгений Долгий

ЦИК назвал итоги голосования в…

A big purple…

Один из аккаунтов МИД РФ в…

Aleksej Fedko

В Бразилии из-за коронавируса…

Da Rina

ЦИК обработала все протоколы…

alexferman

ЦИК назвал итоги голосования в…

Mezzo Deesa

ЦИК назвал итоги голосования в…