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Ненецкий автономный округ оказался единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок к Конституции.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала итоги голосования в Ненецком автономном округе (НАО) доказательством достоверного подсчёта. Об этом она рассказала «Интерфаксу».
По итоговым данным, в НАО за поправки проголосовали 44,42% избирателей, а против — более 55%. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Источник «Интерфакса» сообщил, что в Кремле «не драматизируют ситуацию» с протестным голосованием в НАО. «В 1993 году на референдуме по Конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект федерации», — уточнил собеседник журналистов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на результаты голосования в НАО повлияла идея объединения региона с Архангельской областью.
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, общая явка составила 67,97%. По итогам обработки 100% протоколов за поправки проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Результаты ЦИК опубликует 3 июля.
Я плюнул на тротуар - это доказательство того, что вода занимает 7/10 площади планеты.
пора туда вводить росгвардию
сегодня они против поправок, а завтра проведут референдум за выход из РФ