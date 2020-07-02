Комментарии
Полицейские сломали корреспонденту руку на избирательном участке.
Кремль потребовал расследовать нападение полицейского на фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков заявил, что нападение на Френкеля нужно «обязательно расследовать».
Полицейские напали на Френкеля 30 июня. На опубликованных журналистами видео слышно, как корреспондент «Медиазоны» кричит после падения. Врачи диагностировали у него перелом руки, ему понадобилась операция. В МВД опровергли сообщения о нападении полицейских. Ведомство сообщило, что сотрудники полиции лишь «приняли меры по удалению данного гражданина с территории участка». СК по Петербургу начал проверку после сообщений о нападении на журналиста.
Чиновники оправдали произошедшее поведением Френкеля и «избыточным энтузиазмом» нападавших.
Путин был в ярости
когда узнал что
Журналиста не добили
что журналисту сломали только руку
Смотрите теперь как сми и ватные твитторы будут переобуваться, хочу заменить, что ебанаты уже даже переписку его подделали
Сейчас дорасследуют так, что Френкеля и обвинят
Так уже ведь сам на участок со сломанной рукой под обезболивающим пришел!
Песков несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?
Надо Путину написать, он наверное не в курсе что в его окружении такие клоуны
Интересно, а никто на КП и прочих свинобомжей не подаст заявы за фейк-ньюс с перепиской?
Публично мента посадят. Ну впрочем это хорошо.
Жилой велосипед
Максимум уволят, за что сажать?
Кремль потребовал
Ну охуеть теперь.
Массовый фонарь
Не полиция расследует преступление, а Кремль. Во как.
Кремль и не собирается это расследовать, он только потребовал расследовать
Массовый фонарь
Да понятно. Но это смешно. Правосудие работает только тогда когда прийдет запрос от Кремля.
По запросу от Кремля наверное правосудия как раз не стоит ждать
Да кто такой этот ваш Кремль?!
Да кто такой этот ваш правосудие?
Чак Норрис прийди, правосудие наведи.