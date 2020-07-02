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Новости
Артём Мазанов
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Кремль потребовал расследовать нападение в Петербурге на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля Материал редакции

Полицейские сломали корреспонденту руку на избирательном участке.

41 комментарий
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Кремль потребовал расследовать нападение полицейского на фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что нападение на Френкеля нужно «обязательно расследовать».

Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идёт о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это всё должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Полицейские напали на Френкеля 30 июня. На опубликованных журналистами видео слышно, как корреспондент «Медиазоны» кричит после падения. Врачи диагностировали у него перелом руки, ему понадобилась операция. В МВД опровергли сообщения о нападении полицейских. Ведомство сообщило, что сотрудники полиции лишь «приняли меры по удалению данного гражданина с территории участка». СК по Петербургу начал проверку после сообщений о нападении на журналиста.

Чиновники оправдали произошедшее поведением Френкеля и «избыточным энтузиазмом» нападавших.

«Пришёл с уже сломанной ключицей»: журналисту…
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tjournal.ru

#новости #нападениенажурналиста

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41 комментарий
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Андрей Рядькин

18

Путин был в ярости

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Дмитрий Алексеевич

Андрей
8

когда узнал что

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
58

Журналиста не добили

Ответить

Рабочий алмаз

Андрей
1

Результаты голосования

Ответить

alexferman

Андрей
6

что журналисту сломали только руку

Ответить

Евгений Долгий

alexferman
2

и приказал уволить либерального копа 

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
0

Сук, твинк опять от рук отбился

Ответить

Кровавый микрофон

Андрей
0

аж ручку снова кинул на стол

Ответить

Степан Маслов

5

Не хватает классического "Под личный контроль"

Ответить

Vladimir

4

Смотрите теперь как сми и ватные твитторы будут переобуваться, хочу заменить, что ебанаты уже даже переписку его подделали 

Ответить

Евгений Клочков

3

Сейчас дорасследуют так, что Френкеля и обвинят

Ответить

Уважаемый Филипп

Евгений
0

да ну что ты, поправки же приняты, теперь всё будет честно 

Ответить

Darya Timofeeva

Евгений
0

Так уже ведь сам на участок со сломанной рукой под обезболивающим пришел!

Ответить

Pavel Reich

3

Песков несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?

Ответить

alexferman

Pavel
0

Надо Путину написать, он наверное не в курсе что в его окружении такие клоуны

Ответить

Ракетный яд

Pavel
0

иногда

Лол

Ответить

Миша Сергеев

3

Мусора позор россии бтв

Ответить

Евгений Клочков

1

Интересно, а никто на КП и прочих свинобомжей не подаст заявы за фейк-ньюс с перепиской? 

Ответить

Скрытый томагавк_два

1

 В нападении на журналиста участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. 

то-то я думаю, почему ебало такое самодовольное и бессовестное

Ответить

Dmitresso

Скрытый
0

А почему рот в "Единой России"...

Ответить

Витя Яковлюк

1

лол

Ответить

Владимир Климов

0

Публично мента посадят. Ну впрочем это хорошо.

Ответить

Alexander Petcoglo

Владимир
1

Устроят внутриведомственную порку бутылкой.

Ответить

Жилой велосипед

Владимир
0

Максимум уволят, за что сажать?

Ответить

Владимир Климов

Жилой
0

Не только уволят.

Ответить

Серьёзный Валера

0

Кремль потребовал

Ну охуеть теперь.

Ответить

Массовый фонарь

Серьёзный
0

Не полиция расследует преступление, а Кремль. Во как.

Ответить

alexferman

Массовый
0

Кремль и не собирается это расследовать, он только потребовал расследовать

Ответить

Массовый фонарь

alexferman
0

Да понятно. Но это смешно. Правосудие работает только тогда когда прийдет запрос от Кремля.

Ответить

alexferman

Массовый
2

По запросу от Кремля наверное правосудия как раз не стоит ждать

Ответить

Массовый фонарь

alexfer…
0

Ну тут уж как повезёт 

Ответить

Серьёзный Валера

Массовый
0
Ответить

Серьёзный Валера

Массовый
0

Да кто такой этот ваш Кремль?!

Ответить

Дмитрий Городских

Серьёзный
0

Да кто такой этот ваш правосудие?

Ответить

Серьёзный Валера

Дмитрий
0

Чак Норрис прийди, правосудие наведи.

Ответить

Серьёзный Валера

Серьёзн…
0

Чёт я постарел кажется. Ебучие поправки.

Ответить

Кибер�рысы

0

.

Ответить

Andre Macareno

0

Это Кремль попросил или это «кто его вообще просил такое говорить»?

Ответить

Скрытый томагавк_два

0

Насрать посреди кухни, назвать это законным и затем громко потребовать расследования, почему один из срущих ударил во время процесса одного из хозяев квартиры. Круто

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Freon

0

Пиздец клоунада

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Serg Bootlegger

0

Пока у босса хорошее настроение в связи с поправками, надо пользоваться

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