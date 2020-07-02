Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идёт о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это всё должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано.

Полицейские напали на Френкеля 30 июня. На опубликованных журналистами видео слышно, как корреспондент «Медиазоны» кричит после падения. Врачи диагностировали у него перелом руки, ему понадобилась операция. В МВД опровергли сообщения о нападении полицейских. Ведомство сообщило, что сотрудники полиции лишь «приняли меры по удалению данного гражданина с территории участка». СК по Петербургу начал проверку после сообщений о нападении на журналиста.