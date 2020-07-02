Комментарии
Ранее агентство планировало возобновить международные полёты с 15 июля
Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа. Ограничения введены из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом пишет РБК со ссылкой телеграмму агентства.
РБК уточняет, что речь идёт не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.
7 июня РБК со ссылкой на источник сообщало, что Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля. В числе первых стран, с кем Россия откроет границы, тогда назывались Турция, Китай, Южная Корея и страны Европы.
О, найс
Скоро и ограничения внутри страны опять подъедут
Все как по методичке, вторая волна все дела
речь о прилетающих в Россию
РБК уточняет, что речь идёт не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.
Как же они задолбали... выпустите меня!! Можно не впускать обратно...
Спасибо, я закончила.