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Новости
Артём Мазанов
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Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа Материал редакции

Ранее агентство планировало возобновить международные полёты с 15 июля

11 комментариев
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Фото TJ

Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа. Ограничения введены из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом пишет РБК со ссылкой телеграмму агентства.

РБК уточняет, что речь идёт не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Росавиация

7 июня РБК со ссылкой на источник сообщало, что Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля. В числе первых стран, с кем Россия откроет границы, тогда назывались Турция, Китай, Южная Корея и страны Европы.

#новости #covid19

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11 комментариев
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kexitt

7

О, найс
Скоро и ограничения внутри страны опять подъедут
Все как по методичке, вторая волна все дела

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Рабочий алмаз

5

Вот только в странах Европы самолетов из России никто не ждет

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Владимир Климов

Рабочий
0

речь о прилетающих в Россию

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Maksim Derkach

Владимир
2

РБК уточняет, что речь идёт не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Ответить

Арабский Илья

Рабочий
0

Ты ошибаешься.

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Alex Fielding

1

херовые дела, семки закончились в марте еще, никак не съездить теперь

Ответить

Kyler

1

Я если что поддерживаю данные меры...

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Многолетний Женя

0

https://tjournal.ru/news/183295-putin-vystupit-s-obrashcheniem-k-rossiyanam-pered-golosovaniem-po-konstitucii?comment=3685796

Путин выступит с обращением к россиянам перед…
Оно начнётся около 14:00 по московскому времени.
tjournal.ru
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CommentBot

Многолетний
0
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Горка Тлетов

0

Проголосовали? Теперь обратно в отпуск.
Спасибо папаша

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Мира Павлова

0

Как же они задолбали... выпустите меня!! Можно не впускать обратно...
Спасибо, я закончила.

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