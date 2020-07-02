Комментарии
Несколько цитат о причинах одобрения поправок.
1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. 77,92% проголосовали за них, 21,27% — против, явка составила 65%. Поправки ещё не вступили в силу: 3 июля ЦИК подведёт официальные итоги, затем президент должен подписать указ, только после которого поправки начнут действовать.
«Подтверждение поддержки предложенного президентом курса».
«Триумфальный референдум о доверии президенту».
«Народные поправки».
«Консолидация общества».
«Желание быть частью великой державы».
«Консолидация общества вокруг президента».
«Достойный ответ всем врагам Крыма и России».
«Большинство верит, что мы можем работать лучше».
ощущаю прям триумф. прям все соцсети забиты триумфом, а на улице девушки подкидывают в небо цветы, а мужчины подбрасывают смеющихся девушек. бабушки кормят внуков мороженным, дедушки по случаю триумфа выпивку решили с утра перенести на вечер, триумфальной трезвостью встречают триумф
Тошно от того, что я прочитал. Ни одного критического (отрицательного) мнение, сплошное лизоблюдство.
А это только начинается, такими темпами лет через пять и мы начнем соревноваться в дисциплине "Похвалы и диферамбы", потому что не-похвалы будут расцениваться как угроза
Где дыня? где багажник?
А вдруг только ТЖ и не поддерживает путина, а все остальные в россии поддерживают, рогозин посылает корабли в другие галактики...
Действительно. Порой кажется что я живу во вселенной, в которой Путин - зло, а в этой вселенной все за него и его политику.