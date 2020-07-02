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Алексей Боржонов
265

«Триумф доверия Путину», «народные поправки» и «консолидация общества»: как чиновники объясняют результаты голосования Материал редакции

Несколько цитат о причинах одобрения поправок.

16 комментариев
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Фото: Павел Лисицын, «РИА Новости»

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. 77,92% проголосовали за них, 21,27% — против, явка составила 65%. Поправки ещё не вступили в силу: 3 июля ЦИК подведёт официальные итоги, затем президент должен подписать указ, только после которого поправки начнут действовать.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

Михаил Мишустин

«Подтверждение поддержки предложенного президентом курса».

Вчерашнее голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы.

Михаил Мишустин
премьер-министр, цитата по ТАСС

Дмитрий Песков

«Триумфальный референдум о доверии президенту».

Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к Конституции]. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину.

Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента, цитата по ТАСС

Валентина Матвиенко

«Народные поправки».

Такая высокая активность россиян и их одобрение поправок, они были ожидаемы. Ну, во-первых, потому, что эти изменения назрели. Второе – что очень много людей были вовлечены в подготовку этих поправок, в эти обсуждения, институтов гражданского общества и, безусловно, понятно было и очевидно было, что это такие, я бы сказала, народные поправки.

Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации, цитата по «Вести.ру»

Вячеслав Володин

«Консолидация общества».

И явка, и рекордная поддержка норм Конституции говорят о многом — говорят о консолидации общества. И когда сегодня начинают рассуждать, а вот что это даст нашей стране — это даст развитие... Мы сегодня в этот этап вступаем.

Вячеслав Володин
Спикер Госдумы, цитата по ТАСС

Рамзан Кадыров

«Желание быть частью великой державы».

Чеченский народ проявил единство и сплоченность, массово проголосовав за поправки в Конституцию РФ. Во всех городах и районах республики отмечена высокая явка.

16 лет назад жители республики выбрали жизнь в составе России на всенародном референдуме. И на этой судьбоносной неделе мы подтвердили своё желание быть частью этой великой державы. Мы больше никому не позволим нас обманывать и использовать в жестоких политических играх против России!

Рамзан Кадыров
глава Чечни, цитата из Telegram-канала Кадырова

Сергей Собянин

«Консолидация общества вокруг президента».

По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной.

Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий.

Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед.

Сергей Собянин
мэр Москвы, цитата из личного блога

Сергей Аксёнов

«Достойный ответ всем врагам Крыма и России».

Все перечисленные ценности станут основой стратегии государственного развития на многие годы и десятилетия вперед. Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России.

Крымчане ещё раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России.

Сергей Аксёнов
глава Крыма, цитата со страницы VK

Владимир Путин

«Большинство верит, что мы можем работать лучше».

<...> Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до Президента – обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей.

Владимир Путин
цитата по сайту президента

#конституция #цитаты

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Массовый фонарь

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Кого ещё блевать потянуло?

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Киевский кран

Массовый
4

Я уже привык к перманентной тошноте

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Ленинградский чайник

3

ощущаю прям триумф. прям все соцсети забиты триумфом, а на улице девушки подкидывают в небо цветы, а мужчины подбрасывают смеющихся девушек. бабушки кормят внуков мороженным, дедушки по случаю триумфа выпивку решили с утра перенести на вечер, триумфальной трезвостью встречают триумф

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Mezzo Deesa

Ленинградский
0

Русский не пей водка, PAY NOLOGI

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Митя

2

 Триумфальный референдум о доверии президенту

Да, это действительно триумф

Ответить

Скрытый томагавк_два

2

странно, вся статья в описании дипфроута, такое разве не запрещено?

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Вячеслав Парамонов

1

Тошно от того, что я прочитал. Ни одного критического (отрицательного) мнение, сплошное лизоблюдство. 

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Вячеслав Парамонов

Вячеслав
1

И ублюдство. 

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Убедительная Геосфера

Вячеслав
0

А это только начинается, такими темпами лет через пять и мы начнем соревноваться в дисциплине "Похвалы и диферамбы", потому что не-похвалы будут расцениваться как угроза 

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Нищий кубок

1

Главное не бухтеть

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умный человек

0

Где дыня? где багажник?

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Андрей Рядькин

умный
1

Где Рязанцев???

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Mezzo Deesa

0

А вдруг только ТЖ и не поддерживает путина, а все остальные в россии поддерживают, рогозин посылает корабли в другие галактики...

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Вячеслав Шепелев

Mezzo
0

Действительно. Порой кажется что я живу во вселенной, в которой Путин - зло, а в этой вселенной все за него и его политику.

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Serg Bootlegger

0

Ну не про Каца же им пиздеть

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Профессиональный кофе

0
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