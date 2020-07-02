Чеченский народ проявил единство и сплоченность, массово проголосовав за поправки в Конституцию РФ. Во всех городах и районах республики отмечена высокая явка.

16 лет назад жители республики выбрали жизнь в составе России на всенародном референдуме. И на этой судьбоносной неделе мы подтвердили своё желание быть частью этой великой державы. Мы больше никому не позволим нас обманывать и использовать в жестоких политических играх против России!

