Комментарии
что происходит в интернете
По данным издания, в драке участвовали больше 30 человек. Сервисы доставок уже проверяют эту информацию.
В Москве произошла массовая драка между курьерами «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub. Об этом сообщила Baza, прикрепив видео происшествия.
По данным издания, в драке приняли участие больше 30 человек, они сталкивались неоднократно: до приезда полиции и после.
Представители «Яндекс.Еды» сообщили TJ, что служба безопасности компании уже проверяет эту информацию.
В Delivery Сlub также рассказали TJ о проверке сообщений о драке с участием курьеров сервиса.
Начни с этой.
Шутки пока в сторону, завтра махач с пикабушниками
Опять мем не поделили?
А вдруг они с Одноклассниками придут, мы ДТФчан с собой брать будем?
С нами Олег Ивахнов
Он щитпостит в блог! Свернул на кривую тропинку
Шитпост у тебя в штанишках.
А у меня топ контент
Ты чего такой серьёзный? 🤡
Нравственный файл
Ни с какой не начну: все хуйня
Нравственный файл
⚡⚡⚡
комментарии к заказу работают
Уже? Так, мне два Биг-тейсти, картошку по-деревенски и Колу без льда.
адрес
@Никита Лихачёв ну ты как?
на чья он сторона
На сторонай зелёных человек. Большой рюкзак надпись белый.
Они бьются за нашу свободу! Свободу поесть биг мак в пол второго ночи.
Они бьются за нашу свободу!
А ты даже не знаешь их имен.
Мне нравится концепт доставки
но мне не нравится что эти конторы берут всякое отребье так еще и говорят что это не сотрудники компании как бы снимая с себя всякую ответственность за качество доставщика
Мне тревожному проще самому за едой сходить чем довериться вот этим людям
бедным жадным злым
и вообще труд этот рабский
Можно мне доставщиков совестных ответственных интеллигентных людей а не вот это вот
С высшим филологическим образованием
Как только пользователи начнут за это платить, так сразу
(spoiler: не начнут)
совестные, ответственные и интеллигентные на эти гроши не пойдут, ебанулся, что ли
но мне не нравится что эти конторы берут всякое отребье
Качество кадров среди доставщиков может быть хорошем в том случае, если цена доставки будет с треть-половину цены заказа
совестных ответственных интеллигентных
доставка 149р
хуй тебе, а не чаевые
Конечно! Первым же рейсом!
а хуй тебе а не чаевые
еще одна манипулятивная архаика
мне пиздец как некомфортно от этого
встраивайте это в стоимость конкурируйте и тд
отьебитесь от меня в этим ритуалом
нехуй на меня наваливать еще и эту ответственность
вечное чувство которое даже сформулировать сложно
ты как будто виноват
ебал я это
доставка это про комфорт или про что
одно беспокойство
Хера замесы. Прям как в 2007 во дворах и на поле. Эх, стенка на стенку, радость для быдла.
Может какой передел рынка распространения сахарной пудры, мало ли какой у них там побочный бизнес.
Может не сошлись мнения по поводу строительства нового ускорителя частиц (например одна группа считает, что нынешний БАК ещё не исчерпал весь свой потенциал).
Скорее всего, кто-то не поделил район или заказы - они иногда таки конкуренты друг другу, а тут наверняка появился повод
Белые супремасисты опять драку устроили.
Что же с вами не так-то...
Новый сервис тестируют - «Яндекс.драка» - закажи пару крепких парней и они наваляют обидчикам. Доставка бойцов от 20 минут. Бойцы приезжают горячими или мы вернём деньги. 😂
А можно заказать бойцов и предложить им подраться против друг друга?
И эти люди доставляют нам еду
А что, собственно, не так? Говорит, как будто курьер это дохуя итлеллектуальная и элитная профессия, требующая высоких моральных принципов. Попиздились слегонца, с кем не бывает.
Скорее всего какой-то Эдвар Бил снимает пранк, у него уже были видео с драками доставщиков.
Учитывая что в МСК в доставках работает много выходцев из средней Азии, то там вероятно был замес между таджиками и узбеками, например)
All Kurier Live matter
Представители «Яндекс.Еды» сообщили TJ
В Delivery Сlub также рассказали TJ
Подрывы нефтяных заводов и массовое заражение свиней с дронов, работники корпораций, которые щемят друг друга. Ай да 21 век, вот это я понимаю, киберпанк который мы заслужили!
Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают
Как же это пиздежь.
нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу
курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают.