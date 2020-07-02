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Новости
Артём Мазанов
9423

Baza: в Москве произошла массовая драка между курьерами «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub Материал редакции

По данным издания, в драке участвовали больше 30 человек. Сервисы доставок уже проверяют эту информацию.

97 комментариев
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В Москве произошла массовая драка между курьерами «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub. Об этом сообщила Baza, прикрепив видео происшествия.

По данным издания, в драке приняли участие больше 30 человек, они сталкивались неоднократно: до приезда полиции и после.

Представители «Яндекс.Еды» сообщили TJ, что служба безопасности компании уже проверяет эту информацию.

Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры наших партнёров. Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу.

«Яндекс.Еда»

В Delivery Сlub также рассказали TJ о проверке сообщений о драке с участием курьеров сервиса.

Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации

Delivery Сlub

#новости #deliveryclub #яндекс

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97 комментариев
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Нравственный файл

83

Столько идей для шуток, аж не знаю, с какой начать

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Владимир Стародубов

Нравственный
54

Начни с этой.

Ответить

Лысый Паша

Владимир
41
Ответить

Удивительный томагавк_два

Лысый
0

Вот.

Ответить

Удивительный томагавк_два

Владимир
10

Не, я к этой хуйне не причастен.

Ответить

Igor Mishchenko

Владимир
0

рекламная кампания в связи с выходом на ПК

Ответить

Serg Bootlegger

Нравственный
19

Шутки пока в сторону, завтра махач с пикабушниками

Ответить

Nikita Zubkov

Serg
3

Опять мем не поделили?

Ответить

Нравственный файл

Nikita
18

Репостили мем с Реддита, порвали несколько сайтов

Ответить

Нравственный файл

Serg
2

А вдруг они с Одноклассниками придут, мы ДТФчан с собой брать будем?

Ответить

Serg Bootlegger

Нравственный
1

С нами Олег Ивахнов

Ответить

Нравственный файл

Serg
2

Он щитпостит в блог! Свернул на кривую тропинку

Ответить

Олег Ивахнов

Нравств…
0

Шитпост у тебя в штанишках.
А у меня топ контент

Ответить

Кибер�рысы

Олег
0

хм...

Ответить

Нравственный

Олег
0

Ты чего такой серьёзный? 🤡

Ответить

Олег Ивахнов

Нравств…
0

Думаешь?

Ответить

Нравственный

Олег
0

🙃

Ответить

Нравственный файл

Нравственный
14

Ни с какой не начну: все хуйня

Ответить

Artyom Sidorov

Нравственный
5

поступок мужчины

Ответить

George Weiler

Нравственный
0

Уже пошучено там, где холодно

Ответить

Поперечный ГОСТ

24

Вы все тут шутите не на ту тему! Тут ТЖ сразу два комментария дали! Молния!

Ответить

Нравственный файл

Поперечный
2

⚡⚡⚡

Ответить

Михаил Басараб

Нравственный
2

⚡⚡🤚🌞

Ответить

умный человек

Поперечный
0

комментарии к заказу работают

Ответить

Удивительный томагавк_два

умный
1

Уже? Так, мне два Биг-тейсти, картошку по-деревенски и Колу без льда.

Ответить

умный человек

Удивительный
1

адрес

Ответить

Удивительный томагавк_два

умный
0

Улица Сергея Звезды, дом 15, строение 99.

Ответить

Удивительный томагавк_два

23

@Никита Лихачёв ну ты как?

Ответить

умный человек

Удивительный
0

на чья он сторона

Ответить

Удивительный томагавк_два

умный
4

На сторонай зелёных человек. Большой рюкзак надпись белый.

Ответить

Удивительный томагавк_два

Удивительный
0

Кстати, Билл Гейтс тоже в Деливери работает.

Ответить

Осторожный Слава

18

За какую фирму гоняешь?

Ответить

Вячеслав Андреев

12

Они бьются за нашу свободу! Свободу поесть биг мак в пол второго ночи.

Ответить

Alexey Snooker

Вячеслав
4

Они бьются за нашу свободу!

А ты даже не знаешь их имен.

Ответить

alexferman

Alexey
2

Одного знаю: Роберт Полсон.

Ответить

конгруэ́нтный

8

Мне нравится концепт доставки 
но мне не нравится что эти конторы берут всякое отребье так еще и говорят что это не сотрудники компании как бы снимая с себя всякую ответственность за качество доставщика 
Мне тревожному проще самому за едой сходить чем довериться вот этим людям 
бедным жадным злым 
и вообще труд этот рабский 
Можно мне доставщиков совестных ответственных интеллигентных людей а не вот это вот

Ответить

Kostya Proshchalykin

конгруэ́нтный
6

С высшим филологическим образованием

Ответить

Серый кардинал

Kostya
2

С любым гуманитарным в принципе.

Ответить

Tolya Mikryukov

конгруэ́нтный
3

Как только пользователи начнут за это платить, так сразу
(spoiler: не начнут)

Ответить

Сергей Трифонов

Tolya
0

30%+ от чека недостаточно?

Ответить

alex twit

конгруэ́нтный
3

совестные, ответственные и интеллигентные на эти гроши не пойдут, ебанулся, что ли

Ответить

Евгений Клочков

конгруэ́нтный
3

но мне не нравится что эти конторы берут всякое отребье

Качество кадров среди доставщиков может быть хорошем в том случае, если цена доставки будет с треть-половину цены заказа 

Ответить

colorless

конгруэ́нтный
1

совестных ответственных интеллигентных

доставка 149р

хуй тебе, а не чаевые

Конечно! Первым же рейсом!

Ответить

конгруэ́нтный

colorless
0

а хуй тебе а не чаевые 
еще одна манипулятивная архаика
мне пиздец как некомфортно от этого 
встраивайте это в стоимость конкурируйте и тд 
отьебитесь от меня в этим ритуалом 
нехуй на меня наваливать еще и эту ответственность 
вечное чувство которое даже сформулировать сложно 
ты как будто виноват 
ебал я это 
доставка это про комфорт или про что 
одно беспокойство 

Ответить

Умный бокал

8

Импортозамещенные крипз энд бладз.

Ответить

Поперечный ГОСТ

8

Околодоставщики

Ответить

Denis Logutko

8

2019: ну и боян, как вы заебали!
2020: достаточно выглянуть в окно

Ответить

Wlad Richter

7

Хера замесы. Прям как в 2007 во дворах и на поле. Эх, стенка на стенку, радость для быдла.

Ответить

Πетр Κудряшов

7

Голодные игры

Ответить

Бешеный файл

0

А, собственно, курьерам-то чего драться? Они же не влияют ни на что. Сервис продвигают те, кто в офисе, заказы делают простые люди. Как эта драка что-нибудь изменит в их жизни?

Ответить

Mezzo Deesa

Бешеный
16

Может какой передел рынка распространения сахарной пудры, мало ли какой у них там побочный бизнес.
Может не сошлись мнения по поводу строительства нового ускорителя частиц (например одна группа считает, что нынешний БАК ещё не исчерпал весь свой потенциал).

Ответить

Бешеный файл

Mezzo
1

Ну, вот наркотики - это я ещё могу понять

Ответить

Убедительная Геосфера

Mezzo
0

Скорее всего, кто-то не поделил район или заказы - они иногда таки конкуренты друг другу, а тут наверняка появился повод

Ответить

Алексѣй Ковалёвъ

5
Ответить

Денис Лисовски

Алексѣй
1
Ответить

Mezzo Deesa

1

Белые супремасисты опять драку устроили.
Что же с вами не так-то...

Ответить

Nikita Zubkov

Mezzo
12

Там скорее были суперметисы

Ответить

Valeriy Avdeyev

4

А всё потому, что в Конституции нужных поправок не было. 

Ответить

Всероссийский клуб

3

Обезьяны. Я понял, если бы начальники этих компаний подрались, а эти рабы то чего.

Ответить

Vitaliy Vitaliev

3

Новый сервис тестируют - «Яндекс.драка» - закажи пару крепких парней и они наваляют обидчикам. Доставка бойцов от 20 минут. Бойцы приезжают горячими или мы вернём деньги. 😂

Ответить

Убедительная Геосфера

Vitaliy
1

А можно заказать бойцов и предложить им подраться против друг друга? 

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Убедительная
0

Ну так и было - Деливери заказали )))

Ответить

Bird is the word

3

Edality!

Ответить

Телевизионный чувак

2

Всегда удивляло, как на средневековых войнах, разбирали кого херачить надо. А тут удобненько....

Ответить

Sam Lowry

Телевизионный
1

Так также и разбирали - по форме. 

Ответить

Asuka Langley

2

И эти люди доставляют нам еду

А что, собственно, не так? Говорит, как будто курьер это дохуя итлеллектуальная и элитная профессия, требующая высоких моральных принципов. Попиздились слегонца, с кем не бывает.

Ответить

Kostya Proshchalykin

2

Околодоставки

Ответить

Миша Сергеев

1

Представители самой мирной религии?

Ответить

Серый кардинал

1

Народные забавы в миниатюре.

Ответить

Удивительный томагавк_два

1

Пророчество сбылось.

Ответить

Евгений Шухов

1

Вагосы против грувцев

Ответить

Pavel Reich

1

Скорее всего какой-то Эдвар Бил снимает пранк, у него уже были видео с драками доставщиков.

Ответить

Максим Терехов

1

Зато сразу понятно кто твой противник, а кто напарник 

Ответить

Следующий ключ

1
Ответить

Night Guest

1

анкап против анприма

Ответить

kruzzenstern

1

Учитывая что в МСК в доставках работает много выходцев из средней Азии, то там вероятно был замес между таджиками и узбеками, например)

Ответить

НечеловеческаяЛогика

–1

All Kurier Live matter

Ответить

Андрей Капралов

НечеловеческаяЛ…
0

Couriers

Ответить

Nikita Zubkov

0

Ну наконец-то. Кто победил?

Ответить

Конструктивный ихтиандр

0

уволились две недели назад, скриньте

Ответить

Евгений Шухов

0

Как работают доставщики при анкапе

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Представители «Яндекс.Еды» сообщили TJ

В Delivery Сlub также рассказали TJ

Ответить

Alexey Zauzin

0

Подрывы нефтяных заводов и массовое заражение свиней с дронов, работники корпораций, которые щемят друг друга. Ай да 21 век, вот это я понимаю, киберпанк который мы заслужили!

Ответить

Бешеный файл

Alexey
0

Ща, Билл Гейтс всех зачипирует и настанет счастье

Ответить

Эмиль Рубанов

0

на самом деле это были съемки вирусного ролика, скриньте.

Ответить

alex twit

0

Битва, которую мы заслужили

Ответить

literale

0

дрались за еду?

Ответить

Алексей Кирсанов

0

Кто победит, того и точка

Ответить

Евгений Клочков

0

Это пиар-акция в преддверии выхода детх стрендинг на ПК?

Ответить

Ze Katze

0

Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают

Как же это пиздежь. 

Ответить

аятомат

Ze
0

комментарий удален

Ответить

Телевизионный чувак

0

А узбеки таджиков как отличают? Матерятся-то все по русски

Ответить

Евгений Клочков

Телевизионный
0

узбеки внешне "поазитанее", таджики внешне ближе к иранцам

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Китайская постанова.

Ответить

Jenny Smith

0

как чаечки за хлебушек...

Ответить

Лев Бабенко

0

Есть фото с места событий. Полагаю, в фиолетовом ребята из "Самоката"

Ответить

аятомат

0

нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу

курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают.

Ответить
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