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Новости
Сергей Звезда
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Глава Ненецкого округа, где проголосовали «против» поправок, заявил об отказе от объединения с Архангельской областью Материал редакции

«Я связываю [низкий результат] прежде всего, с протестом».

41 комментарий
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Власти отказались от идеи объединить Ненецкий автономный округ с Архангельской областью, сообщил РБК временно исполняющий обязанности главы НАО Юрий Бездудный. Он заявил об этом после того, как регион стал единственным, где проголосовали «против» поправок в Конституцию.

По данным ЦИК, 77,92% россиян проголосовали «за» поправки, 21,27% их не поддержали. НАО стал единственным протестным регионом, где «за» проголосовали только 43,78%.

Я связываю это [такой низкий результат голосования по поправкам в Конституцию], прежде всего, с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей НАО были очень серьёзными.

Юрий Бездудный
врио главы НАО

Бездудный в интервью РБК заявил, что «вопрос с объединением был закрыт в конце мая». Однако тогда, 27 мая, референдум, запланированный на 13 сентября 2020 года, всего лишь отложили как минимум на 2021 год.

Референдум о слиянии Архангельской области и…
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tjournal.ru

НАО и Архангельская область заключили меморандум об объединении регионов 13 мая. От Ненецкого округа его подписал Юрий Бездудный, от Архангельской области — Александр Цыбульский.

Цыбульский последние полтора года руководил НАО, но 2 апреля получил пост врио губернатора Архангельской области. Бездудный с 2019 года работал заместителем Цыбульского в НАО, а 2 апреля стал врио региона. Проект объединения стал первой громкой инициативой для обоих чиновников на новых постах.

НАО одновременно считается самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Основной причиной для объединения регионов называли перераспределение финансовых (в первую очередь, нефтяных) потоков в пользу более бедной Архангельской области. Жители НАО выступили «против» такого решения, с начала мая устраивая разные акции.

#новости #политика

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41 комментарий
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Marhal_New _Arleana

35

Кто-то скоро сляжет с короной

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Константин Курасов

Marhal_New
2

после обнуления с КОРОНОЙ у нас связано всё

Ответить

Zero-zero-one

23

Скоро НАО присоединится к Норвегии)

Ответить

Alexey Snooker

Zero-zero-one
6

НАО в НАТО
А что звучит хайпово

Ответить

Johann Birch

Alexey
1

- Может не НАО, Шурик?
- НАТО, Федя, НАТО!

Ответить

Скрытый томагавк_два

Alexey
0

надо НАО в НАТО!

Ответить

Носорог Бани

Zero-zero-one
1

Пора покупать там хату

Ответить

No Name

4

А вообще НАО может инициировать выход из состава рашки? И референднуть к финляшке например?))) Все таки автономный округ

Ответить

Mordegard Glezgorv

No
11

Все может. Только туда быстро придут зелёные человечки, уложат инициаторов в чёрные мешки и объявят антитеррористическую операцию. 

Ответить

Zero-zero-one

No
1

Больше нет.По новой конституции теперь запрет на отчуждение территорий России 

Ответить

Аксёнтов

Zero-zero-one
2

Он и до этого был. Абсолютно ничего не изменилось, не надо повторять пропагандистскую глупость

Ответить

Zero-zero-one

Аксёнтов
–1

Правда?Ну ок)

Ответить

ouxen

No
0

Нахуй финам эта дыра совковая

Ответить

Арабский Илья

ouxen
1

Большие запасы нефти.

Ответить

No Name

ouxen
0

ресы очевидно же. Фото многих регионов за 20 лет совсем не изменились, разбитая дорога остается такой же разбитой спустя 20 лет, а богатство региона остается. Та же чукотка с запасами нефти, драгметалов и газа даже при кривом управленце может обеспечить себе автономность существования и развития. Вопрос лишь в том что рядом сосед с ракетами)))))

Ответить

Кристина

No
0

Жителям на пользу пошло бы

Ответить

alexferman

No
0

Регионы не имеют права выхода из федерации

Ответить

Социальный чайник

6

Пытается оправдаться перед царем-батюшкой

Ответить

Пермский браслет

5

Ну все, ща заболеет пневмонией 

Ответить

Евгений Долгий

4

А что, в Екате за, что ли?
В Екате должны были против проголосовать ну ваще по всем раскладам. 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Евгений
0

Там Ройзман призывал на диване сидеть((

Ответить

Евгений Долгий

Дмитрий
0

подумал, что, чтобы резалты дошли до цика, надо чтобы и председатель уика был тоже явно против, чтобы его было прям ни запугать, не купить.
так что в екате, наверное, тоже было бы овер 60 дададад.

Может и к лучшему, что не пошли, слышал, как у куйвашова жопа подгорала из-за катастрофической явки зато.

Ответить

Владимир Климов

Евгений
0

Явка в этот раз была одна из самых лучших за последние годы

Ответить

Евгений Долгий

Владимир
0

Читал, что низкая явка была. Да и в любом случае, ну не поверю, что Екат со всеми последними противоречиями проголым сувал за

Ответить

Владимир Климов

Евгений
0

Ну как бы почти 40 процентов против, это много.

Ответить

Евгений Долгий

Владимир
0

ну так.. понятно, что пририсовали, но, все равно, ожидал большего.

Ответить

Andre Macareno

3

фига, они даже такие заявления срежиссировали

Ответить

Darya Timofeeva

3

Кто-то скоро выпадет из окна

Ответить

No Name

3

"временно исполняющий обязанности" не всегда звучит так осмысленно

Ответить

Посторонний Денис

2

Юрий Бездудный

врио главы НАТО

Ответить

Freon

2

Очень интересно, пуш и молния!

Ответить

Илья Волочков

1

Ураааа! Моя компания продаёт одно и то же ПО в оба региона. Если бы они объединились, мы бы потеряли одного заказчика.

Ответить

Игнат Синицын

0

Еще бы с Коми все это объединили🤦‍♂️

Ответить

Ev Vane

0

Юрий Бездудный?
Это тот, что интервью берет на YouTube?)

Ответить

Гигантский Кирилл

0

@Сергей Звезда там ВТБ упал, всем приходит уведомление о списании.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Гигантский
0

Где там?

Ответить

Гигантский Кирилл

Vyacheslav
0

Там

Ответить

Сергей Звезда

Гигантский
0

видим

Ответить

убер павукан

0

ну что, почалося? голосование против всё таки сработало?

Ответить

Al

убер
0

Так там даже и местное едро против объединения. 

Ответить

Al

0

Основной причиной для объединения регионов называли перераспределение финансовых (в первую очередь, нефтяных) потоков в пользу более бедной Архангельской области.

Ахуительная причина. А разве не с Москвы идет финансирование? 

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