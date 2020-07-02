Комментарии
«Я связываю [низкий результат] прежде всего, с протестом».
Власти отказались от идеи объединить Ненецкий автономный округ с Архангельской областью, сообщил РБК временно исполняющий обязанности главы НАО Юрий Бездудный. Он заявил об этом после того, как регион стал единственным, где проголосовали «против» поправок в Конституцию.
По данным ЦИК, 77,92% россиян проголосовали «за» поправки, 21,27% их не поддержали. НАО стал единственным протестным регионом, где «за» проголосовали только 43,78%.
Бездудный в интервью РБК заявил, что «вопрос с объединением был закрыт в конце мая». Однако тогда, 27 мая, референдум, запланированный на 13 сентября 2020 года, всего лишь отложили как минимум на 2021 год.
НАО и Архангельская область заключили меморандум об объединении регионов 13 мая. От Ненецкого округа его подписал Юрий Бездудный, от Архангельской области — Александр Цыбульский.
Цыбульский последние полтора года руководил НАО, но 2 апреля получил пост врио губернатора Архангельской области. Бездудный с 2019 года работал заместителем Цыбульского в НАО, а 2 апреля стал врио региона. Проект объединения стал первой громкой инициативой для обоих чиновников на новых постах.
НАО одновременно считается самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Основной причиной для объединения регионов называли перераспределение финансовых (в первую очередь, нефтяных) потоков в пользу более бедной Архангельской области. Жители НАО выступили «против» такого решения, с начала мая устраивая разные акции.
Кто-то скоро сляжет с короной
Скоро НАО присоединится к Норвегии)
НАО в НАТО
А что звучит хайпово
А вообще НАО может инициировать выход из состава рашки? И референднуть к финляшке например?))) Все таки автономный округ
Все может. Только туда быстро придут зелёные человечки, уложат инициаторов в чёрные мешки и объявят антитеррористическую операцию.
Больше нет.По новой конституции теперь запрет на отчуждение территорий России
Он и до этого был. Абсолютно ничего не изменилось, не надо повторять пропагандистскую глупость
ресы очевидно же. Фото многих регионов за 20 лет совсем не изменились, разбитая дорога остается такой же разбитой спустя 20 лет, а богатство региона остается. Та же чукотка с запасами нефти, драгметалов и газа даже при кривом управленце может обеспечить себе автономность существования и развития. Вопрос лишь в том что рядом сосед с ракетами)))))
А что, в Екате за, что ли?
В Екате должны были против проголосовать ну ваще по всем раскладам.
Там Ройзман призывал на диване сидеть((
подумал, что, чтобы резалты дошли до цика, надо чтобы и председатель уика был тоже явно против, чтобы его было прям ни запугать, не купить.
так что в екате, наверное, тоже было бы овер 60 дададад.
Может и к лучшему, что не пошли, слышал, как у куйвашова жопа подгорала из-за катастрофической явки зато.
Явка в этот раз была одна из самых лучших за последние годы
Читал, что низкая явка была. Да и в любом случае, ну не поверю, что Екат со всеми последними противоречиями проголым сувал за
Ну как бы почти 40 процентов против, это много.
ну так.. понятно, что пририсовали, но, все равно, ожидал большего.
Ураааа! Моя компания продаёт одно и то же ПО в оба региона. Если бы они объединились, мы бы потеряли одного заказчика.
@Сергей Звезда там ВТБ упал, всем приходит уведомление о списании.
ну что, почалося? голосование против всё таки сработало?
Основной причиной для объединения регионов называли перераспределение финансовых (в первую очередь, нефтяных) потоков в пользу более бедной Архангельской области.
Ахуительная причина. А разве не с Москвы идет финансирование?