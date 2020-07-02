Журналисты Би-би-си вынесли свои бюллетени с избирательных участков. Это не отразилось в протоколах
Материал редакции
В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы.
Пять журналистов Би-би-си вынесли свои бюллетени с участков во время голосования по поправкам в Конституцию, и в трёх случаях это не отразилось на итоговых протоколах, говорится в материале издания;
Журналисты хотели проверить, зафиксирует ли УИК, что избиратель вынес бюллетень. Би-би-си отмечает, что это должно отразиться в государственной автоматизированной системе «Выборы»: число выданных бюллетеней и бюллетеней в урнах не должно совпадать. Но на трёх участках в Москве — №43, №2145, №2748 — показатели совпали;
Опрошенные Би-би-си эксперты считают, что несовпадение показателей может привести к аннулированию результатов на конкретных участках или повторному подсчёту голосов;
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев предположил, что либо комиссия «некорректно» повела себя, либо журналисты говорят неправду. Он посоветовал им обратиться в полицию или «другой орган, который они посчитают для себя возможным»;
В Мосгоризбиркоме заявили, что число бюллетеней указано правильно, а неучтённых зафиксировано не было. Там предложили журналистам показать «оригиналы документов, выдаваемых ими за бюллетени для голосования», чтобы Мосгоризбирком мог провести проверку.
Кроме того, в Мосгоризбиркоме считают, что действия корреспондентов «одного и того же иностранного СМИ» «обладают признаком, хорошо известным криминалистам: „по предварительному сговору группой лиц“». Другими словами, изданию намекнули на статью 25 УК РФ;
Издание утверждает, что выносить бюллетени не запрещено: сотрудник полиции должен только проинформировать членов УИКа о попытке вынести их, а те обязаны «разъяснить избирателю предназначение избирательного бюллетеня и предложить ему проголосовать».
Nikita Zubkov
Другими словами, изданию намекнули на статью 25 УК РФ
Комиссии никто намекать не будет
Meg Walker
обладают признаком, хорошо известным криминалистам: „по предварительному сговору группой лиц“»
Meg WalkerMeg
Я блядь даже посчитать, на каком количестве уровней это ёбаная дичь, не могу.
Из наиболее очевидно-уебанского. Знаете, что ещё подпадает под понятие «действие, совершённое группой лиц под предварительному сговору»? Игра в футбол! Всё, блядь, на расстрел.
Умный бокал
Это же чудо чудесное
Сертификат безучастия
На что рассчитывали журналисты ББС? Что вынесут Конституцию?
Никита ИмамутдиновСертификат
Простой журналистский эксперимент. Что в этом плохого?
Сертификат безучастияНикита
Клоунада. Ставьте эксперименты в Британии или США. Ноги там белым помойте, после черных
Никита ИмамутдиновСертификат
Ясно, НОДовец порвался.
Можете его выносить его вперед ногами
Сертификат безучастияНикита
Я консервативный, а не нодовец. Вы тут кукухой поехали совсем, петухи сжвшные.
Евгений Долгий
Навальныйправ 2.0.
Pavel Reich
*Тут фото улыбающегося лидера оппозиции*
Vasiliy
Понять и простить. Продадут бюллетени на Кристи или Сотбис - так бы каждый поступил
Иван Иванов
В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы.
Мосгоризбиркому надо намекнуть на статьи 47, 49 Закона о СМИ, согласно которым действовали журналисты. А если не дойдёт, то намекнуть уже на 144-ю статью УК о воспрепятствовании и добить статьями 285 и 293.
Ответственный Слава
У нас тут вроде с TJ кто-то выносил тоже бюллетень.
Социальный чайник
Его уже посадили
Ответственный Слава
На должность главреда TJ?
Арабский Илья
В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы
Дебилы, вы не туда воюете.