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Новости
Алексей Боржонов
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Журналисты Би-би-си вынесли свои бюллетени с избирательных участков. Это не отразилось в протоколах Материал редакции

В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы.

  • Пять журналистов Би-би-си вынесли свои бюллетени с участков во время голосования по поправкам в Конституцию, и в трёх случаях это не отразилось на итоговых протоколах, говорится в материале издания;
  • Журналисты хотели проверить, зафиксирует ли УИК, что избиратель вынес бюллетень. Би-би-си отмечает, что это должно отразиться в государственной автоматизированной системе «Выборы»: число выданных бюллетеней и бюллетеней в урнах не должно совпадать. Но на трёх участках в Москве — №43, №2145, №2748 — показатели совпали;
  • Опрошенные Би-би-си эксперты считают, что несовпадение показателей может привести к аннулированию результатов на конкретных участках или повторному подсчёту голосов;
  • Зампредседателя ЦИК Николай Булаев предположил, что либо комиссия «некорректно» повела себя, либо журналисты говорят неправду. Он посоветовал им обратиться в полицию или «другой орган, который они посчитают для себя возможным»;
  • В Мосгоризбиркоме заявили, что число бюллетеней указано правильно, а неучтённых зафиксировано не было. Там предложили журналистам показать «оригиналы документов, выдаваемых ими за бюллетени для голосования», чтобы Мосгоризбирком мог провести проверку.
  • Кроме того, в Мосгоризбиркоме считают, что действия корреспондентов «одного и того же иностранного СМИ» «обладают признаком, хорошо известным криминалистам: „по предварительному сговору группой лиц“». Другими словами, изданию намекнули на статью 25 УК РФ;

  • Издание утверждает, что выносить бюллетени не запрещено: сотрудник полиции должен только проинформировать членов УИКа о попытке вынести их, а те обязаны «разъяснить избирателю предназначение избирательного бюллетеня и предложить ему проголосовать».

Вбросы, отобранные голоса и похищение члена…
В соцсетях рассказывают о фальсификациях, допущенных ради 77,92% голосов «за».
tjournal.ru

#новости #конституция

Алексей Боржонов PLUS
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17 комментариев
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Nikita Zubkov

8

 Другими словами, изданию намекнули на статью 25 УК РФ

Комиссии никто намекать не будет

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Meg Walker

3

обладают признаком, хорошо известным криминалистам: „по предварительному сговору группой лиц“»

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Meg Walker

Meg
7

Я блядь даже посчитать, на каком количестве уровней это ёбаная дичь, не могу. 

Из наиболее очевидно-уебанского. Знаете, что ещё подпадает под понятие «действие, совершённое группой лиц под предварительному сговору»? Игра в футбол! Всё, блядь, на расстрел. 

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Умный бокал

2

Это же чудо чудесное

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Сертификат безучастия

0

На что рассчитывали журналисты ББС? Что вынесут Конституцию?

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Никита Имамутдинов

Сертификат
3

Простой журналистский эксперимент. Что в этом плохого?

Ответить

Сертификат безучастия

Никита
–3

Клоунада. Ставьте эксперименты в Британии или США. Ноги там белым помойте, после черных

Ответить

Никита Имамутдинов

Сертификат
0

Ясно, НОДовец порвался.
Можете его выносить его вперед ногами

Ответить

Сертификат безучастия

Никита
0

Я консервативный, а не нодовец. Вы тут кукухой поехали совсем, петухи сжвшные.

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Евгений Долгий

1

Навальныйправ 2.0.

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Pavel Reich

1

*Тут фото улыбающегося лидера оппозиции*

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Vasiliy

1

Понять и простить. Продадут бюллетени на Кристи или Сотбис - так бы каждый поступил

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Иван Иванов

1

В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы.

Мосгоризбиркому надо намекнуть на статьи 47, 49 Закона о СМИ, согласно которым действовали журналисты. А если не дойдёт, то намекнуть уже на 144-ю статью УК о воспрепятствовании и добить статьями 285 и 293.

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Ответственный Слава

0

У нас тут вроде с TJ кто-то выносил тоже бюллетень.

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Социальный чайник

Ответственный
0

Его уже посадили

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Ответственный Слава

Социальный
0

На должность главреда TJ?

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Арабский Илья

0

 В Мосгоризбиркоме намекнули, что действия журналистов уголовно наказуемы

Дебилы, вы не туда воюете.

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