Комментарии
В банке заявили, что сообщения о списаниях ошибочные.
В мобильном приложении ВТБ произошёл сбой, сообщили читатели TJ и пользователи соцсетей. Они рассказали о списаниях со счетов и не работающем приложении.
В банке подтвердили факт сбоя и заверили, что сообщения о списаниях ошибочные.
Kostya Proshchalykin
У всех кто проголосовал против списали деньги тем, кто проголосовал за поправки
Сертификат безучастия
Система быстрых платежей работает, не мешайте
Сергей Звезда
Я в детстве после отправления пятидесяти смс на номер 4242
Павел КаташевСергей
Люди не разобрались а уже хай подняли, деньги на месте, пришли людям смс полугодовой давности.
Евгений БольшаковПавел
ну а как собственно разобраться? Пришла смс о списание суммы, а проверить баланс нельзя, т.к. не входится в ЛК.
Павел КаташевЕвгений
1 время не совпадает с реальным
2 считаем сумму до списания а потом ищем ее у себя в смс и вуаля - списание полугодовой давности
Kyler
Самый убогий банк, не понимаю кто им ещё пользуется
Andrew MakarovKyler
В списке лидеров по ипотеке например. Вот и ответ. 🤷♂️
Anton GerasimovKyler
Могу назвать множество более убогих банков. Почему именно этот выделяешь? Сбербанк например нравится?
Киевский кран
Могу сравнить сбер и втб
Сбер -очень крутое приложение.
ВТБ - приложение почти никогда не работает - даже войти не получается. А если удастся войти - не подгружает счета. А когда через минут 10 подгрузит - сделать какой-либо перевод, даже между своими счетами невозможно.
То есть оно ВООБЩЕ не юзабельно в принципе.
Нынешний алмаз
На тебя уже смотрит Путин.
Кирилл Сосновский
Ни один телефон с сайта ВТБ не отвечает. Что за фигня?
Конечно, тысяча человек разом позвонило, ты что хочешь?
Сертификат безучастияКирилл
Хочу, чтобы доллар был по 33
Нынешний алмаз
Я думал ВТБ вообще никто не пользуется, кроме зачисления стипендий и тд, чтобы потом вывести в другой банк.
Гигантский Кирилл
В сбер! Нет, на карту мир!
Нынешний алмаз
Владимир Владимирович, ну вам вроде ВТБ ближе, но согласитесь, у Сбера приложение отличное!
Александра СараеваНынешний
Бюджетные организации))))))
Павел Каташев
Да емае, пришли уведомления полугодовой давности и все
Kyler
Я полагаю кто то в боевой системе бэкап с очень старыми данными восстановил
Black Jack
Уже заработало, проверил, все на месте. До этого пришли 2 левых пуша о списании и при входе «система временно недоступна».
Miku Hatsune
Показало две отмененные транзакции двухмесячной давности как сегодняшние траты но по количеству денег на счете сразу было видно что чушь
Гигантский Кирилл
Киевский кран
То есть типа раньше приложение типа работало, да?
Оно 99% времени тупо не работает. Как и онлайн-банкинг
Кирилл Сосновский
Только что пришла смс, что с моей карты, которая у меня в кармане, снято 3500 в другом месте. Ни один телефон с сайта ВТБ не отвечает. Что за фигня?
которая у меня в кармане
Гений.
KylerКирилл
У них все легло разом
Нынешний алмаз
Гей
Artem Gruzdev
Это повысили НДФЛ задним числом.
Eric Square
Ранее зафиксированные проблемы в ВТБ-Онлайн полностью устранены, работа мобильного приложения восстановлена.
Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных смс о ранее проведённых архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось.
Приносим свои извинения за неудобства, наши IT специалисты делают все возможное для усовершенствования онлайн-сервисов.
(с) Оперштаб ВТБ
Рома Шульц
До чего же люди тугие. Мне пришло уведомление, что я в КБ на 260 закупился. Я посмотрел, сумма оставшаяся не совпадает с тем, что было. Поискал выше - оказалось 27 марта списание произошло. В чем сложность у людей подумать головой и поскроллить ленту - вообще хз