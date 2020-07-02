Сообщаем, что в ВТБ-Онлайн были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс-сообщений о ранее проведённых транзакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам.

Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка.

Наши ИТ-специалисты делают всё возможное, чтобы оперативно урегулировать данную ситуацию. Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства.

