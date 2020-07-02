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Новости
Алексей Боржонов
3643

В мобильном приложении ВТБ произошёл сбой. Пользователи пожаловались на списания с карт Материал редакции

В банке заявили, что сообщения о списаниях ошибочные.

В мобильном приложении ВТБ произошёл сбой, сообщили читатели TJ и пользователи соцсетей. Они рассказали о списаниях со счетов и не работающем приложении.

В банке подтвердили факт сбоя и заверили, что сообщения о списаниях ошибочные.

Сообщаем, что в ВТБ-Онлайн были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс-сообщений о ранее проведённых транзакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам.

Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка.

Наши ИТ-специалисты делают всё возможное, чтобы оперативно урегулировать данную ситуацию. Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства.

ВТБ
Дмитрий Солосин @dmsolosin
@vtb здравствуйте. Списалась внушительная сума с карты. Не могу зайти в приложение ВТБ онлайн. Колл- центр недоступен
британия @GaGa_oo_lala
@banki_ru ГДЕ ВСЕ ОПЕРАТОРЫ ВТБ?! ПОЧЕМУ ЗВОНОК СКИДЫВАЕТСЯ, А ДЕНЬГИ С КАРТЫ ПРОДОЛЖАЮТ СНИМАТЬСЯ! НИКАК НЕВОЗМОЖНО ЗАБЛОКИРОВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО НИКОМУ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ!
Viktorianskaya @VikkiPaym
#втб че у вас происходит? У моей мамы исчезли деньги на карте, дозвониться до вас невозможно!
Злая бабка @7bogcdfwyiaRCua
@vtb Уважаемые ВТБ у Вас проблемы ? Мне и моим друзьям ( тоже клиентам ВТБ ) рассылают СМС с переводом непонятных сумм денег . Тех поддержка недоступна ( телефон тупо не работает ). ВТБ живи
Максим @maxpaindrop
Только что с дебетовой карты втб на которой 800₽ списали 20тыс колцентр не отвечает в чате говорят звоните в колцентр. Короче Путин дал 20тыс Путин взял 20тыс https://twitter.com/navalny/status/1278675542322163713
Уже пять минут как весело @pomeoxfl
Только что пришла смс, что с моей карты, которая у меня в кармане, снято 3500 в другом месте. Ни один телефон с сайта ВТБ не отвечает. Что за фигня, @vtb?
Скриншот пользовательницы TJ, которая не смогла зайти в приложение ни по биометрии, ни с паролем
SV @SVonairs
Сбой в ВТБ. В новостях пока пишут только про сбой в втб-онлайн. Но еще пришло уведомление о переводе с карты, которого не совершал. #втб #втбонлайн #банки #деньги #картавтб
Darth Traders @Evgeny_Jenkov
#втб кто-то списал бабки, а приложение упало
Филипп Байда @philippsina322
Пишут что списались деньги, горячая линий нкдоступна, приложение лежит, #втб

#новости #сбои

Алексей Боржонов PLUS
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29 комментариев
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Kostya Proshchalykin

32

У всех кто проголосовал против списали деньги тем, кто проголосовал за поправки

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Сертификат безучастия

18

Система быстрых платежей работает, не мешайте

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Сергей Звезда

16

Я в детстве после отправления пятидесяти смс на номер 4242

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Павел Каташев

Сергей
0

Люди не разобрались а уже хай подняли, деньги на месте, пришли людям смс полугодовой давности.

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Евгений Большаков

Павел
3

ну а как собственно разобраться? Пришла смс о списание суммы, а проверить баланс нельзя, т.к. не входится в ЛК. 

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Павел Каташев

Евгений
0

1 время не совпадает с реальным
2 считаем сумму до списания а потом ищем ее у себя в смс и вуаля - списание полугодовой давности

Ответить

Kyler

8

Самый убогий банк, не понимаю кто им ещё пользуется

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Andrew Makarov

Kyler
2

В списке лидеров по ипотеке например. Вот и ответ. 🤷‍♂️

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Anton Gerasimov

Kyler
0

Могу назвать множество более убогих банков. Почему именно этот выделяешь? Сбербанк например нравится?

Ответить

Киевский кран

Anton
0

Могу сравнить сбер и втб
Сбер -очень крутое приложение.
ВТБ - приложение почти никогда не работает - даже войти не получается. А если удастся войти - не подгружает счета. А когда через минут 10 подгрузит - сделать какой-либо перевод, даже между своими счетами невозможно.

То есть оно ВООБЩЕ не юзабельно в принципе.

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Нынешний алмаз

Kyler
–2

На тебя уже смотрит Путин.

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Кирилл Сосновский

2

Ни один телефон с сайта ВТБ не отвечает. Что за фигня?

Конечно, тысяча человек разом позвонило, ты что хочешь?

Ответить

Сертификат безучастия

Кирилл
9

Хочу, чтобы доллар был по 33

Ответить

Нынешний алмаз

4

Я думал ВТБ вообще никто не пользуется, кроме зачисления стипендий и тд, чтобы потом вывести в другой банк.

Ответить

Гигантский Кирилл

Нынешний
1

В сбер! Нет, на карту мир!

Ответить

Нынешний алмаз

Гигантский
–1

Владимир Владимирович, ну вам вроде ВТБ ближе, но согласитесь, у Сбера приложение отличное!

Ответить

Александра Сараева

Нынешний
1

Бюджетные организации))))))

Ответить

Павел Каташев

4

Да емае, пришли уведомления полугодовой давности и все

Ответить

Kyler

4

Я полагаю кто то в боевой системе бэкап с очень старыми данными восстановил

Ответить

Black Jack

2

Уже заработало, проверил, все на месте. До этого пришли 2 левых пуша о списании и при входе «система временно недоступна».

Ответить

Miku Hatsune

1

Показало две отмененные транзакции двухмесячной давности как сегодняшние траты но по количеству денег на счете сразу было видно что чушь

Ответить

Гигантский Кирилл

1
Ответить

Киевский кран

1

То есть типа раньше приложение типа работало, да?
Оно 99% времени тупо не работает. Как и онлайн-банкинг

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Только что пришла смс, что с моей карты, которая у меня в кармане, снято 3500 в другом месте. Ни один телефон с сайта ВТБ не отвечает. Что за фигня?

которая у меня в кармане

Гений.

Ответить

Kyler

Кирилл
0

У них все легло разом

Ответить

Нынешний алмаз

Кирилл
–2

Гей

Ответить

Artem Gruzdev

0

Это повысили НДФЛ задним числом.

Ответить

Eric Square

0

Ранее зафиксированные проблемы в ВТБ-Онлайн полностью устранены, работа мобильного приложения восстановлена.

Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных смс о ранее проведённых архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось.

Приносим свои извинения за неудобства, наши IT специалисты делают все возможное для усовершенствования онлайн-сервисов.

(с) Оперштаб ВТБ

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Рома Шульц

0

До чего же люди тугие. Мне пришло уведомление, что я в КБ на 260 закупился. Я посмотрел, сумма оставшаяся не совпадает с тем, что было. Поискал выше - оказалось 27 марта списание произошло. В чем сложность у людей подумать головой и поскроллить ленту - вообще хз

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