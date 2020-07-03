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Новости
Артём Мазанов
1991

МВД объявило взыскание командиру роты из-за одинаковых жетонов у полицейских, задержавших журналистов в Москве Материал редакции

C сотрудниками подразделения также провели профилактическую работу.

13 комментариев
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Задержание Сергея Смирнова Фото «МБХ медиа»

МВД провело служебную проверку после просьбы главных редакторов «Эха Москвы» и «Новой газеты» проверить информацию об одинаковых жетонах у полицейских, задержавших журналистов на пикетах в Москве. Об этом пишет РБК.

По результатам проверки МВД установило нарушение положения о нагрудном знаке сотрудника полиции. Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание — «за нарушение требований должностного регламента». Для недопущения подобных нарушений с сотрудниками этого подразделения также провели профилактическую работу.

28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за акцию в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. В этот же день в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Азаза. На них задержали в том числе главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Во время их задержания СМИ обратили внимание на одинаковые жетоны у двоих полицейских, после чего главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к министру внутренних дел с просьбой проверить эту информацию.

#новости #мвд

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
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13 комментариев
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Неудачный рак

11

Для недопущения подобных нарушений с сотрудниками этого подразделения также провели профилактическую работу.

Как-будто они случайно это сделали

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Vladimir Medvedev

6

Эт ваще то подделка удостоверения полиции. Там профилактическая беседа слабовато выглядит.

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Ze Katze

Vladimir
1

Ну не увольнять же. Всего то подделка удостоверения. Чего бубнить то? 

Ответить

Vladimir Medvedev

Ze
1

Все потому что президент либерал. Был бы нормальный парень, они бы так легко не отделались.

Ответить

Ze Katze

Vladimir
0

Если бы не он. Активистов бы уже задерживали солдаты НАТО

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Vladimir
0

Эт ваще то подделка удостоверения полиции.

Оба жетона настоящие. Просто один дубликат. Изготовление дубликата - запрещено, даже если нагрудный знак был утерян (наказание - взыскание). Походу парни просто как-то мухлюют... понять бы как...

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Служащий Абдужаббор

5

Стапэ, это ж фотошоп, говорили они

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Егор Шепелев

2

Уже пошутили про Азаза?

Ответить

Andrew Sychev

2

Профилактическая работа: - Атата, так нельзя. 

Ответить

Alexander Kuznetsov

1

Гражданин, пройдемте

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Dc Maniac

0

Ибо нехуй одинаковые жетоны носить

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Евгений Глебов (Катышев)

0

Внезапно, одинаковые жетоны оказались именно в этот момент, именно в этом месте.

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Овжешко Пожежниченко

0

"взыскание", "профилактическую работу"
Ровным счетом - никуя.

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