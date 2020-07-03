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C сотрудниками подразделения также провели профилактическую работу.
МВД провело служебную проверку после просьбы главных редакторов «Эха Москвы» и «Новой газеты» проверить информацию об одинаковых жетонах у полицейских, задержавших журналистов на пикетах в Москве. Об этом пишет РБК.
По результатам проверки МВД установило нарушение положения о нагрудном знаке сотрудника полиции. Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание — «за нарушение требований должностного регламента». Для недопущения подобных нарушений с сотрудниками этого подразделения также провели профилактическую работу.
28 мая журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за акцию в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. В этот же день в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Азаза. На них задержали в том числе главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Во время их задержания СМИ обратили внимание на одинаковые жетоны у двоих полицейских, после чего главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к министру внутренних дел с просьбой проверить эту информацию.
Эт ваще то подделка удостоверения полиции. Там профилактическая беседа слабовато выглядит.
Все потому что президент либерал. Был бы нормальный парень, они бы так легко не отделались.
Эт ваще то подделка удостоверения полиции.
Оба жетона настоящие. Просто один дубликат. Изготовление дубликата - запрещено, даже если нагрудный знак был утерян (наказание - взыскание). Походу парни просто как-то мухлюют... понять бы как...
Внезапно, одинаковые жетоны оказались именно в этот момент, именно в этом месте.