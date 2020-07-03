 Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ

По мнению старшего преподавателя ВШЭ Виктора Горбатова, в список попали те, кто подписывал письма в поддержку политзаключённых.

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Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Об этом пишет журнал Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.

Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.

Горбатов рассказал Doxa, что его вместе с другими преподавателями внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников, которых сократят. По мнению Горбатова, в этот список включили тех, кто подписывал открытые письма в поддержку политзаключённых и профессора Гасана Гусейнова. О существовании такого списка Doxa анонимно рассказали ещё несколько преподавателей ВШЭ.