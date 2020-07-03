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Новости
Артём Мазанов
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Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ — их внесли в список «неблагонадёжных» педагогов Материал редакции

По мнению старшего преподавателя ВШЭ Виктора Горбатова, в список попали те, кто подписывал письма в поддержку политзаключённых.

21 комментарий
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Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Об этом пишет журнал Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.

Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.

Горбатов рассказал Doxa, что его вместе с другими преподавателями внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников, которых сократят. По мнению Горбатова, в этот список включили тех, кто подписывал открытые письма в поддержку политзаключённых и профессора Гасана Гусейнова. О существовании такого списка Doxa анонимно рассказали ещё несколько преподавателей ВШЭ.

Горбатов рассказал, что его «взяли на карандаш» и советовали «не высовываться»: «Если я не внемлю, то к концу учебного года меня может не оказаться больше в Вышке».

Doxa

#новости #вшэ

Артём Мазанов PLUS
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Ну привет
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21 комментарий
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Неудачный рак

5

ВШЭвцы, не зассыте посты в поддержку преподов на тж написать?

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Stanley H. Tweedle

Неудачный
20

Зассут конечно, малолетние карьеристы же

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Методический ключ

Stanley
9

Какое странное написание слова "крысы"

Ответить

Stanley H. Tweedle

Методический
0

Фу какой максимализм, Света Бунякина и Артём Намазиков не одобрили бы.

Ответить

Основной пришелец

Stanley
1

Хуя ты рвёшься уже который месяц, ахахах

Ответить

Stanley H

Основной
0

Если кто-то спрашивал, кто скрывается за этим аккаунтом, то вот

Ответить

Основной

Stanley
0

Да всем похуй на этот акк. А вот то, как ты бегаешь кудахчешь, наблюдать забавно!

Ответить

Stanley H

Основной
0

Думаю многим будет не похуй узнать как ты называешь детей своих клиентов ущербными, курица :)

Ответить

Alex Macher

Stanley
–1

Легко говорить, наверное, когда где-то в другом месте учишься и т.д.

ВШЭ как бы не частная контора. И причем здесь карьеристы нахуй, особенно те, кто на бюджете? Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.

В частной шараге если есть разногласия, то тебя так же попросили бы на выход.

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Stanley H. Tweedle

Alex
2

Да, хорошо, не забудь очередь с пятницы занять

Ответить

Методический ключ

Alex
0

Просто эталонный терпила. Хоть бы постеснялся такое писать.

Ответить

alexferman

3

Вышка порвалась, жаль

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Днишка

Ответить

Who Let The Dogs Out

1

Это только цветочки. Ягодки к осени будем собирать, новые законы, усиленная цензура, и прочие радости по укреплению авторитета власти.

На месте Беларуси, я бы напрягся.

Ответить

Andrew Sychev

0

У каждого ректора хуй за щекой 

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Ян Китаев

0

Фото соседней общаги как раз здесь в тему

Ответить

Егор Харитонов

0

Клоунада продолжается!

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Трагический пёс_анон

0

Если Цаплина уволят, то ВШЭшники не будут срать на ТЖ, а если не уволят, то мы будем знать, что он провластные хуеплёт.

Ответить

Региональный единорожек88

0

Öбнулись чтоль? 

Ответить

Arthur Litovko

0

 Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ

Блядь, я по заголовку подумал, что это Doxa призывает уволить ватных преподавателей. Мол, вот это они ахуели 😅

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Arthur Litovko

–1

 Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии

Надеюсь, Школу равноправия уже ликвидировали. Или как там называется то, из-за чего отменили Мисс ВШЭ

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