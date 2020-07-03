Комментарии
По мнению старшего преподавателя ВШЭ Виктора Горбатова, в список попали те, кто подписывал письма в поддержку политзаключённых.
Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Об этом пишет журнал Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.
Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.
Горбатов рассказал Doxa, что его вместе с другими преподавателями внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников, которых сократят. По мнению Горбатова, в этот список включили тех, кто подписывал открытые письма в поддержку политзаключённых и профессора Гасана Гусейнова. О существовании такого списка Doxa анонимно рассказали ещё несколько преподавателей ВШЭ.
Зассут конечно, малолетние карьеристы же
Методический ключ
Какое странное написание слова "крысы"
Фу какой максимализм, Света Бунякина и Артём Намазиков не одобрили бы.
Основной пришелец
Хуя ты рвёшься уже который месяц, ахахах
Легко говорить, наверное, когда где-то в другом месте учишься и т.д.
ВШЭ как бы не частная контора. И причем здесь карьеристы нахуй, особенно те, кто на бюджете? Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.
В частной шараге если есть разногласия, то тебя так же попросили бы на выход.
Это только цветочки. Ягодки к осени будем собирать, новые законы, усиленная цензура, и прочие радости по укреплению авторитета власти.
На месте Беларуси, я бы напрягся.
Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ
Блядь, я по заголовку подумал, что это Doxa призывает уволить ватных преподавателей. Мол, вот это они ахуели 😅
Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии
Надеюсь, Школу равноправия уже ликвидировали. Или как там называется то, из-за чего отменили Мисс ВШЭ