Комментарии
что происходит в интернете
По мнению старшего преподавателя ВШЭ Виктора Горбатова, в список попали те, кто подписывал письма в поддержку политзаключённых.
Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Об этом пишет журнал Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.
Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.
Горбатов рассказал Doxa, что его вместе с другими преподавателями внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников, которых сократят. По мнению Горбатова, в этот список включили тех, кто подписывал открытые письма в поддержку политзаключённых и профессора Гасана Гусейнова. О существовании такого списка Doxa анонимно рассказали ещё несколько преподавателей ВШЭ.
Зассут конечно, малолетние карьеристы же
Методический ключ
Какое странное написание слова "крысы"
Фу какой максимализм, Света Бунякина и Артём Намазиков не одобрили бы.
Основной пришелец
Хуя ты рвёшься уже который месяц, ахахах
Да всем похуй на этот акк. А вот то, как ты бегаешь кудахчешь, наблюдать забавно!
О, быстро ты фейкомет расчехлил, да ещё и по методичке двачеров
Боже, насколько я выпал из актуального: я все еще считал, что ты звёздочка все чатиков и со всеми дружишь.
Легко говорить, наверное, когда где-то в другом месте учишься и т.д.
ВШЭ как бы не частная контора. И причем здесь карьеристы нахуй, особенно те, кто на бюджете? Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.
В частной шараге если есть разногласия, то тебя так же попросили бы на выход.
Таинственный пришелец
Ты не понимаешь ГЛАВНОЙ проблемы.
Кусок говна, который увольняет за "неблагонадёжность" людей, подписывающих письма в поддержку политзаключённых - это место, где ничему хорошему "научить" не могут, и сама идея там "учиться" - грандиозная тупость. Поэтому, конечно, если это происходит, нужно скорее бежать оттуда, а не "бесплатно учиться" в куске говна, ведь кроме как такому же говну там тебя ничему не научат, смекаешь?
Методический ключ
смекаешь
Нет, конечно. Его уже научили терпеть, бояться и вставать на колени перед "авторитетными людьми".
Неудачный рак
Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.
Я надеюсь ты имел ввиду нологи и ум челиков
Это только цветочки. Ягодки к осени будем собирать, новые законы, усиленная цензура, и прочие радости по укреплению авторитета власти.
На месте Беларуси, я бы напрягся.
- Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии
- Препод, который подпадает под сокращение ставок конспирологически маняврирует "Это всё рука кремля! Идёт охота на оппозиционных преподавателей! Есть тайные списки!"
- Doxa подхватывает историю и выдаёт версию несчастного за жареный материал.
- PROFIT
Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии
Надеюсь, Школу равноправия уже ликвидировали. Или как там называется то, из-за чего отменили Мисс ВШЭ
Тревожный Петя
Конкурсы красоты полная хуйня, красота не всем дается от рождения, а вот интеллект можно развивать в течение всей жизни.
Но школа равноправия тоже хуйня, нужен факультет барнаулистики
Думается мне, возможности познания, как и красота, у всех разные, и в большой степени заложены генетически
И что? Почему людям нельзя наслаждаться красотлй и оценивать ее? А вообще на такие мероприятия и не красотки ходят, а средние бабы с низкой самооценкой, которую им там вниманием и аплодисментами повышают.
Тревожный Петя
Инцелу надоели видосы на порнхабе и ему подавай натурой уже?
Конкурсы красоты были задолго до порнхаба, ну и сравнивать конкурс и порно, ок, пораженный, больной мозг у тебя).
Красоту тоже можно апать, а интеллект так же часто с рождения намного лучше развит.
Тревожный Петя
Делать пластические операции для университетского конкурса красоты?
Проходил я тут )), не мог не сфоткать
Фото соседней общаги как раз здесь в тему
Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ
Блядь, я по заголовку подумал, что это Doxa призывает уволить ватных преподавателей. Мол, вот это они ахуели 😅
Увольнять инакомыслящих вполне в духе западных левых, так что ВЩЭ просто следует трендам!
Глупое решение, увольнять надо не потому что оппозиционные, а потому что вшэ