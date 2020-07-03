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Новости
Артём Мазанов
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Журнал Doxa заявил о планах ВШЭ уволить оппозиционных преподавателей — их внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников Материал редакции

По мнению старшего преподавателя ВШЭ Виктора Горбатова, в список попали те, кто подписывал письма в поддержку политзаключённых.

45 комментариев
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Руководство Высшей школы экономики планирует сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. Под сокращение могут попасть оппозиционные сотрудники. Об этом пишет журнал Doxa со ссылкой на старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.

Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.

Горбатов рассказал Doxa, что его вместе с другими преподавателями внесли в список «неблагонадёжных» сотрудников, которых сократят. По мнению Горбатова, в этот список включили тех, кто подписывал открытые письма в поддержку политзаключённых и профессора Гасана Гусейнова. О существовании такого списка Doxa анонимно рассказали ещё несколько преподавателей ВШЭ.

Горбатов рассказал, что его «взяли на карандаш» и советовали «не высовываться»: «Если я не внемлю, то к концу учебного года меня может не оказаться больше в Вышке».

Doxa

#новости #вшэ

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45 комментариев
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Неудачный рак

23

ВШЭвцы, не зассыте посты в поддержку преподов на тж написать?

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Stanley H. Tweedle

Неудачный
42

Зассут конечно, малолетние карьеристы же

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Методический ключ

Stanley
24

Какое странное написание слова "крысы"

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Stanley H. Tweedle

Методический
1

Фу какой максимализм, Света Бунякина и Артём Намазиков не одобрили бы.

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Основной пришелец

Stanley
1

Хуя ты рвёшься уже который месяц, ахахах

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Stanley H

Основной
0

Если кто-то спрашивал, кто скрывается за этим аккаунтом, то вот

Ответить

Основной

Stanley
0

Да всем похуй на этот акк. А вот то, как ты бегаешь кудахчешь, наблюдать забавно!

Ответить

Stanley H

Основной
–1

Думаю многим будет не похуй узнать как ты называешь детей своих клиентов ущербными, курица :)

Ответить

Основной

Stanley
1

О, быстро ты фейкомет расчехлил, да ещё и по методичке двачеров

Ответить

Stanley H

Основной
0

Не знаю никаких методик двачеров, я же не их богиня.

Ответить

сироп от щекотки

Stanley
0

Боже, насколько я выпал из актуального: я все еще считал, что ты звёздочка все чатиков и со всеми дружишь.

Ответить

Alex Macher

Stanley
0

Легко говорить, наверное, когда где-то в другом месте учишься и т.д.

ВШЭ как бы не частная контора. И причем здесь карьеристы нахуй, особенно те, кто на бюджете? Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.

В частной шараге если есть разногласия, то тебя так же попросили бы на выход.

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Stanley H. Tweedle

Alex
6

Да, хорошо, не забудь очередь с пятницы занять

Ответить

Таинственный пришелец

Alex
2

Ты не понимаешь ГЛАВНОЙ проблемы.
Кусок говна, который увольняет за "неблагонадёжность" людей, подписывающих письма в поддержку политзаключённых - это место, где ничему хорошему "научить" не могут, и сама идея там "учиться" - грандиозная тупость. Поэтому, конечно, если это происходит, нужно скорее бежать оттуда, а не "бесплатно учиться" в куске говна, ведь кроме как такому же говну там тебя ничему не научат, смекаешь?

Ответить

Методический ключ

Таинственный
0

смекаешь

Нет, конечно. Его уже научили терпеть,  бояться и вставать на колени перед "авторитетными людьми".

Ответить

Методический ключ

Alex
1

Просто эталонный терпила. Хоть бы постеснялся такое писать.

Ответить

Неудачный рак

Alex
0

Им дают возможность бесплатно поучиться не в самом херовом месте.

Я надеюсь ты имел ввиду нологи и ум челиков

Ответить

Who Let The Dogs Out

9

Это только цветочки. Ягодки к осени будем собирать, новые законы, усиленная цензура, и прочие радости по укреплению авторитета власти.

На месте Беларуси, я бы напрягся.

Ответить

Верхний Абдужаббор

Who
0

Вредитель-деморализатор. Развернись и к стенке.

Ответить

alexferman

5

Вышка порвалась, жаль

Ответить

Кисель Имбиревич

5

Днишка

Ответить

Евгений Мартынов

5

- Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии
- Препод, который подпадает под сокращение ставок конспирологически маняврирует "Это всё рука кремля! Идёт охота на оппозиционных преподавателей! Есть тайные списки!"
- Doxa подхватывает историю и выдаёт версию несчастного за жареный материал.
- PROFIT

Ответить

Arthur Litovko

2

 Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии

Надеюсь, Школу равноправия уже ликвидировали. Или как там называется то, из-за чего отменили Мисс ВШЭ

Ответить

Тревожный Петя

Arthur
0

Конкурсы красоты полная хуйня, красота не всем дается от рождения, а вот интеллект можно развивать в течение всей жизни.

Ответить

Евгений Клочков

Тревожный
3

Но школа равноправия тоже хуйня, нужен факультет барнаулистики

Ответить

alex twit

Евгений
0

Отделение алтайского края, ага

Ответить

Tolya Mikryukov

Тревожный
1

Думается мне, возможности познания, как и красота, у всех разные, и в большой степени заложены генетически

Ответить

Сергей Васильев

Тревожный
1

И что? Почему людям нельзя наслаждаться красотлй и оценивать ее? А вообще на такие мероприятия и не красотки ходят, а средние бабы с низкой самооценкой, которую им там вниманием и аплодисментами повышают.

Ответить

Тревожный Петя

Сергей
0

Инцелу надоели видосы на порнхабе и ему подавай натурой уже?

Ответить

Сергей Васильев

Тревожный
0

Конкурсы красоты были задолго до порнхаба, ну и сравнивать конкурс и порно, ок, пораженный, больной мозг у тебя).

Ответить

Михаил Углов

Тревожный
0

Красоту тоже можно апать, а интеллект так же часто с рождения намного лучше развит. 

Ответить

Тревожный Петя

Михаил
0

Делать пластические операции для университетского конкурса красоты?

Ответить

Люциан Бужор

1

Проходил я тут )), не мог не сфоткать

Ответить

Евгений Мартынов

Люциан
1
Ответить

Andrew Sychev

1

У каждого ректора хуй за щекой 

Ответить

Ян Китаев

1

Фото соседней общаги как раз здесь в тему

Ответить

alex twit

Ян
0

Кака экономика, така и общага тащемта

Ответить

Егор Харитонов

1

Клоунада продолжается!

Ответить

Трагический пёс_анон

1

Если Цаплина уволят, то ВШЭшники не будут срать на ТЖ, а если не уволят, то мы будем знать, что он провластные хуеплёт.

Ответить

Региональный единорожек88

1

Öбнулись чтоль? 

Ответить

Arthur Litovko

1

 Журнал Doxa заявил о планах уволить оппозиционных преподавателей из ВШЭ

Блядь, я по заголовку подумал, что это Doxa призывает уволить ватных преподавателей. Мол, вот это они ахуели 😅

Ответить

Сергей Васильев

1

Увольнять инакомыслящих вполне в духе западных левых, так что ВЩЭ просто следует трендам!

Ответить

Принятый фитиль

0

Вуз сокращает ставки из-за ликвидации Школы философии и Школы культурологии, их объединят в Школу философии и культурологии. Часть преподавателей трудоустроят в новое подразделение, а часть — сократят.

В других школах не писали что ли?

Ответить

alex twit

0

Философия не нужна, кант - лох, а так люблю смрад совка по утрам

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убер павукан

–1

Глупое решение, увольнять надо не потому что оппозиционные, а потому что вшэ

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