Телеканал также потребовал опровергнуть заявление, что «Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Путина».

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RT потребовал по 500 тысяч рублей от Алексея Навального, Любови Соболь и Znak.com из-за расследования о накрутке просмотров на YouTube. Об этом сообщается в иске, который опубликовал телеканал.

Телеканал потребовал удалить с YouTube-канала «Навальный LIVE» ролик «Симоньян, ложь и боты „для взрослых“. Как RT накручивает просмотры» , публикацию Znak.com «ФБК: Симоньян накручивает просмотры на ютьюб-каналах RT через порносайты» и статью на сайте Навального «Требуем уволить Симоньян, или как RT накручивает просмотры» . Телеканал просит признать эту информацию запрещённой к распространению на территории РФ и обязать ответчиков опубликовать решение суда о признании этой информации недостоверной.

RT также потребовал опровергнуть фразы из ролика Соболь, публикаций Навального и Znak.com:

«Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника – Президента Владимира Путина, она больше не должна занимать свою должность, а Следственный комитет обязан возбудить дело о махинациях с бюджетными деньгами»;

«Просто RT — телеканал особенный и идет своим путем. Это путь фальсификаций и покупки комментариев на дешевых биржах по всему миру»;

«Но шутки-шутками, а государственному каналу, получающему миллиарды, крутить просмотры через порно-сайты — это кем вообще надо быть? Это каким уровнем цинизма надо обладать?»;

«Требуем уволить Симоньян, или как RT накручивает просмотры»;

«Мы все знаем, что канал RT убожество. Мы все знаем, что его никто не смотрит в качестве телевидения или новостей»;

«Маргарита, вы издеваетесь? Нет, вы правда издеваетесь над нами. Над всеми нами. И над своим распрекрасным Начальником, которому вы подсовываете эту ерунду. Настолько внаглую вы накручиваете просмотры и надеетесь, что никто вас не поймает за руку?».