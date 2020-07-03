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Новости
Артём Мазанов
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RT потребовал по 500 тысяч рублей от Навального, Соболь и Znak.com из-за расследования о накрутке просмотров на YouTube Материал редакции

Телеканал также потребовал опровергнуть заявление, что «Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Путина».

20 комментариев
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RT потребовал по 500 тысяч рублей от Алексея Навального, Любови Соболь и Znak.com из-за расследования о накрутке просмотров на YouTube. Об этом сообщается в иске, который опубликовал телеканал.

Телеканал потребовал удалить с YouTube-канала «Навальный LIVE» ролик «Симоньян, ложь и боты „для взрослых“. Как RT накручивает просмотры», публикацию Znak.com «ФБК: Симоньян накручивает просмотры на ютьюб-каналах RT через порносайты» и статью на сайте Навального «Требуем уволить Симоньян, или как RT накручивает просмотры». Телеканал просит признать эту информацию запрещённой к распространению на территории РФ и обязать ответчиков опубликовать решение суда о признании этой информации недостоверной.

RT также потребовал опровергнуть фразы из ролика Соболь, публикаций Навального и Znak.com:

  • «Маргарита Симоньян обманывает всех, включая своего начальника – Президента Владимира Путина, она больше не должна занимать свою должность, а Следственный комитет обязан возбудить дело о махинациях с бюджетными деньгами»;
  • «Просто RT — телеканал особенный и идет своим путем. Это путь фальсификаций и покупки комментариев на дешевых биржах по всему миру»;

  • «Но шутки-шутками, а государственному каналу, получающему миллиарды, крутить просмотры через порно-сайты — это кем вообще надо быть? Это каким уровнем цинизма надо обладать?»;

  • «Требуем уволить Симоньян, или как RT накручивает просмотры»;
  • «Мы все знаем, что канал RT убожество. Мы все знаем, что его никто не смотрит в качестве телевидения или новостей»;

  • «Маргарита, вы издеваетесь? Нет, вы правда издеваетесь над нами. Над всеми нами. И над своим распрекрасным Начальником, которому вы подсовываете эту ерунду. Настолько внаглую вы накручиваете просмотры и надеетесь, что никто вас не поймает за руку?».

2 апреля Соболь на канале «Навальный LIVE» обвинила RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на YouTube. Через четыре дня телеканал объяснил скачки в статистике алгоритмами YouTube — якобы платформа просто рекомендовала ролики пользователям или выводила их на главную страницу. В июне RT подал иск о защите деловой репутации.

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#новости #навальный #rt #право

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20 комментариев
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Ярослав Николаевич

–41

Я понял одно: что слушать Навального, что кого-то из федеральных каналов - один и тот же маразм. Только у них инфа под разным углом. А так - одно и то же. Пусть судятся. Посмотрим, кто выиграет.
(Всегда составляю свое мнение из "третьих" источников).

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Алексей Логачев

Ярослав
35

Ты полный долбоёб, если считаешь, что российский "суд" - это про разбирательство, слушания и т.п. 
Российский суд - это контора, в которой сидит человек (его зовут "судья"), которому приходит распоряжение начальника, кто должен выиграть (в таких делах, а не бессмысленных для политики делах какого-нибудь потребительского законодательства, там есть фактор взятки, но есть ещё какая-то небольшая доля честных дел).
Если придёт распоряжение, что надо показать честность суда - то иск Симоньян даже не пойдёт в дело 
Если придёт распоряжение, что надо шлёпать Навального - то иск быстро пустят в дело, сумму сразу накрутят и будут обыски и расследования опять
Скорее всего, на мой взгляд, будет что-то посередине - иск примут, будут потом полгода его там рассматривать якобы, потому что вроде как и Симоньян не охота обижать, но и Навального прессовать по такой ерунде - уже слишком нагло, ну и там какие-нибудь 200к присудят через полгода, когда всем насрать будет

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Renat Simakov

Ярослав
11

Как хорошо, что в России честный и беспристрастный суд, да?

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Морс Вишневый

Ярослав
3

Бля, чувак, доброе утро. Здорово конечно, что ты не сталкивался с судебной системой в рф, но я вынуждена тебя огорчить. Она работает несколько иначе

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Alex Macher

Морс
–1

Думаю, большинство местных не сталкивалось.Я по работе ходил раз 10 и все ок было (не как юрист). Не надо ставить равно у политических и простых дел. Если есть норм документы, то проиграть в высших инстанциях очень сложно.

Вы просто начитались в интернете самых херовых примеров, но как бы в судах десятки тысяч дел каждый день проходят по всей стране.

Если не брать уголовные и полит дела, то всё не так плохо. Особенно в свере ЗОПП.

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Морс Вишневый

Alex
0

А я хожу туда по несколько раз в неделю как участник процесса. И ставлю равно. Потому что работаю с этим и вижу изнутри. «Начитались в интернете» не суди людей по себе

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Серьёзный Валера

Ярослав
2

На дошик скинуть?

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Vlad F

Ярослав
–3

Кто-то уже у кормушки, а кто-то только начал свой великий путь к ней. Хороших политиков в России не бывает и на это есть причина - отсутствие страны.
Оно конечно приятно когда жаба кусает гадюк у власти, просто не забывайте что делается это не ради вас ^_^

Ответить

FOX

12

беспроигрышное дело

Ответить

Litnikov Danil

FOX
4

*любое дело против Навального

Ответить

Абсолютный Артем

7

стас назаров читает эту статью 

Ответить

сироп от щекотки

Абсолютный
1

Странный выбор картинки, ведь кук вроде как..

Ответить

Абсолютный Артем

сироп
2

а так? маргарита симонян поняла, что забыла стаса назарова 

Ответить

Ян Китаев

6

Телеканал также потребовал опровергнуть заявление, что «Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Путина»

Правильно, потому что Путин знает. А если знает, то это уже не обман 

Ответить

Андрей Рядькин

4

Назаров, готовь бабки

Ответить

Евгений Клочков

2

Это что, они ещё своих свинобомжей хотят не на свой бюджет содержать?

Ответить

Pavel Reich

1

изи фарм

Ответить

Bob Kentuki

Pavel
0

ff pls

Ответить

Украденная жизнь

1

Было бы интересно глянуть на внутренюю аналитику Гугла по каналу безотносительно того, что скажет российский судья.

Ответить

alex twit

0

Просто RT — телеканал особенный и идет своим путем
Опять особый путь! Что ж ты будешь делать

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