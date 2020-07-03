Комментарии
Телеканал также потребовал опровергнуть заявление, что «Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Путина».
RT потребовал по 500 тысяч рублей от Алексея Навального, Любови Соболь и Znak.com из-за расследования о накрутке просмотров на YouTube. Об этом сообщается в иске, который опубликовал телеканал.
Телеканал потребовал удалить с YouTube-канала «Навальный LIVE» ролик «Симоньян, ложь и боты „для взрослых“. Как RT накручивает просмотры», публикацию Znak.com «ФБК: Симоньян накручивает просмотры на ютьюб-каналах RT через порносайты» и статью на сайте Навального «Требуем уволить Симоньян, или как RT накручивает просмотры». Телеканал просит признать эту информацию запрещённой к распространению на территории РФ и обязать ответчиков опубликовать решение суда о признании этой информации недостоверной.
RT также потребовал опровергнуть фразы из ролика Соболь, публикаций Навального и Znak.com:
«Но шутки-шутками, а государственному каналу, получающему миллиарды, крутить просмотры через порно-сайты — это кем вообще надо быть? Это каким уровнем цинизма надо обладать?»;
«Маргарита, вы издеваетесь? Нет, вы правда издеваетесь над нами. Над всеми нами. И над своим распрекрасным Начальником, которому вы подсовываете эту ерунду. Настолько внаглую вы накручиваете просмотры и надеетесь, что никто вас не поймает за руку?».
2 апреля Соболь на канале «Навальный LIVE» обвинила RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на YouTube. Через четыре дня телеканал объяснил скачки в статистике алгоритмами YouTube — якобы платформа просто рекомендовала ролики пользователям или выводила их на главную страницу. В июне RT подал иск о защите деловой репутации.
Я понял одно: что слушать Навального, что кого-то из федеральных каналов - один и тот же маразм. Только у них инфа под разным углом. А так - одно и то же. Пусть судятся. Посмотрим, кто выиграет.
(Всегда составляю свое мнение из "третьих" источников).
Ты полный долбоёб, если считаешь, что российский "суд" - это про разбирательство, слушания и т.п.
Российский суд - это контора, в которой сидит человек (его зовут "судья"), которому приходит распоряжение начальника, кто должен выиграть (в таких делах, а не бессмысленных для политики делах какого-нибудь потребительского законодательства, там есть фактор взятки, но есть ещё какая-то небольшая доля честных дел).
Если придёт распоряжение, что надо показать честность суда - то иск Симоньян даже не пойдёт в дело
Если придёт распоряжение, что надо шлёпать Навального - то иск быстро пустят в дело, сумму сразу накрутят и будут обыски и расследования опять
Скорее всего, на мой взгляд, будет что-то посередине - иск примут, будут потом полгода его там рассматривать якобы, потому что вроде как и Симоньян не охота обижать, но и Навального прессовать по такой ерунде - уже слишком нагло, ну и там какие-нибудь 200к присудят через полгода, когда всем насрать будет
Бля, чувак, доброе утро. Здорово конечно, что ты не сталкивался с судебной системой в рф, но я вынуждена тебя огорчить. Она работает несколько иначе
Думаю, большинство местных не сталкивалось.Я по работе ходил раз 10 и все ок было (не как юрист). Не надо ставить равно у политических и простых дел. Если есть норм документы, то проиграть в высших инстанциях очень сложно.
Вы просто начитались в интернете самых херовых примеров, но как бы в судах десятки тысяч дел каждый день проходят по всей стране.
Если не брать уголовные и полит дела, то всё не так плохо. Особенно в свере ЗОПП.
А я хожу туда по несколько раз в неделю как участник процесса. И ставлю равно. Потому что работаю с этим и вижу изнутри. «Начитались в интернете» не суди людей по себе
беспроигрышное дело
Странный выбор картинки, ведь кук вроде как..
Телеканал также потребовал опровергнуть заявление, что «Симоньян обманывает всех, включая своего начальника — президента Путина»
Правильно, потому что Путин знает. А если знает, то это уже не обман
изи фарм
Было бы интересно глянуть на внутренюю аналитику Гугла по каналу безотносительно того, что скажет российский судья.
Просто RT — телеканал особенный и идет своим путем
Опять особый путь! Что ж ты будешь делать