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Новости
Алексей Боржонов
2038

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании дочери Материал редакции

Сначала он утверждал, что травмировал ребёнка случайно, а потом объяснил, что «просто психанул» после ссоры с женой.

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над ребёнком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение. Таким образом удовлетворили апелляцию прокуратуры.

  • По информации ведомства, в октябре 2019 года врачи скорой помощи приехали на вызов в частный дом в Бугульме. Они обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, позже врач-гинеколог местной больницы зафиксировала травмы, свидетельствовавшие о насилии;
  • Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка;
  • По данным «Вечерней Казани», отец утверждал со время следствия, что хотел поменять подгузник дочери и случайно травмировал её. При этом на одном из заседаний суда он признался, что поссорился с супругой и сорвал злобу на ребёнке. «Просто психанул», — приводит его слова издание;
  • Бугульминский районный суд посчитал, что в действиях отца не было прямого умысла, и оправдал его. При этом прокуратура посчитала, что подобные травмы «невозможно нанести случайно», а мужчина «действовал с прямым умыслом».

#новости #суды

Алексей Боржонов PLUS
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21 комментарий
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Денис Лисовски

25

За сам факт ОПРАВДАТЕЛЬНОГО приговора человеку, изнасиловавшему полуторагодовалого ребёнка, Бугульминский районный суд следовало бы распустить к чертям.

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Valeriy Avdeyev

Денис
–3

Вы уверены, что мотив был именно в "изнасиловании"? 

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Madao

Valeriy
1

Чего-чего? 

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Valeriy Avdeyev

Madao
0

Не до конца понял ваш вопрос. Мотив - это то, по какой причине было совершено правонарушение. Можно ударить человека за то, что он у тебя что-то украл, можно за то, что он тебя ударил, а можно за то, что он сраный жид, например. Действие одно и то же, мотив разный, разные статьи. Так понятнее? 

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NightmareZ

Valeriy
0

Если ударить за то, что человек против поправок, - медаль и премия.

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Freon

Nightma…
0

Если нассать человеку на лицо и отпиздить его ногами за попрошайничество на макбук – медаль, премия, орден героя Украины

Ответить

NightmareZ

Freon
1

Хуёвые у вас герои, как и страна.

Ответить

Freon

Nightma…
0

))

Ответить

Valeriy Avdeyev

Nightma…
0

Ну а если ближе к теме? Если у человека не было мотива изнасиловать дочь, то нельзя ему давать подобную статью. Причинение ущерба здоровью - изи. Но не изнасилование. 

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NightmareZ

Valeriy
0

 Если у человека не было мотива изнасиловать дочь, то нельзя ему давать подобную статью.

Угу, квалифицировать как "изнасилование по неосторожности" и отпустить из-за отсутствия состава преступления.

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Таинственный пришелец

Денис
0

Ну выглядит так, что большинство российских судов это одна большая Сладкая Писечка™

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Freon

Денис
0

Надо на несколько лет в тюрьму отправить.

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Родной Илья

8

Была в коротком подгузнике, сама нарвалась

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Da Rina

4

какой-то кромешный пиздец

Ответить

Пётр Козлов

3

Сначала он утверждал, что травмировал ребёнка случайно, а потом объяснил, что «просто психанул» после ссоры с женой.

Доча, я тут с твоей мамой поссорился, ну-ка снимай штаны

Бугульминский районный суд посчитал, что в действиях отца не было прямого умысла, и оправдал его. При этом прокуратура посчитала, что подобные травмы «невозможно нанести случайно», а мужчина «действовал с прямым умыслом».

Ответить

сироп от щекотки

1

Ну как там, супер гуд

Ответить

Олег Ивахнов

1

С соседом поссорится даст сыну в рот.

Ответить

Весенний космос

0

Даже меня поражает цинизм этого уебка

Ответить

Сергей Васильев

0

Зачем они это сделали? Как нам теперь эффективно защищать Юлю Цветкову? 

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Принципиальный корабль

0
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Анна Зайцева

0

Насилуй детей, но не ходи на митинги. Проклятая страна 

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