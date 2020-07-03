Сначала он утверждал, что травмировал ребёнка случайно, а потом объяснил, что «просто психанул» после ссоры с женой.
Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над ребёнком. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.
Уголовное дело направили на новое рассмотрение. Таким образом удовлетворили апелляцию прокуратуры.
- По информации ведомства, в октябре 2019 года врачи скорой помощи приехали на вызов в частный дом в Бугульме. Они обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, позже врач-гинеколог местной больницы зафиксировала травмы, свидетельствовавшие о насилии;
- Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка;
- По данным «Вечерней Казани», отец утверждал со время следствия, что хотел поменять подгузник дочери и случайно травмировал её. При этом на одном из заседаний суда он признался, что поссорился с супругой и сорвал злобу на ребёнке. «Просто психанул», — приводит его слова издание;
- Бугульминский районный суд посчитал, что в действиях отца не было прямого умысла, и оправдал его. При этом прокуратура посчитала, что подобные травмы «невозможно нанести случайно», а мужчина «действовал с прямым умыслом».
{
"author_name": "Алексей Боржонов",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0441\u0443\u0434\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 21,
"likes": 11,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "news",
"id": 184248,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 03 Jul 2020 10:45:07 +0300",
"is_special": false }
Денис Лисовски
За сам факт ОПРАВДАТЕЛЬНОГО приговора человеку, изнасиловавшему полуторагодовалого ребёнка, Бугульминский районный суд следовало бы распустить к чертям.
Valeriy AvdeyevДенис
Вы уверены, что мотив был именно в "изнасиловании"?
MadaoValeriy
Чего-чего?
Valeriy AvdeyevMadao
Не до конца понял ваш вопрос. Мотив - это то, по какой причине было совершено правонарушение. Можно ударить человека за то, что он у тебя что-то украл, можно за то, что он тебя ударил, а можно за то, что он сраный жид, например. Действие одно и то же, мотив разный, разные статьи. Так понятнее?
NightmareZValeriy
Если ударить за то, что человек против поправок, - медаль и премия.
FreonNightma…
Если нассать человеку на лицо и отпиздить его ногами за попрошайничество на макбук – медаль, премия, орден героя Украины
NightmareZFreon
Хуёвые у вас герои, как и страна.
FreonNightma…
))
Valeriy AvdeyevNightma…
Ну а если ближе к теме? Если у человека не было мотива изнасиловать дочь, то нельзя ему давать подобную статью. Причинение ущерба здоровью - изи. Но не изнасилование.
NightmareZValeriy
Если у человека не было мотива изнасиловать дочь, то нельзя ему давать подобную статью.
Угу, квалифицировать как "изнасилование по неосторожности" и отпустить из-за отсутствия состава преступления.
Таинственный пришелец
Ну выглядит так, что большинство российских судов это одна большая Сладкая Писечка™
FreonДенис
Надо на несколько лет в тюрьму отправить.
Родной Илья
Была в коротком подгузнике, сама нарвалась
Da Rina
какой-то кромешный пиздец
Пётр Козлов
Сначала он утверждал, что травмировал ребёнка случайно, а потом объяснил, что «просто психанул» после ссоры с женой.
Доча, я тут с твоей мамой поссорился, ну-ка снимай штаны
Бугульминский районный суд посчитал, что в действиях отца не было прямого умысла, и оправдал его. При этом прокуратура посчитала, что подобные травмы «невозможно нанести случайно», а мужчина «действовал с прямым умыслом».
сироп от щекотки
Ну как там, супер гуд
Олег Ивахнов
С соседом поссорится даст сыну в рот.
Весенний космос
Даже меня поражает цинизм этого уебка
Сергей Васильев
Зачем они это сделали? Как нам теперь эффективно защищать Юлю Цветкову?
Принципиальный корабль
Анна Зайцева
Насилуй детей, но не ходи на митинги. Проклятая страна