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Новости
Артём Мазанов
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Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 миллиона рублей за работу полицейских во время летних протестов 2019 года Материал редакции

МВД заявило, что из-за акции 3 августа «в нерабочее время» к работе привлекли более трёх тысяч полицейских.

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Акция протеста 3 августа  Фото Георгия Малеца, TJ

Симоновский районный суд Москвы взыскал с Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 миллиона рублей в пользу МВД за работу полицейских во время летних протестов 2019 года. Об этом пишет «МБХ медиа».

По данным МВД, Соболь и Албуров были организаторами несогласованной акции протеста 3 августа, из-за которой «в нерабочее время» привлекли 3026 полицейских. «Это было неконтролируемое мероприятие с неизвестными последствиями», — добавило ведомство. МВД требовало с Соболь и Албурова шесть миллионов рублей.

Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста за честные выборы: первая — 27 июля, вторая — 3 августа, третья — 10 августа. После первых двух несогласованных митингов к организаторам акций подали несколько исков:

  • 10 сентября 2019 года с восьмерых оппозиционеров взыскали 1,2 миллиона рублей по иску «Мосгортранса»;
  • 1 октября 2019 года «Автомобильные дороги» взыскали через суд у оппозиции 3,4 миллиона рублей за вытоптанные газоны на акции в Москве;
  • 2 октября 2019 года ресторан «Армения» отсудил у оппозиционеров более 240 тысяч рублей;
  • 13 декабря 2019 года «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» отсудили у Соболь и Албурова более двух миллионов рублей;
  • 15 января с Навального, Соболь и других оппозиционеров взыскали 2,3 миллиона рублей по иску прокурора Москвы;
  • 17 февраля с Албурова и Соболь взыскали 311 тысяч рублей по иску московского метро.
Репортаж из соцсетей: Акции за честные выборы по…
От Калининграда до Владивостока — люди вышли на улицы в знак солидарности с Москвой.
tjournal.ru

#новости #право #допусквдуму

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50 комментариев
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Морс Вишневый

39

Ну давайте ещё с задержанных брать деньги «мы вас задержали, везли, наручники пристёгивали, с вас сумма. Ах да, ещё и в приемнике 2500/ночь и питание отдельно»

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Александр Демьяненко

Морс
7

Напомню что в одной стране с родственников расстрелянного человека берут плату за пулю. 

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Морс Вишневый

Александр
2

Да, старый, но годный стартап

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Медленный микрофон

29

По Закону о защите прав потребителей, никто не обязан оплачивать услугу, которую не заказывал.

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Морс Вишневый

Медленный
0

По закону мы и мирно собираться можем, и свободу слова имеем и ещё много чего

Ответить

Дмитрий Алексеевич

26

Че за чушь блять. Что значит не рабочее время? Менты с 8 до 17 работают? Формулировки просто одна охуительней другой

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Подобный чувак

12

Теперь и оспорить не получится за бугром — отменят решение как антиконституционное

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Nikita Zubkov

Подобный
10

Так и раньше могли.

Ответить

Подобный чувак

Nikita
3

нет, раньше не могли, теперь с новой конституцией могут

Ответить

alexferman

Подобный
5

Уже несколько лет как могли. Этой норме необязательно быть в конституции, чтобы исполняться.

Ответить

Артур Крюк

alexferman
3

Не могут. И не могли. Несмотря на громкие заявления отдельных депутатов (сделанные ради хайпа) абсолютно все решения ЕСПЧ исполнялись.

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Nikita Zubkov

Артур
1

 абсолютно все решения ЕСПЧ исполнялись

То, что они исполнялись, еще не значит, что не было законной (с точки зрения российского права) возможности их не исполнять. У неисполнения решений ЕСПЧ будут последствия, это все понимают. Но это не значит, что законы РФ запрещали их не исполнять. Тем более, что можно исполнить решение так, что ничего не изменится. Смотри судьбу решения ЕСПЧ по приговору Навальному.

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Никита Имамутдинов

Подобный
1

Могли, просто теперь это прописали

Ответить

Nikita Zubkov

Никита
0

Это засунули, чтобы НОДовцы и прочие крипто-колониалисты поддержали поправки. Верхушке по большому счету все равно будет это в конституции или нет.

Ответить

Артур Крюк

Подобный
0

И сейчас не смогут, и раньше не могли

Ответить

Сергей Куторжевский

Подобный
0

Могли с самого принятия Конституции 1993 г., просто до 2014 г. не умели, а до 2020 г. не прописали нормально

Ответить

Никита Имамутдинов

Подобный
2

Не, не могут.
У них и раньше такая возможность была.
Приоритет международного над национальным никуда все еще не делся.

Ответить

Грэм Грэмский

Подобный
0

Почему теперь?

Ответить

Подобный чувак

Грэм
0

потому что добро пожаловать в россию с богом, новым бодрым президентом и возможностью отменить решения международных судов

Ответить

Илья Гераськин

Подобный
0

В поправках написано если решение противоречит конституции, будет сложно объяснить что отмена беспредельного решения суда шатает конституционный строй

Ответить

Серьёзный Валера

13

Идея к кремля: списать с Нэвэльного пару триллионов за глобальное потепление.

Ответить

Ze Katze

Серьёзный
2
Ответить

Арсен Григорян

11

Юридически полная хрень.
Еще раз судебная система дискредитирована, молодцы.

Ответить

FOX

Арсен
3
Ответить

Арсен Григорян

FOX
1
Ответить

Медленный микрофон

11

В Германии, в известные времена, после казни, семье приходил счет за услуги и потраченную верёвку.

Ответить

Владимир Земсков

Медленный
1

Это другое

Ответить

Весенний космос

5

Эти менты итак нихуя полезного не делают

Ответить

Максим Ростокин

Весенний
15

И их услуги уже оплачены налогоплательщиками

Ответить

Весенний космос

Максим
0

Ну так и бабки типа взыскали обратно в бюджет (да, я знаю что они туда не дойдут)

Ответить

Владимир Земсков

7

Господи, наша страна как самый гениальный сериал, просто кладезь нестандартных ходов и поворотов в сюжете. Вроде уже не веришь, что такое возможно, а нет вот нахуй - возможно все.
Каждый день как новая серия, хоть каждый день смотри, никогда не угадаешь, что будет в след эпизоде.

Ответить

Nikita Zubkov

6

к работе привлекли более трёх тысяч полицейских

Лично Соболь и Албуров приказ отдали

Ответить

Медленный микрофон

6

Вообще, с каких это пор, граждане должны оплачивать сверхурочную работу полиции? Если у них не хватает людей для разгонов, то это исключительно проблема организации их работы.

Ответить

Sergey Smirnov

4

А как ресторан "Армения", Автодор,  метрополитен и ко пережили самоизоляцию? Их финансовые затраты превысили бюджет Москвы?

Ответить

Евгений Мартынов

1

Кадр пиздатый. Есть фотографы в чяте? Чё за стекло так рисует?

Ответить

Михаил Зинчук

Евгений
3
Ответить

Andre Macareno

Михаил
8

Mi 6

а если нет британского гражданства?

Ответить

Артём Мазанов

Евгений
1

EF50mm f/1.4 USM

Ответить

Евгений Мартынов

Артём
0

Благодарю. Чёт экзифы потерялись по дороге...

Ответить

Экспертный цветок

2

прикольно было бы, если бы можно было и наоборот, взыскивать с сотрудников за их бездействия,  вот он стоит вафлит , а ты ему хуяк и у него из зп вычитают за рабочий день и возвращают налогоплательщикам 

Ответить

Роберт Петросян

1

Когда на митинг?

Ответить

Имя Фамилия

0

Соболь кредит в банке возьмёт на выплату штрафа в 70 000$? Я просто не в курсе её ежемесячной зарплаты.

Ответить

Pavel Reich

Имя
1

Навальный полоску организует.

Ответить

Имя Фамилия

Pavel
0

Ну, ладно

Ответить

Serg Bootlegger

0

Перекладывают из одного кармана в другой

Ответить

Lee

0

Уебки

Ответить

alex twit

0

Ничего личного, прост палитика!1

Ответить

Eugen T

0

Теперь они спонсоры терроризма? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

А я ведь говорил, что Россия - страна победившего либертарианства.

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убер павукан

0

ACAB кста

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