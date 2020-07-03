Комментарии
МВД заявило, что из-за акции 3 августа «в нерабочее время» к работе привлекли более трёх тысяч полицейских.
Симоновский районный суд Москвы взыскал с Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 миллиона рублей в пользу МВД за работу полицейских во время летних протестов 2019 года. Об этом пишет «МБХ медиа».
По данным МВД, Соболь и Албуров были организаторами несогласованной акции протеста 3 августа, из-за которой «в нерабочее время» привлекли 3026 полицейских. «Это было неконтролируемое мероприятие с неизвестными последствиями», — добавило ведомство. МВД требовало с Соболь и Албурова шесть миллионов рублей.
Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста за честные выборы: первая — 27 июля, вторая — 3 августа, третья — 10 августа. После первых двух несогласованных митингов к организаторам акций подали несколько исков:
Ну давайте ещё с задержанных брать деньги «мы вас задержали, везли, наручники пристёгивали, с вас сумма. Ах да, ещё и в приемнике 2500/ночь и питание отдельно»
Напомню что в одной стране с родственников расстрелянного человека берут плату за пулю.
По закону мы и мирно собираться можем, и свободу слова имеем и ещё много чего
Че за чушь блять. Что значит не рабочее время? Менты с 8 до 17 работают? Формулировки просто одна охуительней другой
Так и раньше могли.
Подобный чувак
нет, раньше не могли, теперь с новой конституцией могут
Уже несколько лет как могли. Этой норме необязательно быть в конституции, чтобы исполняться.
Не могут. И не могли. Несмотря на громкие заявления отдельных депутатов (сделанные ради хайпа) абсолютно все решения ЕСПЧ исполнялись.
абсолютно все решения ЕСПЧ исполнялись
То, что они исполнялись, еще не значит, что не было законной (с точки зрения российского права) возможности их не исполнять. У неисполнения решений ЕСПЧ будут последствия, это все понимают. Но это не значит, что законы РФ запрещали их не исполнять. Тем более, что можно исполнить решение так, что ничего не изменится. Смотри судьбу решения ЕСПЧ по приговору Навальному.
Могли, просто теперь это прописали
Это засунули, чтобы НОДовцы и прочие крипто-колониалисты поддержали поправки. Верхушке по большому счету все равно будет это в конституции или нет.
Могли с самого принятия Конституции 1993 г., просто до 2014 г. не умели, а до 2020 г. не прописали нормально
Не, не могут.
У них и раньше такая возможность была.
Приоритет международного над национальным никуда все еще не делся.
Почему теперь?
Подобный чувак
потому что добро пожаловать в россию с богом, новым бодрым президентом и возможностью отменить решения международных судов
В поправках написано если решение противоречит конституции, будет сложно объяснить что отмена беспредельного решения суда шатает конституционный строй
Идея к кремля: списать с Нэвэльного пару триллионов за глобальное потепление.
Юридически полная хрень.
Еще раз судебная система дискредитирована, молодцы.
И их услуги уже оплачены налогоплательщиками
Весенний космос
Ну так и бабки типа взыскали обратно в бюджет (да, я знаю что они туда не дойдут)
Господи, наша страна как самый гениальный сериал, просто кладезь нестандартных ходов и поворотов в сюжете. Вроде уже не веришь, что такое возможно, а нет вот нахуй - возможно все.
Каждый день как новая серия, хоть каждый день смотри, никогда не угадаешь, что будет в след эпизоде.
к работе привлекли более трёх тысяч полицейских
Лично Соболь и Албуров приказ отдали
А как ресторан "Армения", Автодор, метрополитен и ко пережили самоизоляцию? Их финансовые затраты превысили бюджет Москвы?
Кадр пиздатый. Есть фотографы в чяте? Чё за стекло так рисует?
Соболь кредит в банке возьмёт на выплату штрафа в 70 000$? Я просто не в курсе её ежемесячной зарплаты.