Сегодня внимание привлёк один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырёх человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты.