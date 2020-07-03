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Ekaterina Timofeeva
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После открытия музеев Москвы у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус Материал редакции

Департамент культуры столицы заявил, что это не связано с возобновлением работы музеев

7 комментариев
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В музеях Москвы в течение двух недель после открытия произошли локальные вспышки коронавируса. Об этом сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры Москвы Антон Горянов. Заболевание выявили у нескольких сотрудников, но это пока не повлечёт повторное закрытие музеев, заверил он.

В пресс-службе департамента культуры Москвы сообщили, что антитела к коронавирусу обнаружили у четырёх сотрудников, но это не связано с возобновлением работы.

Сегодня внимание привлёк один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырёх человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты.

пресс-служба департамента культуры Москвы

17 марта Минкульт поручил закрыть все федеральные учреждения культуры в России в связи с распространением covid-19. Музеи Москвы снова открылись 16 июня.

#covid19 #музеи #новости

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7 комментариев
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Sancobot

7

И вообще, они уволены две недели назад/

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Региональный единорожек88

Sancobot
3

2 месяца назад 

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Горный Макс

Региональный
1

2 карантина назад

Ответить

Ольга Семенова

6

«...но это пока не повлечёт повторное закрытие музеев, заверил он». Канешна, ведь мы всему миру показали, что уже прогнали коронавирус! С 1 июля не только повышение тарифов ЖКХ, но и сезон пляжный открыт! И вот голосование состоялось, как бы кому не хотелось!

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Морс Вишневый

3

Да это и с коронавирусом вряд ли связано, ага да

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Polina Malahova

1

Интересно, что это за музеи такие. Третьяковка открывается только сегодня, Пушкинский музей - с 10 июля. 

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alex twit

0

Яка сумна новына

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