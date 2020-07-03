Комментарии
Департамент культуры столицы заявил, что это не связано с возобновлением работы музеев
В музеях Москвы в течение двух недель после открытия произошли локальные вспышки коронавируса. Об этом сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры Москвы Антон Горянов. Заболевание выявили у нескольких сотрудников, но это пока не повлечёт повторное закрытие музеев, заверил он.
В пресс-службе департамента культуры Москвы сообщили, что антитела к коронавирусу обнаружили у четырёх сотрудников, но это не связано с возобновлением работы.
17 марта Минкульт поручил закрыть все федеральные учреждения культуры в России в связи с распространением covid-19. Музеи Москвы снова открылись 16 июня.
И вообще, они уволены две недели назад/
Региональный единорожек88
2 месяца назад
«...но это пока не повлечёт повторное закрытие музеев, заверил он». Канешна, ведь мы всему миру показали, что уже прогнали коронавирус! С 1 июля не только повышение тарифов ЖКХ, но и сезон пляжный открыт! И вот голосование состоялось, как бы кому не хотелось!
Интересно, что это за музеи такие. Третьяковка открывается только сегодня, Пушкинский музей - с 10 июля.