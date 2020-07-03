Его также признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил.

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Схиигумен Сергий (Романов)

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана Схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале. Об этом пишет РИА «Новости».

Схиигумена Сергия также признали виновным в нарушении священной присяги и монашеских правил. На заседание суда он не явился. Решение Епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Суд также выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование» сообщений о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре.

Решение Епархиального суда в Екатеринбурге Видео Baza

16 июня схиигумен Сергий, которому запретили читать проповеди после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь.