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Новости
Артём Мазанов
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Схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале, лишили церковного сана Материал редакции

Его также признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил.

14 комментариев
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Схиигумен Сергий (Романов)

Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана Схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале. Об этом пишет РИА «Новости».

Схиигумена Сергия также признали виновным в нарушении священной присяги и монашеских правил. На заседание суда он не явился. Решение Епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Суд также выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование» сообщений о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре.

Решение Епархиального суда в Екатеринбурге Видео Baza

16 июня схиигумен Сергий, которому запретили читать проповеди после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь.

«Монастырь придётся брать штурмом»: что…
Монах, которому РПЦ запретила служение, заперся в женском монастыре под охраной казаков. Он сверг…
tjournal.ru

27 июня в Среднеуральский женский монастырь приехала съёмочная группа Ксении Собчак, чтобы снять репортаж про схиигумена Сергия. Телеведущая заявила о нападении на журналистов на территории монастыря.

#новости #екатеринбург

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14 комментариев
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aliftin

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Пусть уже начинает собирать команду герое и идёт привозмогать в Москву. Для начала пусть вытащит из дурки шамана. 

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Roman Golovin

2

Суровое наказание за захват монастыря

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Serg Bootlegger

Roman
0

Епархиальный суд

вряд ли у них есть полномочия на что-то большее

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Roman Golovin

Serg
2

Вряд ли это единственный суд в РФ

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Тревожный Петя

Serg
0

Именно, это де-юре отделенная от государства структура.

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Серьёзный Валера

0

Госдеп, заебал!

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Летний якорь

Серьёзный
1

Господь?

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Павел Тявин

Летний
1

господь-господь

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Серьёзный Валера

Павел
0

Господь 😌 и это.

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B.A.R.S

0

Комментарий удалён по просьбе пользователя

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Maksim Derkach

0

это с которым Собчек воевала?

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Kyler

Maksim
0

Да, она хотела у него интервью взять

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Истинный окулист

0

Жду когда окажется, что он проходил обучение в католических церквях и стажировку у папы римского

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Kyler

0

https://www.bbc.com/russian/amp/features-53250902

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