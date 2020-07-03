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что происходит в интернете
Его также признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил.
Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана Схиигумена Сергия, отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь на Урале. Об этом пишет РИА «Новости».
Схиигумена Сергия также признали виновным в нарушении священной присяги и монашеских правил. На заседание суда он не явился. Решение Епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл.
Суд также выразил надежду, что «правоохранительные органы проведут тщательное расследование» сообщений о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре.
16 июня схиигумен Сергий, которому запретили читать проповеди после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, захватил Среднеуральский женский монастырь.
27 июня в Среднеуральский женский монастырь приехала съёмочная группа Ксении Собчак, чтобы снять репортаж про схиигумена Сергия. Телеведущая заявила о нападении на журналистов на территории монастыря.
Пусть уже начинает собирать команду герое и идёт привозмогать в Москву. Для начала пусть вытащит из дурки шамана.
Суровое наказание за захват монастыря
Епархиальный суд
вряд ли у них есть полномочия на что-то большее
Госдеп, заебал!
Летний якорь
Господь?
это с которым Собчек воевала?
Жду когда окажется, что он проходил обучение в католических церквях и стажировку у папы римского