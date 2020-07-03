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Новости
Артём Мазанов
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С Навального, Соболь и других оппозиционеров взыскали 3,3 млн рублей за работу полицейских во время летних протестов Материал редакции

Ранее суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 миллиона рублей за работу полицейских на акции 3 августа 2019 года. А теперь — за акцию 27 июля.

22 комментария
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Несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов 28 июля 2019 года Фото Георгия Малеца, TJ

Симоновский суд Москвы удовлетворил ещё один иск ГУ МВД по Москве к организаторам несогласованных летних протестов в 2019 году. Об этом пишет ТАСС.

С Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова взыскали 3,3 миллиона рублей за работу полицейских на акции 27 июля 2019 года. МВД требовало от оппозиционеров 4,2 миллиона рублей.

Ранее суд взыскал 4,7 миллиона рублей с Любови Соболь и Георгия Албурова за привлечение дополнительных средств и сил МВД на акции протеста 3 августа.

Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста за честные выборы: первая — 27 июля, вторая — 3 августа, третья — 10 августа. После первых двух несогласованных митингов иски к организаторам акций подали несколько предприятий: «Мосгортранс», «Автомобильные дороги», московское метро и ресторан «Армения».

#новости #допусквдуму #право

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22 комментария
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Христов блик

16

Да, помнится,  в 1930-х с семей расстрелянных тоже взыскивали стоимость патронов. Верны традициям. Как там в нашей новой прекрасной конституции? Чтя память предков, предавших нам (и далее по тексту).

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Морс Вишневый

Христов
0

Зря не брали деньги за солярку до места расстрела

Ответить

the fart of гейпард

–2

Ну за учебу дочери в США точно денег не хватит

Ответить

the fart of гейпард

the
–21

Жду минусов

Ответить

Олег Ивахнов

the
2

на

Ответить

the fart of гейпард

Олег
0

Я яйца ща почесал понюхал

Ответить

Олег Ивахнов

the
1

чем пахнет?

Ответить

the fart of

Олег
0

Ну запах роз будет последней ассоциацией

Ответить

Олег Ивахнов

the
0

А неизвестное множество перед этим?

Ответить

the fart of

Олег
–1
Ответить

Freon

the
0

@кто это

Ответить

Кто это

Freon
1

the fart of гейпард еще известен как: alexey bratsun, Самый обычный Леха

Ответить

Александр Микитенко

Freon
0

Немного оффтопом - а где можно посмотреть список подобных технических команд?

Ответить

Родной Илья

Александр
0

Это не технические команды, это боты созданные пользователями. Списка нет 

Ответить

the fart of гейпард

Freon
0

Сталин тоже был оппозиционером

Ответить

Freon

the
0

@кхалиси бот

Ответить

Кхалиси Бот

the
0

Стяин тёзе был оппёзиционейом

Ответить

Maksim Derkach

0

Ну и заголовки. Минуту не мог понять в чем смысл 

Ответить

x mst

0

«К этому нужно быть готовым. Иначе никак» (с) Навальный.

Ответить

Невидимый чувак

0

27 июля по данным самих МВД было 3 500 протестующих. в прошлой новости было сказано о 3 000 привлеченных полицейских и сумма 4,7 млн.
Здесь сумма 3,3 млн, значит если округлить, речь о 2 000 привлеченных полицейских?
вопрос, какое финансово-экономическое обоснование они предоставляли суду, из которого следовало бы, что на каждые 3,5 человека нужно 2 полицейских? было ли оно вообще..

Ответить

Pavel Reich

–2

Навальный, когда ты поймешь, что митинговать надо в загоне, как и предлагают настоящие лидеры оппозиции.

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Evgeny Klyuchnikov

Pavel
0

Так тебе тут Нэвэльный и ответит. Бонус:

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