Комментарии
Ранее суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 миллиона рублей за работу полицейских на акции 3 августа 2019 года. А теперь — за акцию 27 июля.
Симоновский суд Москвы удовлетворил ещё один иск ГУ МВД по Москве к организаторам несогласованных летних протестов в 2019 году. Об этом пишет ТАСС.
С Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова взыскали 3,3 миллиона рублей за работу полицейских на акции 27 июля 2019 года. МВД требовало от оппозиционеров 4,2 миллиона рублей.
Ранее суд взыскал 4,7 миллиона рублей с Любови Соболь и Георгия Албурова за привлечение дополнительных средств и сил МВД на акции протеста 3 августа.
Летом 2019 года в Москве прошли массовые акции протеста за честные выборы: первая — 27 июля, вторая — 3 августа, третья — 10 августа. После первых двух несогласованных митингов иски к организаторам акций подали несколько предприятий: «Мосгортранс», «Автомобильные дороги», московское метро и ресторан «Армения».
Ну за учебу дочери в США точно денег не хватит
Жду минусов
на
Я яйца ща почесал понюхал
чем пахнет?
Ну запах роз будет последней ассоциацией
Немного оффтопом - а где можно посмотреть список подобных технических команд?
Родной Илья
Это не технические команды, это боты созданные пользователями. Списка нет
Сталин тоже был оппозиционером
27 июля по данным самих МВД было 3 500 протестующих. в прошлой новости было сказано о 3 000 привлеченных полицейских и сумма 4,7 млн.
Здесь сумма 3,3 млн, значит если округлить, речь о 2 000 привлеченных полицейских?
вопрос, какое финансово-экономическое обоснование они предоставляли суду, из которого следовало бы, что на каждые 3,5 человека нужно 2 полицейских? было ли оно вообще..
Навальный, когда ты поймешь, что митинговать надо в загоне, как и предлагают настоящие лидеры оппозиции.