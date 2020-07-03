Ранее суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 миллиона рублей за работу полицейских на акции 3 августа 2019 года. А теперь — за акцию 27 июля.

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Несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов 28 июля 2019 года Фото Георгия Малеца, TJ

Симоновский суд Москвы удовлетворил ещё один иск ГУ МВД по Москве к организаторам несогласованных летних протестов в 2019 году. Об этом пишет ТАСС.

С Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова и Олега Степанова взыскали 3,3 миллиона рублей за работу полицейских на акции 27 июля 2019 года. МВД требовало от оппозиционеров 4,2 миллиона рублей.

Ранее суд взыскал 4,7 миллиона рублей с Любови Соболь и Георгия Албурова за привлечение дополнительных средств и сил МВД на акции протеста 3 августа.