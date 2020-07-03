Комментарии
Представление устроили в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».
В Челябинске присвоение звания «Город трудовой доблести» отметили лазерным шоу «Сияние Победы». Его устроили на фасаде главного корпуса ЮУрГУ. Однако шоу вызвало дискуссию у горожан, так как в нём показали свастику, герб Третьего рейха и «зигующего» Гитлера пишет «КП-Челябинск».
Многие жители города видели не само шоу, а его фрагменты в соцсетях. В администрации объяснили, что автор ролика вырвал эпизод со свастикой из контекста, и что в представлении нет никакой пропаганды фашизма.
Лазерное шоу готовили ко Дню Победы, но показать его не удалось из-за пандемии. В итоге его решили приурочить к присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести». В мэрии уверены, что если посмотреть шоу целиком, становится понятен его художественный замысел.
Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне. В данном случае эпизод вырван из контекстa
Автора видеоролика можно привлечь к ответственности за такие действия
Блядь, как же в этих администрациях "стрелочка" вертится. Как кто-то выкладывает свастику в соцсети без пропаганды - штрафуют и сажают, не взирая на контекст.
Демонстрируют сами - "ВЫ НЕ ВИДИТЕ КОНТЕКСТА, МЫ ВЫЗВАЛИ МЕНТОВ"
Сука, до чего противно.
Вроде декриминализировали демонстрацию свастики (если это не пропаганда нацизма).