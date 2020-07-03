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Новости
Ольга Щербинина
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Челябинцам показали лазерное шоу со свастикой и Гитлером. В мэрии объяснили это «художественным замыслом» Материал редакции

Представление устроили в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

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В Челябинске присвоение звания «Город трудовой доблести» отметили лазерным шоу «Сияние Победы». Его устроили на фасаде главного корпуса ЮУрГУ. Однако шоу вызвало дискуссию у горожан, так как в нём показали свастику, герб Третьего рейха и «зигующего» Гитлера пишет «КП-Челябинск».

Многие жители города видели не само шоу, а его фрагменты в соцсетях. В администрации объяснили, что автор ролика вырвал эпизод со свастикой из контекста, и что в представлении нет никакой пропаганды фашизма.

Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне. В данном случае эпизод вырван из контекста, эту свастику через секунду разбивают наши войска. Автора видеоролика можно привлечь к ответственности за такие действия.

Владимир Сафонов
начальник управления информационной политики администрации Челябинска

Лазерное шоу готовили ко Дню Победы, но показать его не удалось из-за пандемии. В итоге его решили приурочить к присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести». В мэрии уверены, что если посмотреть шоу целиком, становится понятен его художественный замысел.

#новости #регионы #челябинск

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5 комментариев
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Различный пришелец

1

Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне. В данном случае эпизод вырван из контекстa

Автора видеоролика можно привлечь к ответственности за такие действия

Блядь, как же в этих администрациях "стрелочка" вертится. Как кто-то выкладывает свастику в соцсети без пропаганды - штрафуют и сажают, не взирая на контекст.
Демонстрируют сами - "ВЫ НЕ ВИДИТЕ КОНТЕКСТА, МЫ ВЫЗВАЛИ МЕНТОВ"

Сука, до чего противно.

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Pavel Reich

Различный
0

Вроде декриминализировали демонстрацию свастики (если это не пропаганда нацизма).

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Алексей Логачев

1

Качество шоу должно оскорблять больше, чем наличие свастики

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Andre Macareno

0

Им упаковано сотни книг

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Горный Макс

0

В данном случае эпизод вырван из контекста

Из контекста, что это власти, видимо, показали, а показал бы обычный человек то будьте любезны обыск и тюрьма.

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