Комментарии
что происходит в интернете
Сотрудники требуют не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм.
Профсоюз «Ведомостей», в который вошли больше половины сотрудников издания, выдвинул его владельцу Ивану Ерёмину ряд требований. Если их не удовлетворят в ближайшее время, редакция рассматривает возможность устроить забастовку, пишет «Коммерсантъ».
Требования редакции:
«Руководство исполнило только один пункт — удалённая работа. Все остальные даже не готово обсуждать в согласительной комиссии»,— сказала председатель профсоюза Бэла Ляув. Она пояснила, что после смены собственника, гендиректора и главного редактора в газете началась цензура, люди стали увольняться, а оставшиеся сотрудники «обоснованно опасаются за нарушение своих трудовых прав».
Генеральный директор Михаил Нелюбин сообщил, что требования вынесут на ближайший совет директоров. Он запланирован на сентябрь.
29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Ерёмина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».
Новый владелец оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. Ранее у редакции начался с ним конфликт. 15 июня Шмарова утвердили главным редактором. После этого из издания уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта.
Вот, давно пора. Жаль, что после первого дня протестов весь штат уволят, потому что работы нет и на их места встанут тысячи.
ну значит появится вторая медуза
Только она убыточна, нельзя у нас просто собраться и начать писать. Независимая журналистика не окупается
Хихикаю как дурачок над именем Бэла Ляув.
Б.Ляуф
Учитывая насколько у нас усложнен процесс объявления забастовки - подозреваю, что ни к чему они не придут.
Надеюсь, после их увольнения не начнётся миграция редакторов с TJ.
Сергею самое время проверить прочность наручников у батареи.