Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
904

Журналисты «Ведомостей» выдвинули владельцу газеты условия. Они грозят начать забастовку Материал редакции

Сотрудники требуют не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм.

7 комментариев
В закладки

Профсоюз «Ведомостей», в который вошли больше половины сотрудников издания, выдвинул его владельцу Ивану Ерёмину ряд требований. Если их не удовлетворят в ближайшее время, редакция рассматривает возможность устроить забастовку, пишет «Коммерсантъ».

Требования редакции:

  • гарантировать соблюдение «Догмы» (набор редакционных правил «Ведомостей»);
  • гарантировать, что решение о размещении статей принимается при участии профильного редактора;
  • гарантировать, что юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводят штатные юристы издания;
  • «прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции»;
  • гарантировать свободное посещение офиса и возможность удаленной работы, закрепив её в трудовых договорах;
  • гарантировать, что условия трудовых договоров не будут пересмотрены в сторону ухудшения;
  • продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

«Руководство исполнило только один пункт — удалённая работа. Все остальные даже не готово обсуждать в согласительной комиссии»,— сказала председатель профсоюза Бэла Ляув. Она пояснила, что после смены собственника, гендиректора и главного редактора в газете началась цензура, люди стали увольняться, а оставшиеся сотрудники «обоснованно опасаются за нарушение своих трудовых прав».

Генеральный директор Михаил Нелюбин сообщил, что требования вынесут на ближайший совет директоров. Он запланирован на сентябрь.

29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Ерёмина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».

Новый владелец оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. Ранее у редакции начался с ним конфликт. 15 июня Шмарова утвердили главным редактором. После этого из издания уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта.

Что происходит вокруг «Ведомостей»: суть…
Как продажа издания повлияла на него, как Демьян Кудрявцев заработал на этом 14 миллионов евро и…
tjournal.ru

#новости #медиа #ведомости

Ольга Щербинина PLUS
+16 065
но есть и хорошие новости
0
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 7, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 184342, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Jul 2020 14:59:53 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Tanqwer

3

Вот, давно пора. Жаль, что после первого дня протестов весь штат уволят, потому что работы нет и на их места встанут тысячи.

Ответить

Михаил Зеленин

Tanqwer
1

ну значит появится вторая медуза 

Ответить

Alex Macher

Михаил
0

Только она убыточна, нельзя у нас просто собраться и начать писать. Независимая журналистика не окупается 

Ответить

Dmitry Nosov

1

Хихикаю как дурачок над именем Бэла Ляув. 
Б.Ляуф

Ответить

Kyler

Dmitry
1

Бля уу

Ответить

Владислав Тихонов

1

Учитывая насколько у нас усложнен процесс объявления забастовки - подозреваю, что ни к чему они не придут. 

Ответить

bor_vn

0

Надеюсь, после их увольнения не начнётся миграция редакторов с TJ. 
Сергею самое время проверить прочность наручников у батареи. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
ЦИК обработала все протоколы. Поправки поддержали 77,92% избирателей
Против высказались 21,27% проголосовавших россиян.
279
Технологии
Европейская полиция взломала зашифрованные телефоны наркоторговцев. Арестованы сотни человек, изъяты тонны наркотиков
«Мы как будто сидели за столом, где преступники говорили между собой».
185
Новости
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по Конституции — «за» проголосовали 72,92%
Комиссия обработала менее процента бюллетеней.
267
Популярное за три дня
Интернет
Фото: Депутат Наливкин в образе Путина с обложки Time
Кандидат от народа.
65
Разборы
Выворачиваем наизнанку: что не так со скринами переписки журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку
Анализируем скриншоты из статьи «Комсомольской правды» и показываем, почему им не стоит доверять.
67
Интернет
«Мужское государство» заблокировали во «ВКонтакте» за призывы «к насильственным действиям»
Владельца сообщества Владислава Позднякова неоднократно обвиняли в травле женщин.
239
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Who Let The Dogs Out

Путин подписал указ о поправках…

Паша Красников

Путин подписал указ о поправках…

Danil Oputin

Челябинцам показали лазерное…

Freon

Путин подписал указ о поправках…

Viktor Kushnarov

Путин подписал указ о поправках…

Пластмассовый Тазик

Путин подписал указ о поправках…

the art of гепард

Путин подписал указ о поправках…

Darya Timofeeva

Путин подписал указ о поправках…

Кибер Мастера

Выворачиваем наизнанку: что не…

Litnikov Danil

Путин подписал указ о поправках…

Паша Красников

Путин подписал указ о поправках…

Stas Kartuzov

Антиутопия Олдоса Хаксли…

Litnikov Danil

Путин подписал указ о поправках…

poststatist

Путин подписал указ о поправках…

Александра…

Путин подписал указ о поправках…

GoodSanta

Путин подписал указ о поправках…

Petr Petrov

Михаил Ефремов отказался…

Adir Hartmann

Путин подписал указ о поправках…

Plan 🇧&🇨

Путин подписал указ о поправках…

Eugene Gultyaev

Челябинцам показали лазерное…