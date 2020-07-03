Сотрудники требуют не сокращать зарплаты и штат и обеспечить соблюдение в редакции этических норм.

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Профсоюз «Ведомостей», в который вошли больше половины сотрудников издания, выдвинул его владельцу Ивану Ерёмину ряд требований. Если их не удовлетворят в ближайшее время, редакция рассматривает возможность устроить забастовку, пишет «Коммерсантъ».

Требования редакции:

гарантировать соблюдение «Догмы» (набор редакционных правил «Ведомостей»);

гарантировать, что решение о размещении статей принимается при участии профильного редактора;

гарантировать, что юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводят штатные юристы издания;

«прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции»;

гарантировать свободное посещение офиса и возможность удаленной работы, закрепив её в трудовых договорах;

гарантировать, что условия трудовых договоров не будут пересмотрены в сторону ухудшения;

продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

«Руководство исполнило только один пункт — удалённая работа. Все остальные даже не готово обсуждать в согласительной комиссии»,— сказала председатель профсоюза Бэла Ляув. Она пояснила, что после смены собственника, гендиректора и главного редактора в газете началась цензура, люди стали увольняться, а оставшиеся сотрудники «обоснованно опасаются за нарушение своих трудовых прав».

Генеральный директор Михаил Нелюбин сообщил, что требования вынесут на ближайший совет директоров. Он запланирован на сентябрь.

29 мая 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт». Новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. В этот же день редакция написала открытое письмо, где заявила, что появление в сделке Ерёмина «выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями, которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».

Новый владелец оставил Андрея Шмарова на должности главреда до решения совета директоров. Ранее у редакции начался с ним конфликт. 15 июня Шмарова утвердили главным редактором. После этого из издания уволились все пять замглавредов и шеф-редактор сайта.